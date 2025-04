Coronavirus España hoy: España bate nuevo récord de vacunación y pincha en un día más de medio millón de vacunas

El Ministerio de Sanidad notificó ayer una incidencia acumulada de 230,07 casos de coronavirus por cada cien mil habitantes en 14 días, apenas unas décimas menos que ayer. Sin embargo, el número de personas hospitalizadas sigue bajando, manteniéndose por debajo de las 10.000, si bien se observa un incremento de los ingresos en las UCI.

Actualmente hay 3.514.942 casos y 78.080 muertes registradas por coronavirus desde que comenzó la pandemia en España, según el parte diario que publica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

El decreto que establece esta medida contempla que si el resultado del test resulta negativo deberá cumplir un aislamiento de tres días en su casa, si es nacional o residente en el país, o en un hotel de vigilancia de viajeros no covid a costo del Estado panameño.

La anosmia no solo supone perder calidad de vida y no poder saborear bien los alimentos, también es un problema de seguridad, ya que nuestro sentido del olfato nos ayuda a prevenir riesgos como la inhalación de agentes tóxicos o consumir alimentos que no están en buen estado.

La anosmia suele presentarse como uno de los primeros síntomas de la enfermedad y, según un estudio de JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, suele desaparecer pasadas unas cuatro semanas. Sin embargo hay personas que siguen sin recuperar el olfato durante meses, convirtiéndose en una secuela permanente de la Covid-19. Este síntoma es más frecuente en pacientes jóvenes que no han sido hospitalizados.