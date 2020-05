Coronavirus Las mascarillas engordan hasta 120 euros al mes el presupuesto de las familias en plena crisis La obligación de llevarla dispara la demanda y las críticas por el precio de las máscaras infantiles

Laura Marta SEGUIR Érika Montañés SEGUIR Actualizado: 22/05/2020 02:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Y antes de salir de casa, la mascarilla. Complemento obligatorio que ya decora las calles y el futuro que he traído el coronavirus. Pasó de no recomendable para las personas sanas a sugerencia, y ya es una imposición por parte del Ministerio de Sanidad toda vez que hay provisión suficiente, por el momento, para abastecer a la población. Para el transporte público, para los espacios cerrados y para los abiertos siempre que no se puedan mantener los dos metros de distancia. De ahí que las farmacias hayan visto un incremento de clientes en estos dos últimos días: los que ya tenían, para no quedarse cortos; los que no creían conveniente su uso, porque ahora podrán ser multados en caso de