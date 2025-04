Coronavirus España directo: El confinamiento en el Segrià podría durar más de dos semanas

21.38

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este domingo la orden que establece las medidas para el cierre del distrito sanitario de A Mariña (Lugo) a causa del brote de COVID-19, en la que se recoge que los casos positivos y los contactos estrechos no podrán abandonar el lugar en el que estén aislados «en ningún caso, salvo autorización expresa del servicio sanitario por causas debidamente justificadas». El consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, compareció ante los medios para anunciar que, desde las 00,00 horas de este lunes, 6 de julio, y durante cinco días naturales, queda prohibido entrar o salir del área formada por los 14 ayuntamientos del distrito sanitario de A Mariña

21.33

El Gobierno vasco ha identificado un posible brote, al que han calificado como «posible vínculo epidemiológico», en Ordizia (Guipúzcoa), entre personas que, en los últimos días, han tenido una PCR positiva, «y que no han reconocido otra relación entre ellas». Ese vínculo podría estar localizado, según ha precisado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco que dirige Nekane Murga, en una zona hostelera del municipio guipuzcoano, ubicada en la calle Etxezarreta. Por ese motivo, la Red de Vigilancia y Control pretende contactar, «de manera preventiva», con todas aquellas las personas que, desde el sábado 27 de junio, hayan frecuentado algún local hostelero radicado en esa calle.

21.08

El coronavirus ya ha causado la muerte de 530.858 personas y ha infectado a 11.353.190.

20.51

El Ayuntamiento de Beteta (Cuenca) ha decretado el cierre temporal de la laguna de El Tobar, una de las siete zonas declaradas aptas para el baño en la provincia , como medida de seguridad por la pandemia de la COVID-19. Así se recoge en el decreto firmado esta semana por el alcalde en funciones de esta localidad situada en la comarca de la Serranía Alta de Cuenca, Albel Cava, en el que además se acuerda no abrir este verano la piscina municipal. La decisión busca «preservar la salud» de los vecinos y visitantes, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la pandemia

20.04

En este enlace puedes consultar las ocho noticias más importantes de hoy sobre el coronavirus.

Las autoridades turcas han informado este domingo de 1.148 nuevos positivos y 19 muertes más por el coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que suma en total 205.758 casos y 5.225 muertes. Informa Europa Press.

La Generalitat mantendrá la convocatoria de la Selectividad en el Segrià (Lérida) a pesar del confinamiento decretado en la comarca tras registrarse un aumento de los casos de coronavirus, una decisión que ha avalado el comité técnico del Procicat. Los 1.694 alumnos que desde el martes se examinen en los nueve tribunales en Lérida podrán acudir a la prueba como estaba previsto, ha informado el Govern en un comunicado este domingo.

El Reino Unido comunicó este domingo 22 muertes por coronavirus, hasta un total de 44.220 fallecidos desde que comenzó la pandemia, así como la detección de 516 nuevos contagios. La cifra de muertos conocida hoy, un día después de que se reabrieran bares y restaurantes en Inglaterra, es más baja que las de las dos jornadas anteriores (137 el viernes y 67 ayer). Informa EFE

El comisionado de la Administración sobre Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Stephen Hahn, ha tenido que contestar a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que afirmaba que el coronavirus es «totalmente inocuo» en el 99 por ciento de los casos. «No voy a entrar en quién tiene razón o quién no», señalaba Hahn que, sin embargo, sostenía la fiabilidad de los datos de la pandemia que maneja la Casa Blanca: «Esos datos demuestran que hay un problema grave. La gente debe tomárselo en serio».

Cientos de científicos exponen que hay evidencias de que el nuevo coronavirus puede infectar a personas a través de pequeñas partículas en el aire y piden a la Organización Mundial de la Salud que revise las recomendaciones, informó el sábado el New York Times. La OMS ha dicho que la Covid-19 se propaga principalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona contagiada tose, estornuda o habla. Lea más sobre esta noticia aquí .

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado este domingo de que se ha retomado el vuelo de la ciudad autónoma con Madrid, una línea que la compañía Air Nostrum quiere realizar con cuatro o cinco frecuencias semanales. En cuanto a los vuelos de la Obligación de Servicio Público (OPE), se recupera la línea con Almería con cinco vuelos semanales; con Granada con cuatro vuelos a la semana, y con Sevilla con dos o tres vuelos semanales. «En el aeropuerto se han instalado mamparas, gel hidro-alcohólico, pantallas informativas, se ha limitado el número de personas dentro del aeropuerto y se han colocado adhesivos para respetar la distancia interpersonal», ha expuesto Moh, según recoge Europa Press.

Italia ha registrado 7 fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total hasta los 34.861 desde que comenzó la emergencia en febrero, y ha reducido a 192, una cifra inferior a la de las tres últimas jornadas, según informó hoy Protección Civil. No obstante, hay que tener en cuenta que este domingo se realizaron solo 37.000 pruebas, en comparación con las 70.000 que se llevan a cabo en otras ocasiones.

17.51

El estado norteamericano de Florida ha registrado un total de 9.999 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, tras el récord de 11.445 nuevos casos del sábado, que aumentan el total de contagios a más de 200.000, al nivel de países enteros como Francia y por delante de Alemania. El nuevo balance, dado a conocer este domingo por las autoridades sanitarias del estado y recogido por la cadena CNN, continúa con el repunte experimentado por el estado esta semana hasta rebasar el viernes los 10.000 contagios diarios.

17.42

Todos los presidentes autonómicos han confirmado su presencia en el homenaje de Estado por las víctimas del coronavirus, que el Gobierno está organizando en Madrid el próximo día 16 de julio presidido por el Rey Felipe VI y al que han sido invitadas también el resto de instituciones del Estado y las principales de la Unión Europea. Fuentes del Ejecutivo han explicado a Europa Press que todos los gobiernos autonómicos han confirmado la asistencia de su presidente, incluido el catalán, Quim Torra. El dirigente independentista sólo acude a encuentros bilaterales con el Gobierno, pero ha participado sin embargo en cada una de las videoconferencias organizadas por Pedro Sánchez durante el estado de alarma.

17.35

Los ciudadanos que no tengan residencia en la comarca de A Mariña (Lugo), que será confinada durante cinco días por el brote de coronavirus, tendrán que dejar la zona antes de la próxima medianoche o permanecer en la comarca durante cinco días, informa EFE. Así lo ha indicado el responsable de Sanidad del gobierno gallego, que ha prohibido el acceso a esta zona turística de poco más de 70.000 habitantes.

17.32

Navarra ha registrado en las últimas 24 horas tres nuevos casos de Covid-19, confirmados por la prueba PCR, y una persona ha tenido que ser hospitalizada, según ha informado el Gobierno foral. Se trata del segundo día con nuevas hospitalizaciones derivadas del Covid-19, después de que este sábado se registrase igualmente un ingreso hospitalario por esta enfermedad, informa Europa Press. No obstante, no se han producido nuevos fallecimientos por coronavirus, cifra que se mantiene en las 528 personas. La Comunidad foral lleva 23 días consecutivos sin registrar muertes por esta enfermedad.

17.25

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha informado este domingo de que se ha retomado el vuelo de la ciudad autónoma con Madrid, una línea que la compañía Air Nostrum quiere realizar con cuatro o cinco frecuencias semanales y, en cuanto a los vuelos de la Obligación de Servicio Público (OPE), se recupera la línea con Almería con cinco vuelos semanales; con Granada con cuatro vuelos a la semana, y con Sevilla con dos o tres vuelos semanales.

17.03

Un paciente de origen argelino de 25 años que se encontraba ingresado en el hospital Santa Lucía de Cartagena tras dar positivo esta semana por Covid-19 se ha escapado a las 3:25 horas de este domingo por circunstancias que por el momento se desconocen, pero burlando el sistema de televigilancia y saltando por la ventana, dado que la puerta estaba bloqueada.Siga leyendo la noticia aquí .

16.55

El Ministerio de Sanidad de Siria ha confirmado este domingo un total de 20 nuevos casos de coronavirus en el país, una cifra que duplica al balance del sábado, y ha registrado tres nuevos fallecimientos, máximo diario, hasta un total de 13 víctimas mortales desde la declaración de la pandemia. Recoge Europa Press que, aunque son cifras comparativamente muy bajas con otros países, hay que tener en cuenta que la infraestructura sanitaria del país está cogida con pinzas tras años de guerra, y que es imposible identificar casos en las zonas de conflicto.

16.30

Un total de 11.806 personas han muerto por coronavirus en África, donde el número de casos es ya de 463.306, según el último balance de este domingo proporcionado por los Centros de Control de Enfermedades del continente, recogido por Europa Pres, que estima, como nota positiva, un total de 222.304 recuperaciones. La región más afectada por número de casos es, una semana más, es el sur de África, que ya roza los 200.000 contagios (un total de 194.870), la inmensa mayoría de ellos en Sudáfrica, con 187.977 casos y 3.027 fallecidos, seguido de Zambia (1.632 casos, 30 muertos) y Malaui (1.613 casos, otros 17 muertos).

16.22

Las autoridades marroquíes aislaron hoy la ciudad sureña de Safi, con más de 300.000 habitantes, y cerraron sus 18 fábricas de pescado, al aparecer, por un nuevo foco de coronavirus, que podría convertirse en uno de los más graves del país. Una fuente gubernamental informó a Efe de que el acceso y la salida de la ciudad atlántica están prohibidos excepto en casos de extrema necesidad. El tercer distrito urbano, donde se encuentra el mayor número de los infectados, ha sido a su vez aislado del resto de la ciudad.

16.11

El diestro portugués Mário Coelho falleció hoy en su ciudad natal de Vila Franca de Xira a los 84 años de edad, a causa de la pandemia de coronavirus, informa EFE. El torero, uno de los más sobresalientes de la historia de la tauromaquia portuguesa, llevaba internado en el hospital de Vila Franca de Xira desde el pasado 26 de junio.

16.07

El rechazo de las empresas a las subidas de impuestos que plantea el Gobierno está más que claro. Lo han repetido por activa y por pasiva estas semanas en distintos foros e intervenciones públicas. Y ahora también se pone negro sobre blanco en relación a lo que realmente buscan las compañías en materia fiscal: reducir el IVA, el IRPF y Sociedades. Así lo pone de manifiesto el informe «La empresa española ante la Covid-19», elaborado por KPMG y CEOE, que recoge una encuesta realizada a 681 directivos y empresarios españoles de 25 sectores llevada a cabo entre el 15 y el 22 de junio. Siga leyendo la noticia aquí .

15.56

El consejero de Sanidad gallego, Jesús Vázquez Almuiña, ha explicado que las pruebas de selectividad se mantienen en A Mariña (Lugo) pese al cierre que afectará en los próximos cinco días a los 14 ayuntamientos de su distrito sanitario, puesto que se cumplirán las medidas de seguridad necesarias, informa Europa Press.

15.50

El consejero de Sanidad gallego, Jesús Vázquez Almuiña, señaló este domingo que las personas que hayan dado positivo por coronavirus no podrán ir a votar en las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio, mientras que los contactos estrechos que estén en cuarentena sí lo podrán hacer tomando medidas de precaución. En una rueda de prensa, recogida por Europa Press, en la que anunció el cierre del distrito sanitario de A Mariña (Lugo) durante cinco días a causa del brote de COVID-19 registrado en la zona, que acumula 106 positivos, Almuiña destacó que los contactos son «personas sanas» que han estado con algún positivo y a las que se les hace un seguimiento para ver si desarrollan síntomas. Han de permanecer aisladas durante ese periodo.

15.45

El consejero de Sanidad gallego, Jesús Vázquez Almuiña, se ha puesto en contacto telefónico este domingo, según han ratificado fuentes de su departamento a Europa Press, con los principales líderes de la oposición para informarles de la situación del brote registrado en la Mariña lucense, cuyos accesos ha decidido cerrar el Gobierno autonómico ante la evolución de los casos de COVID-19. Almuiña ha confirmado que el brote de COVID-19 registrado en esta zona acumula ya 106 positivos (aunque siete personas están curadas, por lo que los casos activos son 99).

15.36

Los centros sanitarios de Lérida suman ya 49 pacientes hospitalizados por coronavirus, seis de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, informa EFE. Según datos actualizados facilitados por el Departamento de Salud, en el Hospital Arnau de Vilanova, que es el centro de referencia de la comarca del Segrià y sus alrededores, son 33 los pacientes ingresados que han dado positivo en la COVID-19, seis de ellos en la UCI.

15.29

En entrevista con EFE, el alcalde de Lérida, Miquel Pueyo ha dicho este domingo que «el Estado «mira hacia otro lado» ante la llegada a la ciudad y su comarca desde hace semanas, incluso en estado de alarma, de personas que desean trabajar como temporeros en el campo. El dirigente apuntó que «los temporeros no son los responsables» de lo que ahora vive la capital leridana, que se encuentra en confinamiento. Sin embargo, argumenta que durante el confinamiento, cuando «el Estado había de garantizar que no había movilidad entre provincias», llegaron a la ciudad personas de Canarias, Baleares, Andalucía y el País Vasco, entre otros orígenes.

15.20

Científicos chinos encontraron un virus muy semejante al que ha provocado la actual pandemia mundial de Covid-19 hace casi ocho años en una mina de cobre abandonada en Tongguan, en la región de Mojiang, en el suroeste de China, que según se sospechaba entonces estaba relacionada con la enfermedad y muerte de seis hombres, que sufrieron síntomas respiratorios del tipo que los provocados por los coronavirus. Siga leyendo la noticia aquí .

15.15

Ninguna persona ha fallecido en las últimas 24 horas por coronavirus en Andalucía, por lo que el número global de víctimas de la pandemia se mantiene en 1.442, mientras en la comunidad se mantienen activos 13 brotes con 238 contagiados, tres más que ayer, informa EFE. Según datos de la Consejería de Salud, siete de los brotes se encuentran bajo control mientras el resto están siendo investigados.

La Región de Murcia ha registrado tres nuevos contagiados en las últimas 24 horas, según el balance correspondiente a las 23.59 horas de este sábado publicado por la Consejería de Salud. Los casos de personas afectadas actualmente son 77 y la cifra de ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene en uno. Además, 63 se encuentran en aislamiento domiciliario y las personas ingresadas son 14, las mismas que en la jornada anterior. Informa Europa Press.

13.37

La consejera de Salud, Alba Vergés, ha advertido este domingo que el confinamiento perimetral de la comarca del Segrià (Lleida) por la covid-19 podría durar más de dos semanas, y no descarta que haya que endurecer las medidas preventivas con un confinamiento domiciliario, si bien espera que no sea necesario. En una entrevista en RAC1, la consejera de Salud ha considerado que «si la gente es muy consciente de lo que tenemos por delante, que no es ninguna broma, no debería hacer falta extender» las medidas de contención de la epidemia, informa Efe. Léelo aquí .

13.17

La dirección general de Salud Pública de la Junta de Extremadura ha comunicado este domingo cuatro nuevos casos confirmados de Covid-19, todos ellos relacionados con el agrupamiento familiar en el Área de Salud de Badajoz. Asimismo, el paciente ingresado en el Área de Salud de Cáceres ha negativizado por lo que actualmente solo hay un paciente ingresado por covid en los hospitales extremeños. Además, se han notificado 100 casos sospechosos y se han descartado otros 104, de tal forma que los pacientes curados en la región se mantienen en 4.329.

12.59

La provincia de Lérida ha registrado la mitad de un total de 294 nuevos contagios contabilizados durante las últimas horas en Cataluña, lo que eleva a 73.154 el total de positivos desde el inicio de la pandemia en esa comunidad, mientras que las funerarias han comunicado otras once muertes. Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado, en la región sanitaria de Lérida, que incluye la provincia con la excepción de las comarcas pireanicas y las centrales, se han confirmado en las últimas horas 140 casos de coronavirus, con lo que la cifra total asciende a 3.486, de ellos 599 en residencias.

12.22

Las islas Canarias cuentan en la actualidad con 63 casos activos de coronavirus, de los que solo uno de ellos permanece hospitalizado, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad. Así, el acumulado del archipiélago desde el inicio de la crisis sanitaria se sitúa en un total de 2.446 casos, aunque ahora mismo hay 62 pacientes en aislamiento y el ya mencionados hospitalizado en la UCI.

11.35

La segunda fase de la operación Coronafarma, que se desarrolló en abril en Ávila, se ha extendido a Madrid y Valencia, con tres detenciones y cuatro personas investigadas por la venta de miles de mascarillas no homologadas procedentes de China. Los arrestos se han producido en Candeleda (Ávila), Madrid y Riba-Roja del Turia (Valencia) con la acusación de ser presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la propiedad industrial.

11.20

Hoy llegarán a Moscú tres vuelos de repatriación de rusos procedentes de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Bishkek (Kirguistán) y Nueva York (EEUU). Más adelante están previstas las llegadas de otros dos aviones desde Tashkent (Uzbekistán) y Chengdú (China). Estos dos últimos pasajes aterrizarán en las ciudades rusas de Novosibirsk y San Petersburgo respectivamente. Los vuelos de repatriación de ciudadanos rusos vienen operándose esporádicamente desde hace más de tres meses, desde que Rusia suspendió el tráfico aéreo internacional a finales de marzo debido a el Covid-19. Desde el comienzo de la pandemia, han podido regresar a Rusia más de 250.000 pasajeros. Léelo aquí .

11.00

El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, se ha declarado en cuarentena desde este sábado a pesar de haber registrado negativo por coronavirus tras reconocer que había entrado en contacto con una persona de su entorno contagiada. El presidente comenzó su cuarentena este sábado y trabajará desde la villa presidencial en Acra, la capital del país, ha informado el Minsterio de Información en un comunicado.

10.40

El Arzobispo de Madrid Carlos Osoro presidirá este lunes, 6 de julio, una misa funeral en la catedral de la Almudena por las víctimas de la pandemia sanitaria que será concelebrada por todos los obispos españoles. A la ceremonia religiosa está prevista la asistencia de los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, así como de diversas autoridades, como la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y representantes de otras confesiones religiosas.

10.25

Los casos de coronavirus en Rusia ya han rebasado los 680.000 tras la aparición de 6.736 nuevos contagios en las últimas horas, mientras que el número total de fallecidos supera ya los 10.100 tras 134 nuevos decesos, según ha informado este domingo el centro nacional ruso contra el coronavirus. El total actual de contagios es de 681.251, una vez sumados estos nuevos casos, la mayoría de los cuales se han detectado en la capital, Moscú, con 650 contagios, y la provincia homónima, con 287 infectados.

10.00

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha explicado este domingo que se impondrán multas de 100 a 600 euros a quienes se salten el confinamiento impuesto en el Segrià (Lleida) tras un aumento de casos de Covid-19 en la comarca, según lo previsto en la Ley de Salud Pública. En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que el confinamiento en el Segrià cuenta con un dispositivo «similar» al que se desplegó en la Conca d'Òdena (Barcelona), aunque entonces no se permitieron los desplazamientos por motivos laborales y ahora sí.

9.40

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 192.000 casos, y eleva el total a más de 11 millones de contagios con más de 530.000 víctimas mortales, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 09.15 horas de este domingo, el balance global de coronavirus suma desde el balance anterior 192.400 casos más, para un total de 11,2 millones de personas contagiadas y 530.898 víctimas mortales en 188 países y territorios.

9.20

El Gobierno indio ha confirmado un total de 24.850 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas en todo el país, un nuevo récord diario de contagios por la enfermedad. En total se tiene constancia de 673.165 contagios y 19.268 decesos tras 613 nuevos fallecidos en las últimas horas, según el balance recogido por el 'Hindustan Times'. Maharashtra es el estado más afectado, con 200.064 casos de Covid-19 y 8.671 muertos.

9.00

Los colegios electorales de Croacia han abierto este domingo sus puertas para celebrar las elecciones parlamentarias anticipadas en medio de un repunte de casos de coronavirus en el país, y sin muchas sorpresas en lo que al resultado se anticipa. El país ha registrado unos 3.000 casos de coronavirus y en los últimos días ha constatado máximos diarios de contagios, entre 80 y 90, desconocidos desde finales de marzo. 113 personas han muerto.

8.30

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comunicado este sábado que suspende los ensayos con hidroxicloroquina y la combinación de medicamentos contra el VIH lopinavir/ritonavir en pacientes hospitalizados por coronavirus al no reducir la mortalidad. «Los resultados provisionales del ensayo muestran que la hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir producen poca o ninguna reducción de la mortalidad de los pacientes hospitalizados con COVID-19 cuando se compara con los cuidados estándar», ha señalado la OMS en un comunicado.

8.15

El Ministerio de Salud de Perú ha registrado este sábado más de 3.000 nuevos casos de coronavirus, por lo que el país ya se acerca a la cifra de 300.000 contagiados. Según el balance ofrecido por las autoridades sanitarias, Perú contabiliza 3.481 positivos adicionales, que han elevado el total de contagiados hasta los 299.080. Además, la Covid-19 ha provocado la muerte de 10.412 personas en el país andino.

8.00

Han vivido la pandemia en su faz más dramática y el sobreesfuerzo ha sido desmedido. Miles de trabajadores necesitan un sostén emocional. Léelo aquí .

7.30

La factura de la crisis sanitaria en Madrid ha sido especialmente elevada. No en vano, la pandemia del coronavirus (Covid-19) se ha cebado con nuestra comunidad autónoma. Pero la respuesta madrileña a la hora de dotarse de material sanitario ha sido también extraordinaria. Según los datos de ejecución presupuestaria en los cuatro primeros meses del año, que facilita el Ministerio de Hacienda, el gasto en material sanitario –no farmacéutico, sino en equipos de protección– se ha incrementado en la Comunidad de Madrid por encima del resto de regiones españolas, con un aumento del 98,7 por ciento. Léelo aquí .

6.33

Pekín registró el sábado dos nuevos contagios de coronavirus, los únicos en China a nivel local, mientras que en todo el país se detectaron otros seis casos procedentes del exterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Pekín continúa experimentando los efectos del brote del virus detectado en su principal mercado de alimentación a principios del mes pasado, aunque desde que se alcanzó el pico el 14 de junio los nuevos casos han ido disminuyendo y desde hace más de una semana no suben de los dos dígitos.

6.32

Estados Unidos sumó este sábado 43.091 nuevos contagios de COVID-19, una cifra inferior respecto a ayer, viernes, cuando hubo 60.383 nuevos casos, aunque si bien el recuento se suelen ralentizar los fines de semana, ya que hay estados y condados que tardan más en remitir sus estadísticas. Según el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins, el país alcazaba a las 20.00 hora local (00.00 hora GMT) un total de 2.836.113 de infecciones por coronavirus y 129.654 decesos.

6.31

México sumó este sábado 523 nuevos decesos por COVID-19 hasta alcanzar los 30.366 muertos, por lo que ya superó los 29.893 de Francia y escaló al quinto lugar mundial de fallecidos por la pandemia. Además, marcó un nuevo récord de contagios al contabilizar 6.914 casos confirmados en un solo día, y acumula 252.165 enfermos desde la llegada al país del coronavirus SARS-CoV-2 a finales de febrero.

6.30

Un total de 376 pasajeros, casi todos europeos, salieron este viernes de Caracas con destino a Madrid en el cuarto vuelo de repatriación que organiza la embajada de España en Venezuela. "Llevamos ya 1.400 personas evacuadas en tres meses (...) en total son más de 30 nacionalidades. En este vuelo, concretamente, van 23 nacionalidades", dijo a Efe Jesús Silva, embajador de España en Venezuela, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas.