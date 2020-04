ABC Actualizado: 13/04/2020 17:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado que ya se ha alcanzado el pico del coronavirus, por lo que el objetivo que se han marcado las autoridades sanitarias para esta semana es «consolidar» la segunda etapa en la lucha contra el coronavirus, es decir, doblegar la curva de nuevos contagios.

No es la única buena noticia de hoy. Este lunes, en el que se reactiva la actividad laboral no esencial en las empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar, ha estado marcada por otras informaciones tan positivas como las que se muestran a continuación.

1. Madrid registra 145 muertos y la menor cifra de infectados en un mes. La Comunidad de Madrid ha registrado este lunes un total de 6.423 pacientes con coronavirus fallecidos, lo que supone el 36,7 por ciento del total nacional y se vuelve a ralentizar las muertes por esta enfermedad, con 145 más con respecto a las últimas 24 horas.

Con ello, se rompe la tendencia de ayer en la que se detectó un pequeño repunte de fallecidos con un incremento de 194 muertes y este lunes se vuelven a cifras similares a las contabilizadas el pasado 20 de marzo, cuando el incremento era de 1130 personas.

Por otro lado, el número de casos positivos en la Comunidad de Madrid los 47.146, lo que equivale a 559 personas infectadas más con relación a ayer domingo. Esta cifra supone el dato más bajo desde el 12 de marzo, cuando el crecimiento de contagiados era de 364 y se mueve en niveles parecidos a los del día 13 de marzo, cuando hubo 602 positivos más.

2. Archie Wilks, un niño de cuatro años, ha logrado vencer al coronavirus mientras lucha contra un tipo de cáncer raro. Oriundo de Essex, al pequeño le diagnosticaron neuroblastoma en enero de 2019. Una situación complicada que empeoró cuando el nuevo brote empezó a expandirse y a afectar a más de un centenar de países alrededor de todo el mundo.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de estos progenitores por proteger a su hijo de posibles contagios, el menor acabó infectándose y se convirtió en el primer paciente con cáncer infantil que dio positivo por Covid-19 en el Hospital de Addenbroke (Cambridge).

Tras seis días en el centro hospitalario, los médicos anunciaron a la familia que podían regresar a casa y hace unos días su padre contó que Archie ya no necesita usar el respirador y que la tos remitió.

3. Emocionante fiesta para las bodas de oro de un matrimonio italiano en la UCI. La fiesta por las bodas de oro de un matrimonio en la unidad de cuidados intensivos fue un homenaje de los médicos a esa generación de padres y abuelos que se nos están yendo. Eran los jóvenes de los años 50 y 60. Los que hicieron el milagro económico y las protestas estudiantiles que cambiaron para mejor la sociedad. Hoy mueren solos en asilos de ancianos, en hospitales o en sus casas, sin recibir el último saludo y la última caricia de un familiar.

Parecen viejos de un pasado remoto, reducidos a un número en una infinita estadística de muertos. Pero ellos hicieron la historia, construyeron riqueza y nos dieron valores e ideales. No son viejos para tirar o encerrarlos en féretros y almacenarlos en morgues. Cada uno tiene un mundo de afectos y son la parte mejor de nosotros.

Los médicos y el personal sanitario dan pruebas constantes del reconocimiento a esa generación. El último ejemplo nos llega de Fermo, un municipio de 37.000 habitantes de la región de las Marcas. Sandra y Giancarlo son una pareja como otras, pero su historia es única. Los dos se encuentran hospitalizados a causa del coronavirus en la unidad de cuidados intensivos en el hospital Murri. Los médicos y enfermeros les organizaron una fiesta para celebrar sus bodas de oro, llenando la UCI de amor y humanidad: «Hemos llorado todos», dijo la decena de médicos que los atienden, haciendo con sus manos signo del corazón.