Coronavirus España directo: Sanidad notifica 7.586 contagios y 590 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reivindicado este jueves el papel del bloque como potencia exportadora de vacunas contra la Covid-19, pero también han advertido de que podría cambiar de actitud para garantizar el suministro de dosis a sus ciudadanos si no hay reciprocidad desde otras partes del mundo o si las compañías farmacéuticas no cumplen lo acordado.

El Gobierno de Argentina ha decidido suspender el tráfico aéreo entre el país y Brasil, Chile y México a partir del sábado ante el aumento de casos que registran, por lo que aviones procedentes de estas naciones no podrán ingresar al territorio nacional.

La semana pasada, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) de la EMA concluyó una revisión preliminar de estos casos en la que confirmó que la vacuna no está asociada con un aumento del riesgo de trombos y que, por tanto, los beneficios de su administración "superan" a los riesgos.

Cataluña confirmó este viernes 1.787 positivos positivos de Covid-19, esto es 102 menos que ayer, y no reportó ningún fallecido más a causa de la enfermedad. Así, según el último balance de la Generalitat, el número de contagios registrados desde el inicio de la pandemia se sitúa en 590.960 y el de fallecidos se mantiene en 21.207.

Andalucía tiene desde las 00.00 horas de este viernes 26 de marzo un total de 40 municipios con cierre perimetral, nueve de ellos además con suspensión de toda actividad no esencial, por superar este jueves la tasa de 500 y de 1.000 casos de coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de acuerdo con las decisiones adoptadas por los comités territoriales de alerta de salud pública reunidos en las ocho provincias para actualizar las restricciones vigentes por municipios. Ello supone un aumento de tres municipios en relación con los 28 que tenían hasta ahora vigente únicamente el cierre perimetral, mientras que supone uno más que los ocho que hasta ahora no tenían actividad no esencial.

El SUP ha anunciado que ha solicitado "medidas cautelares urgentes" en los tribunales para reanudar la vacunación de todos los policías en Cataluña suspendida sin justificación alguna por el Gobierno de esta comunidad. "Mientras el gobierno catalán ha vacunado a la totalidad de los 25.000 policías locales y autonómicos, en esa comunidad restan miles de policías nacionales sin vacunar, la inmensa mayoría", denuncian en un comunicado.

Sindicatos policiales han mostrado por segundo día consecutivo su disconformidad con la decisión de la Generalitat de Cataluña de suspender el plan de vacunación contra la Covid-19 para los agentes de la Policía y la Guardia Civil menores de 60 años. El SUP ha pedido la mediación de los tribunales y otras organizaciones como CEP y AEGC han reclamado el auxilio del Ministerio del Interior.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha hecho este viernes, ante el inicio de las vacaciones de Semana Santa, un llamamiento a la "prudencia", dada la actual situación de pandemia del Covid-19, pidiendo que no se salga de "la propia burbuja", para así evitar un aumento de contagios.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha anunciado este viernes el cierre del interior de la hostelería a partir de la próxima semana ante el incremento de casos de Covid-19 en los últimos días en Navarra. La medida se prolongará hasta el 8 de abril. La consejera, que ha comparecido en rueda de prensa para detallar las nuevas restricciones, no ha concretado el día exacto en que entrarán en vigor, ya que el lunes remitirán los informes técnicos al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y quedarán a la espera de recibir el aval judicial. En todo caso, ha confiado en que pueda entrar en vigor "lo antes posible, siempre antes del arranque de la Semana Santa, un periodo especialmente delicado".

El candidato del PSOE a Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, presentará, seguramente el lunes, un plan de choque sanitario y económico para frenar los contagios del Covid-19 y responder a las necesidades de la pandemia. Así lo ha avanzado Gabilondo durante la presentación de su 'número 4' de la lista, Juan Lobato. "Estamos al frente de la cuarta ola por el número de personas ingresadas en UCI, hospitalizados y fallecidos. No podemos responder a esto con indiferencia y pensando que con normas restrictivas podemos abordar esto", ha lanzado.

Las hermandades y cofradías de pasión de Andalucía se disponen a iniciar una Semana Santa marcada por la ausencia de procesiones, pero en la que, a diferencia del año pasado, sí podrán celebrar los días en que saldrían a la calle actos públicos de fe, como misas, rezo del rosario o via crucis, así como la elaboración de altares de cultos y la organización de actos culturales, entre los que destacan diversas exposiciones. Es el caso de Jaén, donde el Ayuntamiento ha coordinado con la Agrupación de Cofradías y el Consejo de Bandas una programación para vivir la Semana Santa. En base a ella, desde este Viernes de Dolores se han llenado de fotografías las calles donde por estas fechas estaría instalada la carrera oficial, y se han celebrado conciertos y exposiciones.

Los comentarios de Redfield, que respaldan una controvertida teoría sobre el origen del coronavirus que no está probada, aparecen en un documental que la cadena de televisión CNN estrenará este domingo.

Actualmente, 177 regiones han comenzado a administrar vacunas a la población y 36 siguen esperando la llega de dosis, de los cuales 16 van a recibirlas en los próximos 15 días y 20 siguen sin saber cuándo les van a llegar. «El mecanismo Covax está listo, pero no podemos dar vacunas que no tenemos», ha señalado Tedros.

El confinamiento, en vigor desde finales de 2020, ha sido ampliado un mes más hasta finales de abril, en principio. Además, el Gobierno ha impuesto una serie de cierres perimetrales, por lo que los ciudadanos no podrán moverse entre las diferentes ciudades o estados entre el 27 de marzo y el 6 de abril sin un motivo justificado.