Coronavirus España directo: Un trabajador sanitario muere de Covid cada 30 minutos en el mundo

Actualizar

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado este viernes que las medidas impuestas en la segunda mayor ciudad del país, Auckland, para contener la expansión del coronavirus se relajarán a partir del domingo, tras no detectar ningún caso de transmisión comunitaria en los últimos cinco días.

El ministro recordó que la economía mundial sufrió la mayor desaceleración de su historia reciente por cuenta de el Covid-19. En particular, la economía colombiana "cayó 6,8 % en 2020, el nivel más bajo desde que se tiene registro por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)", recordó.

De momento, «más de la mitad de las dosis disponibles en todo el mundo se han administrado en tan sólo 10 países ricos donde vive menos del 10% de la población mundial», indica el informe, mientras que «en más de 100 países aún no han vacunado ni a una sola persona».

Así lo pone de manifiesto un nuevo estudio elaborado por Amnistía Internacional, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y UNI Global Union a partir de los datos facilitados por gobiernos, sindicatos y organizaciones profesionales de 70 países. El estudio admite no obstante que muchas estadísticas están infraestimadas.

«No hay duda de que usar mascarilla ha sido una de las mejores herramientas para combatir la propagación del virus», dijo Ivey en una conferencia de prensa en la que ha señalado que a partir del 9 de abril su utilización «se convertirá en una cuestión de responsabilidad personal y no un mandato del Gobierno».

Francia señala a la cepa británica como la responsable del 60% de los nuevos casos de coronavirus

El primer ministro de Francia, Jean Castex, informó ayer de que el 60 por ciento de los nuevos casos de coronavirus corresponden a la variante británica y ha alertado de la «fuerte presión» a la que siguen sometidos los centros hospitalarios del país.

No obstante, ha matizado que si bien en los últimos siete días, el número de contagios diarias se ha incrementado en un 1,4 por ciento, las últimas cifras son mejores que hace una semana, por tanto, no contempla, «al menos no en esta etapa, un aumento exponencial de la pandemia».

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias francesas han detectado 25.279 casos nuevos, así como otros 295 decesos. En total, 3.835.595 personas han contraído la enfermedad, de las cuales 87.861 han fallecido. Hasta el momento, son 24.891 los pacientes hospitalizados, de los cuales hay 3.633 en unidades de cuidados intensivos.