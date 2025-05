Siete de cada diez enfermeros apuntan a que han trabajado sin protección

España registra el mayor número de sanitarios contagiados por coronavirus , cerca de 40.000, el 20 % del colectivo. Italia no supera el 10 %; Estados Unidos, el 3 %. Solo en el sector de Enfermería, cerca de 74.000 profesionales han sufrido síntomas compatibles con el coronavirus . Más del 30 % han resultado casos positivos. No todos han tenido acceso a una prueba de confirmación. Son cuatro los fallecidos. Cifras que refleja el estado en el que estos profesionales afrontan la pelea contra el coronavirus . El Consejo General de Enfermería publicó ayer los datos recogidos en una macroencuesta que subraya la razón más evidente de este elevado número de contagiados: medidas de protección escasas o nulas o de mala calidad .

Y así se expresan los enfermeros: el 74 % de los encuestados respondió que en su unidad no hubo mascarillas; el 55 % apunta carencias en monos de trabajo completos; la mitad, ni siquiera una simple bata . Y siete de cada diez piensan que han trabajado sin protección. Sensación que aumentó después de que se descubriera que un lote de mascarillas no garantizaban la seguridad. Además, el 76 % afirman que no han recibido la información adecuada para hacer frente para atender a contagiados por Covid-19 .

El descontento se traduce en que puntúan con un 3,3 sobre 10 la gestión del Gobierno central y un 3,9 la de las Comunidades Autonómas. «Desde el primer momento vimos la alta necesidad de material, la desprotección a la que se iban a ver todos los profesionales, que es lo que hemos denunciado desde el inicio. Estos son los datos de lo que viven cada a día», señala para ABC José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería .

Pero más allá de los objetivos y fríos números, hay nombres, familias, responsabilidad, cansancio. «El aspecto psicológico es otro de los factores fundamentales de esta crisis: ocho de cada diez dicen que les está afectando esta situación. Nos dicen que sufren un gran desgaste físico, por el tipo de material que tienen que utilizar, pero sobre todo mental, por las jornadas largas, por quitarse días de descanso, por la situación. Está haciendo mella. Porque no es solo tratar a los pacientes con una indumentaria que no es la adecuada para el acercamiento a estos pacientes, es que no pueden ofrecer el trato humano que les gustaría . Y al estar aislado, el profesional es el único enlace del paciente para que se pueda desahogar o incluso para acompañarlo en sus últimas horas», prosigue Cobos.

A partir de la querella que han interpuesto por la falta de protección han recabado suficiente documentación para justificar que se podría haber actuado de otra manera para disponer de material adecuado para todos los profesionales. « Desde finales de enero se veía venir », puntualiza Cobos. No puede asegurar al cien por cien que esta carencia de recursos haya propiciado más contagios por coronavirus y, a lo peor, alguna muerte evitable. «Son un cúmulo de circunstancias, y es difícil relacionar causa-efecto. Lo que está ahí es el elevado número de contagiados, y que desde el principio de la pandemia los profesionales trataban a los pacientes sin diagnosticar y se convertían en vehículos ellos mismos del contagio. Todo tiene que ver».

Ellos alzan la voz por la situación presente, pero no pueden dejar de pensar que a lo mejor mañana, tras unas decisiones que tomaron al límite de su conocimiento, fuerzas y tiempo entre la vida y la muerte, haya quien exija responsabilidades y caiga sobre sus espaldas. «Las personas están en su derecho de denunciar lo que crean oportuno si han perdido a un familiar. Es una situación excepcional; hemos tenido que protegernos con material no homologado o con bolsas de basura . Las circunstancias son las que son. Habrá que dirimir de quién es la culpa: de quien no ha previsto y provisto de los recursos adecuados o del profesional». Además, añade, los encuestados también han denunciado el gran número de horas que debían llevar el mismo traje de protección o las veces que han tenido que lavarlo para reutilizarlo.

También miran al futuro, a cuando se supere la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y puedan tomar aliento, llevan dos meses conteniéndolo. Y querrán expulsarlo para que esto no vuelva a ocurrir, para que nunca más se vean sobrecargados por una situación que podría haberse conducido mejor. Quieren estar en las mesas de negociación, quieren que se les escuche , porque sus problemas no han llegado solo con el coronavirus. Solo es la consecuencia de muchos años de situaciones complicadas. «Demandamos desde hace mucho tiempo que se amplíe el ratio entre enfermera y paciente, algo que se corrobora ahora y que ha puesto en una situación muy crítica al sistema sanitario. La debilidad del número de profesionales se ha visto acrecentada», explica Cobos.

Principales demandas

«No por este orden, pero serían: ampliar el ratio de enfermeras por número de paciente. Aumentar la importancia de la Atención Primaria, reforzar este primer encuentro con el paciente para prevenir cualquier enfermedad. Dar más importancia a la opinión de las enfermeras, que formen parte de los comités de expertos . No es una profesión secundaria, y así lo acreditan sus currículos académicos».

Cobos finaliza con la idea que ha llevado a la «huelga virtual» de los sanitarios este domingo: «No queremos ir por la vida ni como mártires ni como héroes. Los aplausos, desde luego, no molestan ni mucho menos , es una expresión pública de la sociedad que agradecemos. Y no solo va por nosotros, sino por todos los profesionales de limpieza, supermercados, etcétera. Creemos que la sociedad lo sabe, pero queremos que también los políticos reconozcan lo que estamos haciendo. Y pedimos responsabilidad de todos, también a los padres que salgan con sus hijos, para que podamos con este virus entre todos».