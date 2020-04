Covid-19 Un huracán durante la pandemia: Florida se prepara para el peor escenario posible La temporada de huracanes comienza en menos de dos meses, y todo apunta a que EE.UU. seguirá luchando contra el coronavirus

¿Qué podría ser peor que una pandemia que altera la vida, colapsa el sistema de salud y devasta la economía global? Añadirle un desastre natural. A menos de dos meses de que comience la temporada de huracanes, Florida ya empieza a prepararse para ello.

«El Covid-19 es malo. Un huracán es malo. El impacto de un huracán en un ambiente de Covid será mucho peor que ambos sumados. Será un efecto multiplicador y no acumulativo», dice Bryan Koon, quien hasta 2017 era el jefe de los servicios de gestión de emergencias del estado y ahora es consultor.

Y este escenario es posible. Cuando la temporada de huracanes en el Atlántico comience el 1 de junio, lo más probable es que Estados Unidos siga luchando contra el nuevo coronavirus. Los meteorólogos de la Universidad de Colorado, así como los de Accuweather, ya predicen que este año la temporada de huracanes será más activa de lo habitual. Según ellos, entre julio y noviembre, podrían golpear cuatro huracanes importantes, con vientos de más de 180 km/h.

«Nos estamos preparando para lo peor, por supuesto», dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el jueves. «Esperamos no estar lidiando con un huracán. Pero creo que debemos asumir que tendremos uno».

Los ciudadanos de FLorida saben cómo actuar frente a un huracán: almacenar alimentos, proteger las ventanas con tablones de madera y/o huir de la zona su la tormenta promete ser devastadora. Quienes pueden pagarlo van a hoteles, amigos o familiares. El resto es evacuado en autobús y alojado en refugios.

La pregunta a la que ahora enfrentan los líderes de Florida es la siguiente: ¿cómo mantener esta estrategia de evacuación masiva este año, cuando se llama a la población al distanciamiento físico? ¿Cómo funcionarán los refugios, a menudo ubicados en gimnasios con camas generalmente juntas, en estos tiempos de virus altamente contagiosos?

Nada de esto será posible en la nueva realidad impuesta por el Covid-19, advierten los expertos. «Es posible que sus amigos y familiares no lo quieran en casa porque están tratando de no enfermar», dice Koon.

«Los hoteles pueden no estar abiertos. Están cerrando debido a la falta de clientes. No sé cómo vamos a abrir grandes refugios, por el momento no podemos llenar los gimnasios con personas», agrega. «La gente tendrá que tomar decisiones difíciles: ¿me quedo con el riesgo de que el techo de mi casa se vaya volando o se inunde? ¿O me voy en coche de exponerme al virus?».

Todo esto sin mencionar, según Koon, que muchos no podrán pagar el combustible o el hotel si deciden evacuar, dado el número récord de personas que se encontrarán desempleadas por la pandemia. Hasta el jueves, unos 17 millones de estadounidenses habían perdido sus empleos.

Los senadores de Florida Rick Scott y Marco Rubio pidieron el jueves a Fema, la agencia federal de gestión de emergencias, que establezca una estrategia de huracanes durante la pandemia.

Además, «le pedimos que tome en cuenta cómo desalojar y refugiar apropiadamente a aquellos que tienen, o son sospechosos de tener, coronavirus en el momento de la tormenta», escribieron los senadores a Peter Gaynor, el jefe de FEMA, en una carta abierta.

Un portavoz de Fema dijo a AFP que la agencia está trabajando con las autoridades locales y estatales en nuevas pautas.

En 2018, el huracán Michael de categoría 5 devastó el noroeste de Florida, dejando rastros aún visibles hoy. El año anterior, cuando golpeó el huracán Irma, millones de personas habían evacuado sus hogares en Florida, y unos 300.000 de ellos habían ido a refugios.