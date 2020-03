Coronavirus, últimas noticias en directo: Quinto día consecutivo en China sin contagios locales

Actualizar

8.32Bankia también adelanta el pago de las pensiones Bankia abonará a sus clientes las pensiones de la Seguridad Social este lunes 23 de marzo por la tarde, dos días antes de la fecha prevista, que es el 25 de cada mes. Además, ha puesto en marcha una serie de iniciativas para evitar, en la medida de lo posible, que los pensionistas tengan que acudir a las oficinas. La entidad avisará además a sus receptores por SMS en las próximas horas con la recomendación de que no vayan a la sucursal bancaria, sobre todo, a las personas de más edad, «porque en estos momentos lo más importante es preservar la salud».

8.21Ibercaja anticipa al 25 de marzo el pago a sus clientes pensionistas Los clientes de Ibercaja con pensión domiciliada de la Seguridad Social recibirán en sus cuentas el ingreso correspondiente de su pensión del mes de marzo el próximo miércoles, día 25. La entidad anticipará sin coste el abono de estas prestaciones, con la finalidad de contribuir a mitigar el impacto que sus clientes están teniendo a consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, según informó la compañía en un comunicado. Esta medida se mantendrá hasta que se haya superado esta situación.

8.15Pruebas desde el coche El Área Sanitaria de Ferrol activa desde este lunes un punto fijo en el Hospital Novoa Santos para realizar pruebas a pacientes sospechosos de padecer coronavirus sin que tengan que bajarse del coche. Esta medida, que ya está implantada en otras áreas gallegas como la de Vigo, e implica la recogida de una muestra para realizar PCR a todos aquellos pacientes citados previamente para asistir a esa localización y comprobar si están infectados o no.

8.10Easyjet dejará en tierra la mayoría de su flota La aerolínea de bajo coste británica Easyjet va a dejar en tierra la mayoría de su flota de aviones a partir de mañana martes, 24 de marzo, tras los cierres de los espacios aéreos de muchos países europeos y las restricciones de viaje en otros. Según informa la compañía, su intención es continuar operando vuelos de rescate según sea necesario para repatriar a los clientes y estima que la mayoría de estas operaciones de rescate se completarán este lunes.

7.55Aumentan los casos en Brasil El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado 25 muertes a causa de la pandemia, así como 1.546 casos de contagio, repartidos por todos los estados del país. Es Sao Paulo, en el sur de Brasil, donde se han producido casi la totalidad de los decesos, 22, y a su vez, también tiene el mayor número de episodios confirmados, 631. Las tres restantes han tenido lugar en Río de Janeiro.

7.50El metro recorta su horario Metro de Madrid adelantará a partir de mañana su horario de cierre a las 24 horas para evitar desplazamientos debido a la crisis del coronavirus, con lo que el último servicio saldrá a las 24 horas frente a las 1.30 horas como sucede hasta ahora.

7.40Trump se plantea un cambio de rumbo en la crisis del coronavirus El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha emitido un mensaje críptico sobre un posible cambio de rumbo en la manera en la que EE.UU. está enfrentando la crisis del coronavirus. «No podemos dejar que la cura sea peor que el propio problema», dijo en Twitter poco antes de la medianoche del domingo, en una afirmación que podría sugerir que las medidas de confinamiento adoptadas en buena parte de EE.UU. suponen un impacto económico excesivo. «Al final del periodo de 15 días, ¡tomaremos una decisión sobre qué vía queremos tomar!», cerró en un mensaje escrito con letras mayúsculas. Hay cerca de cien millones de estadounidenses bajo órdenes de confinamiento en casa de sus estados y un parón en la actividad que puede causar que la economía entre en depresión y el paro, en el peor de los escenarios, se dispare hasta el 20%, un nivel desconocido en EE.UU.. Informa Javier Ansorena.

7.00Turistas españoles atrapados en Honduras Son un ejemplo de los cientos de españoles a los que la pandemia del coronavirus ha sorprendido fuera de casa, siete madrileños y dos murcianos que emprendieron una escapada de ensueño el pasado 9 de marzo, un viaje de buceo a la angosta isla hondureña de Roatán. Les han cancelado los vuelos de regreso, les obligan a dejar la casa que alquilaron, no tienen ni coche para ir al lejano supermercado, les repudian en la calle y no encuentran ayuda efectiva alguna para volver a casa. [Lee más aquí]

6.55México suma 65 contagios de COVID-19 en últimas 24 horas y llega a 316 casos Las autoridades sanitarias de México informaron este domingo de que el número de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas en el país ha ascendido a 65, hasta llegar a 316 casos positivos -hasta el sábado sumaban 251-. Del total de positivos, 32 casos están hospitalizados y 284 son ambulatorios. Además, apuntaron que los casos sospechosos aumentaron a 793, mientras que los negativos fueron 1.667 y se mantuvieron en dos las defunciones.

6.45Corea del Sur confirma 64 nuevos casos de coronavirus, una treintena menos que el día anterior El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este lunes que se han registrado 64 nuevos casos de coronavirus, una treintena menos que el día anterior, por lo que el total de afectados en el país asciende a 8.961. Los casos detectados el domingo suponen la cifra más baja de infecciones diarias desde finales de febrero, mientras que el número de decesos se ha elevado a 111, en su mayoría mayores y con patologías previas, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. De los 64 casos nuevos, 24 se han producido en Daegu y 2 en la provincia de Gyeongsang del Norte. El número total de infecciones en Daegu y Gyeongsang del Norte, los dos epicentros del virus en el país, ha alcanzado los 6.411 y 1.256, respectivamente.

6.33Uno de cada cinco españoles tiene algún caso de contagio en su entorno En menos de una semana, el número de españoles que conocen algún caso de contagio en su entorno más cercano, familiar o laboral, se ha doblado, y ha pasado del 11,5 por ciento al 22,3 por ciento, según el barómetro de ABC/GAD3. Por tanto, casi 10,5 millones de ciudadanos saben de algún caso de infección por el coronavirus muy cerca de él. [Lee más aquí]

6.32Canadá, la primera delegación que renuncia a los Juegos de Tokio 2020 Canadáha anunciado que para evitar riesgos a la salud, no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ofreció todo su respaldo si se posponen por un año. La medida fue divulgada menos de ocho horas después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) fijara un plazo de cuatro semanas para concluir si puede mantener las fechas previstas para los Juegos y, si no es así, decidir cuándo podrían disputarse. [Lee más aquí]

6.30Japón exige cuarentena a todos los llegados desde Estados Unidos Japón exigirá a todos los viajeros que lleguen desde Estados Unidos que se sometan a una cuarentena de 14 días como medida para contener la propagación del nuevo coronavirus, anunció este lunes el primer ministro nipón, Shinzo Abe. La medida, que también afecta a los nacionales japoneses, se aplicará a partir del jueves 26 de marzo y está en línea con las restricciones impuestas anteriormente sobre los viajeros que hayan estado en China, Corea del Sur o la mayor parte de Europa.

6.30China informa de que no se han registrado nuevos casos de coronavirus a nivel local El Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de que no se han registrado nuevos casos de coronavirus a nivel local, lo que supone el quinto día sin episodios confirmados para la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia. No obstante, las autoridades han registrado 39 casos importados del extranjero, por lo que ascienden a 353, así como nueve muertes, todas ellas en Wuhan.