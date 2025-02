Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 168 fallecidos y 9.561 contagios en las últimas 24 horas

"El cronograma para la vacunación establece que del 5 de septiembre al 5 de noviembre se inmunizarán con Soberana 02 los niños de 12 a 18 años. Del 15 de septiembre al 15 de noviembre se inmunizarán con Soberana 02 los niños de dos a once años. Del 3 de septiembre al 4 de octubre recibirán Abdala los estudiantes de grado doce", confirmó el IFV en un mensaje en Twitter.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}