No tengáis miedo | Antonio González | Jefe de Medicina Interna del Vall d’Hebrón «Critican al Zendal porque no se les ocurrió a ellos»

Salvador Sostres Actualizado: 09/05/2021

-Cae el Estado de alarma.

-Puede caer tranquilo.

-Podremos salir en paz.

-Pero hay que seguir teniendo cuidado con los contactos sobre todo en las horas más ociosas.

-Doctor, por el amor de Dios.

-Nos falta un mes para poder abrir la mano con el ocio.

-¿Qué nos falta?

-Que la mayoría de la gente de riesgo esté vacunada para que no se colapsen las UCI.

-¿Vamos bien con las vacunas?

-Pronto se notará una mejora en el ritmo de vacunación. Sobre todo en los mayores de 50 años, que son los que están llenando las UCI.

-O Ayuso es una temeraria o la Generalitat son unos cretinos.

-Yo lo que digo es que no hay ningún dato que soporte cerrar los restaurantes de noche.

-Son unos cretinos.

-Prohibir las cenas no es una decisión con base científica.

-Los chinos.

-El malo chino es más propio de una película de James Bond que de la realidad. Las teorías conspirativas surgieron porque no nos creíamos lo que nos estaba pasando, ni éramos capaces de entenderlo.

-Los turistas, el verano.

-Europa se tendrá que poner de acuerdo para que los vacunados puedan viajar.

-¿Y los que todavía no lo estemos?

-También, pero PCR mediante.

-El pasaporte de vacunación es discriminatorio.

-No, pero es un salvoconducto.

-Es racista.

-Pues tampoco, pero los países ricos tenemos vacunas y los pobres, pues no.

-Supremacismo blanco.

-Realismo.

-Europa ha racaneado con las vacunas.

-No había más capacidad de fabricación y no tuvieron la valentía de explicarlo. Por eso pareció otra cosa.

-Los ingleses, los americanos.

-Tienen sus propias vacunas.

-Chile, Israel.

-Son países mucho más pequeños.

-En Cataluña ha habido mucho médico estrella compitiendo por ser consejero de Sanidad.

-Ha habido mucho experto y en este tema concreto sobre todo al principio no hay expertos.

-¿No sabemos nada?

-Nunca antes habíamos sabido tanto de un virus y la rapidez en el hallazgo de la vacuna ha sido extraordinaria.

-Pero.

-Hay misterios. ¿Por qué a Portugal le fue tan bien en la primera ola y ahora tan mal. ¿Por qué Francia y Alemania, con todo cerrado, están peor que nosotros?

-Algo bueno que hayamos aprendido.

-A crear vacunas rápido. A responder en equipo, del primer sanitario al último. En pocos días convertimos el Hospital Vall d’Hebrón en un ‘hospital Covid’. Con sólo 1.100 camas llegamos a tener 800 ingresados por coronavirus.

-Illa.

-Le tocó en enero un ministerio sin competencias y en marzo le cayó la del pulpo. Sería injusto criticarle. No me atrevería.

-Se podía haber hecho mejor.

-No lo sé. Fuera de España no lo han hecho mejor.

-Ifema.

-Impresionante. En Barcelona montamos algo parecido en la Fira. Yo contribuí. Pero nunca llegó la orden de abrirlo.

-Por una guerra política.

-Pero no con el Estado. Era una competencia autonómica.

-Sí, entre el CatSalut y el Institut Català de la Salut. Una guerra tribal, como siempre, incluso para hacer un hospital.

-Y se podría haber utilizado para ingresar a muchos mayores de las residencias.

-Isabel Zendal.

-Magnífica iniciativa.

-¿Por qué lo critican?

-Porque no se les ocurrió a ellos. Es así de triste.

-Volviendo a usted, ¿llamarse González en Cataluña le ha perjudicado?

-Lo que en verdad me ha perjudicado es no ser independentista, y utilizaron que no soy de aquí, pese a que llevo 50 años viviendo en Barcelona.

-Pese a que ganó su plaza, el ‘establishment’ catalán no le quería de jefe de medicina interna porque no es de los suyos.

-Yo soy médico, no un político. Ellos saben que soy de derechas y que me llamo González Fernández. Pero también es cierto que gente de aquí, entre ellos independentistas, me ayudaron muchísimo.

-De derechas y creyente.

-Pero hay cosas de la Ciencia que son difíciles de explicar desde la religión.

-Aborto.

-El debate es forzado porque la sociedad nos ha pasado por encima. Y hay situaciones en las que está muy claro.

-Eutanasia.

-El problema es dónde pones el límite, y ciertos discursos que excitan las pasiones más bajas. Pero nadie quiere ver sufrir a sus personas queridas.

-Compasión.

-Caridad cristiana.

-El Covid pasará y seguiremos teniendo el mismo problema central.

-¿Cuál?

-Comer y engordar.

-Yo creo en el gordito feliz.

-Yo creo en una pastilla que nos permita disfrutar sin ponernos como vacas.

-Hay que mentalizarse en que no cada día…

-...Doctor, lo hemos probado y no funciona. Falta un Viagra para poder comer con libertad.

-Sí, pero no pongas Viagra.

-Con lo bien que va.