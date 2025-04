Las tres buenas noticias de hoy sobre el coronavirus

Esta mañana hemos amanecido con la noticia de que al menos 10,3 millones de personas se han infectado por el brote del nuevo coronavirus en todo el mundo, en el marco de una pandemia que suma ya más de 505.000 fallecidos y que tiene a Estados Unidos, Brasil, Rusia e India como los países más afectados a día de hoy.

El balance global de casos se ha actualizado el lunes con 156.300 nuevos positivos , según el balance publicado por la Universidad Johns Hopkins, que recaba los datos correspondientes a 188 países y territorios.

No todo son malas noticias. Más de 5,2 millones de personas han superado la enfermedad , que sigue al alza en algunos de los países más damnificados.

Un día más ABC acerca a sus lectores las tres informaciones positivas sobre el coronavirus que han marcado la jornada.

1. Pedro Duque asegura que hay interés internacional por fabricar vacunas en España. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que hay un interés internacional por fabricar vacunas contra el coronavirus en España. Así se ha pronunciado el responsable del Ministerio durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes en Moncloa. «Empresas internacionales quieren traer parte de la fabricación de la vacuna a España», ha afirmado.

Duque ha insistido en que, aunque de los actuales proyectos para lograr una vacuna están más avanzados los de otros países que los de España, estos seguirán adelante. El proyecto de vacuna contra el Covid-19 que más avanzado está en nuestro país, ha dicho, «deja mucha esperanza» .

2 . Confinamientos «quirúrgicos», el recurso para atajar rebrotes en otoño que prueban 80 vecinos de Santander. El otoño llegará inexorablemente con rebrotes de coronavirus, pero el peor escenario, el que implica una oleada generalizada de la enfermedad, se puede evitar. Así lo cree el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ayer lunes en una entrevista en RAC1 desveló su apuesta para el futuro a medio plazo: confinamientos «quirúrgicos», con el aislamiento de colectivos, edificios y zonas expuestas, aunque tampoco descartó un confinamiento total del país si la situación sanitaria se complica.

« Lo podemos evitar si cumplimos las normas , mantenemos la higiene de manos, usamos mascarillas y respetamos la distancia interpersonal», dijo ayer el ministro sobre la posible llegada de una segunda oleada del Covid-19 en otoño.

3. Las personas con VIH no tienen un mayor riesgo de Covid-19 que la población general. El riesgo de diagnóstico de Covid-19 no es mayor en las personas VIH positivas que en la población general. Son datos de un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional Sobre el Sida, en el que se recoge la incidencia y severidad de la enfermedad por Covid-19 en personas con el VIH que están recibiendo tratamiento antirretroviral y que se ha publicado en Annals of Internal Medicine.

Los resultados, además, muestran que las personas VIH positivas en tratamiento con tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC), –medicamento conocido con el nombre comercial de Truvada- tienen un menor riesgo de infección y hospitalización por Covid-19 que otras personas VIH positivas con otras pautas de tratamiento.