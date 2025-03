Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 8.167 nuevos contagios y 16 fallecidos desde el viernes

La pandemia del coronavirus ha provocado al menos 3.797.342 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según el último balance establecido por AFP a partir de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia, más de 175.567.730 personas contrajeron la enfermedad . La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o, incluso, meses. Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas posteriormente por los diferentes organismos de estadística que concluyen que la cantidad de decesos es mucho más importante.

Las autoridades de India han notificado este lunes cerca de 70.500 casos de coronavirus durante el último día, la cifra más baja desde principios de abril, en medio de un descenso sostenido del número de contagios que no se ha visto traducido sin embargo en una caída en los registros de muertos.

Cantabria ha registrado este domingo un notable incremento en los contagios de coronavirus al pasar de solo cinco el sábado, una cifra que no era tan baja desde el mes de julio de 2020, a 34, y también son más los hospitalizados, que han pasado de 21 a 24.

La Comunidad de Madrid ha decidido reabrir el ocio nocturno el próximo lunes, 21 de junio, hasta las 3 horas, no pudiendo aceptar clientes desde una hora antes, con un aforo del 50% en el interior de los locales y la pista de baile abierta en los exteriores.

Asimismo, en las últimas horas no se ha notificado ningún fallecimiento, por lo que el total de fallecidos en las islas desde el inicio de la pandemia se mantiene en 779, de los cuales 431 han sido en Tenerife; 274 en Gran Canaria; 49 en Lanzarote; 13 en Fuerteventura; 7 en La Palma; 4 en El Hierro, y 1 en La Gomera.

Simón: "A fecha de hoy tenemos 104 casos or cada cien mil habitantes, casi 5 puntos menos que el viernes pasado. La evolución sigue muy lenta pero descendiendo".

Simón: "Estamos esperando al momento oportuno. Será pronto pero la fecha concreta ahora mismo no la podemos avanzar de ninguna manera. La evolución es buena, aunque no en todos los grupos de edad y eso implica que se debe tener cuidado en algunos espacios de menor riesgo, pero las propuestas que se están planteando en Francia o Alemania van en la misma línea de lo que se está planteando en España: inicio progresivo en los lugares con menos riesgo, probablemente en exteriores y progresivamente conforme avance la vacunación, ir ampliando la posibilidad de no utilizarla en otros sitios. En interiores todavía es probablemente muy necesaria. Tenemos que entender que esto es una evolución progresiva, no podemos cambiar las conductas que favorecen el control de la transmisión de forma radical".

Simón: "En España, la variante Alfa ocupa el 85% del espacio. Entre un 8 y un 10% lo tenemos con variantes diversas y tenemos ese 5-6% que lo ocupan la Delta, 621 y 351 que es la Beta. La India no ocupa un espacio predominante en España, sí que es posible que poco a poco ocupe más espacio. Que pueda entrar con viajeros es un hecho y la forma de entrada puede ser múltiple".

Simón: "Podemos tener ondulaciones en nuestra evolución. Por grupos de edad se observan incrementos en los grupos más jóvenes. Si tenemos un 70% de la población homogéneamente distribuido no hay riesgo de que haya incrementos. El problema es que tenemos grupos muy bien vacunados y en esos grupos no se va a poder incrementar la transmisión; podrá haber casos, un pequeño brote pero enseguida se autocontrolará al no haber personas susceptibles alrededor. El problema es que tenemos grupos que todavía no están vacunados y entre ellos sí que puede haber ondulación".