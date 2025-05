Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 190 muertos, la cifra más alta registrada desde el pasado 11 de mayo

Sanidad comunicó ayer 23.899 nuevos casos de Covid-19 y 201 fallecidos, la cifra más alta de muertes en un fin de semana desde el comienzo de la quinta ola a finales del mes de junio.

Además, la incidencia acumulada a 14 días ha registrado un nuevo descenso y se ubica en los 317,36 casos por cada 100.000 habitantes , 27,83 puntos menos que el viernes, que era de 345,18 casos. La cifra aumenta en Extremadura y en Melilla.

La ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta colombiana, Martha Lucía Ramírez, ha celebrado la decisión del Gobierno español y ha emplazado a los colombianos a no incurrir en faltas graves, como presentar pruebas PCR o certificados de vacunación falsos, ya que ello podría afectar en el futuro a la entrada de colombianos en España.

Según la misión diplomática, Colombia ya no es considerado un país de riesgo alto de Covid-19 y ahora pasa a ser un país de riesgo moderado, por lo que podrán entrar viajeros cumpliendo los requisitos estándar.

La Embajada de Colombia en España ha anunciado que a partir de hoy expira la norma que imponía restricciones especiales a los viajes de personas procedentes de Colombia hacia España, que no será renovada.

Uruguay registró este lunes 96 casos de nuevos en 6.484 análisis, al tiempo que no sumó ningún fallecido con diagnóstico de coronavirus por segundo día consecutivo, según reflejó en su informe diario el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Cantabria ha superado la barrera de las 600 muertes de coronavirus desde que comenzó la pandemia, al haber registrado otras dos en las últimas horas, en las que además se ha duplicado el número de casos detectados, hasta alcanzar los 194. El lunes murieron dos mujeres en el Hospital Valdecilla, una de 100 años que estaba vacunada y otra de 86 que no lo estaba, según ha informado este martes la Consejería de Sanidad.

Cataluña ha registrado hasta este martes 954.400 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -885.224 con un prueba PCR o test de antígenos-, 1.862 más que en el recuento del lunes, informa la Consellería de Salud de la Generalitat a través de su página web. En las últimas 24 horas se han registrado 26 muertes y el total de fallecidos es de 23.268: 14.899 en hospital o centro sanitario, 4.637 en residencia, 1.222 en domicilio y 2.510 que no son clasificables por falta de información.

El personal no vacunado de residencias de País Vasco ubicadas en territorios en los que la incidencia acumulada sea de 300 o más casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, se someterá a una PCR semanal si no está vacunado y a una quincenal si lo está. Además, se realizarán pruebas diagnósticas a la entrada en el centro a todas los residentes que pernocten fuera, estén o no vacunadas. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha actualizado el protocolo para la vigilancia y control de la covid-19 en centros sociosanitarios en consenso con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales.

Andalucía registra este martes 24 de agosto un total de 1.909 casos de coronavirus, 468 menos en 24 horas y 1.394 menos que los comunicados hace siete días, según los datos facilitados en esta jornada por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 53 fallecidos, 40 más en un día y una cifra que no se alcanzaba desde el 11 de mayo cuando se contabilizaron 54 muertos. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado 9,6 puntos respecto a la anterior jornada para situarse en 328,8, cota que supone igualmente un descenso de 128,5 puntos en comparación con la tasa difundida hace una semana, que fue de 457,3 casos por cada 100.000 habitantes.

El organismo de control de la salud de la Haute Autorite de Sante (HAS) de Francia dijo el martes que recomendó una inyección de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 para las personas mayores de 65 años y para las personas con afecciones médicas existentes que podrían causarles un daño grave de Covid. Estas inyecciones de refuerzo de la vacuna Covid deberían implementarse a partir de fines de octubre, agregó.

La portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha pedido este martes a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que revise los protocolos de las residencias de mayores tras surgir nuevos brotes de covid en las últimas semanas. Bastidas ha manifestado en un comunicado que la vacunación "ha sido una barrera ante los contagios de gravedad", pero ha insistido en que los protocolos "deben ser revisados para no bajar la guardia". "Afortunadamente la mayoría de los casos son leves, pero seguimos estando ante un grupo de población de especial vulnerabilidad, por lo que hay que extremar todas las medidas", ha señalado.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha afirmado este martes que el Gobierno regional defiende una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas inmunideprimidas y con bajada de defensas que hagan que la segunda dosis "no sea suficientemente segura". "Hay que determinar esta población. Es lo que propone la autoridad sanitaria, que es lo que proponen otros países en el mundo y lo que la propia ministra de Sanidad ya adelantó hace un mes", ha apuntado.

El balance diario de casos de Covid-19 ha caído este martes en Rusia por debajo de los 19.000 positivos, un dato que no se lograba desde hace dos meses y que ahonda la tendencia a la baja de los contagios en las últimas semanas, tras una de las fases más complicadas de toda la pandemia. El centro que coordina la lucha contra la Covid-19 ha notificado, en concreto, 18.833 nuevos positivos, hasta un total de 6.785.374 desde el inicio de la pandemia. La región de Moscú, con 1.125 nuevos casos, y la capital homónima, con 1.105, siguen concentrando los peores datos.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado este martes de 9.907 nuevos casos de Covid-19, un dato que la isla no había registrado en toda la pandemia y que agudiza la tendencia al alza que comenzó a dispararse en junio y que ha elevado al cifra diaria de fallecidos hasta casi el centenar. Hasta este martes, las autoridades sanitarias cubanas han confirmado 602.526 casos, de los cuales más de 50.000 son considerados activos. En dos regiones, Pinar del Río y Cienfuegos, se han notificado más de un millar de nuevos positivos en un solo día, con 1.725 y 1.316 casos adicionales, respectivamente.

Además de los anticuerpos y los glóbulos blancos, el sistema inmunitario despliega péptidos para combatir los virus y otros patógenos. Los péptidos sintéticos podrían reforzar esta defensa, pero no duran mucho en el organismo, por lo que los investigadores están desarrollando imitaciones de péptidos estables.

Grecia anunció este martes nuevas restricciones en lugares de ocio y trabajo, y la eliminación de las pruebas gratuitas de covid-19, en un intento por contener lo que se denomina «la epidemia de los no vacunados». «A partir del 13 septiembre y hasta el 31 de marzo de 2022", "serán aplicadas" nuevas medidas "sobre pruebas obligatorias (de Covid-19) a los no vacunados», indicó en un comunicado que siguió a una conferencia Vassilis Kikilias, ministro de Salud griego.

El Ayuntamiento de Vigo contactará con las personas 'sin techo' que hay en la ciudad y organizará su traslado para que reciban la vacuna en cuanto la Xunta notifique el lugar, día y hora para que sean inoculados. Así lo ha manifestado en rueda de prensa el regidor, Abel Caballero, quien ha explicado que ya hace dos meses el Ayuntamiento olívico se puso en contacto con el gobierno gallego para ofrecerle "un plan de vacunación de las personas sin techo". "Dos meses después, mucha prisa no se dio la Xunta, acaban de aceptar el ofrecimiento", ha constatado el alcalde.