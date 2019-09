¿Cuándo es el cambio de hora del otoño 2019? Recuperaremos el horario de invierno, de manera que ese día tendrá oficialmente una hora más

Como es habitual, el último domingo de octubre (en este caso el día 27) se producirá el cambio de hora del otoño, cuando a las tres de la madrugada habrá que retrasar el reloj hasta las dos (una hora menos en Canarias), y se recuperará así el horario de invierno, de manera que ese día tendrá oficialmente una hora más.

No obstante, el Parlamento Europeo debate la posibilidad de eliminar los cambios de hora a partir de 2021. Todavía no hay una decisón firme, pero es muy posible que en un futuro próximo no se vuelva a cambiar de hora en primavera y otoño en Europa.

La primera luna llena del otoño 2019 se producirá el 13 de octubre y las siguientes, 29 o 30 días después (el 12 de noviembre y el 12 de diciembre).

En cuanto a los planetas, el cielo al amanecer estará dominado por Marte y al anochecer por Venus, Júpiter y Saturno. El 11 de noviembre se producirá un tránsito de Mercurio por delante del Sol que será visible desde España. El anterior tuvo lugar el 9 de mayo de 2016 y el próximo se producirá el 13 de noviembre de 2032.

La primera lluvia importante de meteoros del otoño será la de las Dracónidas, cuyo máximo se dará hacia el 8 de octubre. Otra es la de las Leónidas, con el máximo alrededor del 17 de noviembre y que ocasionalmente llega a ser muy intensa. Pero la más llamativa es la de las Gemínidas, cuyo máximo ocurre en torno al 14 de diciembre.

En cuanto a las agrupaciones ficticias de estrellas conocidas como constelaciones, Andrómeda y Pegaso centran la atención de los cielos otoñales. Será el mejor momento para observar la Galaxia de Andrómeda (M31) en toda su majestuosidad. El triángulo de verano, formado por Deneb en el Cisne, Vega en Lira y Altair en el Águila, seguirá siendo visible durante la primera parte de las noches de otoño, aunque gradualmente a menor altura sobre el horizonte oeste.