Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 11.067 nuevos contagios y 91 fallecidos desde el viernes

Sí se mantienen las restricciones a la entrada desde el extranjero e incluso se podrían endurecer para evitar la entrada en el país de nuevas variantes del coronavirus, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

En estos momento solo quedan en vigor limitaciones tales como prohibir la entrada en ciertas instalaciones a las personas no vacunadas o la obligatoriedad de utilizar mascarilla en interiores.

La Comunidad de Madrid pondrá en funcionamiento esta semana la fase piloto del nuevo sistema de auto-citación para vacunarse contra el Covid-19 para personas de entre 57 y 67 años que no hayan recibido ninguna dosis.

India ha superado este lunes la barrera de los 300.000 muertos por coronavirus, tras sumar más de 4.400 durante el último día, en medio de un descenso de los casos durante la última semana que no se ha visto traducido en una caída en la cifra de decesos.

La Secretaría de Seguridad ha indicado a través de un comunicado que la decisión ha sido adoptada "para continuar protegiendo la salud y la vida de las personas" y ha recordado que estará en pie entre las 22.00 y las 5.00 horas horas (hora local). Asimismo, ha resaltado que el toque de queda no se aplicará en el departamento de Olancho, "para el cual el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) emitió disposiciones especiales".

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.124, dos más que los registrados el sábado: 14.079 en hospital o centro sociosanitario, 4.564 en residencia, 1.179 en domicilio y 2.302 que no son clasificables por falta de información.

Así lo señala la sentencia, conocida este lunes en su integridad, en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal rechaza el recurso del Gobierno de Canarias tras la no ratificación del cierre perimetral de las islas por alta incidencia de covid. La resolución establece que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 puede ofrecer cobertura a limitaciones puntuales de derechos de los ciudadanos, pero siempre que la Administración autonómica justifique razonablemente sus medidas.

El Tribunal Supremo establece que la limitación de derechos fundamentales no ha de hacerse "necesariamente" por ley orgánica -basta incluso una ley autonómica-, si bien añade que hubiera sido "deseable" poder acudir "a una regulación especifica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica".