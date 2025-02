Coronavirus España directo: Cataluña registra 1.282 nuevos casos y 16 fallecidos

Brasil registró 1.054 nuevas muertes y 30.355 infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el país ya sobrepasó los 113.000 fallecidos y los 3,53 millones de casos confirmados, informó este viernes el Gobierno. De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud, el gigante suramericano suma un total de 113.358 muertes y 3.532.330 casos por el nuevo coronavirus en casi seis meses, desde que la pandemia llegó al país el pasado 26 de febrero. No obstante, más 2,6 millones de infectados ya se recuperaron de la enfermedad, lo que representa el 75,6 % del total. Según el balance, unos 750.000 pacientes continúan bajo acompañamiento médico y 3.201 óbitos están aún en investigación.

Más de un millar de hosteleros han exigido esta madrugada por la avenida de Ordoño II, la principal calle de León, soluciones para un sector que consideran que esté siendo especialmente maltratado durante la pandemia del Covid-19. Tras una pancarta con la leyenda "La hostelería no es el virus", la marcha ha partido minutos después de las 01.30 horas de la plaza de Santo Domingo, confluencia de los barrios Húmedo y del Cid, en los que se congregan la mayoría de establecimientos de hostelería de la ciudad, y ha recorrido la avenida de Ordoño II, de unos 800 metros, para desembocar en la plaza de Guzmán. Los hosteleros leoneses han querido mostrar así su rechazo a las medidas impuestas por el Gobierno en cuanto a horarios y aforos de los locales que consideran que no se ajustan a la realidad de los rebrotes de las ultimas semanas.

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 5.618.133 casos confirmados de COVID-19 y la de 175.245 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 47.031 contagios más que el jueves y de 1.067 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.864, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.641 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.941, California (11.886), Texas (11.391) y Florida (10.168).

La asociación estatal de ocio nocturno y espectáculos Spain Nightlife denuncia «la grave situación de inseguridad jurídica» que vive el sector después de que un juez anulara la orden de la Comunidad de Madrid de cese de la actividad, y pide reunirse con el presidente del Gobierno. Tras ese auto, la asociación quiere que saber si los locales pueden abrir o no mientras se resuelve el recurso que ha planteado la Comunidad, pero consideran que tras la resolución judicial las medidas aprobadas por el Gobierno autonómico no están en vigor.

La Sociedad Española de Neonatología puso en marcha el pasado mes de abril un registro para llevar un control y, sobre todo, tener información, acerca de los bebés que en su primer mes de vida se han contagiado de coronavirus y que hasta el pasado mes de julio ha contabilizado cuarenta. Lo explica la coordinadora del Registro Nacional de Covid-19 en recién nacidos y sus madres de la seNeo, Belén Fernández, en una entrevista con Efe en la que relata cómo al principio de la pandemia «el espejo» en el que todos los países se miraban era China porque hasta ese momento no había nada escrito acerca de la Covid-19 y neonatos.

El primer ministro sueco, Stefan Löfven, defendió este sábado que Suecia eligió la estrategia «correcta» frente al coronavirus, a pesar de que la cifra de muertos es muy superior a la del resto de países nórdicos. Suecia, que apostó por menos medidas restrictivas que la mayoría de países, ha registrado 5.810 muertes, cinco veces más que Dinamarca y nueve más que Finlandia, aunque con una tasa de mortalidad inferior a la de España, Italia, Reino Unido y Bélgica. «Creo que elegimos el camino correcto. La estrategia fue la correcta: proteger a los individuos, evitar la propagación. Lo más discutido y que hicimos diferente en Suecia fue no cerrar las escuelas. Pero ahora hay muchos que piensan que fue acertado», señaló en una entrevista a Dagens Nyheter, principal rotativo sueco.

La comunidad ha registrado hasta este sábado 119.379 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.282 más que en el recuento del viernes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 12.938, 16 más que los registrados el viernes: 7.121 en hospital o centro sociosanitario, 4.128 en residencia, 819 en domicilio y 870 que no son clasificables por falta de información.

Cuba registró este sábado otros 35 casos de coronavirus; la mayoría en una Habana bajo fuertes medidas restrictivas que aún no logran aplanar la curva ascendente de contagios, dispersos por toda la ciudad. De estos positivos, 30 residen en diez de los quince municipios de la capital, que acumula 539 nuevos pacientes en los últimos quince días, informó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán, en su comparecencia televisiva habitual.

Ante esta información, tanto el PSdeG como el BNG de Ourense han solicitado este sábado a través del registro del Ayuntamiento una copia de la comunicación de la Xunta en la que se indica esto. Los nacionalistas, además, han manifestado que se plantean no acudir al pleno convocado para este lunes.

Agrega en su mensaje que no han existido contactos estrechos, es decir, personas que han estado más de 15 minutos sin protección a menos de dos metros del positivo por coronavirus.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha recordado que, "desde el primer momento", el Ejecutivo ha mantenido que no descartaba volver a declarar el estado de alarma si era necesario ante el auge del coronavirus pero, de momento, no es su opción.

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado 272 nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma, detectados este viernes y que se corresponden con los resultados del análisis de 2.796 pruebas PCR. La distribución por provincias es de 217 en Zaragoza, 43 en Huesca y otros 12 en Teruel. Además, en once de los casos no consta provincia de procedencia, ha informado el Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico. Del total, el 65 por ciento de los casos son asintomáticos.

La tasa de casos positivos en las pruebas diarias de la COVID-19 en Florida continúa bajando y este sábado se situó en el 4,89%, el décimo día consecutivo por debajo del 10 %, mientras la cifra de casos está cerca de los 600.000 sumando en 24 horas 4.311 nuevos y 106 muertes de residentes adicionales. Florida, el segundo estado con más casos de todo Estados Unidos, totaliza desde el 1 de marzo 597,597 confirmados y 10.411 muertes , contando en esta suma a las personas no residentes. El estado busca que la tasa de positivos se mantenga por debajo del 10 % como ha sucedido desde el 12 de agosto, una señal positiva que los expertos advierten, sin embargo, que puede deberse a un descenso en el número de pruebas realizadas.

El Sevilla ofreció en la tarde de este sábado el trofeo de campeón de la Liga Europa que consiguió el viernes en Colonia (Alemania) ante el Inter de Milán, el sexto que logra en este torneo, y lo hizo en un acto íntimo que se desarrolló en el antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, lo que obligó a que no se llegara al medio centenar de invitados . Entre estos asistentes estuvieron el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García; y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, entre las autoridades políticas. También asistieron los miembros de consejo de administración del Sevilla, con su presidente a la cabeza, José Castro; máximos accionistas, entre ellos el expresidente José María del Nido ; el entrenador del equipo, Julen Lopetegui; y dos de los capitanes de la plantilla, Jesús Navas y Sergio Escudero; además del actual abonado número uno del Sevilla, Domingo Muñoz, de 90 años.

