Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 6.347 nuevos contagios y 58 muertes en las últimas 24 horas

La incidencia acumulada del virus volvió a caer ayer. En las últimas 24 horas ha pasado de los 173,78 casos por cada cien mil habitantes a los 166,32. El Ministerio de Sanidad notificó, además, 5.701 nuevos contagios y ha añadido 73 fallecidos al recuento oficial, que ya suma 79.281 desde el inicio de la pandemia.

Pese a la caída de la incidencia, tres comunidades y la ciudad de Melilla (261) siguen en riesgo extremo de transmisión del virus. Es el caso de Aragón (259), Madrid (267) y País Vasco (333) . La presión sobre las Unidades de Cuidados Intensivos baja y ya se sitúa en el 19,51%.

No obstante, la cifra es superior, pues ya el miércoles se confirmaron 107.119 muertos por la enfermedad.

No todo era progreso y transformación en el Londres del siglo XIX. La revolución industrial convirtió la ciudad en una gran urbe donde los obreros vivían hacinados, en casas mal ventiladas, con familias compartiendo un solo grifo y retrete. El cólera y otras infecciones corrían como la pólvora y el Reino Unido Unido se vio obligado a promulgar en 1848 la primera ley de salud pública del mundo. Se llamó la ley Chadwick en honor del abogado que impulsó la norma. Gracias a ella las ciudades empezaron a organizar los suministros de agua potable y sistemas de alcantarillado centralizados y la protección de la salud de los ciudadanos se convirtió en una cuestión de Estado. Dos siglos después, cuarenta científicos de catorce países reclaman una revolución sanitaria similarpara defendernos del Covid y de otras pandemias que están por llegar. Esta vez el peligro no está en los saneamientos, sino en el aire que respiramos. En un artículo publicado en 'Science', una de las revistas científicas de mayor impacto, piden una transformación similar para que los interiores de los edificios se conviertan lugares seguros y no en zonas de propagación de virus y bacterias. Léelo aquí .

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad no ha bajado tras 23 jornadas de descenso y se sitúa en 171,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una décima más en un día y 20,42 puntos por debajo del viernes pasado.

Andalucía no ha registrado este viernes 14 de mayo una bajada en la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes por coronavirus por primera vez en 23 días, y ha sumando 1.602 casos, cifra superior a los 1.306 de la víspera y también mayor que los 1.515 de hace siete días, según datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza once fallecidos, dos más que el día anterior e igual que hace siete días.

La Consejería de Salud ha confirmado 52 nuevos casos de coronavirus detectados este jueves, jornada en la que no se han producido fallecimientos, hubo 8 ingresos en planta y ninguno en UCI. Además, se registraron 12 altas hospitalarias.

"Un puñado de países ricos, que compraron la mayor parte del suministro de vacunas, ahora se están vacunando grupos de menor riesgo. Entiendo que algunos quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero ahora mismo los insto a que lo reconsideren y, en su lugar, donen vacunas a Covax, ya que en los países de ingresos bajos y medianos bajos, el suministro de vacunas no ha sido suficiente ni siquiera para inmunizar a los profesionales sanitarios", ha dicho Tedros, tras reconocer que esta semana ya se ha sido vacunado con la primera dosis.