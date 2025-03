Coronavirus | La UE activará un fondo que alcanzará 25.000 millones para hacer frente al brote de coronavirus

ABC | Vídeo: AT

21.50

Naciones Unidas ha anunciado este martes que cierra al público su sede en la ciudad estadounidense de Nueva York y suspende «temporalmente» las visitas a causa del brote de nuevo coronavirus, que ha dejado más de 4.000 muertos a nivel mundial. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha indicado que la decisión ha sido adoptada en una muestra de «mucha cautela» y después de que el organismo decidiera reducir al personal presente en la Secretaría.

21.48

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid se ha mostrado este martes partidario de restringir la actividad judicial y sugiere que la restricción se limite a aquellos servicios y asuntos que, por la naturaleza de los derechos en juego, resulten preferentes.

21.44

La Unión Europea (UE) pondrá en marcha un fondo que alcanzará los 25.000 millones de euros que se utilizará para hacer frente a las consecuencias derivadas del brote de coronavirus, según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la rueda de prensa posterior a la cumbre por videoconferencia que han mantenido los líderes del bloque.

21.44

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha anunciado este martes la suspensión de todos los eventos masivos en la capital rusa durante un periodo de un mes, hasta el próximo 10 de abril. Tal y como ha explicado, se prohíbe «la celebración en la ciudad de Moscú de los eventos deportivos, de entretenimiento y públicos cuyo número de participantes supere las 5.000 personas», ha indicado en un comunicado.

21.34

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cancelar el Medio Maratón de Madrid que el próximo 29 de marzo iba a celebrar su vigésima edición en la capital española debido al coronavirus, tras cerrar sus polideportivos, teatros y bibliotecas a partir del jueves y hasta el 26 de marzo. La suspensión de actividades en la capital incluye las carreras populares en los distritos o los programas de juegos municipales, además de los polideportivos.

21.29

La gerente de la Región Sanitaria de Lleida y el Alto Pirineo y Aran, Divina Farreny, ha confirmado este martes que se han detectado de tres casos de coronavirus en Lleida, entre ellas dos mujeres que se habrían infectado en un viaje del Imserso a Benidorm (Alicante). Los afectados son dos mujeres de 77 y 84 años ingresadas en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida y, un hombre, de entre 35 y 40 años que se encuentra confinado en su domicilio en estado leve.

21.22

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no descarta llegar a pedir al Gobierno central y a la Junta Electoral un aplazamiento de las elecciones autonómicas, previstas para el 5 de abril, si se observa que "puede estar en riesgo la salud pública y el derecho a sufragio e los gallegos".

21.12

Finaliza la comparecencia de Pedro Sánchez.

21.09

Preguntado por la coordinación entre los partidos políticos y las próximas semanas: «Lo más importante es que la ciudadanía ve, que tenga confianza en sus instituciones y que vea que si tomamos una decisión es porque está avalada por la ciencia, y tratan de ser proporcionales». «Nuestro objetivo es contener la expansión del virus», dice Sánchez.

21.06

Sánchez destaca la cooperación entre el Gobierno central y todas las comunidades autónomas. Preguntado por los escenarios que estudia el Gobierno para las próximas semanas: «Vamos a tener semanas difíciles. Es importante subrayas era coordinación y apelar al deber cívico de los ciudadanos de protegernos y proteger».

21.01

«El principal objetivo es frenar el coronavirus», insiste Sánchez, que recalca las medidas que va a poner en marcha el Gobierno. Sánchez destaca la «fortaleza» de la capacidad económica de España.

20.59

Preguntado por medidas concretas en materia económica: «Tenemos que ser precavidos. Lo importante es primero la salud de los ciudadanos».

20.57

Cuestionado por la lucha política: «Este virus no discrimina en cuanto género o filiación política».

20.54

Sánchez ha incidido en que la posible suspensión de las Fallas será consensuado con el Gobierno de la Comunidad Valenciana.

20.49

Preguntado por la actuación del Gobierno en relación a la manifestación del 8-M: «Hay que disintiguir dos dimensiones de la emergencia: la sanitaria y la económica», replica, evitando dar explicaciones sobre la manifestación del pasado domingo.

20.49

Cuestionado por la actuación del país: «Estamos en contacto constante con las comunidades autónomas y cada decisión que se tome la haremos de manera consensuada».

20.48

«La emergencia nos afecta a todos», ha concluido. Resumen de las medidas: Proteger y garantizar el bienestar de las familias españolas afectadas por el cierre de centros educativos (entre ellas con reducciones de jornada); garantizar el suministro de medicamentos y acceso a material sanitario; medidas para proteger el empleo en sectores que sufren caídas temporales de demanda; apoyar liquidez de las pequeñas y medianas empresas mediante líneas de crédito y medidas para el turismo y el transporte

20.45

«Ante este problema no hay opiniones, no hay colores, lo que vale es la ciencia», defiende Sánchez.

20.43

«Van a ser medidas contundentes», insiste el presidente del Gobierno. «Todas las previsiones indican que el impacto económico será serio, contundente pero también transitorio», añade.

20.42

Sánchez anuncia acciones también en materia de empleo y liquidez empresarial, para ello se facilitarán líneas de crédito para aportar liquidez a las empresas. Otro de los ámbitos de acción es la garantía del abastecimiento de medicamentos.

20.40

Tendrá medidas en cuatro ámbitos: «Recursos a proteger el bienestar de las familias españolas». Para ello, implementarán las ayudas para hacer frente al cierre d elos centros educativos.

20.39

Sánchez anuncia que ha pedido a la UE mecanismos y la inyección de dinero para dar liquidez a las empresas. «En el gobierno de España estamos trabajando en un plan económico de choque para abordar la emergencia», ha dicho Sánchez.

20.36

«Quiero enviar un mensaje de confianza, unidad y serenidad», dice. «Para combatir esta emergencia de salud pública haremos lo que haga falta, cuando haga falta y dond ehaga falta», incide.

20.35

Enumera ahora Sánchez el funcionamiento del Ministerio de Sanidad durante la crisis.

20.34

«Hago un llamamiento. Debemos seguir las recomendaciones que emanan de los expertos, corresponde a la ciudadanía de extremar las medidas de higiene», apostilla.

20.33

«Estamos ante una emergencia sanitaria que vamos a superar. Nos va a costar, vamos a tener semanas duras, pero lo vamos a superar», dice Sánchez.

20.32

«Coordinación máxima», destaca Pedro Sánchez como otra clave de la actuación en España. «El cuarto criterio es el de la totla transparencia informativa», apostilla.

20.31

«Confiar la dirección técnica a los expertos», enumera Sánchez como la primera medida de actuación. «Todas las decisiones que se han tomado ha sido en seguimiento continuo»

20.30

«Tiene una dimensión económica por las consecuencias que la crisis sanitaria está teniendo», añade.

20.29

Comparece Pedro Sánchez. «La comisión Europea anunciarán distintos paquetes de medidas», dice.

20.16

Portugal suspenderá a partir de mañana miércoles todos los vuelos comerciales y privados con Italia durante dos semanas, según anunció hoy el Gobierno luso en un comunicado remitido a los medios de comunicación. Las suspensión se aplica a todas las conexiones aéreas con todas las regiones de Italia, según el Ejecutivo.

20.13

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este martes de que los casos de coronavirus confirmados en Galicia por el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda se elevan a 27 y hay tres más en estudio. En la comparecencia, Feijóo ha avanzado que, durante 15 días, se fija el límite de visita de una persona por paciente ingresado en cualquier hospital gallego y a una visita por interno en las residencias de ancianos.

20.11

Las puertas del aeropuerto de Ciampino en Roma son un hervidero de españoles intentando coger los últimos vuelos a su país esta tarde del martes, tras la sorpresa que supuso la cancelación de las conexiones aéreas entre Italia y España, que entrará en vigor esta medianoche.

20.08

Se trata de un hombre de 26 en Córdoba y una mujer de 48 en Jaén, que habían viajao a Italia recientemente. Los otros casos son una joven de 21 años en Almería, un hombre de 52 años, otro de 55, otro de 56, otro de 55, otro de 66 y una mujer de 24 años en Málaga. Todos ellos han mantenido contacto con algún caso que ya ha dado positivo.

20.06

Sobre el positivo de Javier Ortega-Smith, destaca Almeida que no es el caso que dio positivo en el Ayuntamiento.

20.04

«Se va a garantizar la comida a los mayores vulnerables», afirma Villacís.

20.03

«Madrid tiene algo que no tiene muchas ciudades: es Mercamadrid, que está considerado infraestructura crítica. Tiene garantizada la entrada del suministro», insiste Begoña Villacís, que llama la calma sobre las últimas actuaciones en supermercados.

20.01

Villacís destaca que hay una preocupación respecto al coronavirus y alaba el servicio de Línea Madrid en atención a la ciudadanía. Ofrece esos efectivos a la Comunidad de Madrid.

20.00

«Si estamos tomando la decisión es por el bien de sus hijos», dice Begoña Villacís, que califica las medidas del Ayuntamiento de «excepcionales». Entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre del 11 al 26 de marzo de todos los teatros centros culturales, polideportivos y bibliotecas municipales para evitar la expansión del coronavirus.

19.59

El Museo del Prado seguirá abierto pero cumplirá las recomendaciones del Gobierno por la crisis del coronavirus mediante el control del aforo general y estableciendo un número máximo de visitantes en las salas de Las Meninas, el Bosco y las Pinturas Negras y los Fusilamientos de Goya.

19.56

Comparece el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para trasladar las medidas que plantea el Ayuntamiento de Madrid para actuar frente al coronavirus.

19.34

La ministra de Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado en su reunión de este martes con los sindicatos que se ha dictado una resolución para contener la propagación del coronavirus en la Administración General del Estado que incluye la creación de la figura del "deber inexcusable" para promover la conciliación de los funcionarios que tengan hijos menores o con mayores a su cargo, así como medidas de flexibilidad laboral, así como la suspensión de las oposición.

19.33

Los casos de coronavirus en España se elevan a 1.639, según el último balance del Ministerio de Sanidad, publicado a las 18,00 horas de este martes. Esto supone 435 positivos más que a la misma hora de este lunes, y apenas 17 más que en el recuento de esta mañana. 36 personas han fallecido y 135 se han curado desde el inicio de la epidemia.

19.23

Lisboa ha cerrado sus museos por precaución y la ciudad norteña de Braga, cerca de Galicia, ya ha anunciado que no se celebrarán las procesiones de la inminente Semana Santa.

18.53

Las universidades de Lisboa y Coimbra han decretado la suspensión de las clases presenciales hasta el 26 de marzo, en principio, y la ministra de Sanidad, Marta Temido, ha avanzado que se anularán todas las concentraciones humanas (de cualquier índole) con más de mil personas.

18.45

La compañía de cruceros italiana Costa Cruceros anunció este martes que cancela sus viajes en el Mediterráneo hasta el 3 de abril, tras las medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno italiano en todo el territorio para frenar el avance del coronavirus.

18.43

Casa de América ha decidido suspender sus actividades públicas desde mañana hasta el próximo día 26 de marzo con motivo de la epidemia de coronavirus. Además, los responsables del Museo Reina Sofía han suspendido las visitas escolares y han tomado medidas para evitar aglomeraciones en las salas que suelen tener mayor afluencia; la gala de los Premios MIN , los de la industria musical independiente, ha pospuesto su celebración de mañana en el Teatro Circo Price (1.800 personas de capacidad); y el Instituto Cervantes ha suspendido todas sus actividades en su sede central de Madrid hasta el 25 de marzo.

18.20

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes la imposición de un "área de contención" de un kilómetro y medio en torno a la localidad de New Rochelle, en el condado neoyorquino de Westchester, donde se encuentra el mayor "foco de infección del país" del coronavirus. "Es una acción dramática, pero es el mayor foco del país y es una cuestión de vida o muerte", dijo Cuomo en rueda de prensa, en la que indicó que la medida entrará en vigor el próximo 12 de marzo y que finalizará el 25 de este mes. Durante estas dos semanas se cerrarán las escuelas, las grandes superficies y los lugares donde se puedan reunir grandes grupos de personas, dijo Cuomo, que desplegará a la Guardia Nacional para ayudar en las labores de contención y tratamiento del coronavirus.

18.18

Italia registra ya 631 muertos y 10.149 contagios de coronavirus, según el último balance del Gobierno italiano.

18.16

El Gobierno de Jordania ha anunciado un veto inminente a los viajes con salida o destino de varios países afectados por el brote de nuevo coronavirus, entre ellos España. La medida entrará en vigor el próximo lunes, según el ministro de Sanidad, Saad Jaber

17.54

El presidente estadounidense, Donald Trump, acude este martes al Congreso para reunirse con senadores republicanos y coordinar con ellos un plan de estímulo económico, que podría incluir recortes de impuestos y asistencia a aerolíneas y hoteles, ante el temor a una recesión provocada por la expansión global del coronavirus.

17.48

Facua-Consumidores en Acción ha instado a las aerolíneas a devolver "de forma inmediata" a los clientes el importe de los billetes de los vuelos con destino a Italia, tras la suspensión de vuelos anunciada este martes por el Gobierno como medida extraordinaria para contener la expansión del coronavirus. Facua ha recordado que el Reglamento Europeo 261/2004, en su artículo 8, recoge que los transportistas aéreos deben ofrecer a los pasajeros que sufran la cancelación de un vuelo "el reembolso en siete días" del billete o "la conducción hasta el destino final, en condiciones de transporte comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero", entre otras.

17.30

La patronal hotelera Hosbec ha reclamado al Gobierno la adopción de una serie de medidas laborales, económicas y fiscales para paliar las consecuencias de la suspensión de todos los viajes del programa de turismo para mayores del Imserso. En un comunicado, la patronal señala que las medidas laborales deben centrarse en el "apoyo a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que tengan que ponerse en marcha".

17.20

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los consumidores españoles y ha garantizado el abastecimiento de alimentos y bebidas, después de que los lineales de supermercados e hipermercados se hayan vaciado tras el incremento de casos de coronavirus en España. «El abastecimiento de alimentos como de bebidas está garantizado en España. Estamos en contacto con la distribución, que ha realizado comunicados al respecto», ha asegurado Planas.

17.12

Los trabajadores sanitarios de Irán fallecidos a causa del nuevo coronavirus serán reconocidos por las autoridades como "mártires". Las autoridades iraníes han elevado durante la jornada a 291 los muertos a causa del brote, mientras que ha indicado que por ahora ha habido 8.042 casos, si bien 2.731 pacientes se han recuperado.

17.03

Cancelado el concierto 'In Memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo, organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo, previsto esta tarde en el Auditorio Nacional y al que estaba confirmada la asistencia de varios consejeros de Gobierno regional.

17.00

El Gobierno griego ha anunciado este martes el cierre de los centros educativos de todo el país durante dos semanas para evitar la propagación del coronavirus, en línea con las medidas adoptadas por otros países europeos. El ministro de Sanidad, Vassilis Kikilias, ha indicado que la intención del Gobierno es que el cuidado de los menores durante estos 14 días recaiga sobre sus padres, por lo que ha avanzado medidas para los centros de trabajo que resulten afectados.

16.49

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este martes para informar del Consejo Europeo que se celebrará por videoconferencia para analizar la crisis del coronavirus, ha informado la ministra portavoz, María Jesús Montero. El Consejo Europeo está convocado a las 17 horas.

16.45

A apenas tres días antes de que diera comienzo la vigesimotercera edición del Festival de Málaga Cine en Español, el Ayuntamiento ha decidido aplazar la cita a consecuencia del coronavirus y ante la escalada de contagios que se está viviendo en las últimas semanas en todo el país. Lea la noticia completa .

16.35

Instituciones Penitenciarias ha restringido el acceso a las cárceles de Madrid, Álava y La Rioja y suspendido los "vis a vis" y todas las visitas que no sean a través de locutorio, y solo permitirá la entrada al personal laboral o funcionario y al extrapenitenciario cuya labor sea imprescindible.

16.25

Para las zonas de transmisión significativa de la Comunidad de Madrid y el País Vasco, el Gobierno ha suspendido las actividades de espacios cerrados con afluencia de más de 1.000 personas, mientras que en los espacios de menos de 1.000 personas se reduce a un tercio del aforo. Es decir, la medida podría acarrear el cierre de teatros y musicales. Lea la noticia completa .

15.31

En Francia, según los últimos datos, las muertes ascienden a 30, con 1.606 casos positivos por coronavirus.

15.30

El Gobierno de Kazajistán ha anunciado este martes que prohibirá la entrada al país de viajeros desde España, Alemania y Francia a causa del nuevo coronavirus, que ha dejado ya más de 4.000 muertos a nivel mundial.

15.27

Podemos ha anunciado la suspensión del encuentro presencial de su asamblea ciudadana prevista para el 21 de marzo, que se iba a celebrar en el municipio madrileño de Leganés, por la crisis del coronavirus, una decisión que se ha adoptado «siguiendo indicaciones de las autoridades competentes».

15.05

La Mesa del Senado ha decidido suspender también toda su actividad parlamentaria durante esta semana, siguiendo así los pasos del Congreso de los Diputados, debido a la crisis del coronavirus, y ha dejado en suspenso la posibilidad de aplazar el pleno previsto para la semana próxima.

15.04

El coronavirus ya ha llegado a Córdoba. Así lo ha confirmado la portavoz de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía sobre el coronavirus en declaraciones a Canal Sur Televisión, Inmaculada Salcedo. Este caso, el primer positivo en la provincia, se trata de un varón italiano que ha venido a la capital a visitar a su pareja. Al parecer, estuvo en contacto con personas portadoras del virus y posteriormente habría viajado a España en avión. Léelo aquí .

14.55

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para anunciar las medidas adicionales que el Gobierno ha tomado por el coronavirus. A las zonas de ayer (Madrid, Vitoria y Labastida) se suma ahora La Rioja, que esta mañana ha anunciado la suspensión de las clases.

14.46

Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y en vista de las medidas extraordinarias adoptadas ante el coronavirus, ha convocado a la Junta de Gobierno mañana miércoles para tratar la cancelación de los Plenos y Comisiones de académicos en la Docta Casa, según fuentes de la institución. Léelo aquí .

14.44

El Ministerio de Sanidad ha contabilizado este martes un total de 35 fallecidos con coronavirus en España, donde los casos positivos suman 1.622 —cuatrocientos más que ayer— de los que 135 han sido ya dados de alta, con las comunidades de Madrid (782), País Vasco (195); La Rioja (144) y Cataluña (124) como las más afectadas. Son los últimos datos de los que ha informado a primera hora de la tarde el departamento que dirige Salvador Illa, quien ha participado este martes en la reunión interministerial para la coordinación de la respuesta ante el coronavirus, presidida el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la que han acudido representantes de todos los ministerios.

14.40

El Gobierno de Marruecos ha anunciado este martes el primer fallecimiento de un paciente con coronavirus en el país magrebí , una mujer de 89 años que padecía dolencias crónicas. Las autoridades marroquíes habían confirmado hasta ahora tres casos en el reino alauí. El director de epidemiología y de lucha contra las enfermedades del Ministerio de Sanidad, Mohamed el Youbi, ha asegurado que los otros dos pacientes «no sufren complicaciones», según la agencia MAP.

14.36

No hay que buscar mucho para comprobar que la psicosis por el coronavirus ya ha hecho mella en los supermercados , especialmente en los medianos y pequeños que hay en cada barrio. Si ayer a última hora de la tarde algunas estanterías de las grandes superficies estaban arrasadas hoy, a media mañana, los expositores de estos comercios que lucen habitualmente repletos estaban tiritando. La carne fresca, las conservas , el papel higiénico , las patatas , la leche y la pasta son los alimentos y productos más demandados, tanto hoy como ayer, después de que se decretaran medidas como el cierre de las escuelas para combatir la expansión del coronavirus. Y si los clientes no dan tregua, los reponedores no tienen ni un momento para respirar. «Esto es como cuando la guerra del Golfo, la gente compra a punta pala», se resignaba una de estas trabajadoras en supermercado del centro de Madrid. Léelo aquí .

14.02

La Fundación Villacisneros ha decidido suspender una sesión programada para el lunes 16 de marzo en el Aula Magna de la Universidad Ceu San Pablo, tras las directrices de Sanidad y de la Comunidad de Madrid.

14.01

El Congreso ha suspendido la actividad parlamentaria durante, al menos, esta semana, después de que Ortega Smith haya dado positivo por coronavirus.

13.53

Entre otras cosas, se establece la prohibición de vuelos directos entre Italia y aeropuertos españoles, informa Víctor Ruiz de Almirón.

13.36

Un barco de crucero de la compañía alemana Aida Cruises se encuentra este martes bloqueado en el puerto de Marsella , adonde llegó a primera hora de la mañana, en espera de los resultados del test del coronavirus que se han hecho a dos personas que iban en su interior. Portavoces de la Prefectura (delegación) del Gobierno de Marsella y de la Agencia Regional de Sanidad (ARS) indicaron que esas dos personas presentaban algunos síntomas compatibles con el COVID-19 y por eso fueron conducidas al hospital de La Timone para hacerles pruebas.

13.20

La Consejería de Sanidad ha confirmado 16 nuevos casos positivos de infección por SARS-CoV-2, 15 en la provincia de Burgos y uno más en Segovia, lo que eleva la cifra de pacientes confirmados con el nuevo coronavirus en Castilla y León a 56. En Burgos, los nuevos positivos son 15 y corresponden a ocho mujeres y siete hombres, trece de ellos en Miranda de Ebro (Burgos) y dos en la capital burgalesa. Por su parte, en Segovia un varón ha sido diagnosticado como positivo al nuevo coronavirus.

13.17

El acto en homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11M que estaba previsto este miércoles en la estación de Atocha ha quedado cancelado como medida de prevención ante el coronavirus. El presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, ha detallado a Europa Press que, a tenor de la situación generada por el coronavirus se ha decidido desde la entidad y el resto de organizaciones convocantes (CC.OO, UGT y la Unión de Actores) que «no es conveniente celebrar» el acto, dado que iba a ser multitudinario.

13.12

El contagio del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha disparado las alertas este martes en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara había decidido esta mañana no cerrar sus puertas por la extensión del coronavirus y mantener las sesiones plenarias pero la Junta de Portavoces está reunida en este momento reevaluando la situación. Fuentes de la Presidencia explicaban esta mañana que aunque el Parlamento Europeo ha acortado su pleno , ninguna cámara nacional está paralizando su actividad legislativa como consecuencia del coronavirus. Italia, con el mayor número de contagiados y muertos de Europa, mantiene las labores parlamentarias y también Francia que tiene cifras menores que Italia pero mayores que España. Sin embargo, el contagio de Ortega Smith cambia este primer análisis. Los diputados están convocados al pleno a las 15:00 horas de esta tarde. Léelo aquí .

12.52

Los partidos de LaLiga Santander (Primera División) y LaLiga SmartBank (Segunda) se jugarán a puerta cerrada «desde el día de hoy y durante al menos las próximas dos semanas», según informó LaLiga en un comunicado, tras recibir la información del Consejo Superior de Deportes (CSD).

12.42

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha anunciado este martes la decisión de cerrar el colegio Anduva de Miranda de Ebro (Burgos) ante la detección de nuevos casos positivos en coronavirus entre la comunidad educativa. Lucas ha recordado que se trata de una decisión adoptada ante la situación de «contención reforzada» y después de que durante la jornada de hoy ya se clausurarán las tres aulas más afectadas que contaban con un total de 80 alumnos.

12.31

Vox ha pedido perdón por haber celebrado este domingo un mítin multitudinario en Vistalegre, en Madrid, al que asistieron en torno a 9.000 personas, desoués de que Ortega Smith haya dado positivo.

12.26

El dirigente de Vox Javier Orteha Smith ha dado positivo por coronavirus.

12.22

12.07

Aragón suma ya 38 afectados por coronavirus tras notificarse seis nuevos casos, tres de ellos hombres de 83, 84 y 87 años que vivían en una residencia de ancianos de la provincia de Teruel y están ingresados estables dentro de la gravedad en el Hospital Obispo Polanco. También está afectado un profesional sanitario de 62 años que había viajado a Madrid y que se encuentra en su domicilio con síntomas leves, una trabajadora de 23 años de una residencia de ancianos de Zaragoza en la que se notificaron siete casos ayer y que está en su casa y un hombre de 79 años ingresado en planta en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

12.05

La dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado de 782 casos positivos de coronavirus, entre los que se encuentran los 21 fallecidos en la Comunidad.

12.03

Austria tampoco permitirá la entrada de italianos en el país

11.56

11.55

La Asociación Nacional de Grandes Superficies (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Eroski, ha garantizado el «abastecimiento» y el «buen funcionamiento» de la actividad de las tiendas en la Comunidad de Madrid, así como de la cadena de suministro y de la logística tras las imágenes de madrileños colapsando los supermercados e hipermercados por la alarma creada por el coronavirus. En concreto, la patronal de gran consumo hace un llamamiento a la «tranquilidad» a los consumidores madrileños después de las imágenes de las últimas horas y de primera hora de esta mañana en las que se ven los lineales vacíos de supermercados, así como largas colas en tiendas y centros comerciales.

11.51

El brote del nuevo coronavirus ha registrado por primera vez en la ciudad de Wuhan un aumento de menos de 20 contagios desde que comenzó el brote a finales de 2019, según ha informado un responsable sanitario chino. Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en el centro de China, ha registrado solo 17 nuevos contagios este lunes y no se han contabilizado nuevos casos en otras localidades de la región durante cinco días consecutivos, ha explicado en rueda de prensa Mi Feng, un responsable del Ministerio de Sanidad.

11.43

Las organizaciones 'provida' convocantes de la marcha del 'Sí a la vida', que se iba a celebrar el próximo domingo 22 de marzo en Madrid, han decidido suspenderla por el cambio de escenario frente al coronavirus COVID-19, según han adelantado a Europa Press fuentes de la organización. La Plataforma Sí a la Vida, conformada por más de 500 organizaciones, convoca esta marcha cada año desde 2011 con motivo del Día Internacional de la Vida para defender la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Estaba prevista la asistencia de personas de todo el país.

11.40

El Ministerio de Justicia ha aplazado sine die el examen de acceso a la abogacía previsto para el 28 de marzo pare evitar la difusión del coronavirus y ante el número de aspirantes que se desplazarían a España desde países que, como Italia, han tomado medidas extraordinarias de contención. La prueba, necesaria para poder ejercer la profesión de abogado, ha sido suspendida «con el fin de evitar riesgos innecesarios» a través de una resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, tras abordarse el tema en una reunión en el Ministerio de Sanidad el pasado 6 de marzo.

11.25

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» y de «sentido común» porque Andalucía es una de las regiones con menor afectación del coronavirus y ha dicho que «las decisiones que se han tomado en Madrid a día de hoy no tienen por qué trasladarse» a la comunidad.

11.24

El Gobierno de Japón anunció este martes que impedirá la entrada en el país a viajeros procedentes de varias regiones de Italia por el brote de coronavirus y señaló que contempla medidas similares para otros países donde los contagios aumentan con rapidez. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, decidió esta nueva restricción a la entrada de personas en territorio de Japón durante una reunión celebrada hoy con su Gabinete de Gobierno para analizar la epidemia del nuevo virus originario de Wuhan (China).

11.05

Malta ha prohibido todos los viajes desde y hacia Italia con efecto inmediato a partir de este martes en un intento por contener la propagación del coronavirus. El primer ministro maltés, Robert Abela, ha informado de que todos los enlaces por aire y por mar entre los dos países quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

11.04

Un paciente contagiado en Madrid es el noveno caso de coronavirus registrado en la Comunidad de Murcia, tras los tres notificados la pasada noche, y todos ellos se contagiaron en la capital de España. En declaraciones a los periodistas en el acto de entrega de unos premios empresariales, el presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha informado este martes de este último registro, que se suma a los notificados a primera hora de la mañana por la Consejería de Salud.

11.03

La Conselleria de Salud ha informado de dos nuevos casos positivos por coronavirus en Mallorca , dos personas de una misma familia que viajaron al norte de Italia y que permanecen atendidas en su domicilio, con lo que los afectados en las islas ascienden a 13, uno de ellos ya dado de alta.

10.59

El partido Barcelona-Nápoles, de la Liga de Campeones que se jugará el 18 de marzo en el Camp Nou, s e disputará a puerta cerrada , según se decidió en una reunión celebrada este martes entre representantes de la Generalitat y del FC Barcelona. «La recomendación es que el partido se juegue a puerta cerrada por criterios sanitarios y el Barcelona lo ha asumido», aseguró el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras.

10.58

Ante la agravación de la crisis del coronavirus , los servicios de seguridad del Estado han montado un sistema de «vigilancia particular» para Emmanuel Macron y el palacio del Elíseo, donde varios consejeros han sido invitados a «no volver» a la presidencia de la República «hasta nueva orden». El protocolo de vigilancia particular del presidente Macron ha sido revisado profundamente. Tras la revelación del contagio con el coronavirus del ministro de Cultura, Franck Riester, se han disparado algunas alertas suplementarias.

10.57

El Comité de Seguridad y Salud del Congreso de los Diputados recomendó a la Mesa este martes «suspender los viajes oficiales de la Cámara» y «las visitas de grupos numerosos» ante la extensión del coronavirus. Además, recomendó evitar, «en la medida de lo posible», cualquier reunión extraparlamentaria que implique la asistencia de «muchas personas y su concentración en un mismo espacio». No obstante, aunque la opción de suspender el pleno de hoy y mañana no está descartada, fuentes parlamentarias señalaron que no parece la opción más probable.

10.44

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides , instó hoy a los Estados miembros a «contener de forma agresiva» el avance del coronavirus en la Unión Europea , con el objetivo de ganar tiempo para avanzar en la investigación y descongestionar los sistemas sanitarios en una crisis en la que ya se han declarado casos en todos los países.

10.41

El Gobierno va a aprobar medidas de estímulo para reactivar la actividad de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus y para facilitar el teletrabajo que permita compaginar la actividad profesional con el cuidado de los menores. Así lo ha apuntado en una entrevista en la Ser la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha recalcado que el Gobierno considera que el impacto económico que tendrá esta crisis será «transitorio» y «en forma de uve», por lo que «no es extraño» que tras las caídas bursátiles de este lunes mercados de valores suban esta jornada o haya nuevas fluctuaciones.

10.38

La Dirección del hospital Severo Ochoa de Leganés ha prohibido las visitas hospitalarias «a personas con sintomatología respiratoria, como tos o dificultad para respirar» de manera temporal hasta que se «normalice» la situación generada por el coronavirus. Además, ha restringido las visitas familiares o de acompañantes al resto de ingresados a «sólo una persona por paciente», aunque ha precisado que «en la medida de lo posible, se evitarán».

10.36

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha confirmado un caso de coronavirus en el Ayuntamiento y ha sumado dos pendientes de confirmación . Lo ha concretado este martes en la rueda de prensa en la que, rodeado por todos los grupos municipales, ha avanzado las medidas que se están tomando en torno al coronavirus. Ayer ya se confirmó un caso en el área de Deportes, cuyas instalaciones fueron desinfectadas . Almeida ha trasladado a la prensa que se están siguiendo los protocolos con los trabajadores y, en cuanto al potencial cierre de ventanillas públicas, el primer edil ha contestado que estarán pendientes y condicionadas a las decisiones que se adopten desde el Gobierno de la Nación y de la Comunidad.

10.31

La cadena hotelera ha mandado un comunicado informando que cierra tres de sus seis hoteles de Madrid . Una medida que, según ha confirmado el dueño de la cadena, Kike Sarasola, a ABC, la implementan para que los trabajadores puedan conciliar con sus familias después de la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar los centros educativos y para que puedan teletrabajar. Además, aseguran que ningún cliente verá afectada su reserva. Léelo aquí .

10.26

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ha indicado este martes que en estos momentos son ya siete las personas con coronavirus relacionadas con el brote del centro educativo de la Fundación Masaveu de Oviedo. Cinco de ellos son profesores y dos alumnos. Un profesor, varón de 68 años con patologías previas, está grave. Con estos casos se elevan a 17 los afectados por Covid-19 en el Principado de Asturias, catorce varones y tres mujeres. De ellos cinco se encuentran ingresados en el HUCA, dos de ellos en la UCI en estado grave —un hombre 70 años y otro de 68—. El resto se encuentran ingresados en planta y el resto se encuentran en sus domicilios.

10.18

El hotel H10 Costa Adeje Palace que se encontraba en situación de aislamiento desde el 24 de febrero por orden del Gobierno de Canarias --decisión avalada por auto judicial-- ha finalizado su cuarentena desde las 00.00 horas de este martes. Los clientes que quedaban todavía en el complejo han empezado salir a lo largo de la madrugada en un dispositivo coordinado por la Policía Nacional y entre aplausos de los trabajadores y volverán a sus países de origen siguiendo el protocolo activado por las autoridades sanitarias y sus respectivas embajadas.

10.13

La Comunidad aconseja que, durante el período de cese de clases, se continúen las actividades educativas a distancia y online. En cuanto al transporte, asegura la disposición, se desinfectarán diariamente los vehículos destinados al transporte regular de viajeros.

10.10

El crucero «Grand Princess», con más de 3.500 personas a bordo, ha atracado este lunes en el puerto de Oakland, en California, después de que los ocupantes se pusieran en cuarentena tras la muerte de un pasajero por coronavirus y se hayan confirmado 21 casos. El desembarco de los pasajeros comenzará según «orden de prioridad» y se espera que sea un proceso que durará «varios días», según ha informado la operadora del crucero, Princess Cruises, mediante la red social Twitter.

9.55

El Banco Santander ha anunciado este martes que mantiene la convocatoria en Santander de su junta general de accionistas para el próximo 3 de abril , aunque aconseja asistir a la misma de forma telemática, es decir, no presencial, debido al avance del coronavirus, además de adelantar el voto o delegarlo.

9.50

Carlos de Habsburgo-Lorena , nieto del último emperador de Austria-Hungría, se ha contagiado con el coronavirus y está en cuarentena domiciliaria en su residencia en la región de Baja Austria, informó hoy el diario «Kleine Zeitung». El rotativo austríaco precisa que el propio Carlos de Habsburgo (1961), casado con la baronesa Francesca von Thyssen-Bornemisza, de la que se encuentra separado, le confirmó esta mañana por teléfono que desde el pasado jueves mantiene una estricta cuarentena, sin contacto directo con sus familiares.

9.40

BBVA ha informado este martes de un caso positivo de coronavirus en un empleado del edificio Asia de la Ciudad BBVA, en Madrid. La entidad ha informado que se ha clausurado tanto el edificio en cuestión como comedores, cafaterías, gimnasio y guardería de la Ciudad del BBVA.

9.35

La Consejería de Salud del Gobierno riojano ha confirmado este martes el fallecimiento de una persona en La Rioja con la enfermedad Covid-19 . La persona fallecida es una mujer de edad avanzada con pluripatología previa que permanecía ingresada en el Hospital San Pedro de Logroño, ha informado el Gobierno regional en una nota.

9.30

Más de 4.000 muertos y más de 110.000 casos en todo el mundo