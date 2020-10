El Covid-19 también entra por los ojos

Beatriz L. Echazarreta Actualizado: 08/10/2020 12:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los ojos, a través de las lágrimas, son una de las puertas de entrada del Covid-19, según apuntan investigaciones del Instituto de Enfermedades Infecciosas «Lazzaro Spallanzani» de Roma. La tendencia que tiene el ser humano a tocarse la cara -y en especial los ojos- evidencia la necesidad de poner en marcha medidas de protección ocular para frenar una fuente potencial del contagio del virus.

Laureano Álvarez-Rementería, oftalmógo y director de la Clínica Rementeria de Madrid, explica que el contagio a través de los ojos se produce por el contacto con las mucosas. Sin embargo, aclara que la posibilidad de contraer el virus por esta vía es «muy baja», en torno al 1%. Considera que la concienciación debe centrarse en evitar «tocarse cualquier mucosa de la cara» para reducir riesgos.

«Las gafas no serán las nuevas mascarillas»

Las partículas de una persona con Covid-19 pueden llegar a los ojos, según Rementería, directamente desde la boca o bien transportarse a través de las manos. No obstante, apunta que en pacientes que no llevan gafas no se recomienda esta medida de protección pues «podría ser contraproducente» en alguien que no está acostumbrado a llevar lentes. Este oftalmólogo recomienda, además, ser muy escrupuloso con el uso de lentillas pues estas podrían provocar picor en los ojos y por tanto, contacto con las mucosas.

En este sentido, recalca que existen analogías entre los guantes y las gafas como métodos de protección ante el Covid-19. Los primeros sirven al virus de vehículo y por ello se ha insistido en el uso preferente de geles hidroalcohólicos. Si no se necesitan las gafaspor una patología previa, el estar «quitándolas y poniéndolas» podría suponer un efecto contrario al esperado.

«Las gafas no van a ser las nuevas mascarillas» y, según este oftalmólogo, solo se recomienda su uso para personal sanitario con una alta exposición al virus. En cuanto al tipo de gafa, sostiene que sirve cualquiera que haga de barrera y precisa que no hay un material en concreto que sea más recomendable que otro.

La manifestación del virus en los ojos

Por otra parte, la conjuntivitis es uno de los primeros síntomas que manifiestan los contagiados de coronavirus, como concluyen investigaciones publicadas en la revista Annals of Internal Medicine. En concreto, los pacientes de Covid-19 presentan, según Rementería, una conjuntivitis con mucha secrección.

Desde el inicio de la pandemia se ha puesto el foco en los daños al sistema respiratorio que ocasiona el virus, aunque uno de cada diez pacientes hospitalizados por covid podría desarrollar conjuntivitis, según un estudio del Hospital Clínico San Carlos.

Rementería explica que «las afectaciones directas en el ojo que produce el coronavirus son muy bajas», pues se trata de patologías secundarias que son útiles para el diagnóstico de la enfermedad.

Ojos secos y miopía infantil

Al dato de los 1.300 millones de personas que viven con alguna forma de deficiencia visual, este año hay que añadir las patologías provocadas por la pandemia. Rementería comenta que se han dado numerosos casos de pacientes que acuden a la clínica con los ojos muy secos, debido al uso de pantalla y la falta de exposición al aire.

Los más afectados son los niños, que necesitan mirar largas distancias para un desarrollo visual correcto. El uso y abuso de pantallas para las actividades tanto escolares como de ocio supondrá, según indican varios estudios, un deterioro en la salud visual de los más pequeños. Rementería augura que «está por venir un incremento de niños con miopía», que se manifestará a largo plazo.