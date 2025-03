Una firma vinculada al sector deportivo recibe el mayor contrato de material sanitario de Cantabria

El Gobierno de Cantabria otorgó un contrato por valor de 976.001,97 euros para comprar material de protección sanitaria a una empresa estrechamente vinculada a servicios de intermediación deportiva . El acuerdo fue adjudicado por el Servicio Cántabro de Salud, el organismo ... dentro de la Consejería de Sanidad regional encargado de centralizar este tipo de compras durante la crisis del coronavirus.

Este contrato, de casi un millón de euros, IVA incluido, y el mayor de todos los otorgados por la región en esta crisis, tuvo como objeto la compra de 600.000 mascarillas quirúrgicas , 70.560 mascarillas FFP2, 55.000 batas impermeables y 500 trajes protectores que el intermediario, Kalea Group Consulting, debía entregar a la región que preside Miguel Ángel Revilla . Se trata de una empresa con cuatro años de vida bajo su actual denominación y radicada en Madrid.

Según el anuncio de adjudicación, al que ha tenido acceso ABC, la Consejería de Sanidad de Cantabria selló el trato de compraventa el pasado 16 de abril, en un momento en el que la pandemia golpeaba con dureza en España y cuando existían problemas generalizados de abastecimiento de este tipo de mercancía.

El Servicio Cántabro de Salud cerró el acuerdo a través de un procedimiento negociado sin publicidad y por la vía de emergencia con dicha firma. Se trata de una empresa especialista en intermediación que, según expone en su página web, tiene «experiencia en el sector deportivo, cultural y turístico» y que cuenta con clientes relacionados con el deporte, como pueden ser el Rayo Vallecano, la Federación Francesa de Baloncesto o la Federación Española de Baloncesto.

Precisamente, la compañía participó en la negociación por los derechos televisivos de las competiciones de baloncesto nacionales con un grupo empresarial chino el año pasado. La única vinculación de esta empresa con la industria medica, según expone en su web, es la de haber actuado -es el caso de Cantabria- como «facilitador de alianzas durante la crisis del Covid-19 entre la Administración Pública y empresas chinas».

Este diario se ha puesto en contacto con Francisco González, fundador de la compañía, que defiende que su empresa cumplió con el acuerdo sellado con Cantabria y, de igual modo, manifiesta que su empresa está perfectamente capacitada para acometer este encargo. Asimismo, expone que no incluir una actividad en el objeto social de una empresa no representa un impedimento para desarrollarla. Según el registro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) esta empresa, pese a tener numerosos objetos sociales, está encuadrada bajo el código 9319, que hace referencia a «otras actividades deportivas».

Cambio en el expediente

ABC también se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la región, dirigida por Miguel Javier Rodríguez , que no ha ofrecido ninguna explicación al respecto de esta licitación. Sin embargo, el gabinete que dirige sí se apresuró, tras la petición de información, a rectificar uno de los apartados del expediente de contratación entre el Gobierno de Cantabria y Kalea Group Consulting.

En la primera versión del documento de la licitación, la Consejería especificaba que se presentaron cuatro ofertas para hacerse con este contrato, el más cuantioso de los otorgados. No obstante, y pese a no dar ninguna explicación a las preguntas de este diario, Cantabria publicó en una rectificación al expediente. «En dicha publicación, en el apartado de Información sobre las ofertas, ofertas recibidas, se hizo constar 4 ofertas recibidas. No obstante, el número de ofertas recibidas fue 1». Dicha Comunidad tampoco ha aclarado a este periódico si el material comprado se entregó en la fecha y forma establecidas y cumplió con los estándares de calidad sanitaria.