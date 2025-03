Sanidad eleva a 193 los casos de coronavirus en España y descarta cerrar colegios

Los casos de coronavirus en España se elevan a 193. Así lo ha explicado esta mañana el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón , en rueda de prensa. La distribución de los casos es, por comunidades autónomas: 13 en Andalucía, 2 en Asturias, 5 en Baleares, 7 en Canarias, 10 en Cantabria, 12 en Castilla-La Mancha, 11 en Castilla y León, 14 en Cataluña, 19 en la Comunidad Valenciana —incluido el fallecido el pasado 13 de febrero—, 6 en Extremadura, 70 en la Comunidad de Madrid, 3 en Navarra, 17 en el País Vasco y 3 en La Rioja.

Aunque los casos se han incrementado , Simón ha recalcado que, si se tiene en cuenta el aumento respecto a ayer, cuando se notificaron 178 casos, se observa que la subida de casos no es «tanto como en períodos anteriores» , aunque ha insistido en que «hay que valorarlo con cuidado porque el incremento no ha sido homogéneo, sino que alguna comunidad autónoma ha tenido un mayor incremento». La fase, por tanto, sigue siendo la de contención , aunque «a medida que van saliendo y entrando casos tenemos que ir valorándolo constantemente».

De los 193 casos, siete se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) , de manera que son los más graves. El resto se encuentra en aislamiento, incluidos los 14 sanitarios que han dado positivo por coronavirus hasta la fecha, ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Simón también ha notificado que aunque la mayoría de los casos son con vínculo epidemiológico, hay catorce sin un vínculo claro , repartidos entre País Vasco, Madrid y Andalucía.

En concreto, son seis en Madrid, uno en País Vasco y tres en Andalucía. «Y luego tenemos alguno que está todavía en investigación», ha informado Simón. «En algunas zonas se están identificando más casos sin vínculo, y son estos los que están en investigación. Lo que tratamos ahora es de valorar si la transmisión comunitaria supone un riesgo de generalización de la transmisión o no».

Sobre los casos de coronavirus en menores , Simón ha explicado que actualmente hay tres: dos en Castilla-La Mancha y uno en Madrid, de una niña de cuatro años que ha dado positivo. «Los cuadros en niños se tienen que valorar de otra manera a como se tienen que valorar otros grupos de riesgo», ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, aunque ha remarcado que por la experiencia de los casos de coronavirus en China en menores, parece que los niños tienen mejor evolución. Por tanto, ha dicho Simón, el cierre de colegios no se contempla, pues podría conllevar mayores riesgos: «La opción de cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa, pero sí que podría incrementarlo para algunos focos de interés. Las valoraciones que se hacen se hacen muy cuidadosamente, son decisiones muy meditadas».

También se ha referido Simón al primer fallecido por coronavirus en España , en concreto en Valencia. Ha explicado que se trata de un caso importado de Asia que fue hospitalizado rápidamente en España y murió el pasado 13 de febrero. «Han pasado ya 20 días desde que falleció y no se han detectado casos en todos los contactos que tuv o. Es una situación que no deseábamos, pero sabíamos que a medida que fueran detectándose casos podría suceder. La parte no tan mala es que parece no haber transmitido a nadie y eso nos puede tranquilizar un poco», ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Otra de las preocupaciones viene por la aglomeración de personas en eventos deportivos o en actos como la manifestación del 8-M. Sobre esta última Fernando Simón ha asegurado que «no hay que hacer una recomendación especial ahora mismo», aunque sí ha pedido sentido común: «No tendría sentido que una persona con sintomatología fuera a la manifestación del 8-M. En la situación en la que estamos la gente tiene que ser consciente de lo que debe o no debe hacer».

Sobre los posibles problemas de abastecimiento para hacer frente al coronavirus, Simón ha asegurado que no va a haber problemas «inminentes». «Ya hemos hablado con los proveedores para reducir esos posibles riesgos. Ahora mismo no tenemos problemas de desabastecimiento».