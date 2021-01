Cuando un respirador en España era la diferencia entre vivir o morir

N. R. C. Actualizado: 30/01/2021 03:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No existen cifras del número de enfermos con Covid que en lo peor de la crisis en España fallecieron por no tener acceso a un respirador. En los meses de marzo y abril, los hospitales españoles practicaban una «medicina de catástrofe», donde los expertos de Cuidados Intensivos debían elegir cada día a quien salvar porque no había suficientes dispositivos que evitaran que los enfermos se ahogaran. Fueron las semanas en las que quedaron en evidencia las carencias de España. Entonces solo nos quedaba recurrir a la imaginación. Se improvisaban máscaras de buceo para aliviar a los enfermos y empresas de automoción como la Seat o militares se transformaron con rapidez para fabricar las máquinas que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte en una UCI.