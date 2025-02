Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 5.290 contagios y 33 fallecidos en las últimas 24 horas

La incidencia acumulada del coronavirus en España continúa su descenso, que aunque se ha desacelerado en los últimos días, ya registra niveles del 17 de agosto de 2020. Ayer, el Ministerio de Sanidad ha situado el indicador en 126,3 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días , casi dos puntos inferior a la tasa de la jornada anterior. Sin embargo, seis comunidades y Ceuta acusan pequeños incrementos respecto al martes. Es el caso de Asturias, Baleares, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja, estas dos últimas con dos jornadas seguidas ya al alza. País Vasco es la región donde el virus tiene aún mayor incidencia, con 207,12 casos.

Por otra parte, Sanidad comunicó 5.007 casos nuevos de coronavirus , elevando el total oficial desde que empezó la pandemia a 3.652.879. En el informe de ayer se añadieron 54 nuevos fallecimientos, en comparación con 66 el miércoles pasado.

Desde mediados de abril Costa Rica atraviesa una tercera ola de contagios de coronavirus con números superiores a los 2.000 casos diarios, algo que no había ocurrido en las dos olas anteriores. Incluso, en un par de ocasiones este mes, el país contabilizó más de 3.000 casos en un día.

«Latinoamérica es una de las regiones más afectadas, si no la más afectada en el mundo, y va a ser un centro de atención en nuestros esfuerzos para combatir la pandemia», aseguró Juan González, el principal asesor de Biden para esta región, en una conferencia de prensa telefónica.

Los investigadores, en un estudio aún no revisado por expertos, dijeron que las vacunas que emplean vectores de adenovirus (virus del resfriado utilizados para administrar material de vacuna) envían parte de su carga útil al núcleo de las células, donde se encuentran algunas de las instrucciones para producir proteínas de coronavirus. Las proteínas resultantes podrían potencialmente desencadenar trastornos de la coagulación sanguínea en un pequeño número de receptores, sugieren.

"Este análisis en profundidad no encontró evidencia de un mayor riesgo de eventos adversos graves después de las vacunas, aparte de unas pocas asociaciones previamente conocidas", explica Susanne Hempel, directora del Centro de Revisión de Evidencias del Sur de California (Estados Unidos).

La Rioja vuelve a aumentar sus casos activos, en esta ocasión de forma ligera, de 360 a 363, 3 más, en un día en el que no hay que lamentar fallecidos por coronavirus en La Rioja, según ha informado el Gobierno regional este jueves. Igualmente, ha subido la Incidencia Acumulada a 14 días, de 149,73 a 158,48 casos por cada 100.000 habitantes, lo mismo que la IA a 7 días, de 80,65 a 90,1 casos. La presión hospitalaria aumenta, con tres personas más ingresadas, de 38 a 38 pacientes.

En el mundo se han administrado ya más de 1.740 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 y la de la compañía anglo-sueca AstraZeneca es la que más países administran, seguida de la de Pfizer y Moderna, según los datos recogidos por Our World in Data,

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 279 --cuatro más que en la jornada anterior-- y los casos positivos a ellos vinculados, 1.565 --35 más--. De ellos, Ávila contabiliza 20 brotes --uno menos--; Burgos, 52 --uno más--; León, 49 --tres más--; Palencia, 21 --tres más--; Salamanca contabiliza 35, uno menos; Segovia, 22 --tres menos--; Soria, once --uno más--; Valladolid suma 56, tres más, y Zamora 13, dos menos que ayer.