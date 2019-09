ABC Actualizado: 13/09/2019 09:48h

El 1-1-2 ha gestionado desde ayer hasta las 9 horas de hoy 2.375 asuntos relacionados con las lluvias, más de la mitad desde las 22 horas.



▶️https://t.co/IcFqU34hxA



Imagen de #LosAlcázares tomada esta mañana por el helicóptero de la DGSCE HE010 pic.twitter.com/EtZoFg2DO9 — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) September 13, 2019

9.44El Gobierno de Murcia ha lanzado este viernes un aviso a la población para que no hagan uso del vehículo si no es estrictamente necesario debido a la situación generada por la DANA que afecta a la región. «Mantenemos abiertas las carreteras para garantizar el tránsito de los vehículos preparados para la conducción en situaciones especiales. No se recomienda el uso de turismo», especifica el Ejecutivo murciano.

9.20El río Segura se ha desbordado esta mañana en el entorno de las pedanías murcianas de Alquerías y El Raal, aunque no lo ha hecho en el casco urbano de la capital, donde maquinaria de la Confederación Hidrográfica del Segura trabaja para retirar las cañas acumuladas a la altura del Puente de Hierro.

Una noche dura e intensa. Varias localidades continúan en alerta ante las lluvias torrenciales.

Tristemente lamentamos una tercera víctima mortal en #Almería.Todo mi cariño para las familias de los fallecidos y todos los afectados por el temporal.



Extrememos las precauciones. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 13, 2019

❗️El río Segura se desborda en Orihuela y así se encuentra Murcia, inundada #DANARMurciapic.twitter.com/6wJ8oldIZA — Alejandro Melgares (@elentrometido) September 13, 2019

9.02La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha confirmado la mañana de este viernes que el río se ha desbordado a su paso por Orihuela. Ya ciudad ya había extremado la vigilancia por el posible tras una noche con lluvias moderadas.

8.09La víctima mortal de Almería es un hombre que ha muerto ahogado al quedar atrapado en su vehículo en un túnel anegado. El temporal se cobró otras dos víctimas este jueves en Caudete, una localidad de la provincia de Albacete. Sus cuerpos fueron localizados en el interior de un vehículo que estaba volcado en una zona inaccesible por la acumulación de agua a causa de las lluvias caídas.

08:01

La @Policia_Almeria confirma una víctima mortal en un vehículo que se anticipó al balizado de seguridad del túnel frente al hotel Tryp, anegado por la gran cantidad de agua caída en pocos minutos. — Ayuntamiento Almería (@aytoalm) September 13, 2019

7.55El temporal ha obligado al Ayuntamiento de Murcia a realojar a 45 vecinos, mientras que la Policía Local mantiene cortadas 83 calles y los Bomberos han atendido 49 incidencias, la de mayor relevancia un incendio que actualmente afecta a la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa, según ha hecho saber el COnsistorio en su cuenta de Twitter. En las úyltimas 24 horas se han registrado en Murcia 195 litros por metro cuadrado y, según las previsiones, se prevé recoger hasta las 10.00 horas unos 8 litros por metro cuadrado más.

6.44El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha advertido que la situación en el municipio es «muy complicada» y ha instado a los vecinos a refugiarse en las segundas plantas de los inmuebles.

5.57El temporal ha dejado en Molina de Segura, de momento, varios rescates y una mujer trasladada al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, según ha hecho saber la alcaldesa del municipio, Esther Clavero.

5.35La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha advertido que el caudal circulante por la rambla de la Maraña, en el término municipal de Los Alcázares, hace previsible que se desborde en cualquier momento como consecuencia de las lluvias torrenciales.

1.07Los Bomberos del Consorcio del Levante de Almería y la Guardia Civil han localizado a un hombre de 76 años con hipotermia y al «borde del colapso» tras quedar atrapado a causa de la lluvia en una rambla de Taberno (Almería).

00.58La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez, ha activado a las 23.31 horas del jueves 12 de septiembre la situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), en su fase provincial, debido al temporal de lluvias y tormentas.

00.49La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha advertido que el desbordamiento del río Segura es «probable» a la altura de la pedanía murciana de Rincón de Beniscornia sobre la 1 de la mañana si continúan los parámetros de lluvia y crecimiento de caudal como consecuencia del temporal.

00.27La Confederación Hidrográfica del Segura, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha informado que no se prevé «desbordamiento del río Segura en Murcia».

00.05La crecida del río Segura ha motivado la evacuación esta noche de 156 personas de los municipios murcianos de Cieza, Lorquí, Alguazas, Beniel y Archena, a los que se suman otro centenar de Blanca que fueron alojadas esta tarde debido a la inundación de viviendas en esa zona.

21.31La circulación ferroviaria sigue interrumpida entre las estaciones de La Encina y La Font de Figuera, pertenecientes al Corredor Mediterráneo, y entre Almansa y La Encina, según informa Adif. También están suspendidos los tramos comprendidos entre las estaciones de Agramón y Cieza y del ámbito de Archena, de la línea Murcia-Albacete, y Xàtiva-Alcoi como consecuencia del temporal de lluvia.

20.45La dirección del Plan Inunmur ha activado el nivel 2 de emergencia y ha solicitado al Estado la presencia en la Región de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la eventualidad de tener que evacuar zonas susceptibles de quedar inundadas en los municipios de Murcia, y de Beniel y Santomera, ambos en la Vega baja del Segura.

20.00Los servicios de Emergencias preparan la evacuación de cerca de un centenar de vecinos del barrio de las Casas Baratas de la localidad murciana de Blanca para evitar que queden aislados por lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas.Según fuentes de la Policía Local del municipio, la evacuación de los vecinos de esta barriada se producirá en las próximas horas, «aprovechando la luz», y serán trasladados al centro social Miguel Angel Abenza de la localidad, donde se han habilitado colchones y comida.

19.45El municipio alicantino de Beniarrés ha sido el que más lluvia ha recogido este jueves en la Comunitat Valenciana, con un total de 359 litros en las últimas 24 horas, según datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología, en los que también destacan los 296,4 litros de Onteniente; los 259,2 de Orihuela o los 214,2 de Muro d'Alcoi.

Ciento de coches inundados tras el paso de la Gota Fría en un depósito de vehiculos en Orihuela (Alicante) - Efe

19.35El río Segura podría desbordarse en puntos de Orihuela y Rojales a partir de la medianoche debido, ha informado Efe. El agua que llega desde las vegas altas y media coincidirá con la previsión de lluvias intensas en la zona. Este desbordamiento también podría ocurrir poco antes en algunas localidades de la Región de Murcia, concretamente en Beniel y Santomera.

19.00Las localidades de Santomera y de Beniel podrían ser las más afectadas esta madrugada por el episodio de gota fría o DANA, que dejará lluvias de más intensidad aún que las registradas hasta el momento en la Región de Murcia, por lo que la población debe extremar las precauciones. Así lo ha advertido esta tarde el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, tras la reunión de coordinación celebrada entre los efectivos dependientes de la administración estatal y los de la regional para hacer frente a este episodio de alerta roja

17.40La Aemet ha emitido un aviso especial en el que establece la alerta roja para este viernes 13 de septiembre en las provincias de Alicante y Valencia. El aviso máximo se mantendrá activado durante toda la jornada del viernes en estas dos provincias. Castellón estará el viernes en alerta naranja.

17. 35En la Comunidad de Murcia 18 carreteras regionales permanecen cerradas al tráfico en la Comunidad de Murcia a las 17 horas de este jueves debido a las fuertes lluvias, según informa la Comunidad Autónoma, que recomienda abstenerse a los habitantes de Ulea, Ojós y Ricote de utilizar su vehículo por las malas condiciones de sus carreteras.

17.27Por su parte, el Ayuntamiento de Onteniente solicitará la declaración de zona catastrófica por el «histórico» episodio de lluvias registrado este jueves, que hasta ahora «ha dejado ya más de 400 litros de agua por metro cuadrado, las mayores precipitaciones desde que se tienen datos».

15.20La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado esta tarde el inmediato despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad alicantina de Orihuela para ayudar en las tareas para paliar la inundación causada por la gota fría.

16.45Los equipos sanitarios han atendido y trasladado a hospitales a tres personas de las rescatadas en Onteniente y Canals (Valencia) en el episodio de fuertes lluvias, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Dos de ellos presentaban problemas relacionados con haberse quedado sumergidos en el agua.

16.08El azud de Ojós, embalse regulador del postrasvase Tajo-Segura, se encuentra al 98% de su capacidad debido a las grandes aportaciones que está recibiendo el río Segura en la Vega Alta, por lo que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han decidido desaguar al máximo abriendo completamente las compuertas. Fuentes del organismo de cuenca han señalado a Efe que las fuertes lluvias han provocado que el azud, con una capacidad a Nivel Máximo Normal (NMN) es de 2,85 hectómetros cúbicos, haya llegado a su umbral máximo.

16.00Las dos personas que han fallecido este jueves en Caudete (Albacete) y cuyos cuerpos han sido localizados en el interior de un vehículo que estaba volcado en una zona inaccesible por la acumulación de agua a causa de las lluvias caídas en las últimas horas en esta zona de la provincia eran hermanos y no matrimonio como se ha informado en un primer momento, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Ambas víctimas son vecinos de Caudete y él tenía 61 años y ella 51, según han precisado estas mismas fuentes.

14.58Los Bomberos del Consorcio Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han rescatado por aire a un camionero cuyo vehículo quedó atrapado en una rambla en Fortuna. El hombre no ha precisado asistencia sanitaria.

14.50El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado, en redes sociales, que el canal del trasvase Tajo-Segura se ha desbordado a la altura de Campotéjar Alto, en Molina de Segura. El 112 insiste y pide que no se utilice el coche «si no es absolutamente imprescindible».

14.08Por ahora, la localidad valenciana de Onteniente es la que mayores precipitaciones acumula, con 283 litros por metro cuadrado. Allí se ha desbordado el río Clariano. Estas son las lluvias acumuladas en lo que va de día:

Aemet

14.04Cortes ferroviarios. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha informado en su perfil de la red social Twitter que la circulación en la línea Albacete-Murcia se encuentra interrumpida entre las estaciones de Agramón y Cieza por condiciones meteorológicas adversas. La circulación de trenes también se ha visto afectada entre las estaciones de Callosa del Segura y Orihuela, pertenecientes a la línea Murcia-Alicante.

13.54Ampliado el aviso rojo para mañana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado la alerta por la gota fría en Valencia y Alicante de cara a este viernes. En concreto, estarán en nivel rojo en la provincia de Alicante y en el interior sur y litoral de Valencia por lluvias que pueden descargar hasta 90 l/m2 en una hora. Las comarcas aledañas estarán en aviso naranja. Informa Isabel Miranda.

Seguimiento del METEOCAM



⚠️Se confirma el fallecimiento de dos personas, un matrimonio de 70 años, en el interior de un coche volcado, que había sido arrastrado por el agua en el camino de Fuente la Higuera, en #Caudete (#Albacete). #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) September 12, 2019

13.32Dos muertos. La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de dos personas encradas en el interior de un vehículo que estaba volcado en una zona inaccesible por la acumulación de agua en Caudete (Albacete), según ha informado el 112 Castilla-La Mancha. Se trata de un matrimonio de unos 70 años de edad, según ha informado a Europa Press el Servicio de Atención de Urgencias de la región. Estos son los únicos datos que han trascendido hasta el momento de este incidente.

