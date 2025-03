Coronavirus España directo: Sanidad notifica 12.662 contagios y 126 fallecidos en las últimas 24 horas

La transmisión del coronavirus en España superó ayer los 250 casos por cien mil habitantes en 14 días, valores similares a los que se registraban a mediados de septiembre, cuando el país estaba en la antesala de la segunda ola. Una de cada diez camas de hospital está ocupada por un paciente de Covid-19.

Actualmente hay 1.842.289 casos y 49.698 fallecidos desde que comenzó la pandemia en España, según el informe que publicó ayer el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

Del millón de personas que recibieron la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 en EE.UU., solo 6 han sufrido reacciones alérgicas, un cifra pequeña pero superior a lo que suele ocurrir con otras vacunas, informó ayer Moncef Slaoui, científico jefe de la Operación Warp Speed de EE.UU. «No tengo actualización de hoy, pero el último dato es que ha habido seis reacciones alérgicas en un millón de vacunados», indicó en rueda de prensa Slaoui, quien recordó que las próximas actualizaciones incorporarán a muchos más vacunados, ya que hay un retraso de varios días en el conteo. Slaoui reconoció que «esa frecuencia (de reacciones alérgicas) es superior a lo que uno podría esperar de otras vacunas» y que en el caso de la de Moderna, que lleva administrándose desde hace solo unos días, no ha habido informaciones de choques anafilácticos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos sobre el coronavirus, afirmó ayer que la «mejor vacuna» contra el Covid-19 es el propio virus, que ya deja casi 190.000 muertos en el país. «Yo tuve la mejor vacuna: fue el virus. Y sin efecto colateral», dijo Bolsonaro, quien contrajo el coronavirus y ya está recuperado de la enfermedad, a un grupo de seguidores, la gran mayoría sin usar mascarilla, durante su visita a la ciudad de Sao Francisco do Sul, en el sureño estado de Santa Catarina, fronterizo con Argentina. Así como hizo los últimos días, Bolsonaro volvió a encontrarse con seguidores sin utilizar equipamientos de protección e incluso llegó a declarar que «no los usa» a uno de sus simpatizantes.

Cuba sumó ayer 116 nuevos positivos de Covid-19 y sigue la tendencia al alza con más de un centenar de contagios diarios en los que tienen una marcada incidencia los casos importados, según el recuento actualizado del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Del total de casos confirmados, 32 fueron contactos de casos confirmados, 80 tuvieron fuente de infección en el extranjero y en cuatro no se pudo precisar el origen del contagio. Los nuevos pacientes del coronavirus -112 cubanos y 4 extranjeros de nacionalidad inglesa, haitiana y alemana- están registrados en trece de las quince provincias de la isla y entre ellos se diagnosticaron 31 casos autóctonos y 80 importados.

«La suerte es que los que hacemos ruta internacional estamos preparados de comida, agua, de todo lo más necesario, porque no te vas parando a comer todo los días, pero otra gente no venía así, en camiones más pequeños de Europa del Este, que van al día», explica este transportista.

Italia comienza desde hoy sus días de confinamiento para evitar aglomeraciones de personas durante la Navidad ante una curva de contagios que no desciende lo que se esperaba y con cerca de 1 5.000 casos diarios. El Gobierno decretó que desde hoy, día de Nochebuena y hasta el 27 de diciembre, y posteriormente desde el 31 al 6 de enero , toda Italia, y no sólo algunas regiones, estarán en zona roja y no se podrá salir de casa sin un motivo justificado de trabajo, para comprar o por una emergencia y se han cerrado todas las tiendas, excepto las farmacias y los supermercados.Informa Efe

El presidente francés, Emmanuel Macron, pone fin este jueves a la cuarentena de una semana impuesta tras haber dado positivo por covid-19 y después de que desaparecieran todos los síntomas de la enfermedad , indicó el Elíseo. «Macron no presenta ningún síntoma de covid-19» y «en seguimiento del protocolo sanitario en vigor, el aislamiento del presidente se acaba tras siete días», señaló la Presidencia en un comunicado. Informa Efe

La Comunidad Valenciana ha registrado 2.494 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone la tercera cifra más alta de la pandemia, tras el récord de la semana pasada y tras la cifra de contagios de este miércoles. Según la actualización facilitada este jueves por la Conselleria de Sanidad, en la que no se han ofrecido datos de fallecidos ni de ingresos hospitalarios, se han notificado un total de 35 brotes. De ellos, el más estacado es el de Oliva, que ha afectado a 38 personas y se ha originado en el ámbito educativo. Informa Efe

Desde la pasada medianoche y hasta mañana a las 23 horas, Galicia permitirá la movilidad interior para desplazamientos de familiares por Navidad, independientemente de los cierres perimetrales en vigor que puedan existir en cada localidad. Pese a ello, las autoridades sanitarias gallegas han recomendado que no se hagan y que cada núcleo familiar pase las jornadas festivas con sus miembros habituales .

Estas son las comunidades que no permiten viajar a los allegados esta Navidad

Médicos alemanes advirtieron hoy de una tercera ola de la pandemia del coronavirus en enero y llamaron a la gente a prescindir de realizar visitas a familiares en estas fiestas y quedarse en casa. «Los médicos de las ucis instamos a la gente a no visitar a sus abuelos en Navidad, sino a quedarse realmente en casa. Sólo minimizar al máximo los contactos puede evitar que en enero tengamos una tercera ola», advirtió el presidente de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI), Uwe Janssens. Informa Efe

En la víspera de Nochebuena y Navidad todavía habrá gente que no tenga claro qué es lo que se puede hacer y lo que no en estas fechas. Las diferentes medidas adoptadas por las comunidades autónomas hacen que el caos sea total: 17 toques de queda distintos, 17 máximas reuniones distintas y 17 formas de cierres perimetrales son los que estarán vigentes en España hasta bien entrado el año. En muchos casos, los familiares o allegados que quieran reunirse con sus seres queridos tendrán que llevar consigo un justificante que acredite a dónde va y con quién se reúne. En este mar de dudas, ABC hace un repaso a lo que se puede hacer y lo que no en Nochebuena y Navidad. Lea la información completa, aquí.

Canarias ha sumado 174 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los que 120 se han producido en Tenerife, siendo el acumulando total actualmente en las islas de 25.697 casos desde el inicio de la pandemia, mientras que no se han registrado nuevos fallecidos y la cifra de personas muertas sigue estando en 394. Informa Ep.

Los primeros que serán vacunados en España contra el coronavirus serán una persona mayor y un trabajador de la residencia de mayores Los Olmos, de Guadalajara capital, el próximo domingo 27 de diciembre, a las 8.30 horas .Se trata, según han informado a Efe fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de una residencia de mayores pública en la que no se han declarado casos de covid-19 en los últimos 14 días.

Illa asegura que no habrá una lista pública de vacunados, pero quiere saber «quiénes la rechazan»

El ministro de Sanidad pide que el reparto de la vacuna no se convierta en una «lucha política»

La enfermera especialista María Irene Ramírez, de 59 años y jefa de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México se convirtió este jueves en la primera mexicana y latinoamericana en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech. « Estoy un poco nerviosa, pero muy feliz. La verdad es el mejor regalo que pude recibir en 2020. Me da seguridad para seguir al frente de esta guerra contra un enemigo invisible», expresó Ramírez antes de ser vacunada sobre las 7.50 hora local (13.50 GMT) en el Hospital General de México, en la capital mexicana.

Las residencias de mayores prevén haber completado la primera dosis de la vacunación contra la covid de sus trabajadores y residentes a mediados de enero, según han asegurado este jueves a EFE patronales de estos centros. Recuperar la normalidad después de casi diez meses de pandemia es el objetivo que las residencias pueden ya plantearse con la llegada de la vacuna, ha señalado la coordinadora del gabinete de crisis de la asociación de residencias sin ánimo de lucro Lares, Susana Ruiz, aunque cree que la vacunación no llegará por igual a todas las comunidades, ya que ha dicho que hay centros de Extremadura y de Cantabria que aún no tienen la información del dispositivo de la vacunación, que empezará el domingo.

El repunte de contagios de coronavirus en Bolivia se ha hecho evidente con más de mil nuevos casos detectados en solo 24 horas, una cifra que no se alcanzaba desde la primera mitad del mes de septiembre y ante la que el Gobierno de Luis Arce y las administraciones regionales han prometido cooperación. Bolivia ya acumula 152.064 casos de Covid-19, 1.037 más que la víspera, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 9.065 . A las autoridades les preocupa llegar a los picos que se alcanzaron a mediados de julio, cuando llegaron a superarse los 2.000 positivos en un solo día. Arce reunió el miércoles a los gobernadores regionales para ahondar en la cooperación entre distintos administraciones, argumentando que la pandemia «no tiene color político». Las partes acordaron acelerar la contratación de personal médico y mejorar la logística de pruebas y de vacunación.