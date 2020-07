Coronavirus España directo: La Comunidad de Madrid prevé una caída superior al 10% de su PIB

Actualizar

16.30 Torra no confinará L'Hospitalet de Llobregat pese al rebroteEl presidente de la Generalitat, Quim Torra, no prevé "en absoluto" perimetrar L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante el rebrote de coronavirus en la ciudad, ha declarado a los periodistas este domingo al al participar en un acto de la campaña 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple'.16.02 Más de 100 nuevos casos en LíbanoLíbano ha registrado más de 100 nuevas infecciones por coronavirus desde este viernes. Se trata de su mayor aumento diario hasta la fecha. Según ha explicado a "The Guardian" el ministro de Sanidad, Hamad Hasán, alrededor del 75% de los nuevos casos han sido identificados en una empresa de limpieza. Noticias relacionadas La participación, única incógnita en las primeras elecciones de la era Covid

La «improvisación» del Govern agrava la crisis sanitaria en Lérida 16.00 12 detenidos en Tel AvivAl menos 12 personas han sido detenidas en la madrugada de este domngo en Tel Aviv durante las postrimerías de una gran manifestación que ha concentrado a unos 10.000 personas que denunciaban la mala respuesta económica del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, contra la crisis del coronavirus, según informa EP.

15.53 Suceso en Eskoriatza (Guipúzcoa)Efectivos de la Ertzaintza han encontrado muerto en su vivienda de Eskoriatza (Guipúzcoa) a un varón que días atrás había dado positivo en Covid-19, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.15.09 Se elevan a 14 los casos confirmados en el brote de coronavirus en SocuéllamosEl Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado que se elevan a 14 los casos confirmados en el brote de Covid-19 en la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos. El brote que inicialmente se enmarcó en ámbito laboral, se considera actualmente de ámbito social, informa este domingo la Consejería de Sanidad. Asimismo, 55 personas más se encuentran en seguimiento en estos momentos, todas ellas contactos de los casos confirmados.14.46 El presidente de Estados Unidos, con la protecciónTrump aparece por primera vez con mascarilla en su visita a un centro médico militarEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aparecido este sábado con mascarilla por primera vez desde el comienzo de la pandemia en el país, a pesar de haber rechazado su uso en anteriores ocasiones, en una visita a un centro médico militar. « Probablemente llevaré mascarilla. Lo considero al estar en un hospital, especialmente en ese ambiente particular, donde estás hablando con muchos soldados y personas que en muchos casos acaban de salir de la mesa de operaciones. Creo que es una buena idea llevar mascarilla. No tengo nada en contra de ellas, pero creo que tienen un tiempo y un lugar«, había asegurado Trump antes de su visita al centro médico militar Walter Reed.14.25 El brote de A Mariña baja a 185 casos activos, tras otras cinco altas y cuatro nuevos positivosEl brote de coronavirus Covid-19 que registra la comarca de A Mariña lucense reduce sus casos activos a 185, uno menos que este sábado, tras registrarse otros cuatro positivos y cinco nuevas altas de personas curadas. Así lo ha informado este domingo el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, que ha explicado que "en las últimas horas se redujo el número de casos activos" y, según las pruebas realizadas hasta esta mañana, se han confirmado otros cuatro casos activos relacionados con el brote. Además, ha destacado el área sanitaria de Lugo que en las últimas horas "cinco personas fueron dadas de alta tras superar la enfermedad", lo que sitúa el número de casos activos en 185. 14.15 Tres nuevos brotes elevan a 19 los focos activos en AndalucíaAndalucía ha registrado en la última jornada tres nuevos brotes, dos en Málaga y uno en Almería, por lo que los focos activos ascienden a 19, con 349 contagiados, lo que supone 51 afectados más, según los datos de la Consejería de Salud.

Los tres nuevos brotes están localizados en el distrito de Málaga capital, con siete contagiados, en el Guadalhorce, con cinco, y en el poniente de Almería, con otros cinco. Hay otro brote que lleva varios días activos en el poniente almeriense que experimenta una importante subida, ya que en las últimas 24 horas ha pasado de 17 a 42 contagiados. También crece el número en el de Belicena (Granada), ya que son 45 los infectados en este brote vinculado a un velatorio (cinco más), y en otro del Guadalhorce malagueño, con cuatro casos más, hasta llegar a trece.

14.10 Ibiza: la Policía Local interpone 26 denuncias a 14 establecimientos en zonas de ocio nocturno por incumplir las medidas de seguridadLa Policía Local de Ibiza ha interpuesto un total de 26 denuncias a 14 establecimientos en zonas de ocio nocturno por incumplir las medidas de seguridad relacionadas con la Covid-19. Las infracciones obedecían a que parte del personal de los locales no llevaba mascarilla, no había dispensadores de hidrogel o se superaban los aforos permitidos. Asimismo, se han interpuesto dos denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales. Además se ha intervenido en una fiesta privada que se celebraba en un local de ocio nocturno organizada por una promotora y en la que participaban unas 85 personas.13.59 Los hospitales de Lleida superan el centenar de ingresos por Covid-19Los hospitales de la Región Sanitaria de Lleida superan ya el centenar de ingresados por la Covid-19, según ha informado el Departamento de Salud. En el Hospital Universitario Arnau de Lleida han ingresado cuatro personas más que ayer en las últimas horas y ya tiene 61 (7 en la UCI y 54 en planta) . El gerente del ICS (Instituto catalán de la salud) y GSS (Gestión de servicios sanitarios) en Lleida, Ramon Sentís, ya avanzó ayer que han abierto una tercera planta en este centro, con 25 camas más para poder asumir los nuevos ingresos que se esperan estos días.En el Hospital Universitario Santa María de Lleida siguen ingresadas 5 personas en la UCI, y también se ha anunciado la apertura de una nueva planta para pacientes.13.37 Cataluña registra 816 nuevos casos de Covid-19 y suma otra víctima mortalUn total de 816 nuevos casos de coronavirus se han registrado en Cataluña en las últimas horas, 190 de ellos en la comarca leridana del Segrià, y se ha contabilizado una nueva víctima mortal, frente a las nueve de ayer, según ha informado este domingo el departamento de Salud de la Generalitat. Estos nuevos casos positivos elevan la cifra total a 76.318 desde el comienzo de la pandemia, mientras que el número total de personas fallecidas en Cataluña por coronavirus, entre casos confirmados y sospechosos, se sitúa en 12.617 según los datos aportados por las empresas funerarias.13.31 La Policía Nacional tras la aglomeración del partido del Cádiz: "No hay dispositivo posible para actuar"La Policía Nacional ha manifestado respecto a las aglomeraciones que hubo de aficionados del Cádiz CF antes del partido de fútbol del sábado, donde contabilizó a dos mil hinchas que se congregaron ante la expectación de lograr el ascenso a Primera División, que "no hay dispositivo posible para actuar con medidas coercitivas para el uso de la mascarilla" en estos casos. "No es oportuno, ni congruente, ni proporcional meter en medio de la muchedumbre a los policías para sancionar a los que incumplían las medidas", puesto que "hubiera provocado una alteración grande de orden público difícil de controlar y restablecer", precisa en una nota de prensa la Nacional, que añade que en cuanto descendió el nivel de concentración máxima, se fue corrigiendo las conductas de los aficionados sobre las medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla12.55 L'Hospitalet cierra pistas deportivas para contener el brote de Covid-19El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobegat ha cerrado pistas deportivas al aire libre para evitar contactos que faciliten la propagación del coronavirus mientras las autoridades sanitarias trabajan en la identificación de los focos que han ocasionado un rebrote en la ciudad, con más de cien casos.

12.20 Feijóo ve el brote de A Mariña "en base de bajada"El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este domingo electoral que por segundo día consecutivo hay "buenas noticias" en lo concerniente al rebrote de la pandemia registrado en A Mariña, pues hay "más altas que nuevos casos", a expensas de que se hagan públicos los datos del servicio gallego de salud.

"Fase de bajada", así ha descrito la situación el dirigente popular con motivo de su desplazamiento a un colegio electoral de Vigo para ejercer su derecho a voto, durante su intervención ante la prensa allí congregada. "Pensamos que el brote cada vez está más controlado", ha indicado, y ha añadido que "estamos ya, espero, en fase de control", no solamente "de meseta", ha concretado, también de "bajada". 12.19 Afganistán rebasa los 1.000 fallecidos por coronavirus y extiende a agosto el cierre de las escuelasEl número de fallecidos por coronavirus en Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, ha superado el millar este domingo, mientras las autoridades han decretado la ampliación del cierre de las escuelas hasta el próximo 5 de agosto. En su última actualización, el Ministerio de Salud afgano ha confirmado 1.010 fallecidos, tras 16 decesos en las últimas horas, y un total de 34.451 casos, con 21.216 recuperaciones, según el balance recogido por la agencia de noticias Pahjwok. La capital, Kabul, que ha sido la zona más afectada del país, reportó 14 nuevos casos y 16 fallecidos durante la noche.12.17 Los ocho casos de la residencia de La Torrassa son asintomáticosLos ocho ancianos de la residencia La Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que dieron positivo a COVID con un PCR son asintomáticos y cinco de ellos ya habían pasado esta enfermedad meses atrás, según las pruebas practicadas a las personas ingresadas en este centro. La residencia pertenece a la fundación La Torrassa Serveis a la Dependència y su gerente, Pedro Ardite, ha explicado a Efe que tienen concertadas con la administración el 80 % de las plazas. La residencia, ha explicado su responsable, era un centro considerado "verde", porque no había ningún caso de la COVID-19, hasta que un trabajador del mismo, que vive en el barrio de La Torrassa, comunicó que no se sentía bien y tenía síntomas del coronavirus.12.01 La Comunidad de Madrid prevé una caída superior al 10% de su PIB como consecuencia del Covid-19El Gobierno regional prevé una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid de entre el 10,1 por ciento y el 12,7 por ciento como consecuencia de los efectos provocados por la crisis del Covid-19. Así lo refleja un estudio elaborado por la Consejería de Hacienda y Función Pública que ha utilizado, entre otros parámetros, los últimos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como los de paro y afiliación a la Seguridad Social, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Este margen es el más probable para los técnicos de la Consejería, que han llevado a cabo una estimación del impacto de la crisis basándose en cuatro hipotéticos escenarios. 12.00 El Gobierno británico aclara que no tiene intención de imponer por ahora el uso de la mascarillaEl 'número dos' del Gobierno británico, Michael Gove, ha declarado este domingo que las autoridades no tienen intención de imponer el uso de la mascarilla, en un intento de zanjar varios días de dudas entre las filas del primer ministro británico, Boris Johnson, sobre las recomendaciones de la protección facial. "No deberían ser obligatorias. Confío en el sentido común de la gente, pero también es verdad que la situación está evolucionando y que podríamos tener que adoptar medidas más duras". Con todo, Gove se ha mostrado más receptivo a la adopción de medidas que fomenten el uso la mascarilla que en otras ocasiones.

11.59 Los PCR a la tripulación del barco inmovilizado en Algeciras dan negativoLas pruebas PCR de coronavirus que se han practicado a toda la tripulación del barco "Bow Elm", inmovilizado en el Puerto de Algeciras (Cádiz) ante las sospechas de contagio, han dado todas un resultado negativo. Según han informado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, los resultados, unidos al cumplimiento del periodo de cuarentena aplicado a la tripulación en travesía desde el inicio de las sospechas de contagio, permitirá que mañana se levante la inmovilización del buque y se le aplique la libre plática.11.45 Rusia constata más de 6.600 nuevos casos y ya supera los 725.000 contagios totalesRusia ha registrado 6.615 nuevos casos de infección por coronavirus y 130 muertes en el último día, según el centro nacional contra la COVID-19, hasta un total de 727.162 y 11.335 fallecidos. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú (679 casos), San Petersburgo (293) y la provincia de Sverdlovsk (286), en particular en su capital, Ekaterimburgo. En particular, se han registrado 27 decesos en Moscú y 20 en San Petersburgo, según el balance, que registra un descenso de fallecimientos desde el sábado, cuando se constataron 188 decesos.11.40 La mayoría de los alemanes opina que Merkel está gestionando correctamente la crisisLa canciller alemana, Angela Merkel, el ministro del estado de Baviera, Markus Soeder, y el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, son los políticos que cuentan con el mayor apoyo popular en cuanto a su modo de gestionar la crisis causada por la pandemia de coronavirus, según una encuesta. El 67 por ciento de los encuestados opinó que Merkel hace "bien" o "muy bien" su trabajo, según los datos de un sondeo del instituto demoscópico Kantar que publica hoy el dominical 'Bild am Sonntag'. En cuanto al jefe del Gobierno regional de Baviera, el 57 por ciento señaló que Soeder hace "bien" o "muy bien" su gestión, en tanto que el titular de la cartera de Finanzas recibió esta calificación por parte del 42 por ciento de los entrevistados.

11.06 L'Hospitalet cierra pistas deportivas mientras busca los focos del rebroteEl Ayuntamiento de L'Hospitalet (Barcelona) ha cerrado pistas deportivas al aire libre para evitar contactos que faciliten la propagación del coronavirus mientras las autoridades sanitarias trabajan en la identificación de los focos que han ocasionado un rebrote en la ciudad, con más de cien casos. La alcaldesa de L`Hospitalet, Nuria Marín, en declaraciones a Efe, ha adelantado que la próxima semana se creará un comité de seguimiento del rebrote y ha explicado que se está a la espera de que las autoridades sanitarias les informen este domingo sobre los nuevos focos en la segunda ciudad más grande de Cataluña, donde los casos han pasado de 30 a 107 en una semana.

10.34 Miles de personas protestan en Tel Aviv contra la respuesta económica de Netanyahu al coronavirus Al menos 12 personas han sido detenidas en la madrugada de este domngo en Tel Aviv durante las postrimerías de una gran manifestación que ha concentrado a unos 10.000 personas que denunciaban la mala respuesta económica del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, contra la crisis del coronavirus. Los manifestantes se reunieron en la plaza de Isaac Rabin de Tel Aviv para criticar lo que entendían como un fracaso del Gobierno en su intento de compensar a cientos de miles de trabajadores que perdieron sus empleos como resultado de restricciones y cierres. El desempleo ha aumentado más del 20%, y Netanyahu, de por sí acuciado por el proceso legal al que está sometido por corrupción, ha visto como disminuía de nuevo su popularidad.

10.02 El Gobierno de Aragón aprobará mañana el uso obligatorio de mascarillasEl Gobierno de Aragón aprobará este lunes el uso obligatorio de mascarillas en la Comunidad, aunque se pueda mantener la distancia social.

El Ejecutivo autonómico ha hecho una llamada a la responsabilidad ciudadana para evitar la propagación del virus y pide a la ciudadanía que mantenga la distancia social y cumpla las normas sanitarias y de higiene.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director general de Salud Pública, Francis Falo, explicarán este lunes los detalles de la aplicación de esta medida e informarán de la situación epidemiológica en Aragón.

Según los últimos datos facilitados este viernes por Salud Pública, Aragón contabilizaba 68 nuevos casos con respecto al día anterior, de los que 28 eran asintomáticos.09.34 Nueva Gales del Sur cobrará 2.650 dólares a los viajeros por sus cuarentenasEl estado australiano de Nueva Gales del Sur cobrará 3.000 dólares australianos (1.846 euros o 2.650 dólares estadounidenses) a los viajeros procedentes de otros países para que asuman los gastos de sus cuarentenas obligatorias en hoteles para impedir los contagios de COVID-19, anunció el gobierno este domingo.

"Nueva Gales del Sur es la puerta de entrada a Australia, más de 35.000 ciudadanos australianos y residentes permanentes que han regresado del extranjero han pasado por nuestro sistema de cuarentena en hoteles desde el 29 de marzo", señaló Gladys Berejiklian, gobernadora del estado, en un comunicado oficial publicado hoy.

La medida, que entrará en vigor el próximo sábado, 18 de julio, está diseñada para cubrir los gastos de alojamiento y comida durante el periodo obligatorio de 14 días en hoteles, aunque el gobierno del estado seguirá asumiendo los gastos de seguridad, transporte y logística.09.25 La pandemia de COVID-19 deja casi 220.000 casos en las últimas horas y suma 12,7 millones de contagiosLa pandemia de COVID-19 ha acumulado en las últimas horas 219.400 nuevos casos, y el balance global de enfermos supera ya los 12,7 millones, de los cuales más de 565.000 han perdido la vida desde que se detectaron los primeros positivos en 2019 en la ciudad china de Wuhan. El brote, que se ha extendido hasta la fecha por 188 países y territorios, tiene en Estados Unidos su principal exponente, ya que acumula 3,24 millones de infectados y más de 134.000 muertes. El país norteamericano también ha registrado en las últimas horas 61.400 nuevos casos, según el balance actualizado a las 09.15 de este domingo por la Universidad Johns Hopkins. La cifra de recuperados en Estados Unidos ronda los 995.000, un dato inferior al de Brasil, que con 1,8 millones de infectados tiene ya más de 1,2 millones de pacientes dados de alta. En el gigante sudamericano, que cuenta entre sus contagiados al presidente, Jair Bolsonaro, han perdido la vida 71.400 personas han perdido la vida.08.52 Alemania registra 248 nuevos casos y vuelve a bajar en fallecidos diarios hasta los tres decesosLas autoridades de Alemania han informado este domingo otros 248 casos adicionales de coronavirus y tres fallecidos más en las últimas 24 horas por el brote del nuevo coronavirus, según el balance actualizado del Instituto Robert Koch, la agencia oficial responsable del control y el seguimiento de las enfermedades infecciosas en el país. En total, Alemania registra 198.804 casos y 9.063 fallecidos desde la declaración de la epidemia en el país, según refleja el balance, que marca también un descenso de casos respecto a los 378 del sábado y baja respecto a los seis decesos de la víspera. Un total de 184.600 personas se han curado de la enfermedad, tras unas 300 recuperaciones en el último día, el ritmo habitual del país.

08.43 India roza los 850.000 contagios tras registrar otro récord diario de casos con casi 29.000 infectados India rebasará en las próximas horas los 850.000 casos de coronavirus en todo el país, donde la epidemia prácticamente avanza sin control, tras registrar este domingo por cuarto día consecutivo su cuarto récord diario de casos, casi 29.000. El último boletín del Ministerio de Sanidad contabiliza 849.553 casos confirmados, con 28.637 casos más, y registra un total de 22.674 muertos tras constatar 551 decesos en las últimas horas. Como nota positiva, un total de 534.620 personas ha recibido el alta médica. En comparación, el balance del día anterior señaló 27.114 nuevos positivos y 519 muertes por COVID-19.



07.57 China registra siete nuevos casos de coronavirus importados del extranjero El Ministerio de Salud de China ha informado este domingo de que se han confirmado siete nuevos casos de coronavirus importados del extranjero y no ha sumado ningún contagio a nivel local. Según el último balance de las autoridades chinas, Tianjin ha informado de cuatro contagios, a los que se suman dos positivos en Shanghái y uno en Zhejiang. Hasta este domingo, la China continental ha sumado un total de 83.594 contagios de la COVID-19, de los que 326 continúan en tratamiento, tres de ellos en condición grave. Además, 4.634 personas han fallecido en China a causa de la pandemia.07.56 Daimler planea el recorte de más de 15.000 empleos El grupo automovilístico alemán Daimler planea el recorte de más de 15.000 empleos, una cifra mayor a la que en un primer lugar manejaba la empresa, acrecentada por la crisis del coronavirus. Así, el grupo, que tiene aproximadamente unos 300.000 empleados en todo el mundo, no se limitará solo a despidos por razones operativas, sino que prevé recortes masivos de personal, según ha indicado el propio jefe de recursos humanos de la empresa, Wilfried Porth, a la cadena SWR.06.50 Confinadas dos bases militares de EE.UU. en Okinawa por coronavirusDos bases de la Marina de Estados Unidos situadas en la isla japonesa de Okinawa han sido confinadas después de que se detectaran 61 contagios de coronavirus esta semana, informaron las autoridades locales. Los casos fueron confirmados entre el martes y el sábado en las bases de Futenma y Camp Hansen, situadas en la isla homónima y la mayor del archipiélago del sudoeste japonés, donde se concentra la mayoría de las tropas estadounidenses en el país asiático. El teniente general Stacy Clardy, comandante de la III Fuerza Expedicionaria de Marines y jefe de las fuerzas estadounidenses en Okinawa, fue quien explicó telefónicamente la situación de la propagación vírica en las instalaciones al gobernador de la región, Denny Tamaki, según recogió la agencia de noticias japonesa Kyodo.06.33 Chile supera los 310.000 casos de coronavirus con más de 2.500 en las últimas 24 horasEl Ministerio de Salud de Chile ha informado de que se han superado los 310.000 casos de coronavirus en el país al confirmar más de 2.500 contagios en las últimas 24 horas. Según los datos facilitados por el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el sábado se sumaron 2.755 positivos más, por lo que Chile presenta un total de 312.029 contagios y 6.881 personas han muerto en el país a causa de la pandemia. El ministro ha subrayado que existe una "leve mejoría" en las cifras de contagios. "Son cifras esperanzadoras. La tasa de positividad (de pruebas diagnósticas) es de un 16 por ciento, hemos bajado y está al nivel más bajo promedio de los últimos siete días", ha señalado, según informaciones del diario local 'La Tercera'.06.15 México supera a Reino Unido en casos de coronavirus al sobrepasar los 295.000 contagiosLas autoridades sanitarias mexicanas informaron de 6.094 nuevos contagios y 539 muertes por Covid-19, con las que el país llegó a 295.268 casos y 34.730 defunciones desde el inicio de la pandemia el 28 de febrero. Con esa cifra de contagios y de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, México superó a Reino Unido, que reportaba 290.502 contagios. Los contagios de las últimas 24 horas mostraron un crecimiento porcentual del 2,1 % en comparación con los 289.174 casos del viernes, de acuerdo con el informe técnico publicado en el portal de la Secretaría de Salud. Las 539 nuevas defunciones que se consignan en esta jornada, suponen un aumento del 1,5 % en comparación con los 34.191 que se tenían el día anterior, indicó la Secretaría de Salud.

06.14 China registra 7 nuevos casos de coronavirus procedentes del exteriorLa Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy que el país asiático detectó 7 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este sábado, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero, los conocidos como casos "importados", y ningún fallecimiento. Cuatro de los contagios se diagnosticaron en la ciudad septentrional de Tianjin, dos en la de Shanghái (este) y 1 en la provincia de Zhejiang (sureste). Se trata del sexto día consecutivo sin contagios por transmisión local en China, después de que el pasado martes las autoridades sanitarias anunciaran que Pekín no había registrado ningún nuevo positivo por primera vez desde se detectó un rebrote a principios de junio en un mercado mayorista de la capital. Los 7 casos totales anunciados hoy mantienen la tendencia a la baja, por debajo de la decena, de los últimos días: el viernes se detectaron 2, el jueves, 4, el miércoles, 9 casos y el martes, 7.06.13 EE.UU. supera los 134.000 muertos y 3,23 millones de contagios de coronavirusEstados Unidos alcanzó en las últimas 24 horas los 3.239.707 casos confirmados de Covid-19 y de 134.729 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 66.261 contagios más que el viernes y de 760 nuevas muertes. La cifra de nuevos contagios marcó un nuevo récord al superar por quinta vez en pocos días los 60.000 arrastrada por los brotes en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California, Arizona y Georgia. Nueva York, sin embargo, se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia con 405.724 casos confirmados y 32.019 fallecidos, solo superado por Brasil, el Reino Unido, Italia y México. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.267 personas. Al estado de Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 15.525 muertos, Massachusetts con 8.296 e Illinois con 7.372. 06.12 Brasil supera las 71.000 víctimas por Covid-19 y los 1,83 millones de infectadosBrasil registró 1.071 muertes por Covid-19 en el último día, con lo que el balance total de víctimas subió hasta los 71.469, mientras que el número de casos ya sobrepasa los 1,83 millones de infectados, informó este sábado el Gobierno. De acuerdo con el boletín del Ministerio de Salud, con 39.023 nuevos infectados en las últimas 24 horas, el gigante sudamericano alcanzó los 1.839.850 casos confirmados. De ese total, 667.508 pacientes todavía están bajo acompañamiento y otros 1.100.873 ya se recuperaron. No obstante, continúan en investigación 3.974 muertes sospechosas.06.12 Colombia supera los 5.000 muertos por coronavirusColombia superó ayer los 5.000 muertos por coronavirus al confirmar el Ministerio de Salud otros 194 fallecimientos concentrados principalmente en Bogotá y el departamento caribeño del Atlántico, las regiones más afectadas por la pandemia. Con la cifra de contagios en ascenso tras cuatro meses de pandemia, el país ya alcanza las 5.119 víctimas mortales por Covid-19. En esta jornada Bogotá sumó 58 decesos, la mayor cifra registrada en la capital desde que comenzó la emergencia sanitaria superando por primera vez en varias semanas el cómputo de los muertos del Atlántico. Mientras que en ese departamento caribeño, segundo foco principal de la pandemia, fueron contabilizadas 43 defunciones 27 de ellas en su capital, Barranquilla.06.11 Argentina registra 3.449 nuevos casos de coronavirusArgentina registró ayer 3.449 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de contagios se elevó a 97.509 y el de los decesos a 1.810, tras ser reportados 23 nuevos fallecimientos. El número de casos confirmados marca una nueva subida tras el leve descenso logrado el viernes, cuando se contabilizaron 3.367 contagios, en momentos en que las autoridades analizan el impacto del endurecimiento que rige desde hace diez días en las medidas de aislamiento social. El informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino detalla que los 23 decesos verificados en las últimas horas corresponden a once hombres y doce mujeres. Los fallecidos, con edades que van de los 54 a los 102 años, eran residentes de la capital del país y de la provincia de Buenos Aires.

06.10 Perú supera los 320.000 casos de coronavirus con más de 3.000 nuevos contagiosEl Ministerio de Salud de Perú ha informado de que el país ha superado los 320.000 casos de coronavirus con 3.064 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Concretamente, Perú ha confirmado un total de 322.710 contagios desde el comienzo de la pandemia y 11.682 personas han muerto en el país por el Covid-19, al sumar 182 decesos más en el último día, según el último balance. Lima continúa zona más afectada por la pandemia en el país, concretamente, el área metropolitana de Lima ha sumado un total de 163.294 casos positivos, mientras que las provincias han sumado 10.947. Otras de las regiones más afectadas por el pandemia son Callao, con 19.012 contagios; Piura, con 18.536; y Lambayeque, con 14.912.06.10 Aislados 1.950 posibles casos de coronavirus en Maracaibo, VenezuelaLas autoridades venezolanas han informado de que un total de 1.950 posibles contagios de coronavirus se encuentran en aislamiento preventivo en Maracaibo. El alcalde de la ciudad, Willy Casanova, ha explicado que estas personas están a la espera del resultado de la prueba PCR para su confirmación. Casanova ha destacado que se están haciendo unas 2.500 pruebas diarias detectar casos y aislarlos de manera inmediata. Esta semana suman ya 619 casos positivos en la ciudad.