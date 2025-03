La Cumbre del Clima de Glasgow se celebrará en noviembre de 2021

La Cumbre del Clima de Glasgow (Reino Unido), una importante reunión de la ONU para luchar contra el cambio climático y avanzar en el Acuerdo de París, finalmente se celebrará un año después de su fecha inicial, entre el 1 y el 12 de noviembre de 2021 , debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo acordaron anoche la Mesa de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) y los Gobiernos británico e italiano, coorganizadores de la cumbre.

La reunión internacional, que el año pasado se celebró en Madrid, tenía como objetivo para este 2020 la presentación de los nuevos planes de recortes de emisiones por parte de todos los países firmantes del Acuerdo de París. La COP26 se perfilaba, de hecho, como la cita más decisiva desde la ratificación del pacto en 2015 , en la que se constataría hasta dónde los países estaban dispuestos hacer un esfuerzo y si sería suficiente para limitar el calentamiento global a 1,5ºC o, al menos, a dejarlo por debajo de los 2º, el umbral a partir del cual sus efectos se multiplican.

«Nuestros esfuerzos para abordar el cambio climático y el Covid-19 no son mutuamente excluyentes. Si se hace bien , la recuperación de la crisis del Covid-19 puede llevarnos a una vía climática más inclusiva y sostenible. Así como honramos a los que hemos perdido, seguimos trabajando con un compromiso renovado y continuamos mostrando liderazgo y determinación para abordar el cambio climático y construir un mundo seguro, limpio, justo y resiliente», apuntó en un comunicado Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático.

La ONU quiere así que la recuperación por la crisis derivada por el coronavirus no se desvincule de los objetivo climáticos. « Pasamos de la "diplomacia climática" a una diplomacia basada en una recuperación verde », ha valorado Laurence Tubiana, una de las arquitectas del Acuerdo de París. «Hay mucho trabajo por hacer este año, y debemos usar este tiempo adicional para asegurar la acción climática. Los planes son la base de una recuperación global más limpia y saludable».

El presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, argumentó que el retraso de la cumbre daría a los países más tiempo para reconstruir las economías con la vista puesta en el cambio climático. Tras el anuncio, ya son muchas las voces que claman para que el retraso en las fechas y la crisis del coronavirus no sirvan para reducir la ambición en la lucha contra el cambio climático. El bloque de países menos desarrollados, por ejemplo, ha pedido impulsar la energía renovable, la conservación y otras medidas verdes a medida que se recuperen las economías.

En otros casos no ha gustado que la fecha se retrase todo un año. Es el caso del diputado de Podemos y presidente de la comisión de Transición Ecológica del Congreso, Juan López de Uralde: « El cambio climático no nos está esperando, se sigue agravando . Así que me parece una decisión equivocada que retrasará aún más los necesarios nuevos compromisos», ha dicho en Twitter. También organizaciones como Greenpeace han exigido que no se posponga la agenda política para actuar ante la emergencia climática. «En este momento, los verdaderos líderes deberían redoblar sus esfuerzos para asegurar una recuperación verde y justa en la gestión de esta crisis sanitaria y la emergencia climática. Sólo los gobiernos que se guían por la ciencia y son sensibles a las personas más vulnerables para hacer frente a la pandemia estarán preparados para contribuir a la enorme acción colectiva mundial necesaria para hacer frente al cambio climático», apuntó Jennifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional.

