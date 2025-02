Coronavirus España directo: Las vacunas se abren paso en América Latina con tres países en el top de contagios

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha anunciado que se están desarrollando tres posibles vacunas contra la COVID-19 en el país, que aún están en diferentes periodos de pruebas y que la nación asiática tiene la capacidad para fabricar masivamente la que sea exitosa. «Hoy en India, no una ni dos, sino tres vacunas están en diferentes fases del periodo de pruebas. Tan pronto como los científicos den el visto bueno, el país está preparado para producir (la vacuna) en grandes cifras».

El consejero de Sanidad Miguel Rodríguez admite «transmisión clara del virus», pero ve «improbable» un confinamiento como el que hubo pero aboga por «endurecer» medidas ya implantadas o poner otras en marcha, y en consecuencia está «abierto a cualquier opción que sea factible desde el punto de vista legal», como el «toque de queda» anunciado en otras comunidades y que no se ha planteado en esta autonomía.

La Policía de Alicante impone 59 denuncias por no llevar mascarilla y por consumo de alcohol en una noche. El objetivo es garantizar el cumplimiento y respeto de las normas, evitar rebrotes y contagios de coronavirus, con las unidades Fox, el servicio nocturno, la Unidad de Atestados y la Unidad de Aperturas decenas de controles e inspecciones, ha indicado el consistorio en un comunicado.

«Hacemos esto porque las tasas de contagio están aumentando, al igual que también lo hace la actividad social», ha explicado la primera ministra, Mette Frederiksen, al alertar de los riesgos aparejados a la desescalada de estos últimos meses. El ministro de Transportes, Benny Engelbrecht, ha afirmado que estarán obligados a llevar mascarilla todos los conductores y empleados de la red pública de transporte, así como los pasajeros mayores de doce años. La medida afecta también a las estaciones. Frederiksen no ha descartado que la obligatoriedad de la mascarilla se pueda extender a otras zonas de tránsito público, como por ejemplo los supermercados.

El alcalde de Madrid ha mostrado este sábado su rechazo al confinamiento masivo, abogando por cierres selectivos para contener el virus, porque Madrid no puede a su juicio permitirse una clausura total ni desde el punto de vista económico ni desde el social. Ha señalado, a preguntas de los periodistas, que no le corresponde pronunciarse sobre si existe transmisión comunitaria no controlada en Madrid y ha agradecido que la Comunidad de Madrid vaya a hacer estudios PCR aleatorios a la población de las zonas con mayor transmisión: Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde.

El conseller de Turismo de Baleares, Iago Negueruela, considera que la temporada turística no está acabada porque espera que, pese a la recomendación del Gobierno alemán de no viajar a las islas, la situación sanitaria mejore y puedan levantarse las restricciones para viajar. «Será una temporada muy atípica, de abrir y cerrar en función de cómo vayan operando los principales mercados respecto a nosotros», ha sostenido Negueruela en una entrevista con la televisión autonómica, IB3.

La Consejería de Sanidad ha registrado en las últimas horas 166 casos positivos de Covid-19, de los que 105 han sido detectados en Gran Canaria, y un fallecido que eleva a 165 la cifra de personas fallecidas con esta enfermedad durante la pandemia. Fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado que casi todos los casos tienen relación con brotes y focos anteriores y no se ha registrado transmisión comunitaria. El perfil del nuevo positivo sigue siendo el mismo: menor de 30 años que se ha contagiado en reuniones familiares y de amigos.

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha detectado dos nuevos brotes de COVID-19 localizados en Logroño, que afectan a 14 personas y que se encuentran en aislamiento en sus domicilios . En ambos casos, los brotes tienen el origen epidemiológico en el ocio familiar. Uno de esos nuevos brotes deja nueve positivos confirmados y el otro, cinco, según ha informado este sábado el Ejecutivo riojano, en una nota. Según los datos de la Consejería de Salud, más del 50 por ciento de los casos positivos de las últimas 48 horas en La Rioja no hizo un uso correcto de la mascarilla, por lo que ha apelado a la responsabilidad de la población riojana para frenar las cadena de contagios.

Los 177 menores acogidos en el centro provisional instalado en el Fuerte de Rostrogordo a raíz de la crisis del coronavirus han dado negativo en los resultados de los test rápidos a los que han sido sometidos después de que una trabajadora y dos educadoras del mismo dieran positivo durante un viaje a Málaga. A través de un comunicado de prensa, el viceconsejero del Menor y Familia Abderrahim Mohamed Hammu (CPM), ha señalado que pasado sábado 8 de agosto la dirección del centro conoció, vía telefónica, que tres trabajadoras del mismo (la empleada y las dos educadoras sociales) habían dado positivo en las pruebas PCR. Desde ese momento, ha asegurado, las tres se aislaron en sus domicilios y no acudieron a sus puestos de trabajo desde entonces.

Galicia adoptará a las 00.01 horas del próximo lunes medidas restrictivas al ocio nocturno y a fumar en zonas públicas, y aconseja evitar reuniones sociales, para frenar la propagación del coronavirus, según publica este sábado el Diario Oficial de la Comunidad autónoma. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán admitir nuevos clientes a partir de la medianoche y deberán cerrar «no más tarde de las 01:00 horas de la madrugada», según las medidas de la Xunta que entrarán en vigor el lunes.

El futbolista del Mallorca Juan Diego Molina, más conocido como "Stoichkov", ha anunciado este sábado que dio positivo en las pruebas en las pruebas PCR y serológicas del coronavirus realizadas al primer equipo, cuerpo técnico y resto de personal del club el lunes pasado. Stoichkov, que la temporada pasada jugó en calidad de cedido en el Alcorcón, difundió el siguiente mensaje en las redes sociales: «Mi retorno a los entrenamiento s se ha retrasado unos días tras dar positivo en los test PCR. Me encuentro bien y sin síntomas y con ganas de que llegue el día de volver a los entrenamientos con el resto de mis compañeros. Hasta ese momento toca estar aislado y responsable».

Todas las comunidades, a excepción de La Rioja, harán efectivo a lo largo de la próxima semana el cierre del ocio nocturno , una de las once nuevas medidas acordadas por unanimidad este viernes entre el Gobierno y las autonomías para hacer frente a los brotes de coronavirus. Las rubricaron en bloque y ahora solo falta que cada comunidad redacte las disposiciones correspondientes para que se lleven a la práctica, aunque en el caso de La Rioja este paquete de medidas se encuentra en vigor desde este mismo sábado, fecha en el que han sido publicadas en su Boletín Oficial.

La comunidad autónoma de Cantabria ha decidido desde el lunes el cierre del ocio nocturno, prohibir fumar en las estancias en la playa y en aquellos espacios públicos en los que no se pueda respetar la distancia de dos metros entre personas, que se elevará a los cuatro, como mínimo, en el caso de que en el entorno se encuentren niños, personas mayores y otras especialmente vulnerables. Asimismo, para detener el avance del coronavirus, se establecen nuevas medidas que limitan los grupos a un máximo de 10 personas, excepto en el caso de personas convivientes, y los eventos multitudinarios.

Si algo caracteriza a Málaga, además de su pescadito y su ambiente, es su feria que tiene lugar tradicionalmente en la mitad de agosto. Este año, como muchas otras, no se ha podido celebrar para prevenir contagios de coronavirus. Los hosteleros sufren sus consecuencias. Las pérdidas para la ciudad se estiman en sesenta millones de euros. Los ciudadanos, apenados, tienen ganas de que lleguen la del año que viene, aunque muchos insisten, bailarán en casa guardando todas las medidas sanitarias. Más de 700 agentes velarán por las calles para evitar aglomeraciones. -Redacción-

El Boletín Oficial de la Región de Murcia Gobierno de Murcia publicará esta medianoche para su inmediata entrada en vigor "para evitar otras más drásticas" la orden que traslada las restricciones socioeconómicas para contener la pandemia de COVID-19 acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud. Acordadas este viernes por el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas del ramo, no son más estrictas de lo dispuesto en esa reunión.