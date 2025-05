Coronavirus España directo: Sanidad notifica 27 fallecidos desde el viernes y 968 contagios en las últimas 24 horas

La coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el Covid-19 , Deborah Birx , alertó este domingo de una mayor expansión de la pandemia, que según sus datos está afectando tanto las zonas rurales como urbanas de Estados Unidos . «Esta epidemia ahora mismo es diferente y es amplia, está más extendida. Y es tanto rural como urbana», declaró la experta al programa «State of the Union». Birx puntualizó que lo que están viendo en el país «hoy es diferente de marzo y abril»

La segunda ciudad más grande de Australia, Melbourne, entró en su primer día de restricciones más estrictas para contener la propagación del coronavirus mientras los residentes se preparaban para afrontar nuevos cierres de negocios. El estado de Victoria declaró el estado de emergencia el domingo e impuso un toque de queda nocturno a partir de las 8 p.m. hasta las 5 a.m. durante seis semanas para la capital como parte de las restricciones más severas del país para el movimiento hasta la fecha. Los supermercados permanecerán abiertos junto con los servicios de comida para llevar y entrega de restaurantes, pero algunas empresas que anteriormente no se habían visto obligadas a cerrar deberán hacerlo ahora. Las escuelas avanzarán con el aprendizaje remoto a partir del miércoles.

Siete funcionarios de salud chinos llegaron a Hong Kong el domingo, los primeros miembros de un equipo de 60 personas que llevarán a cabo pruebas de coronavirus en el territorio mientras tratan de detener una tercera ola de covid-19. La iniciativa marca la primera vez que los funcionarios de salud continental han ayudado a Hong Kong en su batalla para controlar la epidemia. Un grupo de concejales de Hong Kong dijo el domingo que algunos residentes temen que China pueda usar la presencia como una oportunidad para recolectar muestras de ADN con fines de vigilancia. El gobierno del territorio negó eso, diciendo que las pruebas de virus solo se realizarían en la ciudad y que las muestras no se transportarían a tierra firme.

El Gobierno ha creado la Secretaría de Estado de Sanidad para reforzar la estructura del Ministerio y mejorar el «control de posibles rebrotes de coronavirus yante la aparición de nuevas enfermedades de potencial pandémico», según recoge este lunes el Boletín Oficial del Estado. El texto señala que con la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad «se ampliará su estructura de dirección de primer nivel, reforzando así el espacio de toma de decisión directiva». De momento no ha transcendido quién se encargará de dirigir este nuevo órgano.

La consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura dictará este lunes una resolución limitando las reuniones, comidas y encuentros familiares a no más de 15 personas tras haber detectado que la mayoría de los contagios y los brotes de coronavirus se producen en esas celebraciones. La Junta explica que un análisis de la situación epidemiológica en Extremadura ha confirmado que la forma de contagio más frecuente se produce en eventos familiares, sean fiestas, comidas o reuniones.

El Colegio de Enfermería de La Rioja ha alertado este lunes de que no todos los geles hidroalcohólicos protegen frente a la COVID-19, por lo que algunos pueden ofrecer una sensación de «falsa seguridad». En una nota, este colectivo sanitario ha precisado que antes de comprar cualquier gel es importante leer su etiquetado, en el que se precisa si se trata de un higienizante o un gel desinfectante. Para que un gel sea desinfectante debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70 y el 90 por ciento, y como el SARS-CoV-2 es un virus se debe comprar hidrogel con efecto viricida, que cumpla la normativa UNE14476.

La asociación nacional de trabajadores penitenciarios «Tu abandono Me Puede Matar» (TAMPM) ha pedido este lunes que se anulen en la cárcel de Cáceres las comunicaciones donde exista contacto físico con los internos, por la posibilidad de propagar el Covid-19 dentro del centro y el incremento de entrada de sustancias estupefacientes. Solicitan, además, que vuelvan las videoconferencias y la eliminación de actividades que supongan la entrada de personal ajeno a la institución y la realización de analíticas periódicas al personal de Instituciones Penitenciarias.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado un caso de COVID-19 en La Gomera en una persona que llegó hace unos días a la isla, en la que no habían contagios nuevos desde el pasado 29 de marzo. Según informa Sanidad en Twitter, la persona afectada se encuentra aislada y en buen estado de salud y sus contactos estrechos están siendo estudiados.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado este lunes al Ministerio de Sanidad que adopte las medidas oportunas, en coordinación con las administraciones autonómicas, para que no haya ningún centro sanitario y sociosanitario sin el suficiente material de protección para sus profesionales si se produce una segunda oleada del Covid-19.

El ayuntamiento de la localidad malagueña de Torremolinos ha ordenado el cierre cautelar durante quince días del chiringuito, Kokun Ocean Club, donde uno de los integrantes del grupo musical Les Castizos, escupía alcohol de una botella a los asistentes, que además no mantenían las medidas físicas preventivas. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha explicado en rueda de prensa este lunes que han tomado dicha decisión para garantizar el ámbito de salud sanitaria en el municipio y ha calificado de "lamentables" las imágenes que han salido en las redes sociales.

El Departamento de Salud ha comunicado al Ayuntamiento de Alcanar que se da por cerrado el brote de Covid-19 detectado a mediados de julio, que tuvo su origen en Peñíscola (Castellón) y afectó a personas de Alcanar, a pesar de que no todas se habían desplazado a la ciudad vecina. Según informan este lunes fuentes municipales, una vez pasados los catorce días del inicio del brote, se considera que ya está controlado y cerrado porque ya se ha levantado el aislamiento domiciliario a la mayoría de personas afectadas.

España ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al programa europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, el conocido como SURE, por más de 20.000 millones de euros para financiar programas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Según ha informado este lunes la vicepresidencia de Asuntos Económicos, España ha solicitado una financiación de más de 20.000 millones de euros a este instrumento, aunque el importe final dependerá de las cantidades solicitadas por el resto de países , entre otras cuestiones.

«Temía que me mataran o me hiceran desaparecer». Eso dice Yan Li-Meng, una reputada virológa china que huyó a EE.UU. a raíz de las amenazas que recibía por todo lo que sabía sobre las investigaciones que realizaba sobre el coronavirus, según su testimonio.

Como viene siendo habitual, Sanidad no notifica datos durante el fin de semana.

Hay doce provincias con número ascendiente de casos y el resto no, según Simón. Los brotes con mayor número de casos están asociados al ocio nocturno y los asociados a los temporeros han disminuido en la última semana.

Tras asegurar que el sistema asistencia no está bajo presión, Simón explica que en la zona metropolitana de Barcelona todavía se mantienen medidas importantes y dice que no dispone información sobre si se van a incrementar.

«Se está trabajando de forma muy exigente en las residencias y no creo que sea necesario implementar más medidas en ese aspecto», señala el epidemiólogo. « No hay que implementar , hay que aprovechar las existentes».

Sobre la aplicación Radar, Simón explica que las comunidades tienen que pronunciarse sobre si la van a utilizar o no. «Es una herramienta en la que todos los aspectos tecnológicos funcionan pero hay que tener en cuenta que la población en la que se ha realizado es pequeña», explica el epidemiólogo. «Este tipo de aplicaciones es lo que tenemos que ir desarrollando y si no nos aporta para esta epidemia, puede servir para otras situaciones similares».

«En Aragón los datos no son especialmente malos», dice el director director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). « Su situación no es fácil de evaluar porque tuvo problemas con las pruebas y los diagnósticos, pero puede que estemos en el pico o acercándonos a él».

«La situación que puede dar lugar a un estado de alarma no tienen que ser las mismas que las que se produjeron en los meses pasados», asegura el epidemiólogo. «Tenemos que valorar la evolución y el criterio de las comunidades sobre las medidas que están tomando».

«Los brotes en residencias se van a seguir dando», señala Simón. «El impacto, siendo grave, no llega a los niveles de lo que vivimos en los meses anteriores», señala Simón. « Todas las comunidades son conscientes de los riesgos asociados a las residencias y están tomando medidas, pero no es fácil evitar que el virus no entre. Trabajadores, familiares y residentes pueden introducirlo».

«Se están tomando medidas y se está prestando especial atención a los trabajadores de las residencias», afirma el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). «Soy consciente de que las comunidades, no sé si todas al mismo nivel, están haciendo esfuerzos para controlar los brotes en las residencias».