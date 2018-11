¿A qué se debe el crecimiento de la heroína? Fuentes policiales indican a ABC que una de ellas es que no existe el miedo a la heroína que había en los años 80

¿Se está consumiendo más «caballo» en España?

Sí. Hace un año, la Policía Nacional se incautó del mayor alijo de «brown sugar»: 331 kilos de heroína, en Barcelona. Tras ser cortada y adulterada, su precio de venta en el mercado ascendía a 120 millones de euros. Gran parte de la mercancía iba destinada a los narcopisos del Raval.

¿Por qué se está consumiendo más?

Las razones son varias. Fuentes policiales indican a ABC que una de ellas es que no existe el miedo a la heroína que había en los años 80, puesto que ahora no se inyecta, sino que se fuma en «pipas» o «chinos». La gente cree que así es más seguro su consumo, al no estar expuesta a contraer el VIH; sin embargo, los investigadores alertan de que inhalándola se generan mayores efectos nocivos en el cerebro. La otra explicación es que es más barata que la cocaína. Si el «polvo» blanco está a unos 50-60 euros el gramo, el «caballo» puede encontrarse casi a la mitad de precio y de pureza baja.

¿Hay nuevas rutas de introducción en el país?

Sí. Si bien continúa el tradicional periplo desde Afganistán a Holanda (donde se procesa y se distribuye al resto de Europa), pasando por Turquía y Bulgaría por carretera, las mafias están diversificándose. Los investigadores tienen constatada la existencia de plantaciones en Colombia y Ecuador. La heroína llega en contenedores marítimos hasta Marruecos. Y de allí pasa a España de varias maneras: en «gomas» o lanchas, camuflada como hachís, o bien en pateras. Las mafias de la inmigración dan fardos a los inmigrantes para los pases, a modo de parte de pago por el viaje o a cambio de dinero.