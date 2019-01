Lo que el cuerpo del niño dirá de su muerte, según los forenses La autopsia es fundamental para determinar la causa, la data y los momentos previos a la caída

Érika Montañés

Pocos forenses querían ayer especular sobre la posibilidad de encontrar a Julen cadáver. Se trabajaba a conciencia desde hace más de una docena de días con el operativo de una persona viva, y pedían la mayor cautela. También lo hace en declaraciones a ABC el psiquiatra forense José Cabrera, que responde en un momento de la tarde del viernes 25, tras doce de rescate, en el que aún no se ha completado la operación por parte de la brigada de mineros asturianos. Cabrera no esperaba otro desenlace, puesto que sin alimento ni agua, «un menor es difícil que sobreviva más de cinco días», alega, como han hecho pediatras y especialistas que, pasado ese periodo, ya no creían en el milagro.

El doctor Cabrera despeja dudas sobre qué puede decir el cuerpo del niño sobre su caída: «Muchas cosas y todas ellas muy relevantes para la investigación posterior –dice–. En primer lugar, sabremos la data más o menos exacta del fallecimiento (que implicaría el hecho de si sobrevivió algún tiempo o no), es decir respiró o no en el fondo del pozo. Segundo, también la causa de la muerte: traumatismos y otras lesiones por caída y rozamiento, y si una vez precipitado el menor le cayó algo encima y de qué tipo de material hablamos. Si el niño padecía algo previamente que le hubiera inducido algún tipo de mareo y la posterior precipitación, y si había tomado algo previamente».

Los resultados de la autopsia no se esperan antes del próximo martes. Para Cabrera, ella arrojará luz a un caso del que ha estado pendiente toda España, y que ha recabado máxima expectación también fuera del país, con decenas de medios internacionales congregados en torno al pozo de Totalán. «Es fundamental determinar con exactitud la causa de la muerte, que puede ser una caída, golpes por arrastre y/o por precipitación de objetos una vez dentro ya del tubo, o si había alguna lesión interna en el menor que justificara tal muerte aparte de la precipitación».

Cabrera recuerda que el hermano mayor, Oliver, murió en mayo de 2017 y con apenas unos meses más de edad de los que ahora tenía Julen con poquísima edad de una muerte súbita y tiene que saberse si Julen padecía una dolencia similar.