Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 27.688 nuevos casos y 41 fallecimientos

Sanidad ha notificado este jueves 27.688 nuevos casos y 41 fallecimientos, La incidencia acumulada sigue subiendo y supera ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes, según el informe de datos publicado por el Ministerio de Sanidad .

El Ministerio contabiliza un total de 81.084 fallecimientos desde que comenzó la pandemia, 41 más respecto al documento publicado ayer. La cifra total de contagios, por otra parte, asciende ya hasta los 4.069.162 infectados.

Hasta que se aclare si la restrictiva normativa no contradice la Constitución, las autoridades deberán volver a atenerse a las normas anteriormente vigentes, según ha ordenado el Tribunal Constitucional de Kosice.

El Tribunal Constitucional de Eslovaquia ha suspendido este miércoles la normativa impulsada por el Gobierno que obligaba a las personas no vacunadas a someterse a una cuarentena a su llegada al país, una legislación que entró en vigor el pasado 9 de julio.

Los casos activos por coronavirus en La Rioja se disparar en esta jornada de jueves, con 111 más con respecto a ayer, pasando de 771 a 882. Por su parte, según los datos que acaba de actualizar el Gobierno de La Rioja, la Incidencia Acumulada a 14 días sigue también en aumento, llegando hasta los 321,02 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 305,08 del martes, 16 puntos más. La buena noticia es que, de nuevo, y por un periodo que se acerca a las tres semanas, no se han registrado fallecidos en las últimas 24 horas. De este modo, de acuerdo con las cifras de Salud, desde que comenzó la pandemia, un total de 778 personas han fallecido por la enfermedad, 300 de ellos residentes de centros de mayores.

Millones de ciudadanos chinos podrían verse privados de acceso a los lugares públicos o ser despedidos si no se vacunan contra el Covid-19, según decretos adoptados por varias ciudades y condados. China, cuna de la pandemia en diciembre de 2019, ya inyectó más de 1.400 millones de vacunas y aspira a inmunizar totalmente a los dos tercios de la población antes de fin de año.

La Región de Murcia ha registrado 447 nuevos casos positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que no se ha registrado ningún fallecido por esta causa, según ha informado la Consejería de Salud. Así, la cifra de decesos notificados se mantiene en 1.608 y el número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 117.913. De los 447 nuevos casos, 125 corresponden al municipio de Murcia, 48 a Cartagena, 28 a Molina de Segura, 21 a Mazarrón, 21 a San Pedro del Pinatar, 20 a Lorca, 18 a Yecla, 17 a San Javier, 13 a Alcantarilla, 11 a Jumilla, 10 a Alhama de Murcia, 9 a Águilas, 9 a Caravaca de la Cruz, 8 a Fortuna, 8 a Totana, 6 a Torre Pacheco, 5 a Los Alcázares, 5 a Librilla. El resto están repartidos por los demás municipios.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha decidido este jueves aplazar la adopción de nuevas medidas restrictivas ante esta quinta ola de coronavirus pese a que, como ha reconocido el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, se ha registrado un repunte de ingresos y se vive una situación «preocupante». No obstante, Igea ha informado de que se ha acordado la creación de un nuevo grupo de trabajo liderado por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y formado por técnicos en salud pública y Protección Civil para analizar las acciones que, dentro del marco legal, la Comunidad puede poner en marcha y que sean «eficaces».