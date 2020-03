Coronavirus: Últimas noticias en directo | Detectados once casos de coronavirus en una residencia de mayores en Madrid

ABC MADRID Actualizado: 05/03/2020 17:38h Guardar

17.37Crítcas por no actuar ante la amenaza Tedros se ha mostrado preocupado porque «las acciones no coinciden con el nivel de amenaza al que todos nos enfrentamos». Aunque no ha señalado a qué países se refiere, sí ha señalado que no están haciendo lo suficiente y necesario para frenar la epidemia del coronavirus.

17.34«La epidemia se puede parar» «La epidemia se puede frenar, pero solo con un enfoque colectivo, coordinado e integral que involucre a toda la maquinaria de las administraciones», ha indicado el director general de la OMS.

17.32El coronavirus ya se ha cobrado 3.281 víctimas mortales El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado hoy en una rueda de prensa que «ahora hay un total de 95.265 casos reportados de coronavirus a nivel mundial y 3.281 muertes». En las últimas 24 horas, «China ha reportado 143 casos y la mayoría de ellos continúan siendo reportados desde la provincia de Hubei. Son ocho las provincias que no han reportado ningún caso en los últimos 14 días», según ha informado en una rueda de prensa.

17.24Ecuador eleva a 13 los casos de coronavirus, todos ellos vinculados a la paciente llegada desde España El Ministerio de Salud de Ecuador ha confirmado este jueves tres nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 13 la cifra de contagios en el país sudamericano, todos ellos vinculados a una mujer que llegó a mediados de febrero procedente de España, informa EP. «Todos los nuevos casos que se han ido presentando están dentro del escenario que las autoridades de Salud han previsto, en función de los contactos que tuvo la primera contagiada», ha explicado el Ministerio, en un comunicado en el que ha destacado la eficacia del «cerco epidemiológico».

17.15Italia anuncia ayudas de 7.500 millones de euros a empresas y familias El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado que se destinarán 6.300 millones de euros para ayudar a empresas y familias. La cantidad total por ahora se eleva a 7.500 millones de euros, al añadir las ayudas de un primer decreto cuando se inició la crisis del coronavirus. Bruselas ha aceptado que esa cantidad se haga con déficit presupuestario. Pero empresarios, sindicatos y la oposición consideran que esa cantidad será muy insuficiente, teniendo en cuenta la grave crisis que por causa del coronavirus sufren diversos sectores el país. Informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial de ABC a Milán.

17.10Cruz Roja pone en marcha un curso para prevenir la propagación del coronavirus Cruz Roja Española ha lanzado un curso en abierto para prevenir la propagación del nuevo coronavirus para el voluntariado de la organización y el personal laboral que trabaja en la misma. Además de informar, el objetivo del curso es aportar conocimientos suficientes para saber tomar las medidas adecuadas para prevenir la propagación del Covid19.

16.55Italia pide un plan de choque para salvar al país como en el periodo de la posguerra «Da la sensación de que estamos en guerra; todos encerrados, raramente se ve a alguien en la calle», nos decían con tristeza algunas de las personas que encontramos en los pueblos de la «zona roja», durante el fin de semana inmediatamente después de que estallara la explosión de la epidemia en Italia, el pasado 21 de febrero. Hoy es nada más y nada menos que Vinenzo Boccia, el presidente de Confindustria, la patronal italiana, el que declara que «en términos económicos es como haber sufrido los efectos de un conflicto». Las consecuencias del coronavirus en este país son tan dramáticas que es necesario, según manifiesta a medios italianos el presidente de los empresarios, «un plan de choque como en el periodo de la posguerra», informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial a Milán.

16.51Detectados once casos de coronavirus en una residencia de mayores en Madrid Diez usuarios de la residencia de personas mayores La Paz y una auxiliar de enfermería de este centro han dado positivo por coronavirus, según ha indicado el sindicato Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Según señaló el sindicato en un comunicado, los casos por COVD-19 han sido confirmados por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo autónomo de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional, informa Efe. La residencia, que cuenta con capacidad para entre 70 y 80 usuarios, habilitará zonas de aislamiento y procurarán que personas con síntomas no utilicen las zonas comunes, como puede ser el comedor o los baños.

16.50Una profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid da positivo por coronavirus Una profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (UESD), perteneciente al Arzobispado de Madrid, ha dado positivo por coronavirus COVID-19, según ha informado la Universidad este jueves 5 de marzo. La docente está bajo observación médica y, desde la aparición de los primeros síntomas, el pasado domingo 1 de marzo de 2020, no se ha incorporado a su actividad en la comunidad universitaria, según informa la universidad en un comunicado recogido por EP.

16.48Una trabajadora del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz contrae el coronavirus Una trabajadora del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha contraído el coronavirus, según ha trasladado a este diario el Consistorio de la localidad madrileña, uno de los focos con mayor número de contagiados por el Covid-19. Mientras la funcionaria «se encuentra recuperándose en su domicilio», las instalaciones municipales «funcionan con normalidad, no hay zonas cerradas ni se ha dejado de prestar ningún servicio a los ciudadanos», precisan las mismas fuentes. Eso sí, los alrededor de 500 trabajadores del Ayuntamiento de Torrejón siguen las medidas de prevención de la Consejería de Sanidad, como el uso de geles desinfectantes.

16.39La Autoridad Palestina cierra la Natividad tras detectar casos sospechosos de coronavirus en Belén 24 horas después de que Israel endureciera las medidas para intentar controlar la expansión del coronavirus, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) siguió el mismo camino tras detectar varios casos sospechosos en un hotel de Beit Jala, al norte de Belén, informa Mikel Ayestaran

16.16El Obispado de Menorca retirará el agua bendita de las iglesias de la isla por el coronavirus El Obispado de Menorca ha emitido este jueves un comunicado en el que propone varias «medidas de prevención ante la expansión del coronavirus», entre ellas la retirada del agua bendita de las iglesias, no darse la mano durante la celebración de la misa o no dar a besar imágenes o cruces. Hasta el momento, han sido confirmados en Baleares seis casos de SARS-Cov-2, todos ellos en Mallorca, por lo que por ahora no ha habido ningún caso de contagio en Menorca, Ibiza o Formentera, informa Josep María Aguiló

15.58Ponen en cuarentena a trabajadores del Hospital Galdácano de Vizcaya El hombre fallecido ayer en Vizcaya murió concretamente en el hospital de Galdácano, que hoy ha puesto en cuarentena a algunos trabajadores y dos plantas para evitar la propagación del virus, según ha adelantado Radio Euskadi. En la actualidad hay 27 personas contagiadas en el País Vasco, de las cuales 3 se encuentran en estado grave.

15.51Un caso en la empresa Ernst & Young: los trabajadores se marchan a sus casas Han detectado un caso de coronavirus en la empresa Ernst & Young, una importante firma de servicios profesionales a nivel mundial, por lo que han enviado a todos los trabajadores a trabajar de forma telemática

15.41Mejora el profesor de Santa María La Blanca Según ha podido saber ABC, el docente del colegio Santa María La Blanca está mejor. Le están aplicando antirretrovirales similares a los usados con enfermos de SIDA y están dando resultado, informa Josefina G. Stegmann.

15.00Alemania eleva el balance del coronavirus a 349 personas contagiadas El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Alemania un balance de 349 personas contagiadas, según ha informado este jueves el Instituto Robert Koch, un organismo que realiza el seguimiento del virus en territorio germano. Informa Europa Press.

14.51El quinto positivo con coronavirus en Asturias tiene vínculo epidemiológico con Torrejón El hombre de 48 años al que se le ha diagnosticado el quinto positivo por coronavirus en Asturias se encuentra con sintomatología leve en aislamiento domiciliario y tiene un vínculo epidemiológico con Torrejón de Ardoz (Madrid), una zona especialmente afectada por la epidemia, según informa Efe.