Coronavirus España directo: Sanidad notifica 3 fallecidos y 164 contagios pese a los rebrotes del fin de semana

El juzgado de instrucción número 1 de Lérida ha dejado sin efecto la orden de confinamiento emitida unas horas antes por la Generalitat de Cataluña ante el agravamiento del brote de Covid-19 en la comarca del Segriá (Lérida). A nivel global, los fallecidos por coronavirus en el mundo, durante más de medio año de pandemia, suman más de 560.000, mientras que los contagios superan los 12,4 millones, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

18:57 De los festejos: «Este año no toca» «Tenemos brotes por celebrar las no fiestas de los pueblos... por celebrar los no eventos deportivos. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. A mí me encantan esas fiestas, pero este año no toca. Es un año... No toca. Creo que podemos ser conscientes para entender esto y buscar alternativas».

18:52 Sobre los métodos para contener la transmisión de la enfermedad, Simón asegura que las restricciones establecidas en Aragón, que son equivalentes a algunas de la Fase 2 de la desescalada, son ejemplo de las herramientas disponibles para los Gobiernos autonómicos.

18:38 Simón, sobre pedir perdón: «La rectificación es nuestra constante, creo que con eso queda todo dicho» En ciencia estamos constantemente rectificando. Es una característica básica. Y la rectificación es nuestra constante, creo que con eso queda todo dicho. Hay cosas de las que hemos aprendido mucho. En otra situación similar, no sé si actuaríamos igual, pero estamos valorando opciones que implicarían no actuar de la misma manera. Siempre hemos actuado de la forma más informada posible. Tomar las decisiones que se han tomado en esta pandemia es muy difícil. Con mucho impacto. Tomar cualquiera de ellas es un ejercicio muy duro, y afortunadamente yo no he tomado ninguna y he sentido ese peso sobre mis espaldas. No quiero imaginar quienes las han tomado.

18:33 «La nueva normalidad no significa volver a lo mismo de siempre» «Haría un llamado a los jóvenes para decirles que la nueva normalidad no significa volver a lo mismo de siempre. Tampoco no divertirse, sino hacerlo diferente», apela Simón, que incide en que este grupo de población adapte su vida social a las medidas de precaución. Simón habla de «concienciación».

18:31 Cataluña es la comunidad que más casos suma Cataluña es la comunidad con más casos detectados en el último día (42), seguida de Aragón (32), Andalucía (18), Castilla-La Mancha (16), Extremadura (16), Madrid (13), Baleares (5), Comunidad Valeciana (5), Navarra (4), Cantabria (3), Murcia (3), La Rioja (3), Galicia (2), Canarias (1) y Castilla y León (1).

18:29 Mayor detección de casos «Prácticamente todos los incrementos que estamos observando por grupos de edad afectan a menores de 50 años», ha explicado Simón, que señala que esto es señal de que la epidemia es diferente ahora en comparación con marzo. «Si bien los datos no son buenos, porque sigue habiendo transmisión comunitaria, sí quieren decir que detectamos muchísimo más que hace unos meses», ha apostillado.

18:26 «Incrementos en al menos 15 provincias» «Tenemos incrementos de contagios en las últimas semanas en al menos 15 provincias, señala Simón, que apela a la protección de los grupos más vulnerables para evitar un impacto mayor en el sistema sanitario.

18:23 Notable aumento de los contagios Pese a que Sanidad notifica 164 positivos en las últimas 24 horas, la cifra total entre el viernes y hoy sube en 2.045. Los últimos rebrotes tienen la culpa.

18:05 Dato actualizado de la Covid-19 Sanidad notifica 3 fallecidos desde el viernes y 164 contagios en las últimas 24 horas, pese a los brotes del fin de semana. Hay que recordar que desde hace unas semanas el Ministerio no facilita datos durante los fines de semana.

17:50 Los 24 brotes de Barcelona están controlados,pero Colau pide más rastreadores Los casos positivos de Covid-19 se han triplicado en una semana en la ciudad de Barcelona en 24 pequeños brotes que están controlados, por lo que la situación «no es alarmante», aunque si «preocupa», ha explicado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha exigido «más rastreadores». En rueda de prensa, Colau ha explicado que la semana del 29 de junio al 5 julio hubo en la ciudad 164 nuevos casos positivos con PCR, que del 6 al 12 de julio crecieron a 458 casos positivos, muchos de jóvenes menores de 34 años y casi todos contagiados en el ámbito del ocio o la familia.

17:48 La ciudad de Nueva York ciudad no registra ningún muerto en 24 horas

Nueva York no ha registrado ninguna víctima mortal por la COVID-19 en 24 horas por primera vez desde el comienzo de la pandemia, según anunció este lunes el alcalde Bill de Blasio, que advirtió sobre el aumento del índice de contagios entre los jóvenes de 20 a 29 años.

En su rueda de prensa diaria, el regidor indicó que 56 personas fueron hospitalizadas ayer por el coronavirus y que el 2 % de las que se habían sometido a análisis de sangre han dado positivo.

De Blasio se mostró optimista ante estas cifras, pero insistió en que "la enfermedad está muy lejos de ser vencida" y recordó que todavía hay muchos estados en el país donde el coronavirus sigue extendiéndose.

15:00 Rusia terminará en julio los ensayos de una mascarilla que protegerá frente al virus durante varios años La empresa estatal rusa Rostec ha anunciado este viernes que su factoría de Ramenskoe completará en julio los ensayos de la mascarilla universal Tiokraft, dotada de batería y con capacidad para proteger a una persona frente a los virus durante varios años, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

"Se trata de un producto nuevo, en principio. Es una mascarilla que puede usarse durante varios años y que se alimenta de una batería común y corriente. Los ensayos concluirán en julio", ha explicado en rueda de prensa el director general de la planta de instrumentos de Ramenskoe, Sergei Anojin.

14:50 La mascarilla será obligatoria en Andalucía bajo sanción desde el miércoles La mascarilla será obligatoria a partir del miércoles en todos los espacios abiertos y cerrados de Andalucía, con excepción de las unidades familiares, y a quienes no respeten esta medida se les impondrán sanciones que se determinarán mañana en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha informado de esta medida después de presidir la reunión del comité técnico, que ha avalado su propuesta para frenar los brotes de coronavirus y evitar situaciones como las que se están viviendo en algunas zonas de Cataluña.

14:33 Zaragoza y Huesca capital retroceden a la fase 2 Zaragoza y su área de influencia y la ciudad de Huesca retroceden desde hoy a la fase 2 de la desescalada, en una concepción flexibilizada según el Gobierno de Aragón, por el incremento de casos detectados en estas zonas y una tendencia que se prevé al alta.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera aragonesa de Sanidad, Sira Repollés, quien ha añadido que las cuatro comarcas que tuvieron que desescalar a las fase 2 el 22 de junio (Cinca Medio, La Litera, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe) también entran en esa fase 2 "flexibilizada".

14:20 La Fiscalía archiva una denuncia por una muerte de Covid por falta de respirador La Fiscalía ha archivado una denuncia presentada por la asociación Defensor del Paciente en la que se aseguraba que en el hospital de la Princesa de Madrid habían dejado morir a un enfermo con coronavirus porque no tenían un respirador.

La denuncia pedía además que no solo se investigara a dicho paciente sino también a todos aquellos que habían fallecido en idénticas circunstancias, informa la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

14:00 La Policía interviene para controlar aforos en las playas de las Cíes Agentes de la Policía Local de Vigo y voluntarios de Protección Civil se tuvieron que emplear a fondo este fin de semana para controlar aforos en las playas de las Islas Cíes debido a la abundante presencia de visitantes.

El primer problema de aglomeraciones, informan fuentes policiales, se produjo entre las 11.45 y las 13.30 horas del sábado en la playa de Nuestra Señora, adonde los visitantes accedían "de manera descontrolada".

13:33 El Gobierno descarta aplicar el estado de alarma para controlar el rebrote de Lérida pese al rechazo de la Justicia al plan de confinamiento del Govern Fuentes gubernamentales reconocen que hacían falta más medidas para controlar el foco, pero aseguran que las comunidades tienen herramientas a su disposición que se pueden aplicar y son efectivas (como las aplicadas por otras regiones como Aragón o Cantabria), por lo que por el momento descartan una mayor implicación del Ejecutivo. Informa Isabel Miranda.

13:15 Page pide al Gobierno que coordine con las CCAA la obligatoriedad de las mascarillas El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este lunes que va a pedir al Gobierno central que coordine con las comunidades autónomas la obligatoriedad o no del uso de la mascarilla ante la actual situación en la que ocho comunidades ya han decretado dicha obligación. Así lo ha señalado en Sigüenza (Guadalajara) durante la inauguración de la exposición itinerante ‘El Museo del Prado en las calles’ con reproducciones de sus obras más emblemáticas.



13:00 La ciudad de Nueva York registra su primer día sin muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia La ciudad de Nueva York, que fue epicentro de la epidemia de coronavirus en Estados Unidos, ha registrado su primer día sin muertos a causa del coronavirus desde que estalló la crisis sanitaria el pasado mes de marzo en el país.Datos del Departamento de Sanidad de Nueva York indican que nadie ha fallecido en la ciudad a causa de la pandemia en el último día. En total se han constatado en la localidad 215.924 casos y 18.670 decesos a causa de la enfermedad provocada por el virus. La ciudad alcanzó su pico de contagios el pasado 7 de abril, cuando murieron 597 personas. Léelo aquí.

12:45 Puig insiste en que el uso de la mascarilla no está en discusión El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistido este lunes en que la obligatoriedad de la mascarilla "no está en discusión" en la Comunitat Valenciana a pesar de la entrada en vigor en comunidades vecinas como Cataluña o Baleares, aunque ha reconocido que "en los próximos días se pueden tomar decisiones" en función de la evolución de la pandemia.

"El uso de la mascarilla no está en el debate, es absolutamente necesario. Cada uno de nosotros somos responsables", ha defendido en rueda de prensa en el Hospital La Fe de València tras visitar unos 'robots' que amplían la capacidad de pruebas PCR.

12:30 Alemania roza los 200.000 casos tras superar las 9.000 muertes por coronavirus Alemania se aproxima a los 200.000 casos de coronavirus, incluidas más de 9.000 víctimas mortales, según el balance ofrecido este lunes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada de hacer seguimiento de la pandemia.

En las últimas 24 horas el país ha sumado otros 159 casos para un total de 198.963, así como otros tres decesos que elevan la cifra de fallecidos a 9.064, mientras que otras 185.100 personas han superado el Covid-19.

12:10 Japón pone en cuarentena dos bases militares de EEUU tras detectar decenas de casos de coronavirus Las autoridades japonesas han informado este lunes de que se ha declarado la cuarentena en dos bases de la Aviación del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos en la prefectura de Okinawa tras detectarse otros 32 casos de coronavirus.

El Gobierno de Okinawa, que estima que ya son más de 90 los contagiados en las instalaciones militares, ha explicado que una de las bases, la de Funtenma, se encuentra confinada con al menos 61 casos.

11:45 Rusia alcanza los 733.000 casos de coronavirus tras sumar más de 6.500 positivos y 104 muertos La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia en las últimas 24 horas más de 6.500 nuevos casos y 104 muertos, lo que eleva el balance a más de 733.000 personas contagiadas y más de 11.000 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el coronavirus.



11:25 Detectado un brote de 3 personas en el Hospital San Pedro de Logroño Un brote de tres personas afectados por la COVID-19 se ha detectado este fin de semana en el Hospital San Pedro de Logroño, ha confirmado este lunes el director general de Salud Pública del Gobierno regional, Enrique Ramalle.

Ramalle, en una rueda informativa, ha indicado que ese brote corresponde a un paciente del Hospital San Pedro, que dio negativo en la prueba del PCR cuando ingresó, que luego dio positivo al repetirla; y a dos sanitarios que le atendieron; y hay cuatro o cinco personas en cuarentena al haber estado en contacto con ellos.

11:10 Murcia impone la mascarilla obligatoria desde hoy El uso de mascarillas será obligatorio en la Región de Murcia a partir de este lunes en todos los espacios públicos, incluso aunque se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, según ha anunciado este lunes el presidente, Fernando López Miras, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

La comunidad autónoma se suma así a las de Cataluña, Baleares, Extremadura, Andalucía, Aragón, La Rioja y Asturias, que también han aprobado en los últimos días la misma medida para minimizar el riesgo de contagios por coronavirus.

10:50 La pandemia de coronavirus supera los 12,9 millones de casos con más de 569.000 muertos La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 219.400 nuevos casos, lo que eleva el balance a más de 12,9 millones de positivos y más de 569.000 muertos en 188 países. Estados Unidos, que acumula 3,3 millones de casos de COVID-19, sumando 61.400 positivos desde el balance anterior, es también el país que encabeza la lista de fallecimientos, con 135.205, según el balance global publicado este lunes a las 9.00 horas por la Universidad Johns Hopkins.



10:30 Italia vuelve a superar los 200 nuevos contagios y también sube en fallecimientos diarios Italia ha confirmado este domingo más de 200 nuevos contagios en el país, una subida respecto al sábado y un retorno a la tónica semanal, a la que se suman otro repunte: el de fallecidos, con nueve en las últimas horas.

Los 234 nuevos casos suponen un aumento con respecto a los 188 del sábado y, aunque quedan por debajo de los 276 casos registrados el viernes, superan a los 214 del jueves. Los nueve fallecidos superan a los siete del balance presentado en la víspera.

10:05 Filipinas supera los 56.000 casos de coronavirus tras sumar más de 2.100 positivos La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas 2.124 nuevos casos en Filipinas, lo que eleva el balance a más de 56.000 personas contagiadas y 1.534 víctimas mortales, según el balance del Ministerio de Sanidad filipino. En una rueda de prensa este lunes, el Ministerio de Sanidad de Filipinas ha elevado el balance total a 56.259 personas contagiadas y ha informado de importantes repuntes tanto en el número diario de contagios como en el de fallecidos y el de personas recuperadas.

09:44 Vergés afirma que el Govern buscará el camino jurídico para el confinamiento La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que la Generalitat buscará "el camino jurídico" para poder aplicar las medidas de confinamiento por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida), para prohibir toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

08:45 Amnistía Internacional cifra en más de 3.000 los profesionales sanitarios fallecidos por Covid-19 Amnistía Internacional cifra en más de 3.000 los profesionales sanitarios fallecidos por el coronavirus en todo el mundo y pide a los gobiernos que "rindan cuentas" por las muertes de los trabajadores que no protegieron durante la crisis del Covid-19.

La organización publicó este lunes un nuevo informe en el que documenta las experiencias de profesionales de la salud en todo el mundo que denunciaron que durante la pandemia sufrieron represalias, desde arrestos y detenciones hasta amenazas y despidos.

08:45 El secreto del milagro asturiano, territorio libre de brotes de coronavirus El aislamiento que forja la Cordillera Cantábrica y un circuito sanitario que da el mando a los médicos de familia hacen que el Principado se mantenga incólume ante los rebrotes. Léelo aquí.

08:45 El alcalde de Lérida pide claridad El alcalde de Lérida, Miquel Pueyo, ha pedido a primera hora de este lunes "claridad" sobre la decisión de confinar la zona por el rebrote de coronavirus y ha puesto en duda que la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lérida pueda "decidir sobre la situación sanitaria".

"Me acosté con el espíritu del fiscal y me he levantado con la interlocutoría de la juez", ha asegurado Pueyo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que la magistrada acordase a última hora de este domingo no ratificar la decisión la Generalitat de prohibir toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

08:26 Clausuran una zona de diversión en Estepa (Sevilla) ante la acumulación de jóvenes sin distancia de seguridad El Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) ha clausurado una zona de diversión juvenil conocida como «Los chiringuitos», en la que centenares de jóvenes de toda la comarca se reunieron la madrugada de este domingo sin medidas de seguridad ni separación entre ellos. Según han informado a Efe fuentes del Ayuntamiento, se trata de una zona ubicada en el parque Rafael Alberto, donde cada verano se habilitan cuatro locales de copas al aire libre mediante subasta, y que precisamente se inauguraba el pasado fin de semana.

08:09 La juez tumba el confinamiento total ordenado por la Generalitat en Lérida El juzgado de instrucción número 1 de Lérida dejó sin efecto la orden de confinamiento emitida unas horas antes por la Generalitat de Cataluña ante el agravamiento del brote de Covid 19 en la comarca del Segriá. El pronunciamiento judicial se produjo después de que la Fiscalía provincial indicara que la orden de la Generalitat «es una competencia estatal, y se ejerce además con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados». Desde el fin del estado de alarma, las restricciones a la movilidad de las personas que implican los confinamientos deben ser autorizadas por el juez, como así ha ocurrido en el confinamiento perimetral de la misma zona de Lérida, o en A Mariña, en Galicia.

07:35 Familiares de las víctimas del coronavirus en Italia acuden a Europa para pedir justicia Familiares de las víctimas mortales por el coronavirus en Italia han pedido a diferentes autoridades europeas que supervisen las investigaciones penales en el país por una supuesta negligencia en el manejo de la pandemia. El grupo 'Noi Denunceremo' ('Denunciaremos') ha enviado este lunes una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Robert Ragnar Spano, para pedir que se investigue lo sucedido. Informa Europa Press.

07:15 Sánchez convoca hoy de urgencia al comité de seguimiento del coronavirus debido a los rebrotes El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezará hoy el comité de seguimiento del coronavirus, encargado de analizar la situación epidemiológica tras los rebrotes de los últimos días. En la cita analizará también el 'Plan de preparación y respuesta ante incrementos de la transmisión en un escenario de control de la pandemia de Covid-19' junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Lee la noticia completa aquí.

07:11 Panamá rebasa las 900 muertes por Covid-19 y acumula 45.633 contagios Panamá sumó este domingo 16 muertes por Covid-19 y registró 1.301 casos positivos nuevos, que totalizan 909 defunciones y 45.633 contagios confirmados en el país, que tiene una tasa de letalidad de 1,99 % y el segundo promedio de fallecimientos por millón de habitantes en la región. El Ministerio de Salud (Minsa) reportó en su informe que 23.039 pacientes se han recuperado de la enfermedad, 1.146 se encuentran hospitalizados, de ellos 987 en sala general y 159 en las unidades de cuidados intensivos.

06:28 El Covid-19 ha reducido los servicios de salud a madres y niños un 20%, según un informe La pandemia del Covid-19 ha forzado la reducción en un 20 % de los servidos de salud y sociales prestados habitualmente a madres, recién nacidos, niños y adolescentes a nivel mundial, según un estudio independiente encargado por Naciones Unidas. Una deficiencia que se traduce en pérdidas de vidas. "Los sistemas de salud, tanto en los países pobres como ricos, están luchando masivamente, y los servicios para las madres, los recién nacidos, los niños y los adolescentes se están desmoronando", advirtió este lunes Elizabeth Mason, copresidenta de un equipo para el estudio del impacto del Covid-19 en estos grupos y que fue encargado por el secretario general de la ONU, António Guterres. Mason subraya, asimismo, que una de las mayores preocupaciones del panel de expertos que ha elaborado el texto es la dificultad de acceder a vacunas que pueden salvar vidas debido a los cierres de programas o restricciones de movimientos.

06:09 Australia despliega a 1.000 militares en Victoria para contener el rebrote de casos de coronavirus El Gobierno de Australia ha aprobado desplegar a 1.000 militares de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) en el estado de Victoria para ayudar a contener el rebrote de casos de coronavirus, según ha anunciado este lunes el ministro de Salud, Greg Hunt. "Estos se sumarán a los 350 que están habitualmente en el lugar", ha afirmado el ministro, que ha asegurado que los militares realizarán diferentes funciones y que apoyarán a los policías en los puntos de control, según informa el diario 'The Sydney Morning Herald'. Según ha explicado, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha estado trabajando junto con el secretario del departamento de Salud, Brendan Murphy, para llevar a cabo un paquete de medidas de apoyo para el estado de Victoria.

05:58 Honduras supera los 28.000 contagios y muertos suman 774 por Covid-19 Los contagios con Covid-19 en Honduras superaron ayer los 28.000, mientras que los fallecidos, con tres nuevos casos, suman 774, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en cadena nacional de radio y televisión. De 1.197 pruebas de laboratorio PCR practicadas en las últimas 24 horas, 507 dieron positivo, con las que las personas contagiadas con la mortal enfermedad aumentaron a 28.090, indicó el organismo. Según el Sinager, el departamento de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, con una población de 1,5 millones de habitantes, registró 249 contagios de los 507 nuevos casos positivos con Covid-19.

05:53 Sudáfrica vuelve a imponer el toque de queda y prohíbe el consumo de alcohol por el coronavirus El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha anunciado la imposición de un nuevo toque de queda en el país, ha prohibido el consumo de alcohol y ha impuesto el uso obligatorio de las mascarillas por el avance de casos de coronavirus. "Por recomendación del Consejo Nacional de Mando del Coronavirus, se permanecerá por el momento en el nivel de alerta 3, aunque debemos reforzar la aplicación de las normas existentes y tomar algunas medidas adicionales", ha explicado el mandatario. Ramaphosa ha anunciado un nuevo toque de queda como "medida adicional para reducir la presión en los hospitales", que se aplicará entre las 21.00 y las 04.00 horas, según informa el portal de noticias local News 24. Asimismo, ha prohibido el consumo de alcohol ya que ha explicado que, ante el aumento de contagios, es "vital" que los hospitales no se sobrecarguen con "lesiones relacionadas con el alcohol que se podrían haber evitado".

05:52 México supera a Italia en número de fallecidos por coronavirus al alcanzar las 35.000 muertes México ha superado a Italia en número de fallecidos por coronavirus al alcanzar las 35.006 muertes y se ha situado como el cuarto país más afectado por la pandemia a nivel mundial en cuanto a número de decesos. La Secretaria de Salud de México ha confirmado un total de 299.750 positivos, después de que el sábado el país sobrepasara a Reino Unido en número de casos y se situara como el séptimo estado con más contagios a nivel internacional. México ha sobrepasado a Italia en número de fallecidos, que hasta el momento ha contabilizado 34.954 decesos por coronavirus, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. En primer lugar, se encuentra Estados Unidos, con 135.176 muertes; seguido de Brasil, que supera las 72.000; y Reino Unido, cercano a los 45.000 decesos.

05:51 China detecta 8 nuevos casos de coronavirus procedentes del exterior La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy que el país asiático detectó 8 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este domingo, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero, los conocidos como casos "importados". Cuatro de los contagios se diagnosticaron en la provincia septentrional de Mongolia Interior, 2 en Cantón (sur), 1 en Shandong (este) y 1 en la ciudad de Shanghái (este). Se trata del séptimo día consecutivo sin contagios por transmisión local en China, después de que el pasado martes las autoridades sanitarias anunciaran que Pekín no había registrado ningún nuevo positivo por primera vez desde que se detectó un rebrote a principios de junio en un mercado mayorista de la capital. Los 8 casos totales anunciados hoy mantienen la tendencia a la baja, por debajo de la decena, de los últimos días: el sábado se detectaron 7, el viernes, 2, el jueves, 4 y el miércoles, 9 casos.

05:50 Brasil supera las 72.000 muertes por coronavirus y suma 24.800 nuevos contagios El Ministerio de Brasil ha confirmado que el país ha superado las 72.000 muertes por coronavirus y ha sumado más de 24.800 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Según el último balance ofrecido por las autoridades, durante el domingo se han contabilizado 631 muertes por Covid-19, con las que se alcanzan los 72.100 decesos por la pandemia. Además, al sumar 24.831 nuevos positivos en el último día, el número de casos en el país se sitúa en 1.864.681. El Ministerio de Salud ha trasladado también que un total de 1.123.204 personas se han recuperado tras superar el coronavirus. Por su parte, la alianza de medios brasileños, que ofrece un balance alternativo y recopila los datos de las secretarias estatales de salud, ha obtenido unos resultados más altos que los oficiales. Concretamente, han sumado 659 fallecidos más en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 72.151 decesos.

05:49 Cuba envía 115 sanitarios a Azerbaiyán para combatir la pandemia Cuba envió este domingo una brigada de 115 médicos y enfermeros a Azerbaiyán para combatir la pandemia del Covid-19 en el país centroasiático, donde por primera vez profesionales de la salud cubanos prestarán servicio. Se trata de la brigada 42 del contingente internacional "Henry Reeve" que viaja al exterior desde marzo pasado para luchar contra el coronavirus y Azerbaiyán es el país número 35 que recibe a sanitarios de Cuba para asistir esta emergencia, según indicaron medios estatales. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, escribió en su cuenta de Twitter que la brigada Henry Reeve "compartirá la experiencia de Cuba contra la pandemia y reforzará la cooperación que demandan estos tiempos".

05:48 EE.UU. supera los 135.000 muertos y 3,29 millones de contagios de coronavirus Estados Unidos alcanzó ayer las cifras de 3.297.501 casos confirmados de Covid-19 y de 135.155 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 57.794 contagios más que el sábado y de 426 nuevas muertes. Estados Unidos ha visto aumentar los casos a un ritmo de 60.000 por día durante la última semana y, de hecho, los contagios han crecido en 37 de los 50 estados del país en ese mismo periodo, según la Universidad Johns Hopkins. En concreto, de acuerdo a esta fuente, 13 estados (Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Hawái, Idaho, Luisiana, Montana, Nevada, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental) han visto un incremento del 20% en el número de contagios durante la pasada semana; mientras que los casos han crecido un 10% en otros 22 estados.

05:47 Guatemala llega a 1.219 fallecidos por Covid-19 tras registrar 47 nuevas muertes Guatemala llegó ayer a 1.219 fallecidos por Covid-19 tras contabilizar 47 decesos en las últimas 24 horas, además de reportar 757 nuevos contagios de la enfermedad. El país centroamericano detectó el primer caso del coronavirus el 13 de marzo y, hasta la fecha, registra 29.355 personas contagiadas, de acuerdo a la última actualización de este domingo por parte del Ministerio de Salud. Las 47 personas fallecidas, 18 mujeres y 29 hombres, tenían entre 25 y 85 años, según el reporte oficial. Para detectar los 757 nuevos casos se realizaron un total de 1.662 pruebas en las últimas 24 horas y las autoridades también reportaron en el mismo período de tiempo la recuperación de 141 personas.

05:45 Colombia suma 5.083 contagios en un día por Covid-19 y supera los 150.000 casos Colombia sumó ayer 5.083 contagios por coronavirus, cifra que elevó el total de casos nacionales a 150.445, de los cuales 81.360 siguen activos, según el Ministerio de Salud. El boletín diario de la entidad también consignó 188 muertes con lo cual el país tiene ya 5.307 fallecimientos. El lugar más crítico de la jornada fue Bogotá, ciudad que confirmó 2.116 casos nuevos un día antes de regresar a un confinamiento estricto y de manera escalonada en la mayoría de sus barrios, ordenado por la Alcaldía.