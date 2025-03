Coronavirus España directo: La incidencia acumulada en España sigue subiendo y se sitúa ya en 163 casos

La pandemia de Covid-19 sumó en el último día de nuevo más de medio millón de casos en todo el mundo y el balance global se acerca ya a los 131 millones de casos , con Estados Unidos, Brasil e India como países más afectados por una emergencia que sigue dejando en algunas zonas niveles de contagio récord pese al inicio de la campaña de vacunación.

La Universidad Johns Hopkins tenía confirmados hasta ayer 130.893.813 casos y 2.848.207 fallecidos , mientras que más de 74 millones de personas han superado ya la enfermedad.

A partir del día siguiente, las restricciones para viajar entre las regiones del país y el toque de queda nocturno ya no estarán vigentes, según ha confirmado Babis, citado por la agencia de noticias CTK.

El primer ministro de República Checa, Andrej Babis,anunció ayer que no tiene intención de pedir al Parlamento una prórroga del actual estado de emergencia por coronavirus y que éste terminará el próximo 11 de abril, tal y como estaba previsto.

En un comunicado de prensa las autoridades indicaron que los turistas que no requieran visa de ingreso serán los primeros en ser admitidos. Se trata de quienes pertenezcan a los grupos 1 y 2, quienes deben cumplir con las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes.

El número de casos y muertes por coronavirus notificados en el último día es el menor de toda la semana. No obstante, las autoridades han reiterado que las cifras suelen ser más bajas los fines de semana debido a la falta de personal para registrar los datos.

En un comunicado, las autoridades especificaron que las pruebas también se las podrán hacer las personas que no presenten síntomas, como un paso más en la estrategia para hacer frente a la pandemia.

Las autoridades chinas han conseguido aplicar durante la última semana una media de cinco millones de dosis diarias contra el coronavirus, en comparación con el millón de vacunas aplicadas a principios de 2021, en un intento de lograr el ritmo de vacunación de Estados Unidos. No obstante, aunque se trata de un aumento significativo, supone que se administran cinco dosis por cada 100 personas, frente a las 25 de Estados Unidos y las 56 de Israel, según los datos de Bloomberg.

Salvo cambio de última hora, una delegación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) visitará Moscú esta semana para revisar los ensayos clínicos de la primera vacuna patentada en el mundo, la rusa Sputnik . La EMA no ha comunicado oficialmente esta misión, pero sí lo ha hecho el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, quien anunció la llegada de los expertos el próximo 10 de abril. Este viaje podría suponer la fase final para que el regulador europeo incluya la vacuna rusa entre las autorizadas en la UE. Al menos, según las autoridades rusas, porque en la Unión Europea aún no se tiene claro que Sputnik pueda ser la mejor solución para acelerar la inmunización en Europa. Informa Rafael M. Mañueco .

En total habrá cierre perimetrales de once municipios enteros, tres zonas básicas de salud en las localidades de Getafe, San Fernando de Henares y Majadahonda y seis zonas de la ciudad de Madrid.

La Comunidad de Madrid inicia este lunes el confinamiento perimetral de otras nueve zonas básicas de salud y se mantendrá durante 14 días en los que no se podrá entrar ni salir sin causa justificada.

No obstante, aunque se trata de un aumento significativo, supone que se administran cinco dosis por cada 100 personas, frente a las 25 de Estados Unidos y las 56 de Israel, según los datos de Bloomberg.

En concreto, según información policial, 47 de ellas fueron por no respetar el horario de permanencia en la vía pública; 32 por no usar la mascarilla; siete por encontrarse no convivientes en domicilio; y dos por fumar sin mantener la distancia.

Los motivos de que el coronavirus siga existiendo se explican, a juicio de los expertos, porque la vacunación no eliminará por completo el SARS-CoV-2 y probablemente el virus evolucionará para seguir contagiando de forma más leve, aunque "sin matar al huésped.

No obstante, han bajado a 40 los casos nuevos de coronavirus, 20 menos que el día anterior, y la incidencia acumulada en los últimos siete días ha descendido a 71 casos por 100.000 habitantes (4 menos), por lo que se aleja del límite de 75 marcado por Sanidad para endurecer las restricciones.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.392, que son 17 más que los registrados el sábado: 13.545 en hospital o centro sociosanitario, 4.555 en residencia, 1.153 en domicilio y 2.139 que no son clasificables por falta de información.

"Nuestros resultados amplían los de estudios más pequeños publicados en otros lugares y respaldan una posible estrategia de administración de una sola dosis de la vacuna a personas con antecedentes confirmados de infección por coronavirus, junto con dos dosis para las personas no infectadas previamente", explica la líder de la investigación, Susan Cheng.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, no descarta que la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se retrase este año si los contagios vuelven a subir en verano.

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa durante una visita al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde ha destacado que ahora mismo el 92% de mayores de 80 años ya se han vacunado, y "es verdad que nos queda un 8% que localizar". "No es fácil localizar a algunas personas que son mayores, muchos de ellos no tiene móvil o viven en zonas aisladas, y estamos haciendo digamos un cribado para poder localizarlos y vacunar en tiempo y forma", ha indicado.

La variante británica del coronavirus ya supone más del 90% de los contagios de Covid-19 registrados en Cantabria, Galicia, Asturias, Cataluña y Navarra, según la última actualización de la situación epidemiológica de las variantes publicada por el Ministerio de Sanidad. Esta variante está relacionada con una mayor letalidad y transmisión. En España hay once comunidades autónomas donde esta variante ocupa más del 70% de los casos y cinco en las que supera el 90%, por lo que ya es la dominante.

Sobre la obligatoriedad de las mascarillas , independientemente de la distancia de seguridad, Simón asegura que "probablemente este miércoles la ministra Darias lleve una propuesta (al Consejo Interterritorial) para hacer una modulación" del texto y así poder hacer las modificaciones necesarias. "No tiene por qué suponer mayor problema en los próximos días".