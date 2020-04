Los exámenes de acceso a la universidad se han suspendido en buena parte de los países azotados por la pandemia del Covid-19, como Francia, Reino Unido o Estados Unidos. Pero en España la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), antigua Selectividad, sigue adelante. Un grupo de padres y colegios de Madrid se está organizando para pedir que se anule o, en el peor de los casos, que no se celebre en grandes recintos y con gran afluencia, sino en los propios colegios.

El colectivo ha hecho llegar la propuesta a la Comunidad de Madrid, donde se ha iniciado el movimiento, al Ministerio de Educación y a los partidos políticos. Mientras, recopila opiniones de médicos, epidemiólogos y psicólogos que valoren el riesgo de celebrar la prueba y el impacto que la pandemia de coronavirus está teniendo en los estudiantes. También están promoviendo una carta para enviarla a las autoridades y lograr el mayor apoyo posible en Madrid. Ya van por una treintena de colegios implicados y subiendo.

«Les hemos tenido tres meses encerrados y aislados para protegernos y protegerles y de pronto les exponemos a la presencia de tantos potenciales virus. Como padres no podemos aceptar esta sinrazón. No podemos tampoco exponer ahora a tantos chicos al estrés del miedo de ir a unos exámenes con esa amenaza a su salud», dicen en la misiva.

«No es justo que en otros cursos se les aprueba con las notas hasta marzo y con entregas de trabajos y exámenes online, y que con los estudiantes que tienen más presión, se tome la decisión de continuar con el examen», dicen desde el colectivo. Unos estudiantes que en algunos casos deben preparar los exámenes mientras tienen a familiares enfermos o fallecidos por el virus Covid-19, en una situación de incertidumbre y a quienes no se puede tranquilizar: saben de la gravedad del la crisis y la deben afrontar con menos herramientas emocionales que un adulto.

Para los padres de los afectados es una «locura» reunir a miles de estudiantes para realizar una prueba que ya de por sí ha sido preparada con preocupación, estrés, incertidumbre y sin profesores cerca. Y todo ello, sin contar el riesgo del desplazamiento hasta el lugar del examen, aglomeraciones en baños, o incluso en el acceso al recinto. «No estoy dispuesta a enviar a mi hijo a una situación de riesgo total», dice una de las firmantes.

En Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace unos días que, de realizarse la Selectividad el 6, 7 y 8 de julio, la prueba podrá celebrarse en el recinto ferial de Ifema. Un punto que preocupa a algunos padres. Se examinarían 36.000 estudiantes. «No entendemos cómo han previsto no abrir hoteles hasta enero 2021, con el daño económico que eso implica, y quieran someter a alumnos de 17 y 18 años y a sus familias, a un estrés emocional y riesgo físico real así», dice el colectivo.

En su lugar, proponen que se examinen en sus colegios, donde se podrían repartir en grupos de 10 estudiantes por clase, en un entorno conocido y con mucho menos riesgo vírico y estrés.

Por otra parte, el colectivo está recopilando también la opinión de abogados, que ya apuntan a que se trata de un amplio colectivo con derechos de ámbito autónomico, nacional y europeo, con derecho a la igualdad de trato, de protección de su integridad física y psicológica, además de igualdad de oportunidades y condiciones. «Si tenemos que llegar a Estrasburgo, lo haremos, llegaremos hasta donde haga falta. No es justo la presión a la que están siendo sometidos», dice una de las organizadoras.

Porque aunque en España se mantienen la pruebas, los alumnos españoles del Bachillerato internacional ya les ha indicado que con los trabajos realizados hasta el 12 de marzo pueden ser calificados. «No queremos que estén en inferioridad de condiciones respecto a otras promociones, respectos a alumnos de otros cursos, respecto a alumnos en otros países europeos, respecto a los alumnos españoles de bachillerato internacional; no queremos que los alumnos de EVAU 2020 sean injustamente tratados», concluyen.

«La celebración de la Evau a corto plazo es temeraria y, según mi criterio, irresponsable»

Entre la documentación que está preparando el colectivo se encuentra también la opinión de médicos y epidemiólogos. Entre ellas, figura la del doctor Jaime Fernández de Bobadilla, especialista en cardiología Adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital La Pazque, quien se opone a la celebración de las pruebas en una carta, reproducida de forma íntegra a continuación:

«En algún momento será necesario retomar las actividades económicas y docentes, pero habrá que hacerlo cuando el bien buscado, no produzca un mal mayor: la muerte de decenas de miles de personas que podría evitarse. En el escenario epidemiológico actual en España, la mortalidad más alta del mundo por millón habitantes, con la posible excepción de Bélgica, un número de contagios desconocido y, con toda probabilidad entre los más altos del mundo, sin datos fiables sobre la extensión y el control de la epidemia, y con una regulación insuficiente sobre el uso de mascarillas (aún no obligatorias), pese a la aplastante evidencia de que la vía aérea es un mecanismo principal en el contagio del virus, la celebración de la Evau a corto plazo es temeraria y, según mi criterio, irresponsable. Sólo será posible cuando haya datos precisos por comunidad autónoma y una R (número reproductivo básico) cercana a 0,3 que refleje una contención eficaz de la epidemia, y siempre en un formato diferente. Lo lógico es pensar que, si se ponen en marcha medidas enérgicas incluyendo el uso obligatorio de mascarillas (al menos caseras) y la realización de test fidedignos para determinar adecuadamente el grado de expansión local de la epidemia, tal vez en el mes de agosto, insisto, si se ha hecho todo lo necesario para contener y conocer la extensión de la epidemia, podríamos estar en condiciones de evaluar la situación para determinar si el riesgo de nuevos contagios es suficientemente bajo y en qué comunidades autónomos lo es. El SARS-CoV-2 es un virus muy desconocido, altamente contagioso y letal y no va a adaptarse a nuestros planes. Somos nosotros, los humanos, los que debemos diseñar estrategias y hacer las cosas de manera diferente para que no deje tras de sí una estela de muertos aún más dramática que la que estamos viviendo. Nos guste o no, hay que hacer las cosas de manera muy diferente para poder hacerlas como antes cuanto antes».

Dr. Jaime Fernández de Bobadilla. Licenciado y doctor en medicina. Especialista en cardiología Adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital La Paz. Diplomado en Investigación de resultados en Salud y Farmacoeconomía. Máster en Tratamiento del Tabaquismo. Acreditado profesor de universidad privada y profesor contratado doctor, por la Agencia Nacional de Evaluación (ANECA) y Acreditación 21/04/2020. La opinión expresada es la del autor de estas líneas y no refleja necesariamente el criterio de la institución (Hospital Universitario La Paz).