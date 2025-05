Coronavirus España directo: El Reino Unido exigirá cuarentena a todos los viajeros que vengan de España

04:50 Venezuela se acerca a los 15.000 contagios de Covid-19 y suma 138 muertes Venezuela registró este sábado 666 nuevos contagios de Covid-19 con cuatro fallecimientos más, números con los que se acercó a los 15.000 casos y totalizó 138 muertes, pese a la «cuarentena radical» que se aplica esta semana en toda la nación para frenar las infecciones. «En las últimas 24 horas se han registrado 643 casos en todo el país de transmisión comunitaria» y 23 casos «importados», 22 de ellos procedentes de Colombia y el restante de Brasil, dos países con los que Venezuela hace frontera, dijo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en un contacto telefónico con la televisión pública VTV. De los casos comunitarios, 216 se detectaron en Caracas, el actual epicentro de la pandemia en Venezuela; 153 en el estado de Miranda, cercano a la capital del país, y 167 en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia.

04:44 Suben a 1.098 los muertos en Honduras y no descartan la reactivación económica La cifra de muertos por Covid-19 en Honduras se elevó este sábado a 1.098, los contagios ya suman 38.438 y no se descarta que a partir del lunes se vuelva, por segunda vez, a la reactivación económica ante la agonía que también sufre el sector productivo del país luego de cuatro meses de paralización. En su informe diario sobre la pandemia, el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó de que de 2.048 nuevas pruebas PCR de laboratorio practicadas, de diferentes fechas, 879 dieron positivo, con las que los contagiados aumentaron a 38.438. Además, el organismo registró 37 nuevos fallecimientos, en su mayoría del departamento de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza Tegucigalpa, para un total de 1.098 decesos, desde marzo.



04:20 Chile supera los 9.000 fallecidos por Covid-19 y se acerca a 350.000 contagios El Ministerio de Salud de Chile informó este sábado de 106 nuevas muertes confirmadas por Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que elevó el cómputo total a 9.020 decesos, mientras que contabilizó 2.287 nuevos contagios que llevaron la suma global a 343.592 casos, de los que 316.169 ya superaron la enfermedad. De los nuevos casos de contagios registrados en las últimas 24 horas, 1.752 presentaron síntomas, 399 fueron asintomáticos y 136 pacientes no han sido informados. Aparte de esos datos confirmados, el Departamento de Estadísticas e Información (DEIS) del Ministerio de Salud consignó que existen otros 4.183 decesos cuya probable causa es la COVID-19 dado el cuadro clínico que presentaron, pero que no están confirmados por un examen PCR.

04:07 México suma 43.374 muertes por Covid-19 y contabiliza 385.036 contagios La Secretaría (ministerio) de Salud de México registró este sábado 729 nuevas defunciones por Covid-19 y 6.751 contagios más, cifras con las que el país llegó a las 43.374 muertes y los 385.036 casos confirmados desde el inicio de la pandemia en febrero pasado. Los casos confirmados experimentaron así un aumento del 1,8 % en relación con los 378.285 contagios del informe diario anterior, en tanto que los fallecimientos tuvieron un incremento del 1,7 % sobre las 42.645 defunciones contabilizadas previamente. En el último informe publicado en su portal oficial, la cartera de Salud confirmó que en México hay 93.433 casos sospechosos, sobre los que se espera que el laboratorio confirme o descarte el contagio del virus SARS-Cov2.

03:25 China suma 46 nuevos casos de Covid-19, 22 en Xinjiang y 13 en Liaoning La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 46 nuevos casos de Covid-19 detectados el sábado, de los cuales 22 se registraron en la provincia noroccidental de Xinjiang y 13 en la nororiental de Liaoning, que están sufriendo sendos rebrotes. En consecuencia, Urumqi, capital provincial de Xinjiang, y la ciudad costera de Dalian en Liaoning han puesto en marcha diversas medidas de prevención que incluyen confinamientos, cierre de mercados, suspensión de los transportes y campañas masivas de análisis a la población para evitar la propagación del coronavirus. Por otra parte, el país asiático registró 11 nuevos casos «importados», cinco en la provincia septentrional de Mongolia Interior, tres en Cantón (sur), uno en Fujian (sureste), uno en Shandong (este) y 1 en Tianjin (norte).

03:20 Bahamas, confinada 48 horas ante el repunte de casos de Covid Bahamas continúa este sábado, hasta la madrugada del lunes, bajo un confinamiento de 48 horas debido al repunte de casos de coronavirus registrados en los pasados días, a los que se añaden 42 positivos confirmados hoy por el Gobierno del archipiélago atlántico. El primer ministro bahamense, Hubert Minnis, explicó que el confinamiento afecta a todos los cayos del archipiélago excepto a la isla de Grand Bahama, donde ya se había impuesto un encierro total. El confinamiento excluye a supermercados, farmacias y gasolineras, que pueden operar desde las 07.00 (11.00 GMT) hasta las 18.00 horas (22.00 GMT). Bajo esta situación, solamente a los trabajadores esenciales o de primera línea les está permitido salir de sus casas.

03:15 Guatemala suma 1.209 nuevos contagios de Covid-19 y llega a 44.492 casos Guatemala contabilizó este sábado 30 muertes por Covid-19 y 1.209 nuevos contagios del coronavirus, por lo que el país suma un total de 1.699 decesos a causa de la enfermedad y 44.492 casos positivos. El país centroamericano reportó además 895 personas recuperadas, según la última actualización de este sábado por parte del tablero de datos del Ministerio de Salud. Los 1.209 nuevos contagios representan la tercera cifra más alta de casos detectados en un solo día para Guatemala, la nación con más muertes por coronavirus en el istmo, según datos oficiales. Guatemala batió el 9 de julio su propio registro de casos en un solo día al reportar 1.247 nuevos contagios, 26 más que los 1.221 del 3 de julio.

02:52 EE.UU. supera los 146.300 muertos y roza 4,2 millones de casos de Covid-19 Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 4.174.437 casos confirmados de Covid-19 y 146.391 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 68.212 contagios más que el viernes y de 1.067 nuevas muertes, lo que supone en ambos casos una ligera moderación con respecto a los últimos días. El estado de Florida es el segundo con mayor contagio del coronavirus SARS-CoV-2 de Estados Unidos después de California, al superar este sábado con más de 414.000 casos desde el pasado marzo a Nueva York, que acumula más de 411.000, según cifras de las autoridades estatales y federales. Pese a ello, el estado de Nueva York sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.596.

02:51 Panamá acumula ya 58.864 casos y 1.275 muertes por coronavirus Panamá, el segundo país con más contagios confirmados de Covid-19 por millón de habitantes en América, acumula 58.864 casos y 1.275 muertes por la enfermedad en 139 días de pandemia, informaron este sábado las autoridades sanitarias. En las últimas 24 horas se detectaron 871 nuevos casos de la enfermedad producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y se produjeron 25 defunciones. Hay 1.399 pacientes hospitalizados, 152 en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 1.247 en sala general, mientras que 22.110 se encuentran en aislamiento domiciliario y 652 en hoteles que funcionan como hospitales.

02:31 Corea del Norte detecta su primer posible caso de Covid-19 en un desertor retornado Corea del Norte ha detectado su primer caso «sospechoso» de Covid-19 en un desertor que retornó al país tras huir al Sur, un hecho que ha llevado al régimen a adoptar el «sistema de máxima emergencia», según informaron hoy los medios estatales. El posible contagio afecta a un ciudadano norcoreano «huido» que llegó el pasado 19 de julio a la ciudad de Kaesong, fronteriza con el Sur, tras haber cruzado la demarcación militarizada que separa a ambos países, según recoge este domingo la agencia estatal norcoreana KCNA. Ante esta situación, el líder norcoreano, Kim Jong-un, presidió en la víspera una reunión de la cúpula del Partido Norcoreano de los Trabajadores en la que se decidió «bloquear completamente» la zona de Kaesong y pasar del «estado de emergencia contra la epidemia» al "sistema de emergencia máxima», según la KCNA.

02:29 Paraguay alcanza las 40 muertes tras otros dos fallecimientos por Covid-19 Paraguay registra un total de 40 muertes a causa del coronavirus tras dos nuevos fallecimientos reportados este sábado por el Ministerio de Salud, que además elevó el número de positivos a 4.328. El mes de julio está siendo el más afectado en el país por el coronavirus, con un total de 16 decesos tras los dos últimos incluidos hoy en el reporte de la cartera sanitaria. Las víctimas son una mujer de 63 años ingresada en el hospital público de Itauguá (Gran Asunción) y un varón de 34 años que estaba hospitalizado en Ciudad del Este, segunda urbe de Paraguay y frontera con Brasil.

02:00 Jordania reabrirá sus aeropuertos a vuelos internacionales a partir del 5 de agosto Jordania reabrirá sus aeropuertos a vuelos internacionales a partir del 5 de agosto, tras meses de restricciones debido a la pandemia del coronavirus. Así lo ha anunciado este sábado el máximo representante de la Aviación Civil del país, Haitham Misto, que ha asegurado que los aeropuertos del país recibirán vuelos de algunos países «seleccionados». El ministro de Comunicación del Ejecutivo jordano, Amjad Adaileh, afirmó que la reapertura gradual de los aeropuertos se realizará siguiendo los protocolos sanitarios y permitiendo la entrada a un grupo de países, según la clasificación epidemiológica de los mismos.

01:46 La curva del Covid-19 sigue disparada en Argelia, que marca nuevo récord diario La curva de contagios prosigue con su acelerada subida en Argelia, que este fin de semana volvió a batir su récord diario de contagios con 675 nuevos positivos, informó hoy el Gobierno. Una cifra preocupante en el país norteafricano si se suma además a la carencia de camas y otros recursos hospitalarios y la falta de test PCR, que se han acabado en el país. Según Djamel Foutar, presidente del comité de diagnóstico y seguimiento de la pandemia del Covid-19, el número de muertes en las últimas 24 horas se elevó igualmente a 12, con lo que la cifra total de contagiados desde que existen los registros se situó en 26.159 y el fallecidos en 1.136, mientras que otros 17.693 superaron la enfermedad.

01:13 Trump muestra su apoyo al gobernador de Florida a pesar del aumento de casos de coronavirus en el estado El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su apoyo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a pesar de su respuesta a la pandemia del coronavirus y de que siguen aumentando el número de casos y de muertes en el estado. «Una cosa os diré sobre Ron, maneja bien la presión», ha afirmado Trump en una reunión entre ambos líderes para firmar una orden ejecutiva por la que se permite a Florida poder llevar a cabo la importación de medicamentos con receta desde el extranjero. Desantis, que no menciono nada acerca de su acción contra el coronavirus, ha agradecido la aprobación de Trump en esta materia. «Tenías a mucha gente diciendo 'No lo hagas' pero estabas centrado en bajar los precios de los medicamentos, especialmente para personas mayores en el estado de Florida», ha asegurado el gobernador, según recoge el diario 'Miami Herald'.

01:09 Colombia supera las 8.000 muertes por Covid19 y llega a 240.795 casos Colombia sumó este sábado 294 muertes por Covid-19 que elevaron a 8.269 las víctimas mortales por la pandemia, mientras que informó de 7.254 nuevos contagios que elevan el total a 240.795, de los que el 46,67 %, es decir 112.371, permanecen activos. Así lo informó el Ministerio de Salud en su boletín diario, en el que detalló que de los decesos de la jornada 115 ocurrieron en Bogotá, la cifra más elevada en un solo día de la capital colombiana, seguida de los departamentos caribeños de Córdoba (34), Atlántico (28) y Sucre (25).

01:05 Argentina suma 4.814 nuevos casos de Covid-19 y las muertes ascienden a 2.893 El Ministerio de Salud de Argentina registró este sábado 4.814 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, con los que el total de contagiados asciende a 158.334, de los cuales 2.893 fallecieron, tras los 46 decesos confirmados hoy. De los 158.334 positivos reportados desde la llegada de la pandemia al país, 1.107 (0,7 %) son importados, 47.659 (30,1 %) son contactos estrechos de casos confirmados, 81.828 (51,7 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. El ministerio precisó que de las 46 muertes registradas hoy 22 son hombres (18 residentes en la provincia de Buenos Aires, 3 en la capital y uno en la norteña provincia de Chaco) y 24 son mujeres (22 en la provincia bonaerense y dos en la capital).

00:47 Perú supera las 18.000 fallecidos por la epidemia del Covid-19 Perú superó este sábado los 18.000 fallecidos por la epidemia del Covid-19 y se acercó a los 380.000 casos desde que se detectó al primer enfermo con el coronavirus en el país, el pasado 6 de marzo. El informe diario del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas horas murieron otras 187 personas, con lo que el total nacional de decesos se elevó a 18.030. Un portavoz del Minsa había informado el viernes de que se investigan otras 22.000 muertes para determinar si están vinculadas con la enfermedad, que tiene a Perú como el séptimo país en el mundo y el tercero en Latinoamérica con más casos.

00:06 Miles de Israelíes protestan contra el Gobierno de Netanyahu por su gestión de la pandemia de coronavirus Miles de ciudadanos israelíes se han manifestado este sábado para denunciar la corrupción, el desempleo y la gestión que ha realizado el Gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, frente a la pandemia de coronavirus. Los manifestantes han hecho sonar bocinas, han tocado tambores y han cantado lemas y exhibido pancartas con mensajes como «Un millón de desempleados», «¡Bibi dimite!», «ministro del crimen» y «Estamos hartos de un Gobierno corrupto y abotargado». 'Bibi' es el apodo por el que se conoce al primer ministro israelí y «ministro del crimen» es una referencia al caso de corrupción por el que está siendo juzgado el jefe del Gobierno israelí, que lleva en el poder desde 2009.

00:02 Brasil suma otros 1.211 muertos en 24 horas y el total supera los 86.000 El número de muertos por coronavirus en Brasil llegó a 1.211 en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos se eleva ahora a 86.449, con casi 2,4 millones de casos confirmados, informó este sábado el Ministerio de Salud. Los datos sugieren que la pandemia está aún lejos de llegar a ser medianamente controlada en Brasil, que en las últimas cuatro semanas ha mantenido un promedio de un millar de fallecidos cada día, con el número de contagios creciendo en forma exponencial y sin pausa. De hecho, en la última jornada las autoridades confirmaron 51.147 nuevos casos, lo que impulsó el acumulado hasta ahora a 2.394.513, según el balance difundido por las autoridades sanitarias. El boletín añade que 690.584 pacientes están bajo observación y que un total de 1.617.480 personas se han recuperado.

23:53 Canarias pide un corredor aéreo seguro y directo con Reino Unido El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha solicitado este sábado a las ministras de Asuntos Exteriores y Turismo, Arancha González Laya y Reyes Maroto, respectivamente, la creación de corredores aéreos seguros y directos entre Canarias y el Reino Unido. Esta petición se hace después de que este país haya decidido recomendar a sus ciudadanos no viajar a España, excepto a Canarias y Baleares, pero, al regreso, someter a todos sus ciudadanos a una cuarentena de 14 días. En un comunicado, el Gobierno indica que Canarias es una de las zonas de Europa con menor incidencia del Covid-19, con 5,8 casos por 100.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los destinos más seguros para pasar las vacaciones este verano.

23:40 La industria turística valenciana ve un «mazazo» la cuarentena del Reino Unido La industria turística valenciana ha calificado de «mazazo» la decisión del Gobierno del Reino Unido de imponer desde esta medianoche una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de España y ha asegurado que «trunca" las perspectivas del sector. Como un jarro de agua helada ha caído entre los empresarios turísticos de la Comunidad Valenciana la noticia», según el presidente de la patronal hotelera valenciana HOSBEC, Toni Mayor, quien ha explicado que los empresarios tenían «buenas sensaciones para las próximas semanas, con reservas que se iban animando». «Aunque (las reservas) estaban lejos de las que serían normales en esta época del año, esperábamos que se fueran normalizando de cara al mes de septiembre y octubre», ha proseguido el presidente de la patronal hotelera valenciana, con sede en Benidorm (Alicante).

22:32 El renacer de Guayaquil La ciudad ecuatoriana de Guayaquil conmemora este sábado el 485 aniversario de su fundación con la referencia de un «nuevo renacer» tras la tragedia de la Covid-19, que dejó más de 10.000 muertos entre marzo y abril, entre casos confirmados y probables, según sus autoridades.

22:10 Marruecos detecta 811 nuevos casos, su mayor pico, en plena "fase 3" Marruecos ha registrado en las pasadas 24 horas 811 nuevos casos de coronavirus, lo que supone la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia, solo seis días después de que el gobierno anunciara el pase del país a la llamada "fase 3" y el aligeramiento de las restricciones en los espacios públicos. Más de la mitad de estos casos (427) se han detectado en la región norteña de la costa mediterránea que va desde Tánger hasta Alhucemas, que acumula además casi un cuarto de los casos a nivel nacional y se convierte así, en términos poblacionales, en la más afectada por la pandemia.

Este nuevo récord de contagios se produce además cuando el país se dispone a celebrar, el próximo viernes, la Fiesta del Sacrificio, la más importante del calendario para muchas personas, que supone miles de desplazamientos y reuniones familiares masivas.

22:06 Cuarto ministro sudafricano que da positivo por Covid-19 El ministro sudafricano de Comercio, Ebrahim Patel, ha dado positivo por Covid-19, según ha anunciado la portavoz del ejecutivo convirtiéndose así en el cuarto miembro del gabinete afectado por la pandemia. Patel, de 58 años , "está en forma y se encuentra autoconfinado en su casa desde la que seguirá trabajando. Junto al titular de Comercio, también padecen la enfermedad los ministros de Trabajo, Recursos Mineros y Defensa. En la actualidad Sudáfric pasa por ser el país africano más impactado por el virus con 434.200 casos y 6.655 fallecidos.

21:44 Israel suma más de 60.000 casos de Covid, 1770 contagios nuevos este sábado El número de casos en Israel supera ya la fatídica barrera de los 60.000, a pesar de los esfuerzos del ejecutivo de coalición de Benjamin Netanyahu. Según el Ministerio de Sanidad, se han registrado 1.770 contagios nuevos este sábado elevando el número de casos a 60.496. Con una población total de nueve millones de personas, Israel ya ha informado de 455 muertes por esta pandemia y vivie un repunte en la tendencia de contagios tras el éxito inicial de las medidas de confinamiento. Informa Reuters.

21:33 Tras cuatro meses de cuarentena, Colombia sigue sin controlar al virus Colombia cumplió este sábado cuatro meses en cuarentena contra el coronavirus, que se propaga sin control en el país, lo que ha llevado a las autoridades a endurecer las restricciones para tratar de mitigar la pandemia que ya deja 7.975 fallecidos y 233.541 contagiados. Desde el pasado 16 de julio Colombia cuenta a diario más de 6.000 contagios, con un récord de 8.934 el 17 de este mes, mientras la creciente demanda de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) tiene a varias ciudades al borde del colapso sanitario. El país entró en cuarentena el pasado 25 de marzo, dos semanas después de la aparición del primer caso positivo, medida que ha resultado insuficiente para atajar la COVID-19 por las excepciones autorizadas, las necesidades de la gente y la indisciplina social. Informa EFE.



21:26 Un portavoz de Exteriores a Reuters: "España es un país seguro, con brotes aislados y controlados" Exteriores ya ha reaccionado a la decisión de Reino Unido de pedir una cuarentena a todos los viajeros que vengan desde España. "España es un país seguro con los brotes de Coronavirus aislados y controlados". En este sentido, el portavoz diplomático ha mostrado su respeto a las decisiones del Ejecutivo británico y asegurado que mantienen un contacto continuo. Se da la circunstancia de que España es desde hace varios años el primer destino turístico veraniego para los ingleses.

21:12 La cifra de fallecidos por el coronavirus se acerca a los 400 en El Salvador La cifra de fallecidos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 se acerca a los 400 en El Salvador en momentos en que el número de contagios diarios han aumentado considerablemente.

De acuerdo con información actualizada este sábado en el sitio oficial covid19.gob.sv, el viernes se registraron 429 nuevos casos de la COVID-19 y 11 personas más fallecieron, con lo que el número de muertos aumentó a 390.

Los datos indican que desde que estalló la pandemia en este país, a mediados de marzo, hasta el viernes se contabilizan 14.221 positivos, de los que 6.282 son casos activos, 390 muertes y 7.549 salvadoreños se han recuperado.

También se registran 14.459 casos sospechosos y se han realizado 224.262 pruebas PCR. Informa EFE.

21:05 Los casos de coronavirus a nivel global superan los 15,5 millones, según OMS Los casos globales de COVID-19 superaron hoy los 15,5 millones, tras haberse registrado nuevamente un importante aumento de contaminaciones diarias, exactamente 284.083.

En dos días, los casos confirmados de coronavirus a nivel mundial han crecido en medio millón, según el recuento oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las muertes atribuidas directamente a la nueva enfermedad totalizan las 635.173, con 6.270 casos reportados en las últimas 24 horas.

El cuadro de los doce países más afectados del mundo se encuentra estable desde hace días, con la excepción hoy del caso de España, que se encontraba en el duodécimo lugar y que ha pasado al undécimo por delante de Pakistán.

Ello se debe a los recientes rebrotes que se han registrado en ciertas regiones de España, que desde el inicio de la pandemia contabiliza 272.421, con un total de 28.438 fallecidos.

La preocupación continúa en torno a la situación en Estados Unidos, que registra más de 4 millones de personas infectadas, y en Brasil, con 2,28 millones de infectados.

20:55 El consejero madrileño de Salud reconoce "un ligero cambio de tendencia" al aumentar los brotes El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido que hay "un cambio de tendencia" en los casos de Covid-19 en la última semana con un "ligero crecimiento" de nuevos brotes, sobre todo en el ámbito privado y en el sector del ocio, por lo que la consejería está "muy encima de este sector". "Estamos en trabajo permanente, puesto que la pandemia nos ha hecho ir transformando todas nuestras decisiones desde el principio, con decisiones que van tomándose a diario", ha dicho tras en un evento con los hoteleros madrileños. Habrá que ver si ese "ligero crecimiento tiene una traducción en la parte asistencial; es un trabajo diario y hay que seguir trabajando". El sector del ocio "fue el último en abrir su actividad, y es un punto donde, a pesar del carácter restrictivo" de las medidas establecidas, como la supresión de la pista de baile y control de aforo entre otras, "es cierto que por la actividad que realizan hay que ser más insistentes en el control de las personas", añadió.



20:50 El PSOE de Madrid pide una "comisión extraordinaria urgente" de Sanidad El grupo del PSOE en la Asamblea de Madrid ha solicitado una "comparecencia urgente" del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una comisión extraordinaria para hablar de la situación de la COVID-19 ante los brotes que se están produciendo en la región. "Pedimos que se active una comisión extraordinaria" en la Asamblea al considerar que "es necesaria información precisa y explicación de la situación, y un debate sobre las medidas que se proponen y las que cabe proponer. Hay demasiados datos como para no reaccionar con urgencia", indica su portavoz Ángel Gabilondo en su cuenta de Twitter.



20:41 Los casos de coronavirus en Canarias se mantienen en 173 Los casos activos de coronavirus en Canarias se mantienen este sábado en 173, después de que en las últimas horas no se haya producido ningún contagio nuevo, según datos de la Consejería de Sanidad.

Una persona está hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI), otras cinco se encuentran en planta hospitalaria y hay 167 afectados hacen cuarentena en sus domicilios, de acuerdo a los datos de primera hora de este sábado.

Desde que comenzó la pandemia un total de 162 personas han muerto por coronavirus en Canarias.

20:34 Chile supera 9.000 fallecidos por COVID-19 y se acerca a 350.000 contagios El Ministerio de Salud de Chile informó este sábado de 106 nuevas muertes confirmadas por la COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que elevó el cómputo total a 9.020 decesos, mientras que contabilizó 2.287 nuevos contagios que llevaron la suma global a 343.592 casos, de los que 316.169 ya superaron la enfermedad.

De los nuevos casos de contagios registrados en las últimas 24 horas, 1.752 presentaron síntomas, 399 fueron asintomáticos y 136 pacientes no han sido informados.

Las autoridades informaron también de que hay 1.612 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivo, de los que 1.312 se encuentran conectados a ventilación mecánica y 245 se encuentran en estado crítico. A la fecha, se contabilizan 504 ventiladores disponibles en el país para hacer frente a los casos más graves.

Se practicaron 19.133 exámenes PCR en las últimas 24 horas, con una positividad de 11,95% (porcentaje de personas que dieron positivo para el virus de todas aquellas que se hicieron la prueba). Informa EFE.

20:29 Río de Janeiro cancela su fiesta de fin de año en la playa por la pandemia La Alcaldía de Río de Janeiro anunció este sábado que ha decidido cancelar la tradicional fiesta que se celebra cada fin de año en la playa de Copacabana, pues prevé que para entonces aún no habrá una vacuna para el coronavirus. "No es viable en este escenario de pandemia, sin la existencia de una vacuna", explicó la Alcaldía sobre la decisión de suspender este año una fiesta multitudinaria y tradicional, que llega a congregar a cerca de 3 millones de personas frente al mar en Copacabana. Como alternativa, la Alcaldía estudiará la posibilidad de que se celebre una fiesta "virtual, sin la presencia directa de público", y que el tradicional lanzamiento de fuegos artificiales sea realizado de todos modos y transmitido por televisión y plataformas digitales.



20:20 Última hora: El Reino Unido exigirá cuarentena a los viajeros procedentes de España desde esta medianoche El Gobierno británico se dispone a anunciar que todos los viajeros procedentes de España que lleguen después de la medianoche (las 23.00 GMT) de este sábado necestiarán permanecer dos semanas en cuarentena en caso de que estén contagiados de coronavirus, según informa el periódico «Sunday Times». Lee la noticia completa aquí.

20:14 Los alojamientos de temporeros extranjeros, un riesgo añadido de coronavirus Las malas condiciones de alojamiento de muchos temporeros extranjeros en situación irregular son un riesgo añadido para la transmisión del coronavirus, pero el limbo legal en el que viven dificulta una respuesta clara. Los brotes en Aragón y Lleida han estado vinculados desde el inicio a la actividad de la recogida de la fruta, mientras que en Huelva, también zona agrícola, se han registrado recientemente incendios en los asentamientos ocupados por extranjeros. Las autoridades afirman que los contagios entre jornaleros se están produciendo, salvo excepciones, en los desplazamientos y en el alojamiento. Para el responsable de sector agrario y manipulado hortofrutícola del sindicato UGT-FICA, Emilio Terrón, el problema está en los "asentamientos sin higiene" en los que viven personas indocumentadas que llegan a esas zonas y finalmente acaban en el campo porque "hay empresarios" que los llaman para trabajar "en negro".



20:06 Los principales titulares del día - Cataluña suma 1.493 nuevos contagios y tres muertes por COVID-19.

- Defensa prepara rastreadores para responder al aumento de casos de COVID-19.

- El Fuenlabrada anuncia 12 nuevos positivos, 28 en total.

- El Rey pide «unidad profunda» y solidaridad entre territorios en una visita a Santiago de Compostela por el día de Galicia.

- Pablo Casado propone a Pedro Sánchez modificar la legislación para luchar contra la covid.

- El Govern se abre a relajar las restricciones para la cultura y los gimnasios.

- Finaliza el cribado de covid a más de 1000 jóvenes en Mendillorri (Pamplona).

19:57 Los brotes y contagios aumentan mientras el sistema de rastreo sigue atascado Varias comunidades han notificado este sábado nuevos brotes de COVID-19 y un aumento de contagios, mientras que los datos de funcionamiento del sistema de rastreo demuestran la escasa capacidad para identificar y vigilar los contactos de cada caso recién diagnosticado.

Los responsables de la detección, vigilancia y control de la COVID-19 no consiguen identificar a más de tres contactos de cada persona contagiada, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), que pone de manifiesto las grandes diferencias por comunidades.

Mientras, el Ministerio de Defensa ha decidido implantar un sistema de respuesta temprana ante la COVID-19 que permita prevenir un posible un repunte de los casos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y que incluye, además, la habilitación de rastreadores que podrán desempeñar también su labor en la administración civil.

La Subsecretaría de Defensa ha publicado este sábado una instrucción en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) que apunta que este sistema podrá responder a «apoyos puntuales y excepcionales solicitados por las autoridades competentes» ante situaciones de emergencia derivadas de la pandemia.

Este sábado los contagios siguen en aumento y Bélgica ha prohibido los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca y someterá a una cuarentena de 14 días y a una prueba diagnóstica a las personas procedentes de estas zonas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores belga ha advertido además de que debe aumentarse la vigilancia a la hora de viajar a Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura, aunque no prohíbe los desplazamientos a estas áreas.

Cataluña, una de las regiones más afectadas por los rebrotes, ha notificado en las últimas 24 horas 1.493 nuevos contagios de COVID-19, con 89.727 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, así como tres nuevas víctimas mortales.

Para hacer frente a esta situación, desde esta noche y durante 15 días permanecerán cerradas discotecas y salas de fiesta de ciudades como Barcelona y su área metropolitana, así como numerosas localidades de las provincias de Lleida y Girona.

Aragón, que ha hecho retroceder a la fase 2 a cuatro comarcas, con Zaragoza capital, y mantiene en esta misma fase con más flexibilidad a otros dos comarcas y a las ciudades de Huesca y Barbastro, ha asegurado que está intensificando la labores de rastreo para controlar la propagación del virus.

El Gobierno de Aragón asegura que la Comunidad cuenta actualmente con 262 rastreadores fijos y que están previstas más incorporaciones, una proporción de uno por cada 5.071 habitantes, más la red de Primaria, cuando en Madrid, afirma, «la proporción de rastreadores es 1 por cada 33.733».

Aragón y Cataluña son, junto con Navarra (que ha notificado 63 nuevos contagios) y el País Vasco (123), las que han registrado una mayor incidencia de casos de COVID-19 en las dos últimas semanas, según los datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) sobre la «Situación de COVID-19 en España».

De este informe se desprende, además, que las reuniones familiares son el ámbito más frecuente de exposición al virus y responsables del 25 % de los nuevos contagios, que están afectando a personas más jóvenes (42 años de media) y mayoritariamente mujeres.

Andalucía ha notificado hoy dos nuevos brotes de coronavirus, por lo que la cifra total asciende a 34, con 589 personas infectadas.

Actualmente hay brotes en todas las provincias andaluzas excepto Cádiz y Huelva, y el más numeroso continúa siendo el de la provincia de Córdoba que afecta a 107 personas que asistieron a una fiesta.

Asturias ha notificado su segundo brote desde el fin del confinamiento; tres contagios en una cervecería de Oviedo que afectan a dos empleados y un cliente.

La Región de Murcia ha registrado 60 casos positivos más desde ayer, de los que 25 se deben a los brotes surgidos en Totana (que acumula 98 contagios), la zona de ocio de Atalayas (70) y la llegada de pateras durante el viernes (7).

En Castellón, la Conselleria de Sanidad valenciana ha elevado a 59 personas los positivos en el brote detectado hace unos días en una discoteca de la localidad de Peñíscola, mientras que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido extremar las precauciones para contener los contagios y favorecer la recuperación económica.

Puig ha insistido en un mensaje institucional en la importancia de la precaución ante el incremento de casos de los últimos días y ha advertido de que no le «temblará la mano al adoptar las medidas necesarias» para protegerse de un virus que «no se ha ido» y «consolidar la reactivación económica».

En Galicia, el número de casos activos relacionados con el brote que afecta a la comarca de A Mariña (Lugo) se sitúa en 51, cinco menos que ayer, pero el número total de casos activos en Galicia ha aumentado hasta 196, dieciséis más que ayer.

La Junta de Extremadura ha notificado 9 nuevos casos positivos, cinco de ellos en el área de salud de Cáceres, mientras que en Ceuta han aislado a 77 personas después de que una médica de una clínica privada diera positivo en coronavirus.

19:10 Otros 123 nuevos contagios por coronavirus en Euskadi Otras 123 personas han contraído la covid-19 en las últimas horas en Euskadi, mayoritariamente, como en los últimos días, en Bizkaia (66), seguida de Gipuzkoa (40) y Álava, que sigue incrementando sus contagios, con 17.

18:52 Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco registran el mayor aumento de contagios Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco son las comunidades que han registrado una mayor incidencia de casos de COVID-19 en las dos últimas semanas, y las reuniones familiares son el ámbito más frecuente de exposición al virus, responsables del 25% de los nuevos contagios.

Son los últimos datos recopilados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en su informe «Situación de COVID-19 en España», a fecha 23 de julio, que analiza los casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) desde el 11 de mayo hasta este pasado jueves.

Sigue siendo muy bajo el número de contactos por cada caso recién diagnosticado que los responsables de la detección, vigilancia y control de la COVID-19, conocidos como rastreadores, consiguen identificar; la media de toda España se sitúa en 3 contactos identificados por cada positivo.

Las diferencias por comunidades son significativas. A la cabeza en el sistema de rastreo, según los datos del Carlos III, sigue Canarias, que detecta una media de 10 contactos, y muy por debajo le siguen Andalucía, Extremadura y Navarra, con una media de 5.

Castilla-La Mancha se encuentra a la cola en capacidad de detección de contactos (sólo identifica 1 por cada caso diagnosticado) y con 2 le siguen Cataluña y La Rioja.

Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid y País Vasco identifican 3 contactos de media, mientras Murcia, Galicia y la Comunidad Valenciana detectan 4. Baleares y Cantabria no han notificado sus cifras.

Según este informe, el 47 % de los diagnosticados no refería contacto conocido con un caso positivo por COVID-19 y el entorno familiar es el ámbito más frecuente en el que se producen los contagios (25 %).

Desde el 11 de mayo hasta el 23 de julio se han identificado un total de 35.482 casos de coronavirus en España. Un 7 % de ellos han sido hospitalizados, un 0,5 % trasladados a la UCI y un 0,6 % ha fallecido.

El ISCIII advierte de que se observa un «aumento significativo» de la incidencia acumulada de la enfermedad, que ha crecido un 85 % desde la primera semana de julio a la segunda y del 55 % desde esa a la tercera semana del mes.

Aunque el incremento se observa en todos los grupos de edad, es relativamente mayor en los últimos 15 días en el grupo de entre 15 y 29 años y también en los mayores de 79.

Por comunidades, se observa una mayor tasa acumulada en Aragón, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja, en las primeras semanas de julio y en Aragón, Canarias, Cantabria, Madrid, Navarra y País Vasco, en las siguientes.

Desde mediados de junio, se aprecia un aumento en el número de casos y de hospitalizaciones a partir de primeros de julio, pero tanto los ingresos en UCI como las defunciones mantienen una tendencia a la estabilidad.

En cuanto al perfil de los nuevos casos, el 69 % tienen entre 15 y 59 años, la media de edad se sitúa en 42 años, y los positivos entre menores de 15 años son «relativamente bajos». Algo más de la mitad de las personas diagnosticadas (el 52 %) son mujeres.

Un 10 % de los casos son personal sanitario o sociosanitario, especialmente mujeres (14 % frente a 5 %) que representan casi 8 de cada 10 casos de personal sanitario contagiado.

El 45 % de los positivos presentó síntomas y el porcentaje de casos importados se sitúa en el 1,9 %.

18:49 El CF Fuenlabrada anuncia 12 nuevos contagios en el equipo El Club de Fútbol Fuenlabrada ha anunciado este sábado doce nuevos contagios hasta sumar un total de 28 positivos en el equipo. Cuatro de ellos han sido localizados en Madrid y no tuvieron ningún contacto desde el partido ante el Elche disputado el pasado 17 de julio.

Los otros ocho nuevos casos llevan dando negativo desde el sábado 18 y, «pasado ocho días y pese a estar aislados en sus habitaciones los últimos seis, hoy los resultados han dado positivo». Además entre los doce nuevos casos había dos personas con anticuerpos al haber pasado ya la enfermedad y, sin embargo, han dado positivo en este último test. Unido a que dos contactos estrechos del CF Fuenlabrada también han dado positivo.

El Fuenlabrada indica que el jugador hospitalizado ayer sigue ingresado, estable y con sintomatología no grave derivada de la Covid-19. El club expresa en un comunicado su «profundo dolor y preocupación por los resultados de los últimos test PCR realizados, que señalan un total de 28 positivos en el CF Fuenlabrada». «Estamos evaluando las medidas a tomar ante la situación que estamos viviendo y en el día de hoy iniciaremos los contactos con la Liga», han señalado.

17:55 Johnson reconoce errores en su gestión de la pandemia El primer ministro británico, Boris Johnson, ha reconocido que su gobierno ha cometido errores durante la gestión de la pandemia de coronavirus en el país, en especial con su apuesta por la relajación de las medidas de restricción durante las primeras semanas del brote, mientras el país ha sumado este sábado más de 760 nuevos casos y 61 fallecidos por la enfermedad. "Por supuesto que nos equivocamos en muchas cosas. Estamos aprendiendo todo el tiempo", ha declarado Johnson en una entrevista a Sky News con motivo del primer aniversario de su llegada al cargo. Hay que recordar que Johnson acabó ingresado por la enfermedad el pasado mes de abril. La pasada noche, en otra entrevista retrospectiva con la BBC, Johnson lamentó que su Gobierno "no entendió el virus durante las primeras semanas y meses" y que subestimó la capacidad del coronavirus para propagarse asintomáticamente de persona a persona. Informa EP.

17:53 Defensa prepara rastreadores para responder al aumento de casos El Ministerio de Defensa ha decidido implantar un sistema de respuesta temprana ante el Covid-19 que permita prevenir un posible repunte de los casos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el cual incluye la habilitación de rastreadores que también podrán desempeñar su labor en la administración civil. La Subsecretaría de Defensa ha publicado este sábado una instrucción en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) donde se apunta que este sistema podrá responder a "apoyos puntuales y excepcionales solicitados por las autoridades competentes" ante situaciones de emergencia derivadas de la pandemia, explican fuentes de Defensa. Para garantizar una "capacidad y control suficiente" de detección de casos en el personal de las Fuerzas Armadas se ha decidido crear un "sistema de rastreo" para "detección precoz y vigilancia epidemiológica", así como capacitar a personal militar como rastreadores. Informa EFE.

17:50 Ecuador supera los 80.000 contagiados del coronavirus y 5.507 fallecimientos Ecuador superó este sábado los 80.000 contagiados del coronavirus SARS-CoV-2 y Quito se mantuvo como la ciudad con más casos al momento tras registrar 183 nuevos positivos respecto al viernes, para totalizar 12.340, según el informe diario del Ministerio de Salud Pública (MSP). Informa EFE.



17:41 Las muertes ascienden a 45.738 en el Reino Unido, tras sumar 61 Las muertes por coronavirus en el Reino Unido ascienden este sábado a 45.738, tras sumar 61 en 24 horas, en la jornada en que reabrieron en Inglaterra los gimnasios y piscinas en la recta final del desconfinamiento. En su parte diario, el ministerio de Sanidad y Atención Social señaló que hasta la fecha se han registrado 298.681 contagios, de los cuales 767 entre el viernes y el sábado. Aunque el Gobierno informa de los decesos confirmados por un test diagnóstico, otras estadísticas oficiales indican que la cifra real de fallecimientos atribuibles al virus supera los 56.100 en este país.

Pese a todo, el Gobierno británico prosigue con el desconfinamiento. Informa EFE.

17:29 Cuba suma nueve casos y cumple dos semanas sin muertes Cuba registró otros nueve casos del Covid-19 este sábado, tres de ellos importados, en una jornada en la que la isla cumple dos semanas sin muertes por el virus y acumula ya 2.478 positivos, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Hasta la fecha se han recuperado 2.345 pacientes -cuatro altas en el día-, lo que significa que el 95 % de los infectados con coronavirus en Cuba se han curado, destacó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva habitual. La cifra de contagios de hoy es ligeramente superior a los tres detectados ayer viernes y a los cuatro del jueves, aunque no llega a los trece del miércoles pasado, el reporte más elevado en las últimas tres semanas. Informa EFE.

17:25 Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco registran el mayor aumento de contagios Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco son las comunidades que han registrado una mayor incidencia de casos de Covid-19 en las dos últimas semanas, y las reuniones familiares son el ámbito más frecuente de exposición al virus, responsables del 25 % de los nuevos contagios. Son los últimos datos recopilados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en su informe "Situación de Covid-19 en España", a fecha 23 de julio, que analiza los casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) desde el 11 de mayo hasta este pasado jueves. Informa EFE.

17:21 El Ejército se desplaza a Lepe para estudiar la instalación de un campamento de inmigrantes Un equipo de reconocimiento del Ejército de Tierra se ha desplazado esta mañana a Lepe para estudiar la instalación de un campamento para acoger a los inmigrantes que se encuentran pululando por la ciudad sin vivienda tras quemarse hace dos semanas las chabolas que ocupaban en campos de la localidad.

17:12 Comienzan las pruebas gratis en los aeropuertos de Alemania Varios aeropuertos alemanes, entre ellos los de Múnich, Düsseldorf, Colonia/Bonn y Dortmund han comenzado a ofrecer a partir de este sábado la posibilidad de pruebas gratuitas de coronavirus a viajeros que regresan de sus vacaciones en regiones consideradas de riesgo, según han anunciado los portavoces de los operadores aeroportuarios. El aeropuerto de Berlín se adherirá la próxima semana y otros aeropuertos también planean hacerlo pronto. Mientras tanto, el ministro alemán de Salud, Jens Spahn, está comenzando a investigar la posibilidad de obligar a los viajeros a someterse al test, según ha declarado a la emisora de radio Deutschlandfunk. Informa DPA/EP.

17:08 Piden aislarse a los vecinos que estuvieron en un pub El Ayuntamiento de Ademuz (Valencia) y otros de la misma comarca han pedido a los vecinos que estuvieron en un pub de la localidad el pasado fin de semana que se aíslen en casa y acudan al centro médico a hacerse la prueba PCR después de que una persona afectada por el Covid-19 estuviera en el local.

Según ha explicado a Europa Press el alcalde de Ademuz, Ángel Andrés González, el consistorio tuvo conocimiento de que un caso "importado" asintomático había acudido a este establecimiento la pasada semana. Informa EP.



17:02 Sanidad eleva a 59 personas los positivos en el brote de Peñíscola La Conselleria de Sanidad ha elevado a 59 personas los positivos en el brote de coronavirus detectado hace unos días en la localidad castellonense de Peñíscola, según ha informado la Generalitat en un comunicado. La Conselleria pidió a las personas que acudieron los días 11, 12 y 13 de julio a la discoteca Ébano de Peñíscola (Castellón) que se realizaran las pruebas sanitarias oportunas, dirigidas a descartar posibles nuevos casos. Salud Pública estableció de este modo un dispositivo especial para el cribado de casos al que se han sometido voluntariamente 588 personas. Del cribado, han dado como resultado positivo por coronavirus 39 personas que, añadidas a los 20 positivos ya determinados anteriormente, elevan hasta el momento a 59 los casos positivos en este brote. Informa EFE.

16:59 África rebasa los 800.000 contagios y los 17.000 fallecidos África ha rebasado los 800.000 contagios totales de coronavirus solo seis días después de cruzar el umbral de los 700.000 casos y con Sudáfrica de nuevo en cabeza con más de 420.000 contagios y más de 6.300 fallecidos desde la declaración de la pandemia en un continente donde ya han muerto más de 17.000 personas. Así, en el continente se tiene constancia de un total de 810.008 contagios y 17.088 fallecidos, según el balance actualizado a este sábado por los Centros de Control de Enfermedades de África. Como nota positiva, un total de 462.374 personas se ha recuperado de la enfermedad. La región más afectada por número de casos es, una semana más, es el sur de África, con 438.864 contagios, la inmensa mayoría en Sudáfrica, con 421.996 afectados y 6.343 muertos, seguido de Zambia (3.856 casos, 136 muertos) y Malaui (3.454 casos, 87 muertos). Informa EP.

16:45 Choque entre Torra y el alcalde de Lérida por la gestión de los rebrotes El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el alcalde de Lérida, Miquel Pueyo, han protagonizado este sábado un rifirrafe público por la gestión de los rebrotes de la Covid-19 en la comarca leridana del Segrià. A principios de julio, el Govern anunció el confinamiento del Segrià, una decisión que para Pueyo, según ha reconocido en una entrevista en La Vanguardia, "fue un golpe muy duro". Pueyo ha explicado que en ese momento transmitió su "irritación" al conseller de Interior, Miquel Buch, y a la consellera de Salud, Alba Vergés, al considerar que "una ciudad de 140.000 habitantes ha de ser consultada" antes de tomarse una decisión de ese calibre.

"Buch y Vergés vinieron a Lleida porque una decisión como esta no puede anunciarse en Barcelona. Todavía hoy creo que era el presidente de la Generalitat el que había de dar la cara ante los leridanos. Yo lo pedí pero no quiso o no pudo", ha asegurado.

Desde Twitter, Torra se ha hecho eco de estas afirmaciones y las ha desmentido: "Lamento enormemente estas declaraciones del alcalde de Lleida, sin ningún fundamento de verdad". "Como presidente, no entraré en polémicas de bajos vuelos. Toda la ciudadanía sabe que mi única prioridad es salvar vidas y futuros de todos los ciudadanos del país. Y así seguiré", ha apostillado. Informa EFE.

16:32 Bolsonaro supera el coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado que ha dado negativo por el nuevo coronavirus después de semanas en cuarentena en su residencia debido a una infección. En una foto publicada en redes sociales, Bolsonaro apareció con una gran cantidad de hidroxicloroquina, un medicamento antipalúdico que atribuyó a su recuperación a pesar de la falta de evidencia científica sobre su efectividad. En un texto adjunto, dijo que su prueba de RT-PCR para Sars-Cov 2 fue negativa.

No ha dicho cuándo se realizó el examen ni proporcionó más detalles.

Bolsonaro informó haber dado positivo tres veces este mes, incluido un diagnóstico inicial el 7 de julio para Covid-19. Desde entonces ha estado en aislamiento parcial en la residencia presidencial, llenando su agenda oficial con videoconferencias. Fue visto ocasionalmente al aire libre, incluso en un mitin donde saludó a sus seguidores, quitándose la mascarilla ocasionalmente cuando estaba a una distancia de unos pocos metros. La infección por coronavirus de Bolsonaro fue una de los más de 2,3 millones de casos en Brasil, solo superado por los Estados Unidos. Informa Reuters.

16:21 ACNUR pide el final de las detenciones ilegales de refugiados La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha pedido a los estados de todo el mundo que liberen urgentemente a los refugiados y solicitantes de asilo que están detenidos ilegal y arbitrariamente dada la crítica situación a la que se enfrentan en plena pandemia de coronavirus. "Los estados deben actuar para garantizar que sus acciones estén en línea con el derecho internacional y que, en medio de la actual pandemia, los refugiados vulnerables no se vean expuestos a un riesgo elevado e innecesario", ha pedido la alta comisionada adjunta para la Protección, Gillian Triggs. "Las medidas para hacer frente al Covid-19 no justifican la detención arbitraria a su llegada, lo que no solo empeora la miseria de las personas que ya han sufrido, sino que también socava los esfuerzos para limitar la propagación del virus", ha añadido. Informa EP.



16:17 Aplazado el Portugalete-Sestao por un caso de coronavirus La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado la suspensión del partido que este sábado iban a disputar Club Portugalete y Sestao River Club, correspondiente a la fase de ascenso a Segunda División B, debido a que "en el entorno próximo de un jugador del Club Portugalete ha habido un positivo en coronavirus". "Minutos antes de la 14:00 horas de la tarde hemos tenido conocimiento, a través de la Federación de Fútbol Vasca, de que en el entorno próximo de un jugador del Club Portugalete ha habido un positivo en coronavirus", ha dicho la RFEF en un comunicado. "De manera inmediata", la federación española puso la situación "en conocimiento de las autoridades deportivas del Gobierno de España y del Gobierno Vasco, así como de la autoridad sanitaria competente, esto es, el departamento de salud del Gobierno Vasco". Informa EP.



16:09 Los niños de 10 años o más contagian tanto como los adultos Un adelanto de una nueva investigación llevada a cabo en Corea del Sur asegura que los niños de 10 años o más contagian el coronavirus tanto como los adultos. «La transmisión domiciliaria del SARS-CoV-2 era alta si el paciente índice tenía entre 10 y 19 años de edad», explican en el estudio. «Aunque la tasa de detección de contactos de niños en edad preescolar fue menor, los pequeños pueden mostrar tasas más altas cuando finalice el cierre de la escuela, lo que contribuye a la transmisión comunitaria de Covid-19», indican los investigadores.

16:01 Doce trabajadores contagiados en dos discotecas de Valencia Las discotecas Mya y Umbracle de Valencia, las más concurridas de la ciudad, han detectado 12 casos de coronavirus entre trabajadores de diferentes áreas después de que uno de sus empleados avisara el pasado jueves de que había dado positivo tras encontrarse mal. Según fuentes de la compañía, ninguna de estas personas ha estado trabajando esta semana. Los locales han suspendido su actividad mientras se lleva a cabo el rastreo de contactos.

15:54 Ximo Puig: «No nos temblará la mano en adoptar medidas necesarias» El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido un "plus de responsabilidad" social y política a los valencianos y valencianas frente al virus y para la recuperación de la Comunidad Valenciana, y ha lamentado que "en algunos casos se ha perdido el respeto al virus". En una declaración institucional este sábado, ha advertido: "No nos temblará la mano en adoptar las medidas necesarias". Puig ha instado a la ciudadanía a extremar las medidas de protección ante el incremento de casos de Covid-19 registrado en los últimos días. Al tiempo, ha instado a llegar a pactos como el Acuerdo Social que esta semana ha firmado el Consell con los sindicatos y los empresarios para "construir nuestro futuro" desde "la unión, sin partidismos ni divisiones que nos lastren". Informa EP.

15:28 Casado presentará su «plan B» alternativo al estado de alarma ante los rebrotes El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este sábado que su partido registrará durante la próxima semana en el Congreso su propuesta de un «plan B» jurídico como alternativa al estado de alarma, con el objetivo de dar tranquilidad a los españoles ante los rebrotes. En el XV Congreso del PP de Valencia, ha defendido esta propuesta para que «los españoles estén tranquilos, puedan irse de vacaciones y no siga agravándose la crisis turística». «Hay un plan B, una alternativa entre el estado de alarma de hacer un cierre total de la economía y lavarse las manos», ha asegurado. Casado ha recordado que lleva meses exigiendo al gobierno de Pedro Sánchez ese plan jurídico, que consiste en que para mantener el mando único sanitario se pueden aplicar las leyes de Salud Pública, de Sanidad y de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ahora, ha sostenido que es más necesario por la preocupación que generan los rebrotes y por las recomendaciones que lanzan países como Francia o Bélgica de no visitar Cataluña o alguna provincia de Aragón, así como por la conferencia de presidentes autonómicos del 31 de julio en Navarra. El «popular» ha urgido a que la modificación que plantea el PP se pueda hacer en 15 días para «dar certidumbre cuando diputaciones, ayuntamientos y comunidades piden ayuda». «Este es un país serio y hace falta un gobierno serio que coja el toro por los cuernos», ha reivindicado, para subrayar que «no puede ser que los españoles se levanten pensando si pueden ir al colegio o a la playa» o, en su caso, «no poder ir a Santa Pola» a ver a sus suegros. Por ello, ha defendido su «oposición responsable» y ha exigido al PSOE y Unidas Podemos que se dejen de «aplausos y autobombo» para centrarse en la eficacia con la distribución del fondo de la UE, las partidas para las autonomías y el ingreso mínimo vital (IMV). «Hemos sido muy generosos al apoyar tres prórrogas del estado de alarma con unas cifras de fallecidos que ninguna oposición habría apoyado», ha aseverado, y ha emplazado al presidente: «Sánchez, hagámoslo bien».

15:10 La Región de Murcia registra 60 casos positivos más de covid-19 La Región de Murcia ha registrado 60 casos positivos más de covid-19 desde ayer, de los que 25 se deben a los brotes surgidos en Totana, la zona de ocio de Atalayas (Murcia) y la llegada de pateras durante el viernes.

Según los datos facilitados por la consejería de Salud, las pruebas PCR realizadas ayer han detectado 60 casos positivos nuevos: hay 362 contagiados en la Región de Murcia.

En cuanto a los brotes, el número de casos positivos relacionados con el de Totana suma 98 positivos, 13 más que el balance anterior, mientras que el de Atalayas asciende a 70 positivos, 5 más que el conteo anterior.

Mientras, 7 de los 83 inmigrantes irregulares argelinos que llegaron este viernes a los puertos de Escombreras e Isla Plana, y a los que Salud sometió a pruebas PCR, tienen el coronavirus, por lo que se han trasladado a centros sanitarios, mientras que a los ocupantes de las embarcaciones que ocupaban los casos positivos han sido puestos en cuarentena.

Además, Salud ha revelado que está pendiente de recibir los resultados del resto de ocupantes de las 31 pateras que han arribado a las costas de la Región de Murcia desde ayer viernes con 418 ocupantes en total.

En cuanto a los casos positivos en la Región de Murcia, hay 344 personas en aislamiento domiciliario (55 más que el balance anterior), 18 hospitalizados (2 más que el conteo previo) y dos de ellos en la UCI (uno más que el balance anterior).

Respecto a los pacientes curados, hay 1.582 desde que se inició la pandemia, tres más que el día anterior, mientras que las víctimas mortales por coronavirus se mantiene en 151 personas.

15:01 El PSOE denuncia la «desastrosa» distribución gratis de mascarillas de la Junta El PSOE ha calificado de «desastrosa» la iniciativa de la Junta de repartir gratis mascarillas a los mayores de 65 años y ha anunciado que pedirá toda la documentación para aclarar las «sospechas» sobre que su distribución haya sido realizada por la empresa donde trabaja la esposa del presidente andaluz.

El senador socialista Fernando López Gil, durante unas declaraciones en la sede provincial del PSOE de Cádiz, ha lamentado que la campaña del Gobierno de PP y Ciudadanos mediante el reparto de mascarillas en farmacias «solo haya podido cubrir a la población de más de 80 años y durante solo dos días debido a la pésima planificación de la Junta».

El senador cree que el reparto «llega tarde», puesto que se produce cuatro meses después de lo peor de la pandemia, y «llega mal», porque, según ha recordado, solo se han distribuido tres mascarillas para 90 días, una al mes, y solo al colectivo de personas mayores.

«Tenemos el peor Gobierno posible en la peor situación posible, y eso está trayendo graves consecuencias en la salud de la población», ha criticado López Gil.

Durante su intervención, el dirigente socialista ha anunciado que su partido va a solicitar toda la información sobre la distribución de estas mascarillas porque «existen sospechas de trato de favor a la empresa Bidafarma, de la que es directiva la mujer del presidente Moreno Bonilla, según hemos sabido por los medios de comunicación».

López Gil cree que la Junta ha usado al Colegio Andaluz de Farmacéuticos como intermediario para dar el contrato a Bidafarma, lo que ha calificado de «inmoral», además de considerar que puede ser «irregular e ilegal».

«Hay una regulación muy estricta sobre la incompatibilidad de los altos cargos y de sus familiares directos, que no deben hacer contratos con las administraciones públicas. Y si se ha buscado a un intermediario para saltársela es muy grave», ha expuesto el senador socialista.

López Gil ha pedido a la Junta que aclare todo este asunto «aportando toda la documentación con transparencia» para saber si «además de que la distribución de mascarillas gratis ha sido desastrosa, también ha podido ser ilegal en la adjudicación del contrato».

El dirigente socialista ha instado al Gobierno andaluz a que se dé prisa en la respuesta puesto que «cuanto más tarde en darla, más sospecharemos».

14:43 Casado propone a Sánchez modificar la legislación para luchar contra la covid El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha propuesto este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una modificación de la legislación actual para poder hacer frente a los nuevos rebrotes y contagios por coronavirus.

Casado ha anunciado que la próxima semana registrará en el Congreso un «plan b» alternativo que permita dar certidumbre a España en la lucha contra la pandemia tras los «numerosos rebrotes» y las recomendaciones de algunos países europeos de no visitar comunidades como Cataluña y Aragón.

«Menos autobombo y más eficacia para evitar rebrotes y adoptar una acción coordinada y no agravar la crisis turística y de empleo», ha reclamado el presidente popular, que ha clausurado en Valencia el 15 congreso del PP de la provincia de Valencia, que ha elegido como nuevo presidente a Vicent Mompó.

«Hace falta un Gobierno serio para que se pueda garantizar la tranquilidad y preservar la vida de los españoles», ha aseverado en su discurso.

14:40 Aumentan en Andalucía a 34 los brotes activos de coronavirus, con 589 infectados Los brotes de coronavirus activos en Andalucía han aumentado a 34 al registrarse dos nuevos en las últimas horas, mientras el número de personas infectadas se sitúa en 589, lo que supone un incremento de 37 casos respecto a este viernes.

Según los datos que ha facilitado la Consejería de Salud, actualmente existen brotes en todas las provincias andaluzas excepto Cádiz y Huelva, y el más numeroso continúa siendo el de la provincia de Córdoba que afecta a 107 personas que asistieron a una fiesta.

La comunidad cuenta actualmente con 45 pacientes hospitalizados por el covid-19, de los que 5 permanecen en UCI.

Por provincias, Almería cuenta con 14 hospitalizaciones, 2 en UCI; Cádiz, 4 hospitalizaciones, ninguna en UCI; Córdoba, 6 ingresados, 2 en UCI; Granada, 9 hospitalizados, ninguno en UCI; Huelva, una hospitalización que no está en UCI; Jaén, 2 ingresos y ninguno en UCI); Málaga, 6 hospitalizaciones, ninguna en UCI, y Sevilla, 3 hospitalizados, uno de ellos en UCI.

En Andalucía han dado positivo por PCR desde el inicio de la pandemia un total de 14.445 personas, 114 más en las últimas 24 horas, con 1.447 fallecidos, ninguno desde ayer.

14:38 Un brote de origen familiar afecta a 10 personas en O Saviñao (Lugo) Un brote de origen familiar suma 10 positivos por coronavirus en el ayuntamiento de O Saviñao (Lugo), han informado este sábado fuentes sanitarias.

El primero de los positivos se conoció este viernes y, al rastrearse y hacerse pruebas a los contactos estrechos, se detectaron hoy otros nueve casos en personas con lazos familiares.

Las mismas fuentes han indicado que todos los afectados están en cuarentena en su domicilio, según marca el protocolo.

14:31 Cataluña abre la puerta a cambiar las restricciones en ocio y deporte El comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) revisará esta semana su resolución sobre las medidas restrictivas adoptadas en la cultura y el deporte para «adaptarla a la evolución de la pandemia» y mejorar la gestión de esas medidas "con la experiencia acumulada de estos días".

Así lo ha anunciado el delegado del Govern en Barcelona, Juli Fernàndez, tras la reunión que han mantenido esta mañana la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, la de Salud, Alba Vergés, y el de Interior, Miquel Buch, con los alcaldes metropolitanos.

El Govern decidió hace unos días cerrar durante quince días cines y teatros y los centros deportivos de Barcelona y su área metropolitana con el objetivo de frenar los nuevos brotes de coronavirus.

Fernàndez también ha apuntado que la decisión adoptada ayer de cerrar el ocio nocturno «era de especial necesidad» y que ha habido un «consenso total» con los municipios en que era una medida que había que tomar.

Se trata, según ha indicado Fernàndez, de «una buena medida» porque son espacios en los que se acumula mucha gente «y en los que el cumplimiento de las medidas es más difícil de hacer».

13:58 Cataluña:1.493 nuevos contagios y tres fallecidos Cataluña ha notificado en las últimas 24 horas 1.493 nuevos contagios de Covid-19, con un total de 89.727 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, según los datos difundidos por el Departamento de Salud.

Las cifras aportadas por las empresas funerarias registran tres nuevas víctimas mortales por coronavirus en las últimas horas, con lo que el número total de muertos en Cataluña desde el comienzo de la pandemia se eleva ya a 12.677. Actualmente 71 personas (seis más que ayer) están ingresadas de gravedad en las UCI de los hospitales catalanes por coronavirus y desde el inicio de la pandemia han sido un total de 4.244 las personas que han permanecido en estas unidades.

13:54 El local de Móstoles tenía expedientes abiertos El establecimiento de ocio donde se ha localizado el primer brote de notificado en la ciudad madrileña de Móstoles, que arroja por el momento 5 casos y 11 contactos, igualmente en seguimiento, tiene abiertos varios expedientes por el incumplimiento de varias normativas y protocolos.

Según ha notificado la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el brote localizado en Móstoles se produjo durante la celebración de una fiesta de amigos de edades comprendidas entre los 20 y 26 años el 13 de julio pasado. Informa EFE.

13:51 Homenaje a los afectados en la catedral de Pamplona La Iglesia navarra ha homenajeado este sábado a fallecidos y afectados por la pandemia de la Covid-19 con una misa en la Catedral, presidida por el arzobispo, Francisco Pérez, y en la que se ha expuesto un álbum con los nombres de las víctimas navarras. En la homilía, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha reconocido que "el ser humano es vulnerable e impotente" pero también ha evidenciado la "entrega generosa" de muchos para luchar contra el contagio y la enfermedad. Informa EFE.

13:47 120 casos en una fábrica del centro de Marruecos Una fábrica de cableado eléctrico en Berrechid (centro de Marruecos) se ha convertido en un nuevo foco de contagio de la covid-19 al detectarse entre sus trabajadores (2.400) un total de 120 casos de contagios. Según dijeron a Efe fuentes gubernamentales, los casos se descubrieron ayer tras una primera tanda de tests que duraron doce horas, y no se descarta que la cantidad pueda aumentar en los próximos días, al conocerse nuevos resultados. Algunos medios avanzan que las autoridades podrían someter a la población de Berrechid a cuarentena y cerrar sus accesos, como hicieron en la ciudad de Safi para frenar la propagación del virus tras detectarse más de 500 contagios en varios focos localizados en la industria del pescado.

13:43 Agreden a dos agentes al requerirles que se pusieran la mascarilla El Ayuntamiento de Alicante ha detenido a dos personas por desobediencia y por un presunto delito de atentado contra la autoridad al no querer ponerse la mascarilla y en la huida herir a dos agentes. Por otro lado, la Policía Local ha impuesto durante la noche del viernes al sábado un total de 230 denuncias a personas por no llevar mascarillas y por realizar botellones. Asimismo, ha clausurado dos establecimientos y ha sancionado a otros ocho por incumplir las medidas de seguridad, exceso de aforo y no mantener las distancias. Informa EP.

13:40 Irán baja en decesos y contagios El Ministerio de Sanidad iraní ha confirmado este sábado 195 fallecidos y casi 2.316 nuevos contagios de coronavirus durante las últimas horas en el país, siguiendo la tónica general de los últimos días. Estas cifras suponen un módico descenso respecto a los 2.489 casos y 215 fallecidos registrados el viernes en la república islámica. Informa EP.

13:36 Confirmados otros 39 casos en el brote de Peñíscola La Conselleria de Sanidad ha confirmado otros 39 positivos por coronavirus relacionados con el brote de Peníscola, con lo que este foco afecta ya a 59 personas. Tras los casos positivos por coronavirus detectados y que tenían relación con la actividad de ocio nocturno en Peñíscola, Salud Pública estableció un dispositivo especial para el cribado de casos al que se han sometido voluntariamente 588 personas, ha indicado la Conselleria en un comunicado. De este cribado han dado como resultado positivo por coronavirus 39 personas que, añadidas a los 20 positivos ya determinados anteriormente, elevan hasta el momento a 59 los casos casos positivos en este brote. Informa EP.



13:30 Caen los casos activos en A Mariña Los casos activos de Covid-19 en el distrito sanitario de A Mariña han caído hasta los 51 según el último informe de la Consellería de Sanidade, después de que se hayan producido cinco altas y ningún caso nuevo. En concreto, recoge el parte diario este sábado, ninguna de las 43 PCR realizadas en las últimas horas en A Mariña han arrojado un resultado positivo. De los 51 casos activos, la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas leves, y tres permanecen ingresadas en el Hospital da Mariña (una menos que el viernes).

13:25 El ocio nocturno llevará a los tribunales el cierre de discotecas en Cataluña Las patronales del ocio nocturno Fecalon y Gremio de Salas de Discotecas de Barcelona y Provincia llevarán a los tribunales el cierre de discotecas en Cataluña ordenado por el Procicat para contener los rebrotes de coronavirus porque consideran que la medida "no está justificada". En un comunicado conjunto, ambas patronales han denunciado que la medida "deja en la más absoluta indefensión y ruina a las más de 35.000 empresas del sector y sus más de 37.000 familias", y han acusado al Procicat de no haber estudiado ni contestado al plan de desescalada presentado por el sector "hace más de 20 días". Informa EFE.

13:23 Extremadura registra nueve contagios La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura ha notificado este sábado nueve nuevos casos positivos de Covid-19 confirmados, cinco de ellos en el Área de Salud de Cáceres.

En las últimas 24 horas se han detectado 152 casos sospechosos y se han descartado 156. Los pacientes ingresados han subido a ocho, de los cuales dos se encuentran en la UCI, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

13:15 Un caso local en Vietnam por primera vez en 100 días El Gobierno vietnamita ha confirmado el primer caso local de coronavirus en más de tres meses en la céntrica localidad de Da Nang. El afectado es un hombre de 57 años que ha dado positivo en dos pruebas PCR realizadas a lo largo del 23 de julio, según ha hecho saber Ministerio de Salud en un comunicado recogido por la agencia oficial VNA. El hombre, que reside en el distrito de Lien Chieu, rara vez ha salido de su área residencial y solo se ha encontrado con sus vecinos. Informa EP.

13:13 Andalucía sube un hospitalizado hasta los 45 y mantiene cinco en UCI Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 pese a los brotes registrados en la comunidad y registran este sábado 45 pacientes ingresados, uno más en 24 horas, de los que cinco se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), misma cifra desde el martes. Informa EP.

13:11 Aragonès: "Transitar en Cataluña es seguro siguiendo las indicaciones de seguridad" El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este sábado que "transitar y vivir en Cataluña es seguro, siguiendo las indicaciones de seguridad" que el Govern ha decretado y que está aplicando de forma conjunta con los ayuntamientos catalanes. Aragonès ha respondido así a la recomendación del primer ministro francés, Jean Castex, de no viajar a Cataluña, ante lo que ha recordado que se están tomando "todas las medidas desde el punto de vista sanitario y de seguridad, adecuadas para proteger a la población residente" pero también a los visitantes.

13:09 País vasco: 123 nuevos positivos, 66 en Vizcaya El País Vasco ha registrado este pasado viernes 123 nuevos positivos en Covid-19, detectados por prueba PCR, 13 menos que en la jornada anterior, de los que la mayor parte, 66, se han detectado en Vizcaya. Según ha informado el Departamento de Salud en nota de prensa, en las últimas 24 horas se han hecho 4.206 pruebas PCR, de las que 123 fueron positivas.

Guipúzcoa cuenta con 40 nuevos casos, y Álava, con 17 contagios más.

12:34 El Fuenlabrada suma ya 28 positivos por coronavirus, doce de ellos nuevos El CF Fuenlabrada ha anunciado este sábado que ya son 28 los casos positivos por coronavirus en el club, con un total de 12 casos nuevos y uno de ellos que sigue hospitalizado, e iniciarán contactos con LaLiga para determinar qué ocurre con el partido aplazado frente al Deportivo de La Coruña. "Desde el CF Fuenlabrada queremos expresar nuestro profundo dolor y preocupación por los resultados de los últimos test PCR realizados que señalan un total de 28 positivos", ha señalado el club.

12:32 Ni confinados por el miedo, ni atrevimientos insensatos" El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha recomendado huir del miedo y seguir las recomendaciones sanitarias durante un funeral por las víctimas del Covid-9 en la catedral de Valladolid. "Que no nos encierre el retraimiento ni presumamos de inmunidad", ha reiterado.

12:11 Aumenta a 196 el número de casos en Galicia El número de casos activos de coronavirus en Galicia ha aumentado hasta los 196, dieciséis más que los notificados ayer viernes por la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad. Del total de casos, 52 son del área de A Coruña, ochenta de la de Lugo, seis de la de Ourense, quince del área de Pontevedra, 32 de la de Vigo, once de la de Santiago, y ninguno del área de Ferrol. Uno de los pacientes positivos se encuentra en UCI, diez en unidades de hospitalización y 185 en el domicilio. Hasta ahora, en Galicia hay un total de 11.211 personas curadas y se registraron 619 fallecimientos. Informa EFE.



12:06 Xavi Hernández, positivo en coronavirus: "Me encuentro perfecto pero aislado" El entrenador español del Al-Sadd de Catar, Xavi Hernández, ha dado positivo por coronavirus y, pese a estar en "perfecto estado", está aislado hasta superarlo y no podrá estar en el regreso a la competición de su equipo. "Hoy no podré acompañar al equipo en la vuelta a la competición oficial. En mi lugar y a la cabeza del staff técnico estará David Prats, entrenador del equipo filial del Al Sadd", anunció Xavi en sus redes. El de Terrassa dio positivo en un test rutinario hace unos días. Informa EP.

11:59 El Fuenlabrada: "Tomaremos medidas para demostrar que no hemos incumplido el protocolo"

El abogado del CF Fuenlabrada, Javier Tebas Llanas, ha manifestado que el club estudia la posibilidad de tomar medidas legales para demostrar que no han incumplido el protocolo pese a las casos de coronavirus en la plantilla, que desencadenaron el aplazamiento de su partido ante el Deportivo. Tampoco descartan emprender acciones legales contra el CSD. Según Tebas Llanas, el CSD ha afirmado "falsamente" que el equipo ha puesto deliberadamente en peligro la salud pública. "No podemos aceptar tales afirmaciones", añadió en este sentido el abogado del club. Informa EP.

11:41 El Rey recuerda a las víctimas y a los sanitarios en la ofrenda al apostol Santiago Felipe VI ha recordado a las miles de víctimas del coronavirus y el esfuerzo de los sanitarios durante la ceremonia de la ofrenda al apostol Santiago. El Rey ha puesto en valor el sacrificio de los ciudadanos y ha pedido una unidad profunda y un compromiso firme en la búsqueda del bien común.

11:37 Aumentan los casos en Hong Kong Hong Kong informa de 133 nuevos casos de coronavirus este sábado, incluyendo 126 que se transmitieron localmente.

10:54 Ámsterdam veta el alcohol en el Barrio Rojo durante los fines de semana

La ciudad de Ámsterdam se blinda contra las consecuencias del turismo masivo, en plenos rebrotes de coronavirus en Países Bajos, por lo que prohíbe durante los fines de semana la venta de alcohol en las tiendas del Barrio Rojo e impone el tráfico peatonal unidireccional en su centro histórico. En un intento por mantener a los turistas a un metro de distancia en el centro de la ciudad, las reglas se aplicarán solo los viernes, sábados y domingos, al menos hasta el próximo 1 de septiembre, porque desde el inicio de la relajación de las medidas contra el coronavirus el flujo de visitantes es cada vez mayor. Según el municipio, la venta de alcohol en los minisupermercados supone que los consumidores no cumplen las reglas, como mantener metro de distancia entre personas que no compartan hogar, por lo que desde este fin de semana su venta queda totalmente prohibida esos días en los locales del centro histórico, aunque estará permitida dentro de bares y restaurantes. Informa EFE.

10:49 Austria pedirá el resultado de una prueba del coronavirus realizada tres días antes para entrar al país

Las personas que quieran entrar en Austria procedentes de países en los que la pandemia del coronavirus esté en una situación crítica deberán proporcionar el resultado negativo de una prueba diagnóstica del Covid-19 realizada tres días antes, según una nueva normativa emitida por el Ministerio de Salud que entrará en vigor este lunes. Informa DPA/EP.