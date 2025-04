Los cuatro tratamientos que podrían frenar la epidemia del coronavirus Covid-19 a la espera de la vacuna

Un tratamiento contra la malaria que empezó a probarse durante la Segunda Guerra Mundial. Una combinación para mantener a raya el virus del sida. Un nuevo antiviral que se probó de forma experimental contra el ébola. Un medicamento contra el cáncer y hasta transfusiones de sangre. Científicos y médicos de todo el mundo buscan desesperadamente un tratamiento eficaz para contener la epidemia del coronavirus , a la espera de una vacuna eficaz. Ésta no estará lista hasta dentro de un año, pero se confía en contar con un fármaco que pueda frenar la transmisión o reducir el tiempo en las unidades de cuidados intensivos, aunque no cure. Se está probando (casi) todo, tanto en centros de investigación como también en hospitales. Y cada anuncio dispara las expectativas. El riesgo ya no es solo probar tratamientos inútiles sino que puedan resultar dañinos, como ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«No hay atajos», ha recordado Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la OMS que ha pedido cautela. «Pedimos a los países que se abstengan de utilizar terapias que no hayan demostrado su eficacia contra el Covid-19 . La historia de la medicina está plagada de ejemplos de fármacos que en el laboratorio funcionaban pero fueron dañinos en los pacientes». El único camino son los ensayos clínicos, las pruebas controladas en los enfermos. La OMS lidera un gran ensayo mundial, una investigación sin precedentes que ha sido bautizado como «Solidaridad» . El fin es encontrar información científica solvente con los resultados de miles de enfermos de una docena de países afectados por el escurridizo virus. Se buscan medicamentos que ya se han utilizado en el tratamiento de otras enfermedades –y por tanto se sabe que son seguros– y compuestos que han tenido resultados positivos en animales contra coronavirus similares .

España y Noruega han sido los primeros en inscribir a sus pacientes en este megaensayo que acortará los tiempos para tener respuestas lo antes posible. Además, el Ministerio de Sanidad anunció ayer que ha autorizado otros ocho ensayos clínicos de tratamientos y se está estudiando dar luz verde a otras 84 propuestas. La agencia sanitaria de Naciones Unidas ha puesto el foco en cuatro de ellos. Estos son:

Remdesivir, el antiviral del ébola

Desarrollado por la compañía Gilead, este antiviral podría tener una segunda oportunidad si demuestra su eficacia contra el coronavirus . Inyectable, se probó durante el brote del ébola de 2014, logrando en algunos casos curaciones completas. También se ha ensayado contra el SARS y el MERS , otros coronavirus similares al actual, aunque aún no ha sido aprobado por ningún país por estar aún en investigación. La revista científica «New England Journal of Medicine» recogió el caso de un enfermo de coronavirus en Estados Unidos que recibió el fármaco cuando su estado empeoraba y mejoró al día siguiente. Pero estos éxitos son una muestra muy pequeña. Aún no ha demostrado si es eficaz y seguro. Ocho hospitales españoles de Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía lo probarán con los pacientes que tengan la enfermedad de moderada a avanzada.

Los medicamentos de la malaria y el lupus

La hidroxicloroquina , basada en un medicamento que se usa desde hace cuatro décadas contra la malaria y contra la artritis y el lupus, es otra de las grandes esperanzas contra el coronavirus . Hasta el presidente Trump se refirió a ella como el tratamiento que podría cambiar el curso de la pandemia. Este viejo antipalúdico ya ha empezado a utilizarse en algunos hospitales españoles contra el Covid-19. Pero también se espera que pueda jugar un papel como método preventivo. En Cataluña un grupo de investigadores ya ha anunciado un ensayo para averiguar si es capaz en la primera etapa de la enfermedad, cuando aparecen los primeros síntomas. «El objetivo es frenar la progresión de la infección, acortando el tiempo en que un enfermo positivo infecta a otras personas, ya que hasta ahora se ha constatado que cada afectado por el coronavirus puede contagiar a tres personas», contó Oriol Mitjà al presentar el ensayo en Barcelona. China y Corea del Sur , que llevan la delantera con el uso de cloroquina , ya han demostrado resultados favorables. Elena Gómez Díaz, del Instituto de Parasitología López-Neyra contaba en «The conversation» cómo su uso en forma de comprimidos logra un tiempo de recuperación más rápido y una estancia hospitalaria más corta. Investigaciones previas del CDC de Estados Unidos apuntan también a que la cloroquina tendría un gran potencial como medida preventiva», escribe. Pero hay quien teme que pueda hacer más daño que bien . La hidroxicloroquina tiene efectos secundarios que no se pueden eludir, entre ellos daños al corazón. Y esto sería un problema porque las personas con enfermedades cardiacas son también las que más riesgo corren con el Covid-19. En España, Sanidad ya ha intervenido su venta en farmacias para asegurarse el stock.

La combinación contra el VIH

Los antivirales ritonavir y lopinavir, comercializados con el nombre de Kaletra mantienen a raya el VIH, el virus del sida. La combinación puede también actuar contra otros virus. Ya se ha probado con éxito en monos infectados con SARS y MERS, otros coronavirus similares al Covid-19 . En China, el primer país afectado por la pandemia, se utilizó con algunos grupos de pacientes, aunque los resultados no se consideran concluyentes. Uno de cada cinco murieron, pero quizá porque el medicamento se los dio cuando ya estaban muy enfermos.

Contra la gripe

El ensayo de la OMS también está valorando incluir un antigripal (favipiravir) de la japonesa Toyama Chemical al ensayo Solidaridad. La intención de la OMS es incorporar nuevos.