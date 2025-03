Los presidentes autonómicos piden más flexibilidad al Gobierno

En pleno proceso de reapertura del país, las Comunidades Autónomas reclaman que estos alivios tras 70 días de confinamiento por el coronavirus sean más amplios, sobre todo en cuestiones de movilidad, y que el Gobierno observe las características específicas y ritmos de cada territorio.

Madrid

Paseos a hora libre y abrir el gran comercio

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , no prevé pedir esta semana el pase a la fase 2 de la desescalada , pero sí ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Madrid pueda aplicar por adelantado algunas medidas correspondientes a pasos posteriores del proceso. Entre ellas, flexibilizar el horario de los paseos y el deporte al aire libre, que en Madrid concentra a demasiada gente en las mismas franjas, por la densidad de la población, recuerda Díaz Ayuso. «Cuanto más acotas, más aglutinas a la gente: cada medida de este tipo hace que la gente corra y ande a la misma hora».

Recuerda la presidenta que en Madrid hace «demasiado calor» para que los niños puedan pasear en su franja, de 12 a 7. Y limitar a la población no mayor ni infantil y a los deportistas a salir de 6 a 10 o de 20 a 23 horas es, cree, contraproducente . Por eso pide que se pueda salir cuando se quiera, al menos los fines de semana.

También quiere que los grandes espacios comerciales puedan abrir con un 40 por ciento de su aforo -previsto para la fase 2 de desescalada -, para no perjudicar a quienes tienen locales dentro de estos centros, que «son zonas seguras para las compras y están perdiendo ahora muchos puestos de trabajo».

Capítulo aparte merece el turismo, donde recuerda Díaz Ayuso que la medida de cuarentena «es absolutamente perjudicial para el turismo de ocio y el de negocio». Quiere un plan específico para el aeropuerto de Barajas, que incluya «cámaras térmicas, y pasaportes Covid-19 ».

Por último, entre su lista de reclamaciones está la de aclarar el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros. Díaz Ayuso le recuerda que lo necesita para hacer frente a la contratación extraordinaria de sanitarios, la construcción de un «hospital tipo Ifema para enfermedades infecciosas» o continuar con las pruebas serológicas. Informa Sara Medialdea .

Cataluña

Más dinero y competencias

Más dinero y competencias. Estas fueron en síntesis las reclamaciones de Quim Torra:que el Estado pague a la Generalitat 13.000 millones de euros, 9.000 de ellos por supuestas "deudas históricas" y otros 4.000 correspondientes a gastos extraordinarios derivados de esta crisis. Y el líder catalán también mostró su total rechazo a una nueva prórroga del estado de alarma mientras no se devuelvan competencias a la administración autonómicas, informa Jesús Hierro .

Lo explicó ayer a través de Twitter, en un hilo de mensajes en los que volvió a deslizar sus pretensiones secesionistas: «Hoy he defendido en la reunión con el presidente Sánchez que Cataluña tiene que ejercer su derecho de autodeterminación y hasta que no recuperemos competencias nos opondremos a la prórroga», aseguró en esa red social. Y detalló a qué conceptos corresponderían esas «deudas históricas»: la suma de lo previsto en la cláusula adicional tercera del estatuto de autonomía, la financiación de los Mossos d'Esquadra o las aportaciones que el Estado no ha hecho a la ley de Dependencia. Torra no informó de qué le respondió Sánchez ante sus reivindicaciones.

Andalucía

Eliminación del «agravio» territorial

Hasta ahora, el Gobierno andaluz ha mostrado su «respeto» por las decisiones que ha tomado el Ministerio de Sanidad, aunque no las haya compartido en muchas ocasiones, pero el futuro no va a ser tan despejado. «Los agravios territoriales dañan la credibilidad de la autoridad única y erosionan la legitimidad del mando único que se debe guiar por una escrupulosa objetividad», dijo el presidente andaluz, Juanma Moreno.

El presidente andaluz entiende que el agravio comparativo entre territorios, que hasta ahora era un argumento político basado en criterios de reparto de fondos económicos. Pero eran unos criterios iguales para todas las comunidades autónomas. Ahora, el presidente de la Junta enumera claramente esos agravios. «No se nos concede para Málaga y Granada la consideración favorable que sí dispensa a otros territorios, como el País Vasco, de la misma injustificada manera. Porque se justifica la movilidad entre provincias que a nosotros no se nos permite. En Cataluña se han hecho excepciones por distritos o municipios pero no en Andalucía, de la misma forma que ha habido provincias que han pasado a la fase dos aunque sus datos sanitarios sean peores que los de Granada y Málaga». Informa Stella Benot .

Galicia

Fuera del estado de alarma en la fase 3

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ser una de las autonomías que dejen de estar bajo el estado de alarma. Concretamente, lo solicitó a partir de la fase 3 . El mandatario gallego insistió en que haya movilidad entre las provincias gallegas, algo que Pedro Sánchez se abrió a explorar. Lo ve necesario para, por ejemplo, visitar a familiares, que los universitarios recojan sus enseres en las ciudades donde estudian o para «reactivar el turismo» pudiendo acudir a playas o segundas viviendas fuera del propio ámbito provincial. Informa David Gómez .

Comunidad Valenciana

Pasar a la siguiente fase como unidad

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, planteó que se tome como referencia para las próximas fases de la escalada a la comunidad autónoma en su conjunto en lugar de por provincias como hasta ahora. Puig, que esta semana solicitará el pase a la fase 2 pese al repunte del índice reproductivo por encima del 1,1, entiende que la unidad autonómica refleja «mejor la realidad económica y social». Por ello insistió en la necesidad de que se permita la movilidad entre las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. También ha pedido que el Gobierno sufrague el coste de las mascarillas obligatorias a las familias con menos recursos. Informa Alberto Caparrós .

Castilla-La Mancha

Movilidad plena entre las provincias

El Ejecutivo castellano-manchego pidió ayer al Gobierno que se autorice la movilidad entre provincias de una misma región, una vez que todo el territorio autonómico haya alcanzado la fase 2 , algo que se producirá el 1 de junio. La movilidad entre las cinco unidades territoriales es importante para García-Page desde el punto de vista sanitario, ya que hay áreas de salud que afectan a varias provincias. La posibilidad de que los ciudadanos de una misma autonomía puedan moverse entre sus diferentes provincias permitiría, además, reactivar relaciones económicas paralizadas. Informa María José Muñoz .

Extremadura

Guillermo Fernández Vara, además de pedir que se permita la movilidad entre las dos provincias extremeñas, ha propuesto que se amplíe a provincias de otras autonomías que estén en la misma fase.

Cantabria

Miguel Ángel Revilla considera que la pandemia económica puede ser «más grave» que la sanitaria, de ahí que sea partidario de adelantar los plazos, siempre que sigan los datos positivos, de cara a recuperar cuanto antes la economía.

Asturias

El jefe del Ejecutivo del Principado, Adrián Barbón, ha defendido la necesidad de mantener el estado de alarma «como mínimo» hasta finales de junio para evitar que los desplazamientos entre comunidades en distinta fase de desescalada pueda provocar rebrotes.

Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la «prudencia» para hablar de desescalada y de la asimetría en el estado de alarma, aunque ha avanzado que pedirá que la comarca leonesa de El Bierzo y otras zonas básica de salud rurales puedan adelantar su fase 2 al 1 de junio.

