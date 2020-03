Coronavirus, últimas noticias en directo | Sanidad investiga al entorno cercano del fallecido en Valencia

Actualizar

11.25Google ofrece sin coste las funciones Hangouts Meet por el coronavirus Google ha anunciado que ofrecerá sin coste adicional las funciones de su servicio Hangouts Meet para ayudar a que los trabajadores y estudiantes que se han visto obligados a quedarse en sus hogares por el brote del coronavirus «sigan conectados». La compañía ha afirmado que en lugares como Hong Kong y Vietnam, donde los colegios han sido cerrados como medida contra el brote, los estudiantes han comenzado a utilizar sus servicios Hangouts Meet, integrado en la «suite» de «software» de Google, y Google Classroom para seguir sus clases desde casa.

11.19Illa: «Si hubiera habido algún contagio de la persona fallecida en Valencia se habría detectado ya» El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que, dado que la primera víctima de coronavirus en España falleció el 13 de febrero, «si hubiera habido algún contagio se habría detectado ya». Además, según recoge Servimedia, Illa ha asegurado que «estamos en una fase en la que todavía se pueden controlar los contagios y la transmisión esporádica».

11.13Fundación Osborne dona 200 kilos de material médico La Fundación Osborne ha donado un lote de más de 200 kilos de suministros médicos, incluyendo más de 2.400 juegos de mascarillas y más de 38.000 pares de guantes de látex para apoyar la lucha contra la propagación del coronavirus (COVID-19) en China.

11.08Una enfermera que trabaja en Vitoria, segundo caso de coronavirus en Burgos Una enfermera que vive en Burgos pero trabaja en el Hospital Txagorritxu de Vitoria ha dado positivo en el coronavirus y en estos momentos se encuentra ingresada en la zona del Hospital Universitario de Burgos, habilitada al efecto para este tipo de casos. Según han informado a Efe fuentes del centro hospitalario, la mujer presentaba un cuadro febril y tras activarse el protocolo por el virus se comprobó que era positivo y se procedió a su aislamiento.

11.04Tres nuevos casos en Castilla y León La Consejería de Sanidad ha recibido en las últimas horas la confirmación de tres nuevos casos positivos de infección por coronavirus, dos en la provincia de Burgos y uno más en Segovia, lo que eleva la cifra de pacientes confirmados con Covid-19 en Castilla y León a once. Léelo aquí.

10.57El BCE aplica precauciones por el coronavirus y restringe los viajes El Banco Central Europeo (BCE) va a aplicar algunas «precauciones operativas» por el coronavirus y restringe los viajes no esenciales del comité ejecutivo y otros miembros de personal hasta el 20 de abril, informa Efe. Además, también va a posponer las conferencias en su sede central, con excepción de la rueda de prensa tras la reunión de política monetaria del consejo de gobierno, en las que intervienen la presidenta, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos.

10.48Primer muerto en Irak Un hombre de 70 años ha muerto en el Kurdistán iraquí tras contagiarse del nuevo coronavirus, según las autoridades locales, que de esta forma han confirmado el primer fallecimiento en el mundo árabe de un paciente con Covid-19.

10.40Dos nuevos casos en Baleares La Consejería de Salud del Gobierno balear ha dado a conocer este miércoles que los análisis han confirmado dos nuevos casos positivos por SARS-CoV-2 (coronavirus) en Mallorca. Son dos personas que se encuentran aisladas en el Hospital Comarcal de Inca, donde ingresaron ayer por la noche. Con estos, son cinco los casos detectados en total en Mallorca. Uno de ellos ya fue dado de alta, informa Josep María Aguiló.

10.30Los Pueblos más Bonitos cancelan su Asamblea Internacional por riesgo del coronavirus La Federación de los Pueblos más Bonitos del Mundo, que cuenta con cerca de 800 pueblos en 9 países miembros, tenía previsto celebrar este año su Asamblea Internacional en Italia, pero acaba de anunciar su «anulación» por «el riesgo de coronavirus». «Hemos sentido mucho anunciar esta noticia, pero creemos que el Coronavirus seguirá avanzando por Europa en las próximas semanas», explica Francisco Mestre, actual presidente de La Federación Internacional de Pueblos Bonitos y asimismo Presidente de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, en conjunto con el presidente de la red de municipios en Italia, Fiorello Primi.

10.23Nuevas prohibiciones en Italia que cambian el estilo de vida para evitar contagios «Italia en cuarentena voluntaria por un mes». Esta es la medida que tiene previsto adoptar hoy mismo el gobierno a propuesta del comité científico creado expresamente por el primer ministro, Giuseppe Conte, para recibir recomendaciones que permitan luchar contra el contagio del coronavirus y contener la epidemia. A la vista de la rápida difusión del Covid-19, con 2.263 infectados y 79 muertos, según el último balance de ayer por la tarde, el comité científico aconseja ahora a todos los italianos, sin distinción de zona roja, amarilla o verde, como se había hecho hasta ahora, nuevas reglas para que se metan en «cuarentena voluntaria» para los próximos 30 días. Se pide mantener una distancia de seguridad de al menos un metro entre personas. Esta medida se justifica por el llamado «droplet» –hoy palabra clave-, es decir, las gotitas de saliva que se dispersan en el aire al toser, estornudar o incluso hablar, lo que constituye el primer vehículo de transmisión del Covid-19. Informa Ángel Gómez Fuentes, enviado especial de ABC a Milán. Léelo aquí.

10.14240 contagios en Alemania El número total de casos confirmados de coronavirus en Alemania ha aumentado a 240 la mañana de este miércoles. Ayer la cifra de contagios en el país era de 196, según datos instituto de salud alemán que recoge Reuters.

10.04Un trabajador de la Universidad Francisco de Vitoria es otro de los positivos Un trabajador no docente de la Universidad Fransico de Vitoria, en Madrid, ha sido diagnosticado con coronavirus tras realizar un viaje internacional, si bien se trata de un caso leve y ya está «controlado». Desde el centro han explicado a EP que este empleado no acudió a la universidad tras su viaje, por lo que no ha sido necesario tomar medidas adicionales y la actividad en el centro transcurre con normalidad.

9.47Google cancela el encuentro físico de su conferencia anual de desarrolladores Google ha decidido cancelar el encuentro físico de su conferencia anual de desarrolladores, Google I/O, con motivo a la preocupación que suscita el nuevo coronavirus. El evento anual de desarrolladores está programado para celebrarse entre el 12 y el 14 de mayo, pero este año, Google ha cancelado la celebración física, debido a la preocupación por el coronavirus COVID-19.

9.39También cae el sector servicios en España El crecimiento de la actividad del sector servicios de España se moderó en febrero como consecuencia de la debilidad de los nuevos pedidos y la reducción de los márgenes en un contexto marcado por la incertidumbre creada por el brote de coronavirus en China, según refleja el índice PMI sectorial, que bajó a 52,1 puntos desde los 52,3 del mes anterior, su peor lectura desde noviembre de 2013.

9.33Sanidad estudia el «grupo de contacto» del fallecido con coronavirus en Valencia El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que su departamento ha procedido a la investigación del «grupo de contacto» del hombre que falleció el pasado 13 de febrero en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y al que le fue detectado coronavirus. En una entrevista en la Cadena SER el titular de Sanidad ha explicado además que no tienen constancia de otros casos de personas que fallecieran antes del cambio de criterio de definición de casos que el Ministerio hizo el 27 de febrero, que instaba a realizar un segundo análisis a fallecidos por neumonía de origen desconocido.

9.24El coronavirus hunde la actividad del sector servicios en China El sector servicios de China entró en recesión durante el pasado mes de febrero por primera vez desde que hace 14 años comenzó a elaborarse la encuesta de actividad PMI de Caixin, cuyo índice sectorial se desplomó a 26,5 puntos desde los 51,8 de enero, como consecuencia del impacto del brote de coronavirus y de las medidas para contener el virus, informa EP. De este modo, las empresas chinas de servicios registraron en febrero una «sustancial caída de la actividad», mientras que el debilitamiento de la demanda doméstica e internacional redujo el volumen de trabajo para exportaciones entre informaciones sobre cancelaciones de pedidos por parte de clientes.

9.14Cancelan por el coronavirus un torneo de rugby a 7 preparatorio para los JJOO La Unión de Rugby de Japón anunció este miércoles que debido al brote de coronavirus ha decidido cancelar un torneo asiático de rugby a siete que se iba a disputar en abril en Tokio, y que iba a servir como evento preparatorio para los Juegos Olímpicos previstos para este verano en la capital nipona, ha adelantado Efe. Los organizadores consideran que «no es posible garantizar que el torneo se disputará de forma segura», según explicó la Unión de Rugby nipona en un comunicado.

9.07La Bolsa española abre con leves ganancias del 0,24 % La Bolsa española ha abierto este miércoles con un alza del 0,24 %, hasta los 8.821,10 puntos, a pesar de las fuertes pérdidas de Wall Street en la víspera, ante la sesión del mercado de que las acciones individuales anunciadas por algunos bancos centrales son insuficientes para paliar los efectos económicos del coronavirus.

8.54Rusia suspende exportación de mascarillasRusia ha suspendido la exportación de mascarillas quirúrgicas y equipo médico, incluidos vendajes y trajes de protección química para un solo uso, según una resolución gubernamental publicada el miércoles, en medio de temores sobre la propagación del coronavirus, según Reuters. Rusia no ha informado de ningún caso confirmado de personas que contraigan coronavirus mientras están dentro del país, aunque seis personas que se infectaron en otros lugares han recibido o están recibiendo tratamiento en Rusia.

8.54El coronavirus pone en peligro la cadena de suministro de las empresas multinacionales El coronavirus ha puesto en alerta a grandes multinacionales que temen que los parones impuestos como medida cautelar a la expansión del coronavirus puedan afectar a sus cadenas de suministro, dependientes de un sistema global, según el informe «El desafío actual de la cadena de suministro» elaborado por BDO al que ha tenido acceso EP.

8.42Primer contagio en Polonia Polonia ha anunciado hoy su primer caso de coronavirus en su territorio. El hombre, cuya vida no está en peligro, «no es parte de un grupo de riesgo», dijo el ministro de Salud, Lukasz Szumowski, en una conferencia de prensa según informa AFP.

8.3028 contagios en India El ministro de Sanidad de Nueva Delhi ha anunciado que 16 ciudadanos italianos en India han dado positivo por coronavirus, según Reuters. De esta manera, el número total de casos en el país aumentó bruscamente a 28.

8.20Más de 5.000 casos en Corea del Sur El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha confirmado este miércoles 32 víctimas mortales por el brote del nuevo coronavirus, mientras ha aumentado los casos hasta 5.328, informa EP