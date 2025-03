Coronavirus: Muere en China un paciente curado| Últimas noticias

8.54

El Valencia Basket-Armani Milan correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Euroliga de baloncesto se disputará este jueves a puerta cerrada en el marco de las medidas de prevención ante el coronavirus recomendadas por el Ministerio de Sanidad y ordenadas por la Generalitat. El choque será el primero de alta competición en España que se disputa sin público tras la prohibición del Gobierno de que los aficionados asistan a eventos deportivos profesionales en los que participen equipos procedentes de regiones consideradas en riesgo de transmisión del COVID-19 , como es el caso de Lombardía. Léelo aquí .

8.49

Bosnia y Herzegovina confirma su primer caso de coronavirus

8.40

La Consejería de Salud ha confirmado este jueves un quinto positivo por coronavirus en Asturias, el de un varón de 48 años. Este paciente se suma a los otros cuatro casos detectados desde el pasada sábado, otro varón de 48 años con clínica respiratoria que fue diagnosticado ayer y que está recibiendo tratamiento en su domicilio, una anciana de 85 años con neumonía, otro hombre de 70 años y un joven de 32, estos tres últimos aislados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

8.39

La aerolínea regional británica Flybe, que llevaba meses en una situación financiera difícil, anunció este jueves la quiebra, lo que pone en peligro unos 2.000 empleos. Si bien los problemas financieros de Flybe no eran nuevos, los medios han destacado hoy que el brote de coronavirus empeoró aún más su situación debido al desplome de la demanda de billetes.

7.05

Corea del Norte ha puesto fin a la cuarentena de más de un mes impuesta a extranjeros residentes en el país para evitar la propagación del coronavirus, según confirmó hoy la embajada de Rusia en Pionyang en un mensaje de la red social Facebook. La legación rusa confirmó en el mensaje publicado hoy jueves que la cuarentena, impuesta a finales de enero para diplomáticos y trabajadores de organizaciones internacionales, terminó el pasado 2 de marzo.

6.40

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles un paquete de financiación complementario de 8.300 millones de dólares para responder al brote de coronavirus en el país. La medida, aprobada por 415 votos a favor, se dirige ahora al Senado, donde se espera que los legisladores aprueben la financiación adicional el jueves, según ha informado la cadena de televisión «CBS».

6.28

Tailandia ha confirmado cuatro nuevos casos de coronavirus, 47 en total, según informó el Departamento de Control de Enfermedades. Entre los nuevos contagiados se encuentra un hombre italiano de 29 años que llegó a Tailandia el 1 de marzo y se le diagnosticó el virus en un hospital de la provincia de Chonburi el 2 de marzo.

4.20

Un hombre de 36 años murió de insuficiencia respiratoria a causa del COVID-19 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, cinco días después de haber sido dado de alta de uno de los hospitales construidos para contener el brote, informa hoy el diario South China Morning Post. El paciente, Li Liang, ingresó en el hospital el pasado 12 de febrero y fue dado de alta dos semanas después bajo la condición de permanecer en cuarentena durante 14 días, según el periódico, que cita a medios locales. Sin embargo, dos días después de salir del hospital, el hombre volvió a sentir algunos síntomas y el 2 de marzo fue enviado de nuevo al centro sanitario, donde certificaron su muerte el mismo día.

3.55

Corea del Sur informó hoy de 438 nuevos casos de coronavirus y otros tres fallecimientos registrados en la víspera, lo eleva a 5.766 el total de contagios y a 35 las muertes relacionadas con el patógeno en el país asiático, cuya región sureste sigue siendo la más afectada. De los 438 casos detectados el miércoles, 407 se identificaron en la ciudad de Daegu (230 kilómetros al sureste de Seúl) y la circundante provincia de Gyeongsang del Norte, con mucho las zonas más afectadas del país, informó el Centro para el Control y la Prevención y la de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC).

3.50

El festival Ultra de música electrónica en Miami que se iba a celebrar el tercer fin de semana de marzo fue cancelado para evitar contagios por el coronavirus, informaron este miércoles medios locales, pero la organización no lo confirmó. Según informó en primer lugar el diario «The Miami Herald» y luego otros como el canal televisivo NBC6, que citan fuentes municipales, la decisión oficial será anunciada el viernes próximo. El evento de tres días debía comenzar el 20 de marzo.

3.45

El Producto Interior Bruto de Australia se contraerá al menos un 0,5 % en el primer trimestre del año por el impacto del COVID-19 en la economía australiana, indicó este jueves el secretario de la oficina del Tesoro, Steven Kennedy. «Este cálculo preliminar toma en cuenta el impacto directo en el turismo, las exportaciones a la educación internacional y algunos efectos en las tasas cambiarias. No incluye la interrupción de la cadena de abastecimientos u otros impactos potenciales más amplios», comentó Kennedy.

3.10

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado este miércoles el estado de emergencia por el coronavirus en la región, horas después de confirmar la primera muerte por el brote. «La proclamación (del estado de emergencia) llega por el aumento del número de casos positivos en California y después de la primera muerte oficial por el Covid-19», según un comunicado distribuido por la oficina de Newsom. Por otra parte, la proclamación del estado de emergencia incluye disposiciones que protegen a los consumidores contra el aumento de los precios, permite que trabajadores de la salud lleguen al estado para ayudar en los centros sanitarios y brindan a estos «flexibilidad» para adaptarse al acomodo de los pacientes que ingresan.

2.23

Las muertes por el COVID-19 en China aumentaron en las últimas 24 horas en 31 personas -7 fallecimientos menos que en el recuento del día anterior- hasta sumar en total 3.012 fallecidos, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Según los últimos datos oficiales, se contabilizaron además 139 nuevos casos confirmados -por los 119 del día anterior-, lo que eleva a 80.409 el número de infectados hasta ahora en China. Todos los decesos se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, que contabilizó 134 casos de los 139 nuevos, por lo que solo cinco nuevos infectados se detectaron en el resto de China.

1.20

El gobernador del Estado de California (EE.UU.), Gavin Newsom, confirma 53 casos de coronavirus, por lo que ha declarado el estado de emergencia.

0.38

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que lleva semanas sin tocarse la cara como precaución ante el nuevo brote de coronavirus y que es algo que «echa de menos». «No me he tocado la cara desde hace semanas. Han pasado semanas. Lo echo de menos», bromeó el mandatario. Trump hizo esas declaraciones en la Casa Blanca durante una reunión sobre el coronavirus con los directivos de las principales aerolínea del país, entre ellas Southwest, United, American y JetBlue.

0.33

La cifra de personas diagnosticadas con el coronavirus en Nueva York se ha elevado de seis a once casos, todos vinculados con el abogado del norte del estado, el único que ha necesitado ser internado en un hospital y que finalmente ha llevado a pedir que unas mil personas relacionadas con su caso se pongan en cuarentena voluntaria. Los nuevos afectados son miembros de la misma familia, entre ellos la esposa de un hombre que llevó al hospital al abogado de 50 años, y cuatro hijos, todos residentes en New Rochelle, en el condado de Westchester, de acuerdo con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

23.40

La Federación Real Marroquí de Fútbol ha anunciado que desde este jueves, todos los partidos de fútbol «de todas las competiciones y categorías» se disputarán a puerta cerrada y sin público, ante el riesgo que supone el coronavirus, aunque en Marruecos solo se haya detectado un caso. La decisión ha sido tomada «en coordinación con las autoridades competentes», según ha anunciado la Federación en su página web, que pide cumplir la decisión a las diferentes ligas (profesional, aficionados, femenina y fútbol diversificado).

23.38

La Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate de Granada ha acordado suspender su tradicional besapiés, que iba a celebrarse este próximo viernes, como medida de prevención ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus. Así lo han acordado en una sesión extraordinaria celebrada esta noche y de común acuerdo con el párroco y consiliario, informa la cofradía en un comunicado. Se trata de la primera suspensión de este tipo adoptada por una cofradía de Granada.

22,02

Italia estará prácticamente casi en cuarentena durante un mes . El gobierno ha aprobado una serie de reglas para todo el país, recomendadas por un comité científico, con el fin de contener la epidemia del coronavirus, cuyas cifras de contagios se están disparando. La medida más llamativa y de gran impacto en la opinión pública ha sido el cierre de escuelas y universidades. La decisión tendrá gran repercusión en las familias. De ahí que se estudien medidas para permitir que uno de los padres pueda ausentarse del trabajo para cuidar de los hijos. E l cierre será, en principio, hasta el 15 de marzo . Todo queda condicionado a que se vea una señal evidente de que la curva de contagiados, que todavía sigue creciendo vertiginosamente, comience a descender, informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial a Milán.

19.53

La Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado que el coronavirus se puede transmitir también a través de las heces y la orina, cuando se descomponen y liberan partículas que flotan en el aire. Junto a las gotitas de toses y estornudos, los expertos creen que el coronavirus se contagia por aerosoles en lugares cerrados y durante una larga exposición, informa Pablo M. Díez .

19.51

Poco a poco, se va conociendo un poco más sobre este nuevo coronavirus, oficialmente denominado SARS-Cov-2, que causa la enfermedad bautizada como Covid-19. Según un estudio de científicos chinos publicado por National Science Review, tras analizar 103 genomas del coronavirus han descubierto dos cepas . Una, denominada S, es la primera versión pero solo la han encontrado en el 30 por ciento de los casos. La otra, llamada L, fue más prevalente al principio de la epidemia desatada en la ciudad de Wuhan en enero. Pero la intervención humana, con una cuarentena en toda la provincia de Hubei y la llegada de 40.000 médicos de toda China para contener el brote, la hizo decrecer. Los autores de esta investigación sospechan que la cepa L es más agresiva y se expande más rápido, mientras que la S sería más débil, informa Pablo M. Díez .

19.24

La Comunidad Valenciana investiga dos casos más de dos personas fallecidas en febrero, informó en rueda de prensa Ana Barceló, consejera de Sanidad de la comunidad.

19.06

Cataluña registra cuatro casos más, informa la Consejería de Sanidad de Cataluña

19.02

El paciente, con enfermedades crónicas, tenía neumonía. Su positivo se ha confirmado este miércoles. Tenía 82 años, según informa el Departamento de Salud del País Vasco. En las últimas horas, el País Vasco ha registrado cuatro nuevos casos por lo que son ya 21 los positivos en la comunidad: 16 en Álava, 2 en Guipúzcoa y 3 en Vizcaya. De todos ellos, 14 permanecen en seguimiento domiciliario y a 7 personas se encuentran en el hospital, una de ellas en UCI.

18.44

A las 14:00 Palacio Chigi, sede del gobierno italiano, informó sobre el cierre de las escuelas, que ya se esperaba desde anoche a última hora. Después, la ministra de Educación dijo que la noticia se debe oficializar, lo que suscita gran disgusto en todos los medios porque ya habían dado la noticia por hecha y confirmada. Repubblica incluso publica un duro comentario contra la política informativa del gobierno. Ahora, por fin, se oficializa el cierre, informa Ángel Gómez Fuentes

18.34

El coronavirus no deja de dar sorpresas, y ninguna buena. Un perro de raza Pomerania de Hong Kong se ha convertido en el primer caso de contagio de un humano a un animal. En cuarentena desde el viernes, cuando dio un «positivo débil» en las primeras pruebas, el animal ha sido sometido a más análisis que han demostrado que no sufría una contaminación ambiental por haber olisqueado algo con el virus, sino que realmente está infectado, informa Pablo M. Díez

17.24

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha ordenado a las empresas «paralizar» la actividad laboral «en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo». Así lo expone el Ministerio en una guía para la actuación en el ámbito laboral respecto al nuevo coronavirus, publicada este miércoles.

16.41

El profesor de tercero de primaria del colegio madrileño Santa María La Blanca del barrio de Montecarmelo que tiene 61 años y dio positivo por coronavirus, «ha empeorado», según ha podido saber ABC. El docente tuvo contacto la semana pasada con un familiar que viajó a Italia. Permanece ingresado en la UCI del Hospital Ramón y Cajal con problemas respiratorios previos a la infección, informa Josefina G. Stegmann .

16.31

La Consellería de Sanidade ha confirmado este miércoles el primer caso de coronavirus en Galicia . Se trata de un hombre de 49 años proveniente de Madrid que permanecía aislado en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (CHUAC) tras haber ingresado este martes y cuyos resultados en el test que detecta la presencia del virus habían sido no concluyentes.

16.30

El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles que pondrá en cuarentena a las personas llegadas al país desde España, Alemania, Austria, Suiza y Francia a causa del brote de nuevo coronavirus, ampliando así la lista de países afectados por esta medida. De esta forma, estos países se suman en la lista a China -incluidos Hong Kong y Macao-, Tailandia y Singapur, en medio de las acciones de las autoridades isralíes para evitar una expansión del virus en el país. «Debemos llamarlo por lo que es. El coronavirus es una pandemia global, entre las peores de este siglo» , ha dicho el primer ministro, Benjamin Netanyahu , quien ha pedido además a la población que no se dé la mano en los saludos y que mantenga una higiene impoluta.

16.00

Arabia Saudí extendió hoy la prohibición de acceder a La Meca y a otros lugares sagrados del Islam a sus nacionales y residentes en el reino, después de que la semana pasada prohibiera la entrada a los peregrinos extranjeros por el coronavirus. Según un comunicado del Ministerio de Interior saudí, queda suspendida de forma temporal la «umra» (peregrinación menor) para los ciudadanos y residentes en Arabia Saudí.

15.51

«Mi hija ha empezado hoy con tos, mi madrido tiene febrícula y se encuentra bien, y yo, también tengo tos». Lealo aquí .

14.57

El Arzobispado de Madrid ha solicitado a los fieles que asistan este fin de semana a los cultos en honor a Jesús de Medinaceli y a Jesús del Gran Poder que se «abstengan» de besar las tallas , como es tradición, para evitar posibles contagios por coronavirus . Lo hace, según explica en un comunicado recogido por EP, atendiendo a las recomendaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Arzobispado de Madrid. Esta petición se extiende a celebraciones similares.

14.54

Con algunos hospitales del norte ya desbordados , el gobierno italiano teme que si la epidemia sigue con un crecimiento exponencial, puede crearse un grave problema hospitalario por la dificultad de atender la avalancha de infectados por el coronavirus, informa Ángel Gómez Fuentes . Léelo aquí.

14.47

En definitiva, en cierta forma se puede decir, como escriben hoy algunos medios, que el comité científico hace recomendaciones de reglas que ponen al país «en cuarentena durante un mes» . A la vista de la rápida difusión del coronavirus , con 2.263 infectados y 79 muertos, según el último balance de ayer por la tarde, el comité científico aconseja ahora a todos los italianos, sin distinción de zona roja, amarilla o verde, como se había hecho hasta ahora, nuevas reglas para que se metan en «cuarentena voluntaria» para los próximos 30 días. Informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial de ABC a Milán. Léelo aquí.

14.38

Los análisis realizados a un paciente procedente de Madrid y que permanece aislado en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) confirman la infección por coronavirus, primer caso positivo confirmado en Galicia, informa EP.

14.30

«Finalmente, de Roma a Milán, todos se dieron cuenta de cuál es realmente la situación. La noticia de que el Consejo de Ministros decidió cerrar las escuelas hasta mediados de marzo confirma que la línea tomada inmediatamente por la Región de Lombardía fue la correcta, la única que realmente se ocupó de la propagación del virus. Ahora más que nunca debemos remar en la misma dirección , sin controversia para proteger la salud de los ciudadanos», comentó el presidente de la Región de Lombardía, Attilio Fontana, según el «Corriere della Sera» .

14.20

Por su parte, el Gobierno de Emmanuel Macron está «presto» a una intervención del ejército si fuese necesario «colaborar» con los servicios de sanidad del Estado, en el marco de la lucha nacional contra el coronavirus . Informa Juan Pedro Quiñonero , corresponsal de ABC en París.

14.08

El Gobierno italiano ha decretado el cierre de todos los colegios y universidades en toda Italia hasta mediados del mes de marzo por la crisis del coronavirus , según informa el «Corriere della Sera».

13.57

Dos funcionarios de la prisión de Picassent (Valencia) han quedado en cuarentena de forma preventiva después de que su hija diera positivo en las pruebas de coronavirus . La hija ejerce como enfermera del sistema sanitario del País Vasco, según han informado a EP fuentes penitenciarias.

13.52

Seis nuevos casos elevan a 24 los afectados por coronavirus SARS-CoV-2 en Cataluña . Según ha informado en un comunicado el departamento de Salud de la Generalitat, se trata de una mujer de 23 años de Barcelona que fue de vacaciones a Milán; un hombre de 47 años de Manresa (Barcelona) que se infectó al estar en contacto con un caso positivo de Covid-19 de Valencia; una mujer de 53 años y un hombre de 52, ambos de Gerona, que son contactos de casos confirmados previamente; un hombre de 39 años que reside en Barcelona, que viajó a Bérgamo y Milán; y un barcelonés de 40 años que viajó a Milán. A algunos de estos pacientes ya se les ha realizado atención domiciliari a, según han precisado las citadas fuentes de la consejería. Léelo aquí.

13.43

El foco principal se encuentra en Álava, donde son ya 13 las personas que han dado positivo en coronavirus . La mayoría de los casos están vinculados con el hospital de Txagorritxu debido al contacto entre los cuatro sanitarios contagiados y sus allegados. Según informa el Departamento de Salud, en esta provincia hay un paciente que se encuentra «en estado grave». Léelo aquí.

13.38

El número de personas contagiadas por el nuevo coronavirus en Irán se aproxima ya a 3.000 , con 2.922 casos confirmados hasta este miércoles y 92 víctimas mortales , según el último balance ofrecido por el portavoz del Ministerio de Salud, Kianush Jahanpur. Según el portavoz, en total se han realizado análisis a 8.532 personas en todo el país, de las que 2.922 han dado positivo por Covid-19, el virus que se detectó por primera en la ciudad china de Wuhan, informa EP.

13.30

Los casos positivos de coronavirus en la Comunidad de Madrid han pasado este miércoles de 56 a 76 , de los cuales siete están graves en la UCI , según ha informado este miércoles la Consejería de Sanidad. Según Efe, 28 se encuentran en su domicilio y 41 hospitalizados.

13.25

Uno de los nuevos casos en la Comunidad de Madrid es un profesor que ha dado positivo por coronavirus . Se trata de un docente de FP del Colegio «Santo Domingo Savio» de García Noblejas, según ha podido saber ABC. El docente tenía neumonía y tres días más tarde le detectaron el virus. Informa Josefina G. Stegmann . Léelo aquí.

13.21

Valencia se encamina a los días grandes de las Fallas 2020 en plena alarma social por la primera muerte de una persona con coronavirus en el hospital Arnau de Vilanova de la capital del Turia. Al respecto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que la respuesta que merece esta situación debe basarse «en la unidad de acción» de todas las comunidades, «la racionalidad y la serenidad» y la confianza en los profesionales sanitarios. Léelo aquí.

13.16

Termina la rueda de prensa de Fernando Símón

13.15

Ahora mismo en España «no tenemos desabastecimiento ni esperamos tenerlo», ha declarado Simón refiriéndose a las mascarillas y el material sanitario necesario a causa de la crisis del cornavirus .

13.10

En cuanto a las necropsias en otras comunidades autónomas, el virólogo señala que «no tenemos información de ninguna otra, no tiene sentido hacer una revisión histórica».

13.06

« No se prohibe hacer necropsias , hay un documento para la gestión de pacientes qu puedan fallecer como se puede hacer dicho trabajo. Todas las medidas están incluidas ahí», ha informado. Simón ha detallado que «lo que no se recomienda es hacer una necropsia a cada cuadro de neumonía. Lo que ocurrió en este caso (el de Valencia) es que era un caso que no encajaba bien, no se encontró una causa para la neumonía y se abrió la puerta a que pdieramos analizar las muestras históricas » que dieron positivo.

13.01

Sobre la crisis del coronavirus y el besapiés al Cristo de Medinaceli , Simón ha señalado que «en este tipo de actos, al menos hay que valorar cuánto pueden entrar en conflicto con las medidas de higiene. Lo tiene que considerar las autoridades de salud pública de cada comunidad. Si se encuentan alternativas satisfactorias, el rito en sí no tiene por que suspenderse. Me consta que la comunidad de Madrid está en conversación con los responsables para valorar los riesgos».

12.55

« Los casos sin un origen identificado son los mismos que teníamos ayer : 6 casos en Madrid, uno en País Vasco, 3 en Andalucía y alguno que está todavía en investigación. Se van centrando en algunos focos, por ejemplo en Andalucía sí tenemos identificado a dos personas de Shanghái que podían tener sintomatología. Podría haber un grado de transmisión comunitaria , pero manentenemos una percepcion de riesgo similar a la de ayer. Cada caso sin un origen definido es un paso más hacia a transmisión comunitaria no bien identificada y tendremos que adoptar medidas necesarias», ha declarado Fernando Simón.

12.50

« Sobre el 8-M, no creo que haya que hacer ninguna recomendación especial . Solo hay que ser sensatos y tener sentido común», ha indicado Simón. El experto ha recomendado que cualquier persona con síntomas del coronavirus o la gripe se abstenga de asistir a aglomeraciones y eventos como la manifestación por el día de la mujer.

12.48

«Ahora miemo tenemos dos niños en Castilla-La Mancha contagiados con coronavirus », ha informado Simón. Los menores iban al colegio y se suman al caso de Madrid y de Cataluña.

12.46

«No es necesario el cierre de los colegios con positivos registrados, no reduciría el reisgo de transmisión, pero sí que podría incrementarla fuera del centro, ya que estos niños no se van a quedar en su casa», según Simón.

12.43

En cuanto a cómo afecta el coronavirus a los menores , Simón ha explcado que «sabemos que a los niños les afecta menos». Sin embargo ha destacado que «es cierto que se tiene que tratar con mucho cuidado proque es un grupo sensible y puede suponer un núcleo de transmisión».

12.41

Simón ha detallado que «los contagiados se registran en sonas concretas de Madrid País Vasco y Andalucía».

12.39

«En España ahora mismo hay 193 casos» y siete de ellos están en Unidades de Cuidados Intensivos, ha declarado Simón. No osbtante, el experto señala que el aumento de casos «no es una indicación clara de que haya aumentado el riesgo de transmisión».

12.35

En China hay 40.000 personas que se han curado tras el coronavirus y el resto son casos leves que irán poco a poco remitiendo, lo que «indica que parece que la epidemia puede ser controlada», ha señalado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

12.33

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha anunciado esta mañana que ninguno de los contactos del fallecido en Valencia por el coronavirus se ha contagiado.

12.31

El Louvre , cerrado desde el domingo ante la crisis del coronavirus , reabrió el miércoles al mediodía, anunció su administración en un comunicado de prensa. Refiriéndose a las «preocupaciones legítimas» de los empleados que se enfrentan a la expansión del coronavirus en Francia, la administración del museo más visitado del mundo enfatiza que la «máxima prioridad» es «garantizar la seguridad de los agentes y visitantes» mientras indica que, «en la actualidad, las recomendaciones de las autoridades competentes recomiendan la apertura de museos».

12.24

La menor de cuatro años contagiada en Madrid y que estudia en el colegio Sagrados Corazones de la capital española «tiene tos», según ha podido saber ABC. Informa Josefina G. Stegmann .

12.20

Los casos de coronavirus en España auentan a 179 . La Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más contagios en todo el país con 70 casos en total.

12.15

Un funcionario de la Agencia Europea de Defensa , una agencia de la Unión Europea con sede en Bruselas, dio positivo por coronavirus tras una misión en Italia, informa AFP. «Hemos tenido confirmación de este caso», dijo el portavoz de la Comisión, Dana Spinant.

12.10

Ascienden a 17 los casos de coronavirus contabilizados en el País Vasco, ha señalado la consejera de sanidad en una rueda de prensa. Se mantiene en la comunidad la fase de contencion. En total el recuento de contagiados aumenta a dos en Vizcaya, 13 en Álava y dos en Guipuzcoa.

12.05

No se trata de la primera menor contagiada por el coronavirus en España, pero sí la primera niña . Este lunes la Conselleria de Salud de la Generalitat confirmó que una menor de 16 años residente en Gerona tenía el virus.

11.49

La niña contagiada por el coronavirus es una escolar de 4 años que estudia en un colegio ubicado en la calle Padre Damián y que está actualmente «asintomática». Según han indicado a EP fuentes de la Consejería de Sanidad, está en «casa y evolucionan bien». Léelo aquí.

11.34

Confirmado el primer cotagio de un menor por el coronavirus . Se trata de una niña de cuatro años de la Comunidad de Madrid . Según ha podido saber ABC, sus padres habían dado positivo en coronavirus.

11.25

Google ha anunciado que ofrecerá sin coste adicional las funciones de su servicio Hangouts Meet para ayudar a que los trabajadores y estudiantes que se han visto obligados a quedarse en sus hogares por el brote del coronavirus «sigan conectados». La compañía ha afirmado que en lugares como Hong Kong y Vietnam, donde los colegios han sido cerrados como medida contra el brote, los estudiantes han comenzado a utilizar sus servicios Hangouts Meet, integrado en la «suite» de «software» de Google, y Google Classroom para seguir sus clases desde casa.

11.19

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha afirmado este miércoles que, dado que la primera víctima de coronavirus en España falleció el 13 de febrero, «si hubiera habido algún contagio se habría detectado ya». Además, según recoge Servimedia, Illa ha asegurado que «estamos en una fase en la que todavía se pueden controlar los contagios y la transmisión esporádica ».

11.13

La Fundación Osborne ha donado un lote de más de 200 kilos de suministros médicos , incluyendo más de 2.400 juegos de mascarillas y más de 38.000 pares de guantes de látex para apoyar la lucha contra la propagación del coronavirus (COVID-19) en China.

11.08

Una enfermera que vive en Burgos pero trabaja en el Hospital Txagorritxu de Vitoria ha dado positivo en el coronavirus y en estos momentos se encuentra ingresada en la zona del Hospital Universitario de Burgos , habilitada al efecto para este tipo de casos. Según han informado a Efe fuentes del centro hospitalario, la mujer presentaba un cuadro febril y tras activarse el protocolo por el virus se comprobó que era positivo y se procedió a su aislamiento.

11.04

La Consejería de Sanidad ha recibido en las últimas horas la confirmación de tres nuevos casos positivos de infección por coronavirus , dos en la provincia de Burgos y uno más en Segovia, lo que eleva la cifra de pacientes confirmados con Covid-19 en Castilla y León a once. Léelo aquí.

10.57

El Banco Central Europeo (BCE) va a aplicar algunas «precauciones operativas» por el coronavirus y restringe los viajes no esenciales del comité ejecutivo y otros miembros de personal hasta el 20 de abril, informa Efe. Además, también va a posponer las conferencias en su sede central , con excepción de la rueda de prensa tras la reunión de política monetaria del consejo de gobierno, en las que intervienen la presidenta, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos.

10.48

Un hombre de 70 años ha muerto en el Kurdistán iraquí tras contagiarse del nuevo coronavirus , según las autoridades locales, que de esta forma han confirmado el primer fallecimiento en el mundo árabe de un paciente con Covid-19.

10.40

La Consejería de Salud del Gobierno balear ha dado a conocer este miércoles que los análisis han confirmado dos nuevos casos positivos por SARS-CoV-2 ( coronavirus ) en Mallorca. Son dos personas que se encuentran aisladas en el Hospital Comarcal de Inca, donde ingresaron ayer por la noche. Con estos, son cinco los casos detectados en total en Mallorca. Uno de ellos ya fue dado de alta, informa Josep María Aguiló .

10.30

La Federación de los Pueblos más Bonitos del Mundo , que cuenta con cerca de 800 pueblos en 9 países miembros, tenía previsto celebrar este año su Asamblea Internacional en Italia, pero acaba de anunciar su «anulación» por «el riesgo de coronavirus ». «Hemos sentido mucho anunciar esta noticia, pero creemos que el Coronavirus seguirá avanzando por Europa en las próximas semanas», explica Francisco Mestre, actual presidente de La Federación Internacional de Pueblos Bonitos y asimismo Presidente de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, en conjunto con el presidente de la red de municipios en Italia, Fiorello Primi.

10.23

«Italia en cuarentena voluntaria por un mes» . Esta es la medida que tiene previsto adoptar hoy mismo el gobierno a propuesta del comité científico creado expresamente por el primer ministro, Giuseppe Conte, para recibir recomendaciones que permitan luchar contra el contagio del coronavirus y contener la epidemia. A la vista de la rápida difusión del Covid-19, con 2.263 infectados y 79 muertos, según el último balance de ayer por la tarde, el comité científico aconseja ahora a todos los italianos , sin distinción de zona roja, amarilla o verde, como se había hecho hasta ahora, nuevas reglas para que se metan en «cuarentena voluntaria» para los próximos 30 días. Se pide mantener una distancia de seguridad de al menos un metro entre personas. Esta medida se justifica por el llamado «droplet» –hoy palabra clave-, es decir, las gotitas de saliva que se dispersan en el aire al toser, estornudar o incluso hablar, lo que constituye el primer vehículo de transmisión del Covid-19. Informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial de ABC a Milán. Léelo aquí.

10.14

El número total de casos confirmados de coronavirus en Alemania ha aumentado a 240 la mañana de este miércoles. Ayer la cifra de contagios en el país era de 196, según datos instituto de salud alemán que recoge Reuters.

10.04

Un trabajador no docente de la Universidad Fransico de Vitoria, en Madrid, ha sido diagnosticado con coronavirus tras realizar un viaje internacional , si bien se trata de un caso leve y ya está «controlado». Desde el centro han explicado a EP que este empleado no acudió a la universidad tras su viaje , por lo que no ha sido necesario tomar medidas adicionales y la actividad en el centro transcurre con normalidad.

9.47

Google ha decidido cancelar el encuentro físic o de su conferencia anual de desarrolladores, Google I/O, con motivo a la preocupación que suscita el nuevo coronavirus . El evento anual de desarrolladores está programado para celebrarse entre el 12 y el 14 de mayo, pero este año, Google ha cancelado la celebración física, debido a la preocupación por el coronavirus COVID-19.

9.39

El crecimiento de la actividad del sector servicios de España se moderó en febrero como consecuencia de la debilidad de los nuevos pedidos y la reducción de los márgenes en un contexto marcado por la incertidumbre creada por el brote de coronavirus en China, según refleja el índice PMI sectorial, que bajó a 52,1 puntos desde los 52,3 del mes anterior, su peor lectura desde noviembre de 2013.

9.33

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que su departamento ha procedido a la investigación del « grupo de contacto» del hombre que falleció el pasado 13 de febrero en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y al que le fue detectado coronavirus . En una entrevista en la Cadena SER el titular de Sanidad ha explicado además que no tienen constancia de otros casos de personas que fallecieran antes del cambio de criterio de definición de casos que el Ministerio hizo el 27 de febrero, que instaba a realizar un segundo análisis a fallecidos por neumonía de origen desconocido.

9.24

El sector servicios de China entró en recesión durante el pasado mes de febrero por primera vez desde que hace 14 años comenzó a elaborarse la encuesta de actividad PMI de Caixin, cuyo índice sectorial se desplomó a 26,5 puntos desde los 51,8 de enero, como consecuencia del impacto del brote de coronavirus y de las medidas para contener el virus, informa EP. De este modo, las empresas chinas de servicios registraron en febrero una «sustancial caída de la actividad» , mientras que el debilitamiento de la demanda doméstica e internacional redujo el volumen de trabajo para exportaciones entre informaciones sobre cancelaciones de pedidos por parte de clientes.

9.14

La Unión de Rugby de Japón anunció este miércoles que debido al brote de coronavirus ha decidido cancelar un torneo asiático de rugby a siete que se iba a disputar en abril en Tokio , y que iba a servir como evento preparatorio para los Juegos Olímpicos previstos para este verano en la capital nipona, ha adelantado Efe. Los organizadores consideran que «no es posible garantizar que el torneo se disputará de forma segura», según explicó la Unión de Rugby nipona en un comunicado.

9.07

La Bolsa española ha abierto este miércoles con un alza del 0,24 % , hasta los 8.821,10 puntos, a pesar de las fuertes pérdidas de Wall Street en la víspera, ante la sesión del mercado de que las acciones individuales anunciadas por algunos bancos centrales son insuficientes para paliar los efectos económicos del coronavirus .

8.54

Rusia ha suspendido la exportación de mascarillas quirúrgicas y equipo médico, incluidos vendajes y trajes de protección química para un solo uso, según una resolución gubernamental publicada el miércoles, en medio de temores sobre la propagación del coronavirus, según Reuters . Rusia no ha informado de ningún caso confirmado de personas que contraigan coronavirus mientras están dentro del país, aunque seis personas que se infectaron en otros lugares han recibido o están recibiendo tratamiento en Rusia.

8.54

El coronavirus ha puesto en alerta a grandes multinacionales que temen que los parones impuestos como medida cautelar a la expansión del coronavirus puedan afectar a sus cadenas de suministro, dependientes de un sistema global, según el informe «El desafío actual de la cadena de suministro» elaborado por BDO al que ha tenido acceso EP.

8.42

Polonia ha anunciado hoy su primer caso de coronavirus en su territorio. El hombre, cuya vida no está en peligro, «no es parte de un grupo de riesgo», dijo el ministro de Salud, Lukasz Szumowski, en una conferencia de prensa según informa AFP.

8.30

El ministro de Sanidad de Nueva Delhi ha anunciado que 16 ciudadanos italianos en India han dado positivo por coronavirus , según Reuters. De esta manera, el número total de casos en el país aumentó bruscamente a 28.

8.20

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha confirmado este miércoles 32 víctimas mortales por el brote del nuevo coronavirus , mientras ha aumentado los casos hasta 5.328, informa EP