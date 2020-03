Actualizado: 31/03/2020 01:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Entre las tinieblas y la incertidumbre que ha pintado el coronavirus esta primavera de 2020, unos destellos: los aplausos para los pacientes extubados o que reciben el alta. Entre la oscuridad para el colectivo de personas mayores, una luz, amplia, brillante, esperanzadora: la sonrisa de Italica Grondova, 102 años, recuperada del Covid-19 tras veinte días ingresada, «La inmortal», apodo recibido en el hospital de Génova donde fue tratada. En España, las sonrisas son las de María, Ana María y Amador. Con y sin patologías, bajas defensas y altas edades. Supervivientes del Covid-19.

María Candela, Burgos, 92 años

«Comía lo que podía para tener más fuerzas»

Con 92 años, problemas del corazón y diabetes, María Candela era la definición perfecta de paciente de riesgo frente al coronavirus, pero pudo con él. «Es una guerrera», explican tras el teléfono su hija y su nieta, que no se despegan de ella. María, que reside en Burgos y quedó viuda hace cinco años, presume de que ahora sus hijos la atienden «como una reina», pero no olvida los duros momentos que pasó cuando los síntomas del virus comenzaron a manifestarse en su cuerpo debilitado. A principios de marzo María no se cansaba de repetir que tenía un constipado «que no se acababa de quitar», hasta que se dio cuenta de que era algo más. El día 9 acudió al hospital, pero la mandaron a casa. Una noche después tuvo que pulsar el botón de la cruz roja porque sentía que se ahogaba. «Había mucha confusión», recuerda su hija. La ingresaron en planta y su familia pudo estar con ella durante un día, el tiempo que tardaron en confirmar el positivo.

«Cuando te dicen “dale un beso que nos la llevamos” es lo más duro. Sentimos mucho miedo», lamenta una de sus hijas. María no recuerda las dos semanas que pasó en el Hospital Universitario de Burgos como algo negativo. Esa actitud luchadora es lo que cree que la ayudó a superarlo: «tenía mucha fuerza de voluntad, comía lo que podía para tener fuerza, es lo bueno que tuve».

Ana María, Madrid, 59 años

«El virus nos ha hecho a todos iguales»

En los últimos dos años, Ana María, religiosa de 59 años en la Congregación de Esclavas del Corazón de Jesús, ha tenido que estar ingresada en el hospital en doce ocasiones, por eso cuando los médicos le comunicaron que tenía coronavirus supo que iba a ser muy difícil salir. «He tenido peritonitis, neumonía, tromboembolismo pulmonar masivo, me han hecho una ablación... mi estado físico y de salud era muy malo, pero es cuestión de luchar», relata en una conversación con ABC. Estuvo durante 17 días en el Hospital de La Paz, en Madrid, y aunque le dieron el alta el pasado jueves, sigue «muy cansada».

Recuerda que los primeros días tenía mucha fiebre y «tiritaba como una hoja» y hubo momentos en los que los que los pensamientos negativos vencían al optimismo que la define. «Creí por momentos que no salía. Pensé que la vida ya la había entregado y que no iba a ir escatimando la vida al señor», admite. Relata que los sanitarios estaban «desbordados»: «Sobrepasados en todo. No había mascarillas ni muchos trajes de protección, pero todas las carencias se suplían con humanidad, que era admirable», señala. Ahora, pasada la tormenta, ha hecho balance de lo bueno que le ha traído el coronavirus. «El virus ha dado la posibilidad al hombre de humanizarse. Nos ha hecho a todos iguales porque afecta de la misma manera a todo el mundo».

Amador, Leganés, 82 años

«Esto es más duro de lo que parece»

A Amador, jubilado de 82 años de Leganés, le dieron el alta el viernes y ahora lo único que quiere es recuperarse completamente y no contagiar. Todavía tiene secuelas y advierte de que «es más duro de lo que parece». Estuvo ingresado unos diez días en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés y asegura que la situación no dista ni un ápice de la que se ha mostrado en los medios de comunicación. «No cabíamos por ningún lado. Es una pena estar solos y abandonados con esta edad».

Ahora señala que está tan cansado que ni se tiene en pie y que tampoco tiene ganas de comer. «Antes era muy activo, hacía muchas rutas por la sierra de Madrid con mis amigos de la peña Los Romerales y he hecho dos veces el Camino de Santiago». Justo en esa peña hay varios compañeros contagiados, por lo que sospecha que fue donde contrajo el virus. La mayoría son más jóvenes que Amador, pero «están peor», razón por la que pide que nadie se crea «invencible» por el coronavirus.

Una fiesta

También para los profesionales sanitarios es un alivio y un impulso ver cómo a los pacientes les vuelve el color a la cara. Raquel, médica especialista en medicina interna del Hospital Gregorio Marañón, vio salir por su propio pie a varios pacientes mayores de 70 años. «Se toman el alta con mucha alegría. Con muchas ganas de llegar a casa. Todas las altas son un impulso para seguir. Yo soy la primera que me emociono».

«No es una hospitalización convencional. Es una situación cambiante en muy poco tiempo, entras varias veces al día a la habitación. Intentas que no se sientan solos. Sus familias no pueden venir y algunos no saben utilizar las tecnologías para comunicarse». Cada buena noticia es una fiesta, celebrada con toda la emoción bajo capas y capas de protección. «Lo de las mascarillas es algo durísimo. No nos vemos la cara. Así que cuando se van, les hacemos pasillo y aplaudimos hasta la puerta donde espera el familiar». Todos se marchan con la sonrisa, las gracias y una promesa: «volver a vernos. Para celebrarlo».