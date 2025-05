Coronavirus España hoy: La incidencia sigue bajando: registra 8 puntos menos y Sanidad comunica 4.941 casos y 205 muertos

Las comunidades autónomas de España notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 13.984 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana , 1.349 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 16.353 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya 3.581.392 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 188,97, frente a 198,60 el viernes . En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 89.666 positivos.

En cuanto a la presión hospitalaria, ya hay más de 5.600 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 386 han entrado en las últimas 24 horas. En planta, hay 28.950 pacientes, después de los 1.495 que han ingresado este lunes. La última cifra de altas médica no ha llegado al millar de personas.

El gigante latinoamericano no registraba menos de 900 muertes diarias desde el 1 de marzo pasado, cuando fueron contabilizados 778 fallecimientos, y antes de que una segunda ola, más virulenta y mortal que la primera, elevara significativamente los índices de óbitos y casos en el país.

No obstante, Bogotá ha autorizado el retorno a la educación presencial con medidas de aforo y seguridad.

El Ministerio de Salud de China ha notificado otros 39 casos de Covid-19 que se suman al balance global de contagios. De los nuevos positivos, 14 son pacientes sintomático, y todos ellos importados. Cuatro se han detectado en Shanghái y Sichuan, dos en Fujian, mientras que Hunan, Guangdong, Chongqing and Shaanxi han registrado un caso cada una.

España ha incluido a Israel en la lista de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea a través de las fronteras exteriores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reunida en pleno, ha resuelto no ratificar la orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se confina el municipio granadino de Montefrío al considerar que las restricciones de derechos fundamentales no puede realizarse "de forma indiscriminada y masiva" y que la norma que debía amparar esta restricción, La Ley de Salud Pública, "alude a personas concretas y determinadas".

Zupiria ha planteado esta reflexión en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que denunciado que los comportamientos mantenidos por algunos ciudadanos el pasado fin de semana, en los que se registraron aglomeraciones de personas sin mascarilla en numerosos lugares, "no son aceptables".