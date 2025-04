Coronavirus España directo: Varias comunidades administran la segunda dosis de la vacuna

Italia registra 475 muertos este sábado y casi todo el país entra el domingo en cuarentena. Las autoridades sanitarias prevén un «nuevo rápido aumento de los casos en las próximas semanas, si no se mantienen estrictas reglas para contener la pandemia»

Nieves Cabo, la primera en ser vacunada contra el covid-19 en Galicia, estrenará este domingo la segunda fase de vacunación en las residencias de mayores, que comienza por el mismo centro en el que se administraron las primeras dosis el pasado 27 de diciembre, la Porta do Camiño de Santiago de Compostela.

No solo los casos suben en Logroño sino que en Calahorra aumentan en 18, de 159 a 178, y en Haro que sube en uno, de 101 a 102.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que no descarta solicitar un confinamiento completo para afrontar la tercera ola de la pandemia de Covid-19, si bien ha advertido sobre los "efectos secundarios" que esta medida tendría en la economía así como otros de tipo social e incluso sanitarios, como el deterioro cognitivo que produce el encierro de personas mayores en sus domicilios.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo este domingo en una nota de prensa, Avelina Serrano, de 94 años y usuaria de la residencia Oms-Sant Miquel desde el año 2017, que no lleva mascarilla por prescripción médica, ha sido la primera persona vacunada contra el Covid-19 en Baleares.

Residente del centro de mayores público Porta do Camiño, en Santiago de Compostela, desde hace ahora unos tres meses, ha completado la inmunización contra el coronavirus -"el bicho", tal y como lo llama ella- a las 8,23 de la mañana, tras lo cual ha deseado: "Que no dejen de vacunar, que es una cosa maravillosa".

La Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que mantiene vigente el toque, "en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley", además de lamentar que el Gobierno trate de "obstaculizar" una norma que tiene como "único objetivo" "proteger" la vida y la salud de las personas y "reducir lo más posible" el daño a la economía.

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este domingo ante la tercera ola de la pandemia de COVID-19, que "está impactando muy fuerte", que hay dos caminos a seguir: o restringir actividad para salvar vidas o no hacerlo y asumir miles de muertos.

Según datos del sitio web Our World in Data, de la Universidad de Oxford, en la tasa de incidencia de casos por millón de habitantes durante esta semana el país registra 885 contagios, solo por detrás de Israel, con 958 casos nuevos por millón de habitantes, y seguido de Irlanda, con 840.

"No sabemos fechas", ha indicado no obstante la titular de este departamento en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que Lombó ha indicado que las fechas en que se administrará la vacuna a los docentes "las marcará Salud Pública", aunque desde Educación ya se están preparando los procesos al ser un colectivo "tan grande".

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha anunciado esta semana la habilitación de 280 camas en los tres hospitales de campaña de la Comunitat, de las cuales un total de 80 corresponden al hospital de campaña de Alicante, ha indicado la Generalitat en un comunicado. No obstante, esta última dotación puede ampliarse hasta las 242 en el caso de que fuera necesario.