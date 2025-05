Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 11.956 nuevos contagios y 144 fallecidos en las últimas 24 horas

El papa Francisco dijo este miércoles que vacunarse contra el covid-19 "es un acto de amor", al encabezar una campaña dirigida a fomentar la confianza en los inmunizantes. "Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del covid-19," dijo el pontífice en un mensaje para la iniciativa estadounidense "It's Up to You" (De ti depende). "Ellas traen esperanza para acabar con la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros", agregó Francisco en un video dirigido a comunidades afectadas por el virus en América del Norte, Central y Sur.

Las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda han elevado a diez los casos de Covid-19 vinculados al último brote, que ha llevado al Gobierno de Jacinda Ardern a imponer un nuevo confinamiento de tres días a nivel general y de siete en el caso de Auckland, epicentro de la alerta. El martes, el Gobierno confirmó el primer contagio comunitario en casi seis meses, lo que activó una vigilancia que ha permitido localizar hasta este jueves por la tarde nueve casos más. Los expertos estiman que entre 50 y 120 personas podrían estar contagiadas antes del confinamiento, según 'The New Zealand Herald'.

Las autoridades sanitarias de Alemania han informado este miércoles de más de 8.300 nuevos casos de coronavirus, una cifra que el país no alcanzaba desde el mes de mayo y que agudiza la tendencia al alza de los contagios en la última semana, lo que se traduce también en un aumento de la incidencia. El Instituto Robert Koch (RKI), que examina la evolución de la pandemia en Alemania, tiene registrados por el momento 3.835.375 casos de la enfermedad, 8.324 más que el martes. Al menos 91.921 personas han fallecido, 22 más que en el balance previo.

Cantabria tira la toalla y no solicitará a la Justicia la prórroga del toque de queda que acaba este viernes

Después de los últimos reveses judiciales, la Consejería de Sanidad de Cantabria ha decidido no volver a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad la prórroga del toque de queda en la región.

Israel comienza a aplicar desde este miércoles la obligatoriedad de presentar el 'pasaporte Covid' para tener acceso a actividades y establecimientos públicos, en un intento por contener un auge de la pandemia, que el martes alcanzó sus niveles más altos de contagio desde el mes de enero. El Ministerio de Sanidad notificó el martes más de 8.500 nuevos casos de coronavirus, una cifra que se ha reducido ligeramente este miércoles, jornada en la que se han confirmado 7.832 positivos adicionales. No obstante, la cifra de pacientes graves sigue subiendo, hasta los 578.

A pesar de haber causado un aumento de las infecciones que ha provocado miles de hospitalizaciones y muertes, la variante Delta del SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, no es especialmente buena para evadir los anticuerpos generados por la vacunación, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos). Los investigadores analizaron los anticuerpos generados por las personas en respuesta a la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y descubrieron que la variante Delta era incapaz de evadir todos los anticuerpos que probaron, excepto uno. Otras variantes preocupantes, como la Beta, evitaron el reconocimiento y la neutralización por parte de varios de los anticuerpos.

El número de usuarios de residencias de mayores con Covid-19 ha bajado en las últimas horas de 119 a 110, después de que recibieran el alta epidemiológica 10 personas, y de que otra persona más (de la residencia As Gándaras de Lugo) diese resultado positivo.

La investigación, publicada en la revista científica 'JAMA Network Open', ha evidenciado que "no se produjo ningún aumento de las reacciones en las personas embarazadas más allá de lo que se espera de una vacuna", explica la doctora Linda Eckert, autora principal del estudio.

Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington (Estados Unidos) en más de 17.000 personas embarazadas y lactantes que recibieron la vacuna contra la COVID-19 ha mostrado que no experimentaron síntomas más graves que sus homólogas no embarazadas.