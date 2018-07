La curiosa lista de consejos de una madre irlandesa a su hijo de vacaciones en Mallorca

Un joven turista irlandés que ha pasado unos días de vacaciones en la localidad mallorquina de Santa Ponça, en el municipio de Calviá, ha explicado a través de su cuenta de Twitter los consejos que le dio su madre, por escrito, antes de iniciar su viaje a la isla balear. «Evita los balcones completamente», «aléjate de las peleas» o «usa preservativos» fueron tres de las recomendaciones que la mujer le hizo a su hijo.

«Mi madre me escribió una lista de reglas y la puso en mi maleta», señalaba el joven en el tuit que publicó hace unos días, para a continuación reproducir en una fotografía el citado decálogo manuscrito de consejos maternales. «Ten cuidado al cruzar las carreteras cuando estés borracho» o «no arruines tu cuerpo haciéndote un tatuaje» eran otras de las advertencias hechas también por la mujer. Además, disuadía a su hijo de nadar a altas horas de la noche, para no ahogarse.

So my mam actually wrote a list of rules out for me in ponsa and put it in my suitcase... pic.twitter.com/91Hvyr953b