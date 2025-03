Coronavirus España directo: Sanidad notifica 52 fallecidos en la última semana, uno más que ayer

4.53

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este viernes que la pandemia de COVID-19 ha sido funcional "a la dictadura bolivariana" de Venezuela, ya que le permite "ganar tiempo", y tildó de "esbirro de la dictadura" al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El diplomático uruguayo dijo que las dictaduras tienen la capacidad "de falsear las cifras" y por ello en Venezuela nunca se sabrá con certeza cuántos son realmente los fallecidos por coronavirus.

Guatemala superó este viernes la barrera de los 200 fallecimientos provocados por COVID-19 tras reorganizar su conteo al confrontar datos con hospitales privados y el Seguro Social. El país centroamericano había registrado 158 muertes por coronavirus hasta el jueves y este viernes sumó 20 más, pero a la cifra se le añadieron 38 fallecimientos que no habían sido contabilizados para alcanzar un total de 216 decesos, de acuerdo a las autoridades.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático registró este viernes 3 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2, frente a los 5 detectados en la víspera, todos ellos casos "importados". Las autoridades sanitarias detallaron que estos 3 nuevos casos registrados hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del viernes) se localizaron en la provincia suroriental de Cantón en viajeros procedentes del extranjero.

México superó este viernes los 110.000 contagios y las 13.000 muertes por la COVID-19, con 625 fallecimientos y 4.346 contagios reportados, respectivamente, las últimas 24 horas, informaron autoridades sanitarias. La cantidad de contagios fue la segunda la mayor cantidad de contagios diarios tras la del jueves que fue 4.442. La cifra acumulada es de 110.026 casos confirmados, el jueves eran 105.680, y 13.170 fallecimientos, 625 más que la víspera, cuando se reportaron 12.545 fallecimientos.

El Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras recibió de España una donación de mascarillas KN95 y con reservorio de oxígeno; gorros quirúrgicos y guantes, entre otros insumos, en una acción coordinada con la organización Médicos del Mundo España, informó este viernes una fuente oficial. A la entrega del donativo para el personal sanitario del centro asistencial, conocido como "El Tórax", asistieron el embajador de España en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick; la coordinadora del proyecto por parte de Médicos del Mundo, Sheila Serón, y el subdirector de la institución cardiopulmonar, Guimel Peralta, indicó en un comunicado la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

El Gobierno de El Salvador prevé perder al cierre del año 2020 unos 990 millones de dólares en impuestos por los efectos de la pandemia del COVID-19, según su ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. "Se mantiene la tendencia de la pérdida de ingresos establecida" y "al final del año se puede registrar una pérdida de 990 millones", dijo Fuentes durante una conferencia de prensa en la que detalló los montos dejados de percibir por el Ejecutivo que preside Nayib Bukele.

El Gobierno venezolano decretó el próximo fin de semana como laborable dentro de su plan para flexibilizar la cuarentena con la reapertura de varios sectores, que inicialmente iba a durar cinco días pero que ha sido extendido a siete, informó este viernes su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. En una alocución desde el palacio presidencial de Miraflores, Rodríguez dijo que, pese a que el plan implicaba en principio cinco días de reapertura parcial y luego diez más de vuelta al confinamiento, el mandatario Nicolás Maduro tomó la decisión de cambiar la fase a siete jornadas de trabajo y siete de confinamiento.

Brasil registró este viernes 1.005 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que completó cuatro días seguidos con más de mil víctimas diarias, en tanto que el total de fallecidos ascendió a 35.026, informaron fuentes oficiales. Según el boletín divulgado este viernes por el Ministerio de Salud, el número de muertes diarias finalmente cedió tras tres días de récords consecutivos (1.262 fallecimientos el martes, 1.349 el miércoles y 1.473 el viernes), pero se mantuvo por encima del millar.

Panamá volvió a informar este viernes, por tercer día consecutivo, más de 400 nuevos casos de COVID-19, mientras que llegó a 370 el acumulado de muertes por las enfermedad, que fue detectada el 9 de marzo pasado en el país. El Ministerio de Salud informó de 7 muertes y 419 nuevos casos, para un total de 370 defunciones y 15.463 contagios confirmados, de los que el 63 % son pacientes ya recuperados.

Estados Unidos alcanzó este viernes las cifras de 1.894.753 casos confirmados de COVID-19 y de 109.042 fallecidos con la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado), es de 22.492 contagios más que el jueves y de 922 nuevas muertes. Al menos 491.706 personas han superado la enfermedad en EE.UU. hasta la fecha.

La cifra de muertos por COVID-19 en Colombia se disparó este viernes hasta los 58 fallecimientos, la mitad de los cuales tuvo lugar en los caribeños departamentos de Atlántico y Bolívar, mientras que los nuevos contagios fueron 1.515. Según el boletín diario del Ministerio de Salud, en los tres meses transcurridos desde el inicio de la pandemia el país acumula 36.635 contagios de COVID-19 y 1.145 muertes.

Perú se convirtió este viernes en el noveno país del mundo con más casos confirmados de COVID-19, tras acumular 187.400, en una jornada en la que los contagios diarios alcanzaron un nuevo récord global de casi 130.000, mientras América bordea la cifra de 170.000 muertos. Los datos entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que aún se está lejos de llegar el pico mundial de una pandemia que afecta a 6,51 millones de personas y que ha matado a 387.298 personas en el planeta, el 90 % de ellos concentrados entre Europa (con más de 182.000 muertes) y América, la región con mayor número de casos (3,08 millones) y con cerca de 170.000 fallecidos.

El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, informó este viernes que la pandemia de COVID-19 ya afecta al cuerpo diplomático establecido en el país centroamericano, y llamó a los estadounidenses a seguir las recomendaciones del gremio médico local, entre ellas hacer cuarentena voluntaria. “Ya no se puede negar: COVID-19 se expande y afecta a todos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses y diplomáticos”, dijo Sullivan en su cuenta de Twitter.

Perú pasó este viernes a ser el noveno país del mundo con más casos confirmados de COVID-19 al superar a Alemania tras acumular 187.400 contagiados, de los que 5.162 han fallecido, y está muy próximo a alcanzar a Francia, que tiene 190.180 casos. El constante incremento de infectados, con no menos de 4.000 diarios en las últimas semanas, ha llevado a Perú a consolidarse como el segundo país con más contagiados de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil, y a situarse desde la pasada semana entre los diez primeros a nivel global.

Es lo que plantea el Gobierno en el borrador del decreto ley que pretende regular la llamada nueva normalidad. Consulte todos los detalles.

Ecuador reportó este viernes 3.592 fallecidos oficiales y 2.378 probables , además de 42.106 positivos por el Covid-19 , conforme a los datos revelados por el Ministerio de Salud Pública. Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero se han recogido un total de 125.149 muestras para el coronavirus SARS-CoV-2, entre PCR y pruebas rápidas, con las que se descartaron 56.745 casos.

Los aplausos colectivos para homenajear el trabajo de los sanitarios y profesionales de servicios básicos durante la crisis del coronavirus han logrado resistir durante más de dos meses consecutivos a pesar de haber disminuido considerablemente con el alivio de las medidas de confinamiento. Así, se cumplen 84 días desde que los aplausos se iniciaran en las distintas ciudades y pueblos de todo el territorio nacional tras una convocatoria en redes sociales y aplicaciones de mensajería una vez que el Gobierno decretó el estado de alarma en marzo ante la propagación de la pandemia, siguiendo así los pasos de los italianos, que por entonces ya llevaban confinados desde hace una semana.

Las autoridades canadienses han registrado 109 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 7.652. En cuanto al número de casos positivos, son 629 más desde ayer , habiéndose notificado hasta la fecha 94.070.

La instrucción de la Sanidad madrileña que desaconsejaba que ancianos con problemas de movilidad o deterioro cognitivo fueran trasladados de sus respectivas residencias a hospitales, supuestamente enviada por error, sí se aplicó entre el 18 y el 25 de marzo. Aunque el consejero Enrique Ruiz Escudero repitió este viernes que fue un borrador y que no llegó a entrar en vigor, lo cierto es que los trabajadores de los centros de mayores sí recibieron indicaciones en ese sentido. La selección posterior, no obstante, la hicieron los geriatras según su criterio. Lea la noticia.

Las autoridades francesas han registrado 46 fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de muertos en el país a 29.111.

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, pidió hoy disculpas a la opinión pública por la actual confusión que reina respecto al uso de hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes de Covid-19, con estudios científicos contradictorios. «Nos disculpamos colectivamente por la imagen de confusión que los estudios pueden dar, pero hay que seguir las evidencias científicas y asegurarse de que las personas que entran en estos ensayos clínicos lo hacen de una forma segura y que dé prioridad a su bienestar», destacó en rueda de prensa.

Arabia Saudí anunció hoy el restablecimiento del toque de queda en Yeda , la segunda ciudad del país, apenas una semana después de haber comenzado el proceso de desescalada de las restricciones para evitar la expansión de la Covid-19. El ministerio del Interior indicó a la agencia oficial SPA que desde este sábado se establecerá el toque de queda desde las 15.00 hasta las 6.00 en esta urbe situada en el Mar Rojo. La decisión se produce después de que Arabia Saudí, que con 95.748 casos y 642 muertos es el país árabe más afectado por el coronavirus, haya visto incrementar los positivos de la enfermedad en los últimos días.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , ha confirmado este viernes que el estado ha registrado el menor número de muertos diarios por coronavirus desde el inicio de la pandemia, un total de 42 , y que la ciudad de Nueva York no ha registrado ninguna víctima mortal. El gobernador ha recordado que hace solo dos meses el número de muertes diarias era de unas 800. Además, el estado también se encuentra en mínimos diarios de hospitalizaciones. Desde la declaración de la pandemia, el estado ha registrado un total de 375.000 casos y 24.133 fallecidos , de los cuales 205.000 contagios y 16.877 muertes se han registrado en la ciudad, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Aunque sigue sosteniendo que el uso de mascarillas es una medida «altruista», que no reemplaza las reglas de distanciamiento físico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocio en unas nuevas recomendaciones, publicadas hoy, que deberían utilizarse en lugares muy concurridos donde exista una propagación activa del coronavirus. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

Chile ha superado la barrera de los 120.000 casos de coronavirus, tras otra jornada con más de 4.000 nuevos positivos en la que además ha batido récord en el número de muertes diarias por Covid-19, con casi cien. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ha informado en la comparecencia de este viernes de que en las últimas 24 horas se han registrado otras 4.207 personas contagiadas, para un total de 122.499. Asimismo, la nación suramericana ha anotado la que hasta la fecha es su mayor cifra de víctimas mortales por coronavirus en un solo día: 92 . En total, son ya 1.448 las personas fallecidas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha retirado este viernes el toque de queda impuesto durante los fines de semana en una quincena de provincias y ciudades del país para hacer frente a la pandemia de coronavirus. La pandemia de coronavirus ha dejado por el momento en el país 167.000 casos confirmados y 4.630 fallecidos.

Los contagios diarios de Covid-19 alcanzaron en la última jornada un nuevo récord de casi 130.000 casos , lo que indica que aún se está lejos de alcanzar el pico mundial de una pandemia que ya afecta a 6,51 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los fallecidos en el planeta por Covid-19 ascienden a 387.298, el 90 por ciento de ellos concentrados entre Europa (con más de 182.000 muertes) y América (cerca de 170.000). América se mantiene como la región con mayor número de casos totales, con 3,08 millones de contagios, seguida de Europa (2,21 millones) y Oriente Medio, donde las infecciones ascienden a 587.000. Sólo Europa muestra una curva descendente en sus casos diarios. Por países preocupa la situación de Irán , donde el gráfico de infecciones por jornada parece indicar que es uno de los primeros países del mundo donde se ha producido una segunda oleada de la COVID 19.

El Gobierno de Israel ha confirmado este viernes un total de 133 nuevos casos de coronavirus durante el último día, lo que supone el máximo registro desde principios del mes de mayo, consolidando así una nueva tendencia al alza. El Ministerio de Sanidad ha indicado que el total de casos es de 17.562, con dos días consecutivos superando la barrera de cien contagios planteada por el Ejecutivo como una señal de alarma para sopesar la reimposición de restricciones. No se han registrado fallecimientos durante el último día, por lo que el balance total de víctimas mortales es de 291 .

Un total de 117 sanitarios se han contagiado por el coronavirus en los últimos 7 días, frente a los 212 registrados de la semana anterior, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Sanidad, que ha cifrado en 51.482 los que se han infectado desde el inicio de la pandemia. Además, las cifras facilitadas por Sanidad indican que, entre el 11 de mayo (fecha de inicio de la nueva estrategia de vigilancia de la covid-19) y el 4 de junio, han sido 1.155 los contagios entre el personal sanitario, de los que 337 se han contabilizado en Cataluña, 217 en la Comunidad de Madrid y 201 en Castilla-La Mancha. Extremadura, con 1 contagiado; La Rioja, con 4; Murcia, con 7; y Cantabria, con 8, han sido las comunidades que han reportado menos contagios de personal sanitario.

El primer ministro portugués, António Costa , dijo hoy que Portugal y sus aeropuertos están preparados para reabrirse al turismo el próximo día 15 de junio , cuando se reactivarán rutas aéreas «con seguridad». «Los aeropuertos de Portugal cumplen normas de seguridad y están preparados para acoger tráfico aéreo con toda normalidad», dijo en declaraciones a la prensa durante una visita al aeródromo de Lisboa , donde aseguró que la reapertura del tráfico aéreo «no es un factor de riesgo no controlado» de la pandemia.

Italia ha sumado este viernes otros 518 contagios más, 402 de los cuales se han producido en Lombardía , la región del norte del país que ha sido la más castigada por la pandemia y donde se detectó el primer caso. Según ha informado Protección Civil, con estos nuevos contagios son ya 234.531 los diagnosticados en el país, mientras que la cifra de fallecidos se sitúa en 33.774, tras los 85 decesos que se han producido en las últimas 24 horas.

Al menos 18.285 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus , según el último recuento realizado por Europa Press. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este viernes que todavía le falta información de las comunidades autónomas sobre los datos de fallecidos que reclamó en abril a las comunidades autónomas, que han vuelto a pedir y que cuando lo tengan analizado, darán la foto completa.

Los jugadores del Borussia Dortmund Jadon Sancho y Manuelk Akanji han sido multados con sumas no reveladas por violar el protocolo de higiene de la Bundesliga , según ha confirmado la competición. En las redes sociales aparecieron fotos de ambos con un peluquero y todos sin mascarillas después de que los jugadores se cortaran el pelo en casa, lo que viola las estrictas regulaciones en medio de la pandemia de coronavirus.

Cuba confirmó 14 nuevos casos positivos de Covid-19 para un acumulado de 2.133 personas diagnosticadas con el coronavirus SARS-CoV-2 y este viernes es el sexto día consecutivo en el que no se reporta ningún deceso, según informó en su balance diario el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Simón: «Me sorprenden algunas de las opiniones que se vierten en algunos medios o redes sociales, da la sensación de que los desfases del sistema de vigilancia solo pasan en España (...) A medida que vamos conociendo más de la enfermedad vamos tratando de mejorar nuestros datos: ahora detectamos bastaste más que ese 11-12% del total de casos que detectábamos hasta hace poco. No sabríamos decir cuánto, pero mucho más. Y esto es igual en todo los países». Termina la rueda de prensa.

«Lo que no podemos es dar datos que no entendemos. Sabemos que tenemos alrededor de 28.000 - 29.000 fallecidos por Covid-19, que es un parte muy importante de ese 43.000 de exceso de mortalidad que hemos observado. Sabemos que una parte de ese exceso, no sabemos si muy grande o muy pequeña, es probable que haya muerto por coronavirus. Entre ese exceso habrá también personas que han muerto por otro causa y también que, no sabemos cuántos, habrán fallecido por otras causas. Además, también hay que tener en cuenta la variabilidad anual. (...) Parece que lo que ocurre en España solo pasa aquí, pero ocurre todo el mundo, en todos los sistemas de vigilancia y sanitarios del mundo. Llevamos muchos años trabajando en la UE para tener sistemas homogéneos», dice Simón.

Simón, sobre la fiesta en el Hospital Gregorio Marañón que pudo ser un foco de contagio entre sanitarios: «Fiestas grandes no se deberían de realizar, al menos sin poder mantener las medidas de seguridad adecuadas».

Simón sugiere que aunque no se ha tomado una decisón, «cree» que la obligatoriedad de la mascarilla seguirá vigenten en la «nueva normalidad»: «La intención del Ministerio es que la obligatoriedad de la mascarilla se mantenga hasta que veamos si hay nuevas olas a partir del otoño que viene».

«Desde el 11 de mayo se han diagnosticado 1.155 sanitarios contagiados, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días han sido 19. Los positivos en muchos profesionales sanitarios se han detectado a partir de cribados para valorar si podían o no trabajar con pacientes y eso se ha ido recogiendo a lo largo de estos días. En algunos casos, es complicado ubicar la infección ya que a veces no experimentan síntomas. (...) Para saber los puntos de contagio es importante saber la fecha del inicio de síntomas, y a veces eso no es posible», dice Simón.

Simón: «La evolución de la epidemia se observa no solo en nuevos casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos días, sino también en ocupación de hospitales y en fallecidos, que poco a poco mantienen tendencia a la baja».

Simón vuelve a insistir en que los datos de fallecidos en España aún se tienen que actualizar y que contaban tenerlo para estos días: «La cifra de fallecidos se congeló hace 10 días porque las autonomías estaban revisando sus datos. Algunas CC.AA. van aumentar las cifras de notificaciones, otras las reducirán. No se preocupen que los datos de fallecidos en España serán los más claros posibles. Si será dentro de unos días o cuándo será no se lo puedo asegurar. Incluso teniendo una variabilidad de 13-14 fallecidos, aun pesando cada fallecido como una losa, esa cifra no supondría un gran cambio estadístico».

Simón: «Portugal está teniendo unos incrementos mayores de los esperados por cómo estábamos viendo que evolucionaba la epidemia allí. Creo que ha tenido brotes localizados, aunque desconozco exactamente sus datos. Creo que Portugal ha hecho un trabajo excelente, si bien son datos a tener en cuenta». Sobre el riesgo de importación: «A medida que estemos mejor, vamos a tener que enfrentarnos a los casos importados que puedan venir».

Simón: «Los fallecidos no representan ningún valor que afecte a la transmisibilidad. Se infectaron hace un tiempo, incluso hace semanas».

«Seguimos haciendo el mismo número de pruebas diagnósticas, lo que demuestra la labor de detección que estamos llevando a cabo. Eso teniendo menos casos, es decir, no evitamos hacer la prueba por poco florido que sea el caso que preseta el paciente. En total llevamos más de 2,5 millones de PCR hechos, casi 54 por cada 1.000 habitantes. Hemos conseguido implementar a nivel nacional un sistema de vigilancia que nos permite reaccionar realmente rápido», explica Simón.

Simón: «El tiempo entre inicio de síntomas y la primera consulta está siendo de un día. El tiempo promedio que se tarda en hacer una PCR es de dos días. Gracias al sistema, hemos detectado 249 casos en la última semana».

Comparece en rueda de prensa Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Nos interesa mucho identificar casos sospechosos para actuar pronto. Son 57.372 en la última semana, una buena cifra y que está en descenso. Además se han incrementado en dos o tres puntos porcentuales el número de casos a los que se les realiza una PCR. En Atención Primaria, 86%; y en Atención Hospitaliaria, al 90%. Son cifras muy buenas, y aunque lo ideal sería llegar al 100%, sigue siendo muy buena. En cuanto a la transmisión de estos casos a sus contactos, progresivamente vamos viendo que solo un 8% de los contactos estrechos que se han seguido esta semana han desarrollado sintomatología, lo que corresponde a 94 casos. Esto nos indica que estamos teniendo una buena respuesta al virus (...) Hemos conseguido implemantar un sistema de vigilancia que nos permite reaccionar rápido».

El Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abren de nuevo sus puertas este sábado 6 de junio con aforo reducido y medidas de higiene tras haber permanecido casi tres meses clausurados a causa de la pandemia por coronavirus, y con entrada gratuita en las dos primeras jornadas de reapertura.

El Ministerio de Sanidad sigue sin ser capaz de actualizar las cifras totales de fallecidos por coronavirus en España. Según el modo de registro adoptado hace dos semanas por el Ministerio, solo se añaden al balance global aquellos fallecimientos que tengan fecha certificada de defunción. Por eso, existe cierto retraso con estos datos, si bien Fernando Simón anunció el miércoles pasado que creía que se podría tener esto solucionado ayer u hoy. La cifra, hasta este viernes, es de 27.134.

Desde el comienzo de la epidemia por Covid-19 en España, 240.978 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 177 más en un día , 11.432 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 14 en los últimos 7 días, y 124.244 han precisado hospitalización, 162 en la última semana.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este viernes un incremento de 177 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de positivos a 240.978 . En cuanto al número de fallecidos, son 52 decesos con fecha de defunción en los últimos siete días, uno más respecto a ayer: 27.134.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado seis nuevas guías para la reapertura segura de centros de actividades relacionadas con el turismo y el ocio en España . En ellas se establecen cuáles serán las medidas higiénico-sanitarias que se deberán cumplir ante el brote del coronavirus en discotecas, parques de atracciones o visitas a espacios naturales protegidos, entre otras. Todos los detalles.

Reino Unido ha registrado este viernes 357 fallecidos en las últimas 24 horas , lo que eleva la cifra total de víctimas mortales por coronavirus a en el país a 40.261. Las autoridades sanitarias han detectado 1.650 nuevos contagios en las veinticuatro horas previas a las 08.00 GMT de hoy, después de haber procesado o distribuido 207.231 pruebas diagnósticas en ese periodo.

El Gobierno de Argelia ha anunciado que iniciará el domingo la primera fase de su reapertura de comercios cerrados por el coronavirus y ha resaltado que la segunda arrancará el 14 de junio, siempre dependiendo de la evolución de la pandemia. La oficina del primer ministro, Abdelaziz Yerad , ha señalado que el domingo empezarán a retirarse parte de las restricciones, incluida la reapertura de diversos sectores económicos, y ha recalcado que la desescalada será «progresiva». Las autoridades han confirmado hasta la fecha 9.733 casos de coronavirus, con 673 fallecidos , según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

Portugal registró hoy su mayor pico de contagios en un mes, con 377 nuevos infectados en 24 horas, de nuevo con la abrumadora mayoría de casos (el 89 %) ocurridos en la región de Lisboa y Valle del Tajo, que se mantiene con restricciones al menos hasta el próximo día 15. Los números de la Dirección General de Salud (DGS) muestran que el país suma un total de 1.465 muertes y 33.969 contagios , con 10 decesos y 377 nuevos infectados en las últimas 24 horas, el número más alto en 28 días.

Menorca no contabiliza este viernes ningún caso positivo por Covid-19 , ha confirmado fuentes del Ib-Salud. La isla suma 29 días consecutivos sin nuevos contagios. El equipo médico del hospital Mateu Orfila de Mahón ha dado este viernes el alta a la última persona ingresada, tras permanecer 75 días en el centro hospitalario, 58 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En la actualidad, solo hay una persona ingresada en planta del Mateu Orfila que padeció contagio por Covid-19, pero aún no ha recibido el alta porque sigue recuperándose de la infección, si bien en la última prueba PCR dio negativo.

El primer ministro de Uganda, Ruhakana Rugunda , ha anunciado este viernes que ha entrado en cuarentena después de que varias personas cercanas a él hayan dado positivo por coronavirus , si bien ha confirmado que él no se ha contagiado. Las autoridades ugandesas han confirmado hasta la fecha 522 casos de coronavirus , sin fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender este año la celebración de la Noche de San Juan -del 23 al 24 de junio- en las playas de la ciudad ante la pandemia de la Covid-19. Estará prohibido hacer la tradicional hoguera y permanecer en el recinto durante toda la noche. El vicealcalde y portavoz del Gobierno municipal, Sergi Campillo, ha destacado este viernes que es la opción «más prudente» ante la actual crisis sanitaria, teniendo en cuenta que se trata de «una celebración que podría ser masiva». Eso sí, el edil ha matizado que «si la gente está en la playa dentro del horario permitido no habrá problema», es decir, de 10 a 21 horas en las del norte y de 11 a 19 en las del sur.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha defendido este viernes que los datos oficiales del Gobierno sobre los fallecidos por el Covid-19 son «fiables», pese a que varios estudios han constatado ya un exceso de mortalidad en España durante la pandemia de unas 43.000 personas que no coinciden con las muertes oficiales por coronavirus, ahora en torno a las 28.000 personas. «El exceso de mortalidad en comparación con el año anterior no significa que todo sea atribuible al coronavirus», ha asegurado Illa.

El número de personas infectadas por coronavirus en Inglaterra ha sufrido un importante descenso esta semana en comparación con la anterior, pasando de unos 8.000 casos diarios a 5.600 , es decir, 39.000 semanales, según nuevos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) de Reino Unido . Esta es la conclusión tras analizar a 19.000 adultos y menores en 9.000 hogares. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

Los Reyes han visitado este viernes un centro de logística, sector clave en el abastecimiento de la población durante el confinamiento. En concreto, han recorrido las instalaciones del Centro de Transportes de Coslada. Durante la visita han estado acompañados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, y el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y el primer ministro Italiano, Giuseppe Conte , han enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, pidiendo a la Unión Europea (UE) «criterios comunes» de cara a la reapertura de las fronteras. Lea la noticia.

Consulta aquí todo lo que se puede hacer en la fase 2.

El Gobierno recomienda usar «todos los espacios públicos» posibles y con aforo suficiente para organizar este verano programas de ocio educativo dirigidos a los niños y jóvenes más vulnerables tras la crisis del coronavirus, como los que han sufrido la pérdida de ingresos familiares o han tenido problemas de conexión para seguir la educación a distancia durante el confinamiento. Así figura en una guía elaborada por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con recomendaciones para el desarrollo de estos programas «imprescindibles para proteger del 'olvido veraniego' a la infancia más vulnerable».

España deja atrás la fase 1. Consulta aquí qué comunidades avanzan a fase 2 y fase 3.

En una entrevista este viernes en «Herrera en COPE», el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha avisado de que la primera vacuna contra la Covid-19 que se desarrolle podría publicitarse «mucho» pero «funcionar poco», por lo que ha pedido dejar trabajar a los científicos y a los responsables técnicos del Gobierno. También ha asegurado que no conoce alertas sanitarias que el Gobierno haya desoído en convocatorias como el 8-M o cercanas al estado de alarma decretrado por el Gobierno a mediados de marzo. «En esos momentos no se sabían las cosas. No se sabía que los asintomáticos contagiaban, por ejemplo. El único mea culpa que podemos asumir es que la ciencia no fuera capaz de detectar todo esto a la velocidad con la que iba la pandemia. A toro pasado todos sabemos lo que teníamos que haber hecho esto». Léelo aquí .

Sanidad autoriza que la Comunidad de Madrid pase a fase 2 a partir del lunes.

El Instituto para la Calidad Turística (ICTE) ha adjudicado a las seis primeras empresas e instituciones su sello «Safe Tourism Certified», con el que certifica la implantación de medidas de prevención contra el contagio de la covid 19. Se trata del Museo Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Comunidad Valenciana, el Hotel Bellavista de Sevilla, los restaurantes Tirabuzón de Cádiz, Cinco Jotas de Madrid y Sevilla, La Cocina de San Antón de Madrid y la Agencia de Viajes Azul Marino de Vizcaya. Todas ellas han superado una auditoría independiente previa a la obtención del sello.

Las autoridades de Irán han informado este viernes de 2.886 nuevos casos de coronavirus, una de las cifras más altas en dos meses pero inferior al récord que se registró el jueves, cuando se registraron más de 3.500 infectados, sin precedentes desde el inicio de la pandemia. Según el Ministerio de Sanidad iraní, 167.156 personas han dado positivo por Covid-19 hasta ahora, lo que convierte a la República Islámica en el duodécimo país más afectado por la pandemia, aunque cerca de los datos de Turquía, según la Universidad Johns Hopkins.

República Checa ha reabierto este viernes a mediodía la frontera a los ciudadanos de Alemania, Austria y Hungría después de permanecer cerrada durante tres meses, según la decisión tomada esta mañana por el gabinete. Para cruzar la frontera ya no será necesario presentar una prueba de coronavirus negativa. «Debemos volver a la normalidad», ha sostenido el primer ministro, Andrej Babis, en la televisión pública, subrayando que sería bueno que los turistas de estos países volvieran a gastar dinero en la República Checa.

El consumo de los españoles fuera de casa ya representa casi la mitad de los niveles de antes de la pandemia. Estas conclusiones se desprenden de un análisis de la consultora Kantar, que asegura estar detectando primeras señales de recuperación del gasto en el exterior durante la desescalada ya que ha alcanzado una dimensión media del 44% con respecto al dato acumulado de las cinco semanas previas a la crisis sanitaria. Casi siete de cada 10 personas confirmaban durante las semanas de confinamiento que «volverían a consumir productos fuera del hogar en cuanto fuese posible» por lo que ya se auguraba una rápida recuperación de los hábitos previos, señalan desde Kantar. Sin embargo, la recuperación está evolucionando de manera más lenta en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, donde la fase 0 se alargó durante más días en comparación con el resto de España. Léelo aquí .

Toda Andalucía estará en la fase 3 de la desescalada de las medidas del confinamiento por el coronavirus este lunes, como pidió la Junta. Así lo han podido saber ABC de fuentes del Gobierno andaluz. Es la primera vez que toda la comunidad avanza en la desescalada a una, puesto que, hasta ahora, Málaga y Granada se había quedado siempre una fase por detrás. Desde el lunes, los andaluces recuperan más libertad. Así, abrirán las barras de los bares y restaurantes y las reuniones sociales podrán ser de hasta 20 personas, tanto en la calle como en domicilios particulares. Léelo aquí .

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciará qué provincias pasan de fase en la desescalada. La rueda de prensa está prevista sobre las 13 horas.

Sigue aquí en vídeo el minuto de silencio que guardan los Reyes por las víctimas del coronavirus.

El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este jueves de que se han registrado 34.021 muertes a causa del Covid-19, lo que supone que el país sudamericano es ya el tercero con más víctimas mortales tras superar a Italia, que cuenta con 33.689 fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado 1.473 nuevos fallecidos, el mayor registro diario por cuarto día consecutivo, y por lo tanto Brasil, epicentro de la pandemia en América Latina, se coloca por detrás de Estados Unidos y Reino Unido en cifras de víctimas mortales.

El número de personas atendidas por el Banco de Alimentos de Barcelona ya ha superado el máximo histórico que registró durante la crisis económica de 2008, según han alertado hoy sus responsables, que recuerdan que a principios de marzo daban alimentos a 114.000 personas y ahora ayudan a cerca de 160.000. También ha aumentado el número de entidades sociales que necesitan alimentos para repartir, que han pasado de 302 a 379 en sólo dos meses, debido a la puesta en marcha de nuevas iniciativas comunitarias para dar respuesta a la emergencia social generada por la crisis sanitaria.

El Ministerio de Defensa se encuentra rematando todos los detalles para que los aviones de transporte de autoridades -Airbus A310 del 45 Grupo del Ejército del Aire- puedan trasladar a pacientes de coronavirus. Según informaron fuentes de Defensa, está previsto que este viernes comiencen los ensayos en vuelo de estos aviones para la validación de los equipos de la Unidad Médica de Aeroevacuación (Umaer) y, de este modo, puedan trasladar enfermos del Covid-19.

India ha registrado en las últimas 24 horas 9.851 casos y 273 víctimas mortales por el nuevo coronavirus, datos ambos sin precedentes en el marco de un brote cada vez más extendido en un país donde viven unos 1.300 millones de personas y que ya ha pasado página al confinamiento más estricto. Según los datos del Ministerio de Sanidad difundidos este jueves, el país asiático acumula ya más de 226.000 positivos y 6.348 fallecidos por Covid-19. La cifra de personas recuperadas, por su parte, se acerca ya a las 110.000, informa la cadena NDTV.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 8.726 casos nuevos y 144 muertos, lo que eleva el balance a más de 449.000 personas contagiadas y más de 5.500 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 8.726 nuevos casos de la infección por coronavirus en 85 regiones, incluidos 3.235 casos sin síntomas clínicos», ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Las comunidades de Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Extremadura, Baleares, Canarias, Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias y Murcia, así como la ciudad autónoma de Melilla han solicitado pasar a la fase 3 de la desescalada a partir del próximo lunes, decisión que se conocerá este viernes. Así lo ha anunciado Sanidad en un comunicado, en el que revela las peticiones efectuadas al ministro Salvador Illa en las reuniones bilaterales que han mantenido con las comunidades en las últimas horas.

El estacionamiento gratuito habilitado por el Ayuntamiento de Madrid para el personal sanitario con motivo de la pandemia de la Covid-19 en aparcamientos municipales y en carriles reservados seguirá operativo hasta el final del estado de alarma, tal y como se estableció en el protocolo suscrito con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Será a partir del 21 de junio cuando el aparcamiento dependerá del tiempo de cortesía asignado para que se abandonen las plazas. Respecto a las zonas habilitadas en la vía pública (en los carriles de circulación), con carácter general se seguirá manteniendo el estacionamiento durante el estado de alarma y, por tanto, el personal sanitario autorizado podrá seguir haciendo uso de estas reservas hasta el día 21 de junio, inclusive.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado este viernes en su página web siete nuevas guías con medidas higiénico-sanitarias ante el brote del coronavirus para la reapertura segura del sector turístico. Se trata de las guías correspondientes a espacios naturales protegidos, instalaciones náutico-deportivas y actividades náuticas, ocio nocturno, parques de atracciones y de ocio, transporte turístico (empresas de autocares turísticos, rent-a-car, transporte por cable y transporte turístico acuático), visitas a bodegas y otras instalaciones industriales, lugares culturales, históricos y naturales y espacios públicos singulares.

Turquía mantendrá este fin de semana el toque de queda que lleva imponiendo desde mediados de abril para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus, pese a que esta semana se levantaron ya la mayoría de las restricciones de movimiento y reunión. El nuevo toque de queda, anunciado hoy por el Ministerio del Interior, se aplica a 15 de las 80 provincias turcas, que juntas albergan más del 50% de la población turca, entre ellas las mayores ciudades del país, como Estambul, Ankara y Esmirna.

La epidemia del Covid-19 está «controlada» en Francia y la posibilidad de decretar un nuevo confinamiento de la población es «extremadamente baja» incluso aunque haya una segunda oleada, aseguró este viernes el presidente del Comité Científico que asesora al Gobierno, Jean-François Delfraissy. En declaraciones a la radio «France Inter», Delfraissy reconoció que el virus «sigue circulando», sobre todo en la región de París, pero lo hace «a pequeña velocidad», lo que ha reducido de forma drástica el número de contagios diarios.

El país africano ha sumado 3.267 nuevos positivos en Covid_19 -lo que supone un aumento del 9% respecto al día anterior- y 56 muertes en las últimas 24 horas. Estos datos son, de lejos, un nuevo récord para la nación con más casos registrados del continente con 40.792. Cabe destacar que Sudáfrica es también el país que más pruebas diagnósticas ha realizado hasta el momento, más de 820.000, y ayer batió un nuevo récord diario con casi 35.000 test realizados. El número total de fallecidos asciende a 848 y la tasa de recuperación es del 52,24%. La provincia más afectada es Cabo Occidental con más de 26.000 casos y 643 muertes (1.822 casos positivos en las últimas horas y 42 fallecidos por Covid-19). En los últimos días el número de personas en camas UCI ha aumentado en un 45% para un total de 219 pacientes. Informa Alba Amorós.

La posible vacuna contra el Covid-19 en la que trabajan científicos de la Universidad inglesa de Oxford será probada en Brasil por el nivel de infección en ese país y a fin de determinar su eficacia, informa este viernes «The Times». Expertos del Instituto Jenner de esa universidad empezaron a desarrollar la vacuna el pasado mes de enero en chimpancés, y actualmente están trabajando en las fases clínicas.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 391.000 víctimas mortales y más de 6,6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este viernes, el balance global del coronavirus asciende a 6,6 millones de casos y 391.261 víctimas mortales en 188 países y territorios.

La revista científica «The Lancet» se ha retractado de un estudio científico que advertía de los riesgos de la hidroxicloroquina, uno de los fármacos con los que se ha experimentado para el tratamiento del Covid-19, por la desconfianza en los datos analizados. El estudio, que analizó datos de 96.000 pacientes en más de 600 hospitales de todo el mundo, llamaba la atención sobre mayores índices de mortalidad y de riesgos cardiacos para aquellos tratados con el medicamento, que se ha utilizado durante décadas contra la malaria y el lupus. Léelo aquí .

La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este viernes aprobará el real decreto que establece la sexta y última prórroga del estado de alarma que estará vigente desde el 8 al 21 de junio. Tras recibir este miércoles la autorización necesaria del Congreso, el Ejecutivo cumple el siguiente trámite para que continúe el estado de alarma decretado el 14 de marzo para combatir la pandemia del Covid-19.

Agentes de la Policía Local de Sevilla han clausurado este jueves una guardería clandestina en pleno casco antiguo de la ciudad en la que se ha localizado a doce menores de edad sin que se cumplieran las condiciones higiénicas adecuadas y sin medida alguna para la protección frente al nuevo coronavirus. La vivienda, propiedad de una mujer de 39 años y un hombre de 45, se ubica a escasos metros de la Plaza del Pumarejo y estaba completamente desamueblada. Los alimentos que había en su interior carecían de métodos de refrigeración para su conservación, únicamente había cuatro vasos para los doce menores y no se localizaron elementos de prevención sanitaria como guantes, geles hidroalcohólicos, extintores o botiquín de primeros auxilios.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 32 víctimas mortales y 507 casos nuevos, lo que eleva el balance a más de 183.000 personas contagiadas y más de 8.600 fallecidos, según ha informado el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

El Ministerio de Salud de México ha informado este jueves de que el país ya tiene 105.680 casos de contagios y 12.545 víctimas mortales a causa de la COVID-19, aunque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha estimado que podrían ser hasta 35.000 las personas que pierdan su vida durante el tiempo que dure la pandemia. López-Gatell ha explicado que, tras disponer de más información sobre la pandemia a su paso por Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental, eso ha propiciado «la conveniencia de tener estimaciones locales» en México, y no esa idea «equívoca» de que hay «una sola pandemia nacional».

Este viernes a medianoche finalizarán los 10 días de luto decretados por el Gobierno en recuerdo de las víctimas de la pandemia del coronavirus y a las 12.00 horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, altos cargos y personal de La Moncloa guardarán un minuto de silencio en señal de memoria y reconocimiento al igual que otras muchas instituciones de España.

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha anunciado la eliminación de tres ministerios y dos embajadas para aumentar los fondos destinados a la lucha contra el coronavirus en la nación andina y reforzar su sistema sanitario. En concreto, a partir de ahora, los ministerios de Deporte y Cultura pasarán al Ministerio de Educación, mientras que el de Comunicación dependerá de la Presidencia. «Todo el dinero que se obtenga de esa reducción irá para salud y para luchar contra el virus», ha explicado Áñez, según ha trasladado la prensa boliviana.

El despido de un prestigioso médico de un hospital estatal de Nicaragua causó polémica este jueves en el país, debido a que supuestamente ocurrió por criticar la forma en que el Gobierno maneja la pandemia de Covid-19. El médico Carlos Quant, conocido como uno de los infectólogos más destacados de Nicaragua, fue despedido oficialmente por «abandono de trabajo». Denuncias del gremio médico y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) atribuyen el despido a una represalia del presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por no estar de acuerdo en cómo manejan la pandemia. Informa EFE.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado de que la pandemia del coronavirus «amenaza con profundizar» en la crisis mundial de la educación, debido a las desigualdades «inherentes» en el acceso a internet y otras herramientas de los niños. «El acceso a la tecnología y los materiales necesarios para continuar aprendiendo mientras las escuelas están cerradas es desesperadamente desigual», ha criticado el jefe de Educación de UNICEF, Robert Jenkins.

El riesgo de que Francia sufra una segunda oleada de covid-19 es «extremadamente alto», porque el número de personas susceptible de contagiar sigue siendo elevado y el de personas inmunizadas es muy bajo, según un estudio publicado este viernes. Por ello, los autores del informe, elaborado por científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Medioambientales (Inrae) y publicado en la revista «Frontiers in medicine», animan a proceder con prudencia en la desescalada y a fomentar las medidas de distancia social e higiene.

Brasil registró este jueves un récord de 1.473 nuevas muertas por COVID-19 en las últimas 24 horas y, con un total de 34.021 fallecidos y más de 600.000 casos desde el inicio de la pandemia, desplazó a Italia del tercer lugar en la lista de países con más víctimas, informaron fuentes oficiales. Según el boletín divulgado este jueves por el Ministerio de Salud brasileño, el número de muertes fue récord por tercer día consecutivo tras los 1.262 fallecimientos del martes y los 1.349 del miércoles.

Las autoridades sanitarias chinas informaron hoy de un levísimo repunte de nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático, con 5 casos diagnosticados este jueves, frente a un único caso en la víspera, mismo número que el día anterior. Al igual que los días previos, todos las infecciones se detectaron en viajeros procedentes del extranjero -los llamados casos «importados»-, esta vez en las provincias de Shanghái (este, 4) y Sichuán (centro, 1).

6.31

México notificó este jueves la mayor cantidad de contagios de COVID-19 para un solo día con 4.442 casos para alcanzar una cifra acumulada de 105.680 contagiados confirmados con 12.545 fallecimientos, 816 más que la víspera. Los casos nuevos reportados representaron un incremento de 4,3 % en comparación con los 101.238 que se tenían este miércoles, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, en una rueda de prensa.

6.29

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 1.872.261 casos confirmados de COVID-19 y la de 108.120 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 22.409 contagios más que el miércoles y de 1.021 nuevas muertes. Al menos 485.002 personas han superado la enfermedad a fecha de este jueves.

6.28

América superó este jueves los 3 millones de casos por coronavirus y algunas autoridades empezaron dudar sobre la reapertura económica puesta en marcha tras las semanas de confinamiento. Según la Organización Mundial de la Saluds (OMS), los 3.022.824 infectados a los que llegó el continente representan el 47 % de los 6,39 millones a nivel global, mientras que de las 383.872 muertes que ha dejado la pandemia a nivel global 168.553 (44 %) se han dado en América, la región de mayor incidencia de contagios.