Coronavirus España directo: Sanidad notifica 10.654 contagios y 260 fallecidos en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias neerlandesas anunciaron este martes la suspensión de los tratamientos no esenciales en hospitales y clínicas para “aliviar” al personal sanitario de la atención más crítica, y dispuso para adultos las camas de UCI reservadas a niños, ante la presión hospitalaria provocada por el aumento de contagios de coronavirus.

La provincia de Ontario, la más poblada de Canadá y el motor económico del país, anunció este lunes que a partir del 26 de diciembre decretará un estricto confinamiento al menos durante 14 días para intentar reducir el número de infecciones de la covid-19 y evitar el colapso de los hospitales. En la parte sur de la provincia, el confinamiento se mantendrá como mínimo hasta el 23 de enero. El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, informó de las medidas, similares a las adoptados en marzo, que obligarán al cierre de todos los negocios que no sean considerados esenciales y se prohibirán todos los actos públicos o reuniones sociales en el interior de edificios. Ford declaró que "esta difícil acción" es sin duda necesaria para salvar vidas y prevenir que los hospitales se desborden en las próximas semanas.

Brasil, uno de los tres países del mundo más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus junto a Estados Unidos e India, superó este lunes las 187.000 muertes relacionadas con la covid-19, según informó el Gobierno. En su último boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud divulgó que en las últimas 24 horas se registraron 527 muertes y 25.019 nuevos casos de coronavirus, cifras que pueden ser mayores por la falta de datos consolidados que suele ocurrir los domingos, cuando algunos municipios no tienen suficiente personal para computar los datos. Desde el primer contagio, el 26 de febrero, y de la primera muerte, el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 7.263.619 casos confirmados y totaliza 187.291 óbitos.

Las autoridades australianas elevaron este martes a cuatro la cifra de los casos vinculados a la nueva cepa de la covid-19, aunque mantienen los vuelos para repatriar a sus ciudadanos y residentes varados en Reino Unido. El director de la oficina médica gubernamental, Paul Kelly, evitó en una conferencia de prensa aportar detalles de las personas infectadas por la nueva cepa, un día después de que se detectaran los dos primeros casos de la variante del virus en el país oceánico. Los cuatro casos han sido detectados en centros de cuarentena para las personas procedentes del exterior, aunque no se detalló de donde partieron esas personas. Kelly defendió el sistema de cuarentena implementado para evitar la propagación del nuevo coronavirus al incidir que, en su opinión, "ha sido muy efectivo".

La Oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este martes una reunión de sus miembros para discutir estrategias de testeo, reducción de transmisión y comunicación sobre la cepa de coronavirus aparecida en Reino Unido. "Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta tener mejor información. Las cadenas de abastecimiento de productos esenciales y los viajes esenciales deberían seguir siendo posibles", señaló en su cuenta de Twitter el director de la OMS-Europa, Hans Kluge, quien no reveló fecha para la reunión.

Se ha detectado un brote de coronavirus en una base militar en la Antártida, el único continente que hasta el momento no se había visto afectado por la pandemia. "36 hombres dieron positivo por Covid-19, de los cuales 26 eran soldados y 10 civiles de una empresa de servicios que realizaba trabajos de mantenimiento programados en la base antártica" Bernardo O'Higgins Riquelme, se lee en el comunicado del ejército chileno.

El vicepresidente Javier Remírez ha confirmado este martes que el Gobierno de Navarra no prevé modificar las medias de prevención del coronavirus para los días de Nochebuena y Navidad, mientras que para el resto de jornadas festivas dependerá de los resultados que arroje la monitorización diaria de los datos de la pandemia.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno, junto a las comunidades autónoma y en coordinación con los profesionales sanitarios, a seguir desarrollando las medidas oportunas para garantizar la logística y los recursos necesarios para la vacunación frente al coronavirus, en el marco de la Estrategia de Vacunación del Covid-19 en España y de las actuaciones coordinadas adoptadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

España, de manera conjunta con Portugal, anunció ayer que suspendería los vuelos de entrada procedentes del Reino Unido. No obstante, desde las aerolíneas esperan la formalización de dicha orden para acometer las directrices que marque el Ejecutivo español sobre esta decisión.

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró este martes que se debe asumir que la nueva cepa más contagiosa del coronavirus está en el país, ya que no sería una sorpresa que con la expansión que ha tenido en Reino Unido haya superado sus fronteras. En una entrevista con el programa matinal "Good Morning America", el director del Centro Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas aseguró que es "ciertamente posible" que la cepa detectada en Reino Unido ya esté en Estados Unidos.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha avisado de que, a menos de una semana de que comience la vacunación del Covid-19 en España, los profesionales sanitarios todavía no han recibido formación para que se realice con "total garantías". "En un proceso de vacunación sin precedentes, debe de establecerse una planificación logística, de distribución de material y con equipos de administración vacunal que estén a la altura de los acontecimientos. La vacunación del Covid-19, como en el resto de vacunas sistemáticas, debe de ser parte de la cartera de servicios de Atención Primaria, pero con una dotación de recursos humanos y materiales adecuados en base a las necesidades y retos que hay que afrontar", ha dicho la organización.

El ministro de Sanidad de Israel, Yuli Edelstein, aseguró hoy que el país ha entrado en la tercera ola de coronavirus y que "no quedará más remedio" que adoptar un tercer confinamiento.