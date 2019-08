Actualizar

11.18El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Delegación de Jardinería Sostenible, mantendrá cerrados todos los parques municipales mientras persista el episodio de gota fría provocado con la entrada de DANA. Asimismo, el consistorio recomienda a la ciudadanía que evite pasear por las zonas arboladas de los jardines y que circule con precaución por las aceras con arbolado, ante la posibilidad de que pueda romperse alguna rama o incluso algún árbol por el efecto de la caída de agua.

11.15Una violenta tormenta de pedrisco ha dejado campos arrasados en la comarca de Calatayud (Zaragoza), en particular en términos municipales de los valles del Ribota y del Manubles, donde los daños han sido muy abundantes tanto en frutales como en viñedos. La tormenta barrió estos valles a última hora de la tarde de este lunes. Ahora se está a la espera de cuantificar las pérdidas. Informa Roberto Pérez.

11.11«Nuestros compañeros de @AEMET_Baleares informan de que en el aeropuerto de Ibiza se han recogido 41.6 l/m² en tan sólo 40 minutos. Intensidad torrencial», publica la Aemet en Twitter.

11.05El temporal en la Comunidad Valenciana ha dejado durante la madrugada hasta 50 litros de agua por metro cuadrado en localidades de la provincia de Valencia como Andilla (49.8) o Pedralba (47.4) y fuertes rachas de viento que han rozado los 70 kilómetros por hora al paso de las tormentas en municipios como Llíria (68 km/h) o Bétera (65 km/h), según informa la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet). La mayor intensidad se ha observado a primera hora de la madrugada, en el norte de la provincia de Valencia y el sur de Castellón. Informa Rosana Belenguer.

No shopping today in #Ibiza town! Good job we’ve got a great bus driver #storm@weatherchannelpic.twitter.com/zY1YJFZpR4